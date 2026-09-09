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Въвеждат нов механизъм за минималната работна заплата

Въвеждат нов механизъм за минималната работна заплата

9 Септември, 2026 14:20 650 34

  • минимална заплата-
  • механизъм

Всяка година до 15 август правителството ще има ангажимент да предложи нов размер

Въвеждат нов механизъм за минималната работна заплата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет одобри промени в Кодекса на труда, които регламентират нов механизъм за минималната работна заплата. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова.

Всяка година до 15 август правителството ще има ангажимент да предложи нов размер на МРЗ. На всеки три години ще се извършва и оценка на нейната адекватност.

„Механизмът беше разработен през август съвместно със социалните партньори. Промените регламентират критериите и конкретните измерители на тези критерии при определяне на минималната работна заплата, както и референтните стойности за оценка на адекватността”, поясни министърът.

„Ще се стремим размерът на минималната работна заплата да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и да достигне до нивото на издръжка на живот. Националният статистически институт ще обявява какво е нивото на издръжка на живот. Той ще има ангажимент до 9 месеца, считано от момента, в който се приеме законопроектът от страна на Народното събрание, да изработи методология, по която тя да се изчислява”, каза още Ефремова.

Предвижда се още социалните партньори да участват реално в преговорите за определяне на минималната работна заплата, като размерът ѝ ще се определя на базата на четири критерия, обединени в композитен индикатор.

Новият подход цели да осигури по-справедлива и предвидима минимална работна заплата за работещите, бизнеса и държавата, а критериите са следните:

• покупателна способност – чрез средногодишното изменение на цените в малката потребителска кошница;

• ниво на работните заплати – чрез годишното изменение на брутната медианна работна заплата;

• ръст на заплатите – чрез годишното изменение на средната брутна работна заплата;

Производителност на труда – чрез годишното изменение на брутната добавена стойност на един зает за последните 10 години.

Министерският съвет одобри и промени в Закона за семейни помощи за деца, с които се облекчават условията за получаване на подкрепата от държавата.

Една от ключовите промени е отпадането на изискването еднократните помощи за ученици от 1, 2, 3, 4 и 8 клас да се връщат при повече от пет неизвинени отсъствия. Мотивът е, че помощта се предоставя за цялата учебна година и връщането на пълния ѝ размер е несъразмерна санкция.

Променя се и режимът при месечните семейни помощи. При натрупване на определен брой отсъствия помощта вече няма да се спира за цяла година, а само за месеца, в който са допуснати отсъствията. Според направените анализи продължителното спиране на помощите може да увеличи риска от отпадане на децата от образователната система, вместо да мотивира редовното им посещение.

С промените се разширява и кръгът на лицата, които могат да получават семейни помощи. Бременни жени и семейства на чужди граждани с предоставена закрила по Закона за убежището и бежанците ще имат право на семейни помощи при изпълнение на съответните условия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    12 2 Отговор
    под бай тошо тараторо бе 8 ст
    под алибега и 240те разбойника е 8 левро

    Коментиран от #20

    14:24 09.09.2026

  • 2 Форен

    6 1 Отговор
    Справедливо е, всички да получават минимална заплата, абсолютно всички.

    14:24 09.09.2026

  • 3 А , нещо икономика да предложите?

    7 0 Отговор
    Или е по удобно да се върви като се впряга каруцата пред коня.

    14:25 09.09.2026

  • 4 Само Възраждане!

    9 0 Отговор
    Ако не дигнете минималната на 1200 евро си заминавате който от което село е , а други в затвора.

    14:25 09.09.2026

  • 5 да я вържат с депутатската

    13 0 Отговор
    И проблема е решен :) всякгодина ще расте :)

    14:26 09.09.2026

  • 6 На Тоа Държава !

    5 0 Отговор
    Не Може Да Се Вярва !

    Точно Както отнема Правата на хората !

    Когато Си поеска !

    И Както Си Поиска !

    И Съдебната система !

    И Прокуратурата !

    Я Защитават !

    Независимо От Постановеното !

    В Конституцията И Закона !

    ----------------------

    Крадци !

    Кръвопийци !

    14:26 09.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Цвете

    9 0 Отговор
    НА ВСЕКИ 3 ГОДИНИ?????? ТИ СИ НАПЪЛНО ИЗКУФЯЛА.КОЙ ЩЕ ЧАКА НА 3 ГОДИНИ ДА МУ ВДИГНАТ " ТРОХИТЕ " ЗА ДА ЖИВЕЕ НОРМАЛЕН ЖИВОТ? МАХАЙТЕ СЕ, ТАКИВА КАШИ ЗАБЪРКАХТЕ ,ЧЕ СЛЕДВАЩОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЕДВА ЩЕ СМОГНЕ ДА ВЪЗОБНОВИ БЪЛВОЧА ВИ. 🤦‍♂️🇧🇬🤔

    14:27 09.09.2026

  • 9 Айсиктироттука

    8 0 Отговор
    Вече стегнаха куфарите към Елисейския дворец , добре че е Ганчо дет плаща данъци. Тез и в Зимбабве няма ги търпят

    14:27 09.09.2026

  • 10 Тази персона

    11 0 Отговор
    е лице с агресивно поведение към експертите,

    и ку..венско към по-висшестоящите от нея.

    Такива ку..ч..ки НЕ НИ ТРЯБВАТ.

    Коментиран от #12

    14:28 09.09.2026

  • 11 Мръсници

    9 0 Отговор
    безподобни. Изроди!

    14:29 09.09.2026

  • 12 пффф

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тази персона":

    Четох и биографията ,таз е от поне 20 години секретарка в парламента, друго май не е работила

    14:30 09.09.2026

  • 13 Хората чакат реформи.

    5 1 Отговор
    Не може да се кара по гербаджииски. Видя се колко сектора пропаднаха с в годините на управление на неграмотна Тиква , ами корупцията и бездействието.

    Коментиран от #27

    14:30 09.09.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Мога да се съглася ако възнагражденията на депутати и министри и вся друга държавна плява се базират на минималната, а не на средната заплата!

    14:30 09.09.2026

  • 15 Цвете

    6 0 Отговор
    НА ВСЕКИ 3 ГОДИНИ?????? ТИ СИ НАПЪЛНО ИЗКУФЯЛА.КОЙ ЩЕ ЧАКА НА 3 ГОДИНИ ДА МУ ВДИГНАТ " ТРОХИТЕ " ЗА ДА ЖИВЕЕ НОРМАЛЕН ЖИВОТ? МАХАЙТЕ СЕ, ТАКИВА КАШИ ЗАБЪРКАХТЕ ,ЧЕ СЛЕДВАЩОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЕДВА ЩЕ СМОГНЕ ДА ВЪЗОБНОВИ БЪЛВОЧА ВИ. 🤦‍♂️🇧🇬🤔ЗАБРАВИХ ДА ДОБАВЯ, А ВИЕ ДРАГА КОГАТО СИ ВДИГАТЕ ЗАПЛАТИТЕ ,ПРЕЗ 3 ГОДИНИ ЛИ ГО ПРАВИТЕ ? МРЪСНИК ДО МРЪСНИК СТЕ СЕ ЗГУШИЛИ ПЛЪТНО В ПАРЛАМЕНТА. КЪДЕ Е МАГНИТСКИ. ТОВА ПЛЯМПАЛО .? ДА НЕ СЕ Е ИЗНЕСЪЛ ДО РОДНИЯТ МУ ДУБАЙ ,НО С КАКВО ВОЗИЛО ? ОМЪСИХТЕ ВСИЧКО.✈️🤫🔎🎃🐷🤔🤦‍♂️🇧🇬

    14:31 09.09.2026

  • 16 Тия

    8 0 Отговор
    не се траят вече ! Нищо положително , перспективно и разумно до сега няма ! Ама абсолютно нищо ! И как да има , като започнаха с лъжи , а лъжите не могат да бъдат здрава основа , върху която да се гради !

    14:35 09.09.2026

  • 17 Цвете

    3 0 Отговор
    НА ВСЕКИ 3 ГОДИНИ?????? ТИ СИ НАПЪЛНО ИЗКУФЯЛА.КОЙ ЩЕ ЧАКА НА 3 ГОДИНИ ДА МУ ВДИГНАТ " ТРОХИТЕ " ЗА ДА ЖИВЕЕ НОРМАЛЕН ЖИВОТ? МАХАЙТЕ СЕ, ТАКИВА КАШИ ЗАБЪРКАХТЕ ,ЧЕ СЛЕДВАЩОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЕДВА ЩЕ СМОГНЕ ДА ВЪЗОБНОВИ БЪЛВОЧА ВИ. 🤦‍♂️🇧🇬🤔ЗАБРАВИХ ДА ДОБАВЯ, А ВИЕ ДРАГА КОГАТО СИ ВДИГАТЕ ЗАПЛАТИТЕ ,ПРЕЗ 3 ГОДИНИ ЛИ ГО ПРАВИТЕ ? МРЪСНИК ДО МРЪСНИК СТЕ СЕ ЗГУШИЛИ ПЛЪТНО В ПАРЛАМЕНТА. КЪДЕ Е МАГНИТСКИ. ТОВА ПЛЯМПАЛО .? ДА НЕ СЕ Е ИЗНЕСЪЛ ДО РОДНИЯТ МУ ДУБАЙ ,НО С КАКВО ВОЗИЛО ? ОМЪСИХТЕ ВСИЧКО.✈️🤫🔎🎃🐷🤔🤦‍♂️🇧🇬ОМЪРСИХТЕ ДНИТЕ НИ.ТИ КАКВО СИ РАБОТИЛА ПРЕДИ ,ОСВЕН ЕДНА СЕКРЕТАРКА ???????? КОЙ ТЕ ТУРИ НА НАЙ ВАЖНИЯТ ПОСТ В ЕДНА ОГРАБЕНА ДЪРЖАВА? 🔎👺✈️

    14:35 09.09.2026

  • 18 Рундьовите маскари

    4 0 Отговор
    си заслужават мизерията. Сега за президент си изберете женската рунда!

    14:37 09.09.2026

  • 19 Оставка!

    4 0 Отговор
    Тез от няколко месеца немогат да закрепят бюджета , там някой друг лев да дадат че народа се изпохвърля от мостове и тераси а пари вероятно има.

    14:38 09.09.2026

  • 20 123

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    Значи заплатите трябва да се увеличат по 100, от 100лв. тогава , да станат 10000лв. сега в евро 5000€.Да ама не, заплати от 600 до 800.€, така че няма таратор.

    14:38 09.09.2026

  • 21 пффф

    5 0 Отговор
    Неможачи и слуги на Глобал мафията

    14:39 09.09.2026

  • 22 Ъхъ

    5 0 Отговор
    Всяка година до 15 август правителството ще има ангажимент да предложи нов размер
    Ако може по-ниска МРЗ 🤔😂

    14:40 09.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ъъъ

    4 0 Отговор
    Аз кога казвам, че без сопи няма да стане, но всеки си седи на телефона и ръси мозък по форуми и социални мрежи. Ми малко ние! Малко ни са високите цени, малко са ни нискоте заплати, много са ни тези управляващи.... Цените трябва да се увеличат с поне още 100%, заплатите трябва да са €500.... Докато седим по форуми и си ги им времето да пишем глупости под всяка публикация, всичко което ни се случва ни е малко! Още може!

    14:48 09.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Чакай си

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хората чакат реформи.":

    Какво си се запенил и не си доволен ? Ето ти една голяма реформа , сега ще цъфнем и вържем , особено мрънкалниците като теб дето все Борисов виновен .Подскажи я тая реформа на Мунчовците за да не се мъчат и ти да се успокоиш , че нещата не отиват на добре , усещаш ли ?

    14:53 09.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мръсника !

    2 0 Отговор
    Си Остава Мръсник !

    Такъв Е от 9 години Насам !

    Коментиран от #31

    14:55 09.09.2026

  • 31 Разрушихте Индустрията !

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Мръсника !":

    ----------------- !

    Коментиран от #32

    14:56 09.09.2026

  • 32 На каква ?

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Разрушихте Индустрията !":

    На каква ?
    основа ?
    Ще изчисляваш ?
    МРЗ ?

    Коментиран от #33

    14:57 09.09.2026

  • 33 Въз Основата На !

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "На каква ?":

    Шмекерията Ли ?

    14:58 09.09.2026

  • 34 МРЗ

    0 0 Отговор
    трябва да е 60 % от депутатската,а не от медианната.

    14:58 09.09.2026

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