Новини
България »
МС обсъжда допълнителни разходи за ЦИК и общините

МС обсъжда допълнителни разходи за ЦИК и общините

9 Септември, 2026 06:47, обновена 9 Септември, 2026 06:51 405 1

  • министерски съвет-
  • заседание-
  • дневен ред-
  • правителство

Правителството отпуска още средства по бюджета за 2026 година по време на днешното си редовно заседание

МС обсъжда допълнителни разходи за ЦИК и общините - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерският съвет на Република България предстои да обсъди и гласува ключови финансови промени по време на редовното си заседание, насрочено за 10:00 часа днес. Основна точка в дневния ред е разглеждането на Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия (ЦИК) за 2026 г., както и отпускането на допълнителни трансфери за подпомагане на местните бюджети.

С новите средства се цели обезпечаването на организационно-технически дейности и непредвидени държавни ангажименти. Според предварителната информация, разпространена от информационния портал Национален регистър на договорите, правителството ще прецизира разходите изцяло в новата финансова рамка в евро, която беше окончателно приета от Народното събрание през лятото.

Освен бюджета на ЦИК, министрите ще одобрят и целеви допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за справяне с текущи инфраструктурни и административни нужди по места. В допълнение към финансовия пакет за избори и общини, кабинетът има за цел да разгледа и проект за извънредни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта, свързани с финансирането на програми за физическа активност и спортна дейност.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи

    5 0 Отговор
    ще пълнят гушите !

    07:20 09.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове