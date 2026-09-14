Радина Кърджилова: Изпадала съм в депресивни състояния заради коментари в социалните мрежи

"Изпадала съм в депресивни състояния" - това призна Радина Кърджилова, разказвайки колко тежко са ѝ се отразявали през годините обидите и нападките в социалните мрежи. Актрисата говори откровено за цената на публичността, страховете си като майка, насилието сред младите, връзката си с Пламен Димов и срещата си с Антонио Бандерас.

Кърджилова си спомни, че още след огромния успех на "Стъклен дом" е усетила неприятната страна на известността, пише bgdnes.bg.

"Всеки нещо пише, посочва, съди, обижда, без грам да си дава сметка какъв човек седи срещу него", сподели тя пред Светослав Иванов в предаването "120 минути" по bTV.

Актрисата поддържа профили във Фейсбук и Инстаграм, които използва и професионално, но признава, че коментарите под публикациите понякога са "чудовищни".

"Изпадала съм в депресивни състояния и не само аз. Имам много близки мои колежки и приятелки, които с години не могат да се оправят", каза Радина.

Темата за социалните мрежи се преплита и с новата ѝ роля в постановката "Интер алиа", в която тя играе съдия и майка, чийто син е обвинен в изнасилване. Героинята ѝ цял живот защитава закона и работи по дела, свързани с насилие над жени, преди самата тя да бъде изправена пред най-тежката възможна морална дилема.

"Много ми се иска чрез тази пиеса да задаваме въпроси за това какви родители трябва да бъдем, как трябва да се отнасяме към децата си", обясни Кърджилова.

Самата тя е майка на двама синове и признава, че родителството върви с постоянен страх.

"Мисля, че трябва да му дадеш свободата да може да говори свободно, без да се страхува. Защото едно дете, когато започне да лъже или да прикрива някакви неща, това може да стане много голям проблем", сподели актрисата.

Според нея детето трябва преди всичко да се чувства сигурно и обичано. Радина се стреми да създава именно такава среда за момчетата си и да разговаря с тях възможно най-много.

Разговорът стигна и до зачестилите случаи на насилие сред млади хора, включително убийството на Георги Кузев в Пловдив. Радина призна, че не може да намери обяснение за подобна жестокост.

"Това е нещо много страшно", каза тя и изрази категорично мнение, че достъпът до социални мрежи трябва да бъде ограничаван за децата до определена възраст.

"Какъвто и родителски контрол да имаш над собственото си дете, ти не можеш да разбереш до какви мрежи и до какви неща може да влезе", смята актрисата.

По думите ѝ онлайн средата може да усилва яростта и разделението не само при децата, но и при възрастните. А натрупаната агресия невинаги остава скрита.

"Насилието поражда насилие. Когато едно дете е малтретирано или в училище е било обиждано вербално или психически, то трупа някаква агресия в себе си", каза Кърджилова.

В новата постановка до нея на сцената е Пламен Димов, който е и неин партньор в живота. Радина не скри колко важна опора е той за нея и извън театъра.

"Пламен е изключителен актьор, много добър партньор. Понякога, когато имам спадове, чисто професионални, и недоволство спрямо това как се справям, той е човекът, който ми дава сила. Пламен е силна личност. Аз имам нужда от такъв човек в живота си", призна тя.

Кърджилова не крие, че продължава да се съмнява в собствените си възможности въпреки дългогодишната си кариера.

"Човек, ако не се е съмнявал в себе си, няма смисъл да пулсира", категорична е актрисата.

След тежко представление обаче Радина предпочита тишината. По думите ѝ Пламен понякога се шегува с нея: "Ей, добре, Радо, какво толкова? Мълчиш като пукал."

Зад успешната кариера стои и сериозна дисциплина. Репетициите понякога продължават повече от 12 часа, а има дни и дори седмици, в които актрисата почти не вижда децата си. Тогава на помощ идват нейните родители, както и бащата на момчетата Деян Донков, когато има възможност.

Радина разказа и за собственото си семейство. Баща ѝ е художник, а майка ѝ е инженер и работи в Столичната община. Актрисата е израснала заедно с брат си Димитър и с усмивка призна, че се чувства и наполовина бургазлийка заради корените на майка си.

Сред незабравимите ѝ професионални моменти остава и вечерта, когато в публиката на "Медея" се оказва самият Антонио Бандерас. Радина научила едва час-два преди представлението.

"Бях много развълнувана и съм безкрайно благодарна, че ми казаха, защото аз съм между публиката и ако го бях видяла лице в лице, със сигурност може би щях да блокирам", призна тя.

Холивудската звезда изгледал спектакъла докрай, а след това останал, за да поздрави актьорите.

"Изключителен човек. Изчака ни след спектакъла, поздрави ме, казахме си няколко думи. Тези хора са земни", разказа Кърджилова.