Мерц и Зеленски почетоха загиналите украински бойци

Федералният канцлер на Германия Фридрих Мерц и президентът на Украйна Володимир Зеленски почетоха загиналите украински бойци в началото на необявеното посещение на германския лидер в Киев.
Зеленски изрази признателност за жеста на уважение и за солидарността от страна на Германия. „Важно е, че в този труден момент Германия е с нас – в подкрепа и в памет“, заяви украинският президент.
Нова помощ за отбраната и енергетиката
Церемонията постави началото на официалните разговори между двамата лидери. По време на срещата беше обявен нов пакет от германска военна и хуманитарна подкрепа за Украйна на стойност над 1,3 милиарда евро.
Сред посочените направления са укрепването на украинската отбрана и подкрепата за енергийната инфраструктура. Допълнителни подробности за разпределението на средствата не са посочени.
Посещението на Мерц в Украйна се състоя на 4 октомври и е първото му посещение в страната от май 2025 г. Пристигането му в Киев не е било обявено предварително.
Източници: Фокус, Цензор.НЕТ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
18:18 04.10.2026
2 Справедлив
18:19 04.10.2026
3 Пич
18:20 04.10.2026
4 После
18:20 04.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Георги
18:21 04.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Атина Палада
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Западняците най накрая да не са го усетили,че е руски агент и да са го свитнали?
18:22 04.10.2026
9 Да, да
18:26 04.10.2026
10 Ами,
18:28 04.10.2026
11 Врачанин
18:29 04.10.2026
12 стоян георгиев
Мерц и Зеля се направиха на заинтересовани от смъртта на насилствено бусифицираните от тях укри!
18:36 04.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Жалко за украинците
Оставете оръжието и спасете живота на останалите живи украинци.
18:47 04.10.2026
15 стоян георгиев
18:53 04.10.2026