Въвеждат нов механизъм за минималната работна заплата

Министерският съвет одобри промени в Кодекса на труда, които регламентират нов механизъм за минималната работна заплата. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова.
Всяка година до 15 август правителството ще има ангажимент да предложи нов размер на МРЗ. На всеки три години ще се извършва и оценка на нейната адекватност.
„Механизмът беше разработен през август съвместно със социалните партньори. Промените регламентират критериите и конкретните измерители на тези критерии при определяне на минималната работна заплата, както и референтните стойности за оценка на адекватността”, поясни министърът.
„Ще се стремим размерът на минималната работна заплата да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и да достигне до нивото на издръжка на живот. Националният статистически институт ще обявява какво е нивото на издръжка на живот. Той ще има ангажимент до 9 месеца, считано от момента, в който се приеме законопроектът от страна на Народното събрание, да изработи методология, по която тя да се изчислява”, каза още Ефремова.
Предвижда се още социалните партньори да участват реално в преговорите за определяне на минималната работна заплата, като размерът ѝ ще се определя на базата на четири критерия, обединени в композитен индикатор.
Новият подход цели да осигури по-справедлива и предвидима минимална работна заплата за работещите, бизнеса и държавата, а критериите са следните:
• покупателна способност – чрез средногодишното изменение на цените в малката потребителска кошница;
• ниво на работните заплати – чрез годишното изменение на брутната медианна работна заплата;
• ръст на заплатите – чрез годишното изменение на средната брутна работна заплата;
Производителност на труда – чрез годишното изменение на брутната добавена стойност на един зает за последните 10 години.
Министерският съвет одобри и промени в Закона за семейни помощи за деца, с които се облекчават условията за получаване на подкрепата от държавата.
Една от ключовите промени е отпадането на изискването еднократните помощи за ученици от 1, 2, 3, 4 и 8 клас да се връщат при повече от пет неизвинени отсъствия. Мотивът е, че помощта се предоставя за цялата учебна година и връщането на пълния ѝ размер е несъразмерна санкция.
Променя се и режимът при месечните семейни помощи. При натрупване на определен брой отсъствия помощта вече няма да се спира за цяла година, а само за месеца, в който са допуснати отсъствията. Според направените анализи продължителното спиране на помощите може да увеличи риска от отпадане на децата от образователната система, вместо да мотивира редовното им посещение.
С промените се разширява и кръгът на лицата, които могат да получават семейни помощи. Бременни жени и семейства на чужди граждани с предоставена закрила по Закона за убежището и бежанците ще имат право на семейни помощи при изпълнение на съответните условия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
под алибега и 240те разбойника е 8 левро
Коментиран от #20
14:24 09.09.2026
2 Форен
14:24 09.09.2026
3 А , нещо икономика да предложите?
14:25 09.09.2026
4 Само Възраждане!
14:25 09.09.2026
5 да я вържат с депутатската
14:26 09.09.2026
6 На Тоа Държава !
Точно Както отнема Правата на хората !
Когато Си поеска !
И Както Си Поиска !
И Съдебната система !
И Прокуратурата !
Я Защитават !
Независимо От Постановеното !
В Конституцията И Закона !
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Крадци !
Кръвопийци !
14:26 09.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Цвете
14:27 09.09.2026
9 Айсиктироттука
14:27 09.09.2026
10 Тази персона
и ку..венско към по-висшестоящите от нея.
Такива ку..ч..ки НЕ НИ ТРЯБВАТ.
Коментиран от #12
14:28 09.09.2026
11 Мръсници
14:29 09.09.2026
12 пффф
До коментар #10 от "Тази персона":Четох и биографията ,таз е от поне 20 години секретарка в парламента, друго май не е работила
14:30 09.09.2026
13 Хората чакат реформи.
Коментиран от #27
14:30 09.09.2026
14 ДрайвингПлежър
14:30 09.09.2026
15 Цвете
14:31 09.09.2026
16 Тия
14:35 09.09.2026
17 Цвете
14:35 09.09.2026
18 Рундьовите маскари
14:37 09.09.2026
19 Оставка!
14:38 09.09.2026
20 123
До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":Значи заплатите трябва да се увеличат по 100, от 100лв. тогава , да станат 10000лв. сега в евро 5000€.Да ама не, заплати от 600 до 800.€, така че няма таратор.
14:38 09.09.2026
21 пффф
14:39 09.09.2026
22 Ъхъ
Ако може по-ниска МРЗ 🤔😂
14:40 09.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ъъъ
14:48 09.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Чакай си
До коментар #13 от "Хората чакат реформи.":Какво си се запенил и не си доволен ? Ето ти една голяма реформа , сега ще цъфнем и вържем , особено мрънкалниците като теб дето все Борисов виновен .Подскажи я тая реформа на Мунчовците за да не се мъчат и ти да се успокоиш , че нещата не отиват на добре , усещаш ли ?
14:53 09.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Мръсника !
Такъв Е от 9 години Насам !
Коментиран от #31
14:55 09.09.2026
31 Разрушихте Индустрията !
До коментар #30 от "Мръсника !":----------------- !
Коментиран от #32
14:56 09.09.2026
32 На каква ?
До коментар #31 от "Разрушихте Индустрията !":На каква ?
основа ?
Ще изчисляваш ?
МРЗ ?
Коментиран от #33
14:57 09.09.2026
33 Въз Основата На !
До коментар #32 от "На каква ?":Шмекерията Ли ?
14:58 09.09.2026
34 МРЗ
14:58 09.09.2026