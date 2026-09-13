Новини
България »
Георг Георгиев: ГЕРБ е желан партньор от всички

Георг Георгиев: ГЕРБ е желан партньор от всички

13 Септември, 2026 16:08 854 52

  • георг георгиев-
  • герб-
  • бойко борисов

Няма политик, който да е наложил името сиq без да се е състезавал с Бойко Борисов. Всеки, който иска де факто да е с влияние в

Георг Георгиев: ГЕРБ е желан партньор от всички - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Няма политик, който да е наложил името си, без да се е състезавал с Бойко Борисов. Всеки, който иска де факто да е с влияние в политиката, започва с Бойко Борисов. И всички управляващи започват и свършват с ГЕРБ, защото имат нужда от репер, който да надскочат и не успяват", каза в интервю пред БНР бившият външен министър и депутат Георг Георгиев.

"Ние сме печелили десетки избори с ясно обозначени кандидати, мажоритарно сме печелили доверието на хората. Никога не ни е било страх от присъдата на избирателите за разлика от хора, които се скриха зад ИК", добави той.

В “Неделя 150“ той коментира решението на ГЕРБ и отговори на въпросите, защо ГЕРБ се отказа да издигне свой кандидат-президентски тандем и уморени ли са да печелят или уплашени пак да не загубят?

"Това не е пропускане на мач", заяви Георгиев. И посочи, че ГЕРБ е желан партньор от всички в този процес и "индиректно ще бъдем играчи":

"Но трябва внимателно останалите, които искат да работят с нас, да знаят, че винаги мислим за националните интереси и рядко гледаме партийните, което може би е нашата грешка."

Според него темата за подкрепа на кандидат-президентска двойка е за един политически разговор, че няма как да се даде непоискана подкрепа:

"Докато се продължава саботажната акция на останалите десни партии, да атакуват ГЕРБ, а да не се концентрират вниманието върху основния опонент, преливат в Йотова и ПБ сила и легитимност, преговарят за ВСС и саботират кампанията на Гюров. Ако това не е липса на политическа логика, не знам какво е и те го замаскират под "не искаме политически централи, искаме подкрепа от гражданите."

Бившият дипломат №1 на България каза още, че помилването на петричкия Ескобар от Илияна Йотова се е състояло и вече са се сборили с ПП-ДБ.

"Борят се, но някак на повърхността, а зад кулисите текат договорките за ВСС. ДБ хем са опоненти на Йотова, хем говорят срещу тези, които биха подкрепили Гюров. Ако това не е саботаж, не виждам друго. Те какво мислят, че Йотова е нещо различно от ПБ? Не, това са същите хора. ПБ ще избира и членовете на ВСС, а ДБ разчитат на ПБ да ги допусне и да им даде парченце кокал от ВСС", коментира Георг Георгиев.

И даде отговор на въпроса, защо Бойко Борисов не се кандидатира за президент:

"Борисов си мери лично силите и надделява вече 20 години в българския политически живот. Той няма комплекса за малоценност на останалите, които имат нужда да се доказват и тяхната легитимация да минава през него. В България ставаш политик, ако си премерил силите си с Бойко Борисов."

Бившият външен министър коментира и свикването на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) от президента и кандидат президента Илияна Йотова.

"Преди седмици реномирано международно издание предупреди, че има информация за готвени от Русия хибридни действия на територията на ЕС. Ние виждаме, че случилото се в Лайпциг и в Българи, както и двама българи задържани в Бавария и това е трети инцидент с взрив в рамките на месец. Тревожното е, че българското правителство не взима отношение по тези теми. Когато се поставят въпроси, не получаваме отговор, включително и на закрито заседание за службите", каза Георгиев.

Той припомни, че ГЕРБ също искаха свикване на КСНС няколко пъти във връзка с изплували дронове по българското крайбрежие и хибридни действия.

"Няколко пъти ние и опозицията поискахме и не разбираме, какво е притеснението на президента, за да не се свика Консултативен съвет?"


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    62 1 Отговор
    Не думай! 🤣🤣🤣

    16:09 13.09.2026

  • 2 Баба ти

    67 0 Отговор
    Ти си много желан от бай Ставри в СЦЗ.

    16:09 13.09.2026

  • 3 георг халката

    45 1 Отговор
    скъсаха ми ремуса партньорите

    16:09 13.09.2026

  • 4 българин

    62 1 Отговор
    всички в затвора ви желаят,най-вече бай ставри!

    Коментиран от #39

    16:10 13.09.2026

  • 5 Фейк - либераст

    60 1 Отговор
    ГеоРГ е желан партньор от всички! Той цАлува всеки, навсякъде и по всяко време щом има за какво!

    16:11 13.09.2026

  • 6 Налудник

    33 0 Отговор
    "Няма политик, който да е наложил името сиq без да се е състезавал с Бойко Борисов."
    ----
    Имате малка грешка в резюмето: "Няма политик, който да е наложил името SIC, без да се е състезавал с Бойко Борисов."

    16:12 13.09.2026

  • 7 име

    42 2 Отговор
    Сравнението, че всеки почвал от боко, е доста глупаво, но е нормално за нивото на един гербаджия. Но дори и да е така, боко вече е бита карта. Сега всеки се натиска да бие Радев, първо защото той новия шеф, второ, щото от Брюксел не търпи непослушни.

    16:12 13.09.2026

  • 8 Краси

    58 0 Отговор
    ГЕРБ, както и ДПС са токсични за всички. Щом е толкова желан, защо никой не поиска подкрепа от тях?

    Коментиран от #16

    16:13 13.09.2026

  • 9 Хи хи хи

    47 0 Отговор
    Герб--- Тут--туууууу. 😅

    16:13 13.09.2026

  • 10 Вижда Се !

    5 17 Отговор
    Че И Радев !

    Иска !

    Да Го Надскочи !

    Но !

    На Народа !

    Не Му Харесва !

    16:14 13.09.2026

  • 11 Съдията

    43 2 Отговор
    Мнението на целуващия ръка с белите чорапки не интересува никого. ОПГ ГРОБ върви здраво по стъпките на СДС и НДСВ. И Слава Богу!😂

    16:14 13.09.2026

  • 12 диагноза

    29 4 Отговор
    всички гласували през последните 30г, /независимо за коя партия/,са допринесли България да заприлича на нищо!

    16:14 13.09.2026

  • 13 Кабакрадев

    18 3 Отговор
    Желан партньор е,понеже Баце и Ши..ши владеят схемите за кра.дене до съвършенство.....сега и Зеленият Чорап ще се облажи от тях.

    16:15 13.09.2026

  • 14 притеснението на президентите

    6 5 Отговор
    На евентуален Консултативен съвет, биха се разкрили покровителите и източниците на заплахи и диверсии.

    16:16 13.09.2026

  • 15 Прав е Георг

    6 9 Отговор
    Преди час Бойко Борисов даде нова пресконференция! На нея заяви че "народа есента ще свали корумпираното сегашно управление". На 15 септември започват масовите всекидневни протести организирани от 3 граждански обединения. Според пиара на Радев - бившият евродепутат Бареков са организирани за да спасят Борисов от затвора. Все едно досега някой му е предявил обвинения!

    16:21 13.09.2026

  • 16 избирател

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Краси":

    Само СДС е с ГЕРБ. Останалите са подписали санитарния ПП кордон и се различават по имена, но не и по политики.

    16:22 13.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Това

    2 26 Отговор
    Което Бойко направи, другите не могат дори да го боядисат! Ако не бяха глупаците които му гледат в канчето, магистрала Хемус да беше напълно готова, а парите ви поне 50% повече. И никой нямаше да посмее да вдигне цените, защото Бойко като ги привикваше, трепереха докато обясняваха че нищо няма да вдигат.
    Ама нали гласуват тъпанари, който гледат в чужди паници, нека страдат!

    Коментиран от #44

    16:23 13.09.2026

  • 19 георг

    18 1 Отговор
    /гошко пуска оферти на кой да се нaдупят.Изкупиха ви сигaнaте от гетата, партито приключи.

    16:23 13.09.2026

  • 20 виктория

    17 1 Отговор
    смешник!!

    16:27 13.09.2026

  • 21 Пустиня(к)

    17 1 Отговор
    Мале-й, много наведен тоа, бе! Ега ти отпадъка! Оно и лелките от ГЕПИ са не навеждат толко, чесно!

    16:30 13.09.2026

  • 22 Желани

    18 1 Отговор
    за сто тояги на голо .

    16:30 13.09.2026

  • 23 Слободан

    18 1 Отговор
    Младо слънчасало момче, не виждаш ли ,че Ви гледат с погнуса само ,като чуят за битата карта твоят идол ,спасявайте се !

    Коментиран от #32

    16:30 13.09.2026

  • 24 Баба

    5 0 Отговор
    Горният....

    16:34 13.09.2026

  • 25 С такива

    16 1 Отговор
    партньори като вас всичките , на човек врагове не му трябват ! Само мизерии , грабене , лъжи и щети от вас !

    16:36 13.09.2026

  • 26 Баба

    8 1 Отговор
    Горкият.....

    16:37 13.09.2026

  • 27 Дупничанин

    8 1 Отговор
    Сега кат ви подпукат и за бензиностанциите Авиа на авера на братчеда Ради, Клачар, че станете още по-желани. Ма за некои други институции.

    16:38 13.09.2026

  • 28 Цвете

    8 1 Отговор
    НА ГЛЕДАЧКА ЛИ БЯХТЕ? И ВИЕ, КАТО БСП СТЕ ОТПАДНАЛИ МНОГО ОТДАВНА ,НО СЕГА ГО ДОКАЗАХТЕ ,ЗАЩОТО НЕ ВИ ПОДКРЕПА КРЕМЪЛ ЛИ? КОЙТО СЕ ПРОДАВА ЗА КЮЛЧЕТЕ ,ТАКА СЕ ПОЛУЧАВА НА ПРАКТИКА.НО ПОНЕ СИ НАКУПИХТЕ ИМОТИ ДО 3 ЛОКЯНО И НЯМА ДА ВИ МИСЛИМ, ЧЕ СТЕ ПО РАЗЛИЧНИ ОТ БКП. СПОЛАЙТЕ И СЪС ЗДРАВЕ ХАРЧЕТЕ КРАДЕНИТЕ ПАРИ ОТ БЪЛГАРИТЕ.НЕ СТЕ ЗАБРАВИЛИ И ОРТАКА ВИ МАГНИТСКИ С КТБ, ЛАФКА БУЛГАРТАБАК И ВИВАКОМ? ВСИЧКИ СТЕ ЕДНО КОТИЛО ГЕОРГ.🎃👺🐷👺👀🤫🙈🙉🙊👎

    Коментиран от #37

    16:42 13.09.2026

  • 29 Стига сте го предизвиквали

    7 1 Отговор
    Стига сте го тълкували пък
    Този герг първо да си види фотото
    После да се смири ме вече омръзна
    Трето да си каже кой го вкара от сос в парламента
    Четвърто да си каже от къде му е инжектирана злоба и и ненавист коктейл
    Дали е трето поколение след лагерите женски, мъжки
    Че да стане ясно такова поведение абсолютно неадекватно на ситуацията в дадения случай
    2669

    16:43 13.09.2026

  • 30 Цвете

    4 1 Отговор
    НА ГЛЕДАЧКА ЛИ БЯХТЕ? И ВИЕ, КАТО БСП СТЕ ОТПАДНАЛИ МНОГО ОТДАВНА ,НО СЕГА ГО ДОКАЗАХТЕ ,ЗАЩОТО НЕ ВИ ПОДКРЕПА КРЕМЪЛ ЛИ? КОЙТО СЕ ПРОДАВА ЗА КЮЛЧЕТЕ ,ТАКА СЕ ПОЛУЧАВА НА ПРАКТИКА.НО ПОНЕ СИ НАКУПИХТЕ ИМОТИ ДО 3 ЛОКЯНО И НЯМА ДА ВИ МИСЛИМ, ЧЕ СТЕ ПО РАЗЛИЧНИ ОТ БКП. СПОЛАЙТЕ И СЪС ЗДРАВЕ ХАРЧЕТЕ КРАДЕНИТЕ ПАРИ ОТ БЪЛГАРИТЕ.НЕ СТЕ ЗАБРАВИЛИ И ОРТАКА ВИ МАГНИТСКИ С КТБ, ЛАФКА БУЛГАРТАБАК И ВИВАКОМ? ВСИЧКИ СТЕ ЕДНО КОТИЛО ГЕОРГ.🎃👺🐷👺👀🤫🙈🙉🙊👎

    Коментиран от #45

    16:45 13.09.2026

  • 31 Абе

    7 1 Отговор
    Отивай да работиш некадърник!

    16:46 13.09.2026

  • 32 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Слободан":

    А Кой според тебе "бие" Картите?Ама посочи го Конкретно,за да знаем от кого да имаме Страх!

    16:47 13.09.2026

  • 33 Чапай

    3 1 Отговор
    Тоя като го гледам по скоро ми прилича на пепеец,само те са такива с извратени прически..и мисли.

    16:50 13.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Лорда

    8 1 Отговор
    Боко, по изключение, този уикенд е пуснал целувача БЕЗ ЕДИН ДЕН трудов стаж да обере плюнките. Стара лисица, но не минава номерът - хората не искат и да чуят за ГЕРБ.

    16:52 13.09.2026

  • 36 Хихи

    9 1 Отговор
    Георг май след целуване на ръката на буци Буда , е тръгнал и друго да целува и лиже...

    16:55 13.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ........–

    6 1 Отговор
    ФедалИте харесват да са "желани".

    16:57 13.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Горски

    5 2 Отговор
    Гербаджии, как можете още да подкрепяте тази партия, за пореден път си признават че са искали да "клекнат" на ППДБ, като са се съгласили кандидата за президент да е от розовите, а за вицепрезидент от ГЕРБ. Колко пъти вече компромиси, дайте си сметка, че вашата партия не е партия за всички а е партия единствено вашия лидер да отърве кожата, за това постоянно иска съюз с ПП ДБ, за да е в добри отношения с ЕС и САЩ, него друго не го интересува, нито държава, нито партия, нито негови симпатизанти. Цялата му партия, стотици хиляди хора не могат да търпят и понасят ПП ДБ и той редовно се натиска за съюз с тях, до кога ще го търпите?

    17:00 13.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Желан

    3 1 Отговор
    Или НЕжелан искаше да каже?

    17:04 13.09.2026

  • 43 Махайте се,

    5 1 Отговор
    с ойрото унищожихте Държавата България и ни превърнахте в Територия.
    Оставка на ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ, ДПС заради силовото ни набутване в ойрото, фалшифицирани данни за инфлация и дефицит. Оставка и на Радев 8 г. подкрепящ ойрото, и вдигащ данъци и осигуровки безобразно. Чудовищни заеми и цени на храни, лекарства, ток, студени води, топли води, парно, СИ 30%, счетоводни парно 50%, такси напрежения ток 50%.
    Оставка на ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ, ДПС и ПБ.
    Йотовица да си вземе Гюров и да емигрират с ойрото, далеч от българският лЪв.

    17:05 13.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Цвете":

    Фактите останаха ви двама трима които очернят клеветят обиждат Фактите бг разпространители сте само на тези гнусотии и нищо друго А сега ме изтрийте

    17:13 13.09.2026

  • 46 Обратното е

    7 1 Отговор
    Нежелани сте от всички!

    17:16 13.09.2026

  • 47 Интелигентен шопар

    7 1 Отговор
    с малко по-високо чело от Иво Мирчев. Но са на един акъл двамцата.

    17:25 13.09.2026

  • 48 ДоДебилаГеорг

    4 1 Отговор
    Никой вече не иска да Мърси името си със
    Загиващата Престъпна Мутренска Групировка ГЕРБ.
    Но за да излезе от политическия Цугцванг до който БорисоФ докара ГЕРБ,
    Той трябва да измисли някаква версия,с която да намали негативите, както винаги до сега е правил мутрю!

    17:42 13.09.2026

  • 49 партньор

    1 0 Отговор
    и аз ви желая, по ведомост!

    17:44 13.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 шишо

    1 0 Отговор
    опять опиздел!

    17:51 13.09.2026

  • 52 Гост

    0 0 Отговор
    Ейй, смешник, вие единствено сте желани от депесе, щото в комбинация сте най-добрите в далаверите, схемите и кражбите. Що пари откраднахте, мършляци ниедни...

    18:00 13.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове