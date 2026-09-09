МС обсъжда допълнителни разходи за ЦИК и общините

Министерският съвет на Република България предстои да обсъди и гласува ключови финансови промени по време на редовното си заседание, насрочено за 10:00 часа днес. Основна точка в дневния ред е разглеждането на Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия (ЦИК) за 2026 г., както и отпускането на допълнителни трансфери за подпомагане на местните бюджети.

С новите средства се цели обезпечаването на организационно-технически дейности и непредвидени държавни ангажименти. Според предварителната информация, разпространена от информационния портал Национален регистър на договорите, правителството ще прецизира разходите изцяло в новата финансова рамка в евро, която беше окончателно приета от Народното събрание през лятото.

Освен бюджета на ЦИК, министрите ще одобрят и целеви допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за справяне с текущи инфраструктурни и административни нужди по места. В допълнение към финансовия пакет за избори и общини, кабинетът има за цел да разгледа и проект за извънредни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта, свързани с финансирането на програми за физическа активност и спортна дейност.