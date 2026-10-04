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Мерц и Зеленски почетоха загиналите украински бойци
  Тема: Украйна

Мерц и Зеленски почетоха загиналите украински бойци

4 Октомври, 2026 18:16, обновена 4 Октомври, 2026 18:17 578 15

  • фридрих мерц-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • германия-
  • военна помощ

Необявеното посещение на германския канцлер в Киев започна със знак на уважение към падналите украински войници. По време на разговорите беше обявена подкрепа за над 1,3 милиарда евро.

Мерц и Зеленски почетоха загиналите украински бойци - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Федералният канцлер на Германия Фридрих Мерц и президентът на Украйна Володимир Зеленски почетоха загиналите украински бойци в началото на необявеното посещение на германския лидер в Киев.

Зеленски изрази признателност за жеста на уважение и за солидарността от страна на Германия. „Важно е, че в този труден момент Германия е с нас – в подкрепа и в памет“, заяви украинският президент.

Нова помощ за отбраната и енергетиката

Церемонията постави началото на официалните разговори между двамата лидери. По време на срещата беше обявен нов пакет от германска военна и хуманитарна подкрепа за Украйна на стойност над 1,3 милиарда евро.

Сред посочените направления са укрепването на украинската отбрана и подкрепата за енергийната инфраструктура. Допълнителни подробности за разпределението на средствата не са посочени.

Посещението на Мерц в Украйна се състоя на 4 октомври и е първото му посещение в страната от май 2025 г. Пристигането му в Киев не е било обявено предварително.

Източници: Фокус, Цензор.НЕТ


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Зеленски е убит.Това е двойник.

    Коментиран от #8

    18:18 04.10.2026

  • 2 Справедлив

    15 0 Отговор
    Колкото повече, толкова повече. Айде хаерлия да е.

    18:19 04.10.2026

  • 3 Пич

    20 2 Отговор
    Кеф!!! Мерц е жертва на паяка Зеленски!!! Ще изсмуче Германия до кокал!!!

    18:20 04.10.2026

  • 4 После

    20 2 Отговор
    Да почетат и и загиналите шваби през ВСВ. Малоумници.

    18:20 04.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Георги

    12 1 Отговор
    ако април 22ра,зеленски не се беше отметнал от договорното в Истанбул, горе-долу сега щяха да избират ново правителство, което да замени следвоенното.

    18:21 04.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Западняците най накрая да не са го усетили,че е руски агент и да са го свитнали?

    18:22 04.10.2026

  • 9 Да, да

    5 0 Отговор
    Споменахте ли и Хорст Весел? Ей така за разкош.

    18:26 04.10.2026

  • 10 Ами,

    6 0 Отговор
    Да са живи и здрави!

    18:28 04.10.2026

  • 11 Врачанин

    8 0 Отговор
    Тия тия милиарди ги немат за пари!

    18:29 04.10.2026

  • 12 стоян георгиев

    11 0 Отговор
    Доста лицемерно!

    Мерц и Зеля се направиха на заинтересовани от смъртта на насилствено бусифицираните от тях укри!

    18:36 04.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Жалко за украинците

    8 0 Отговор
    Стотиците хиляди убити и ранени които колективният западен свят използва за войната срещу Русия . (дайте ни пари , казва зеленски , за да не се налага да давате хора.) и ние като част от запада наливахме и пари и оръжие и всичко което се сетите за да може Украйна да воюва и да убиват руснаци. Нахално и нагло е да ни представят , че воюват за нашата демокрация.
    Оставете оръжието и спасете живота на останалите живи украинци.

    18:47 04.10.2026

  • 15 стоян георгиев

    7 0 Отговор
    Не знам Шмерца и Зеленото Джудже Стори Пакост как са почели 2.2млн. гътнати бандери ?

    18:53 04.10.2026

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