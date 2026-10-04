Мерц и Зеленски почетоха загиналите украински бойци

Федералният канцлер на Германия Фридрих Мерц и президентът на Украйна Володимир Зеленски почетоха загиналите украински бойци в началото на необявеното посещение на германския лидер в Киев.

Зеленски изрази признателност за жеста на уважение и за солидарността от страна на Германия. „Важно е, че в този труден момент Германия е с нас – в подкрепа и в памет“, заяви украинският президент.

Нова помощ за отбраната и енергетиката

Церемонията постави началото на официалните разговори между двамата лидери. По време на срещата беше обявен нов пакет от германска военна и хуманитарна подкрепа за Украйна на стойност над 1,3 милиарда евро.

Сред посочените направления са укрепването на украинската отбрана и подкрепата за енергийната инфраструктура. Допълнителни подробности за разпределението на средствата не са посочени.

Посещението на Мерц в Украйна се състоя на 4 октомври и е първото му посещение в страната от май 2025 г. Пристигането му в Киев не е било обявено предварително.

Източници: Фокус, Цензор.НЕТ