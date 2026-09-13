Георг Георгиев: ГЕРБ е желан партньор от всички

"Няма политик, който да е наложил името си, без да се е състезавал с Бойко Борисов. Всеки, който иска де факто да е с влияние в политиката, започва с Бойко Борисов. И всички управляващи започват и свършват с ГЕРБ, защото имат нужда от репер, който да надскочат и не успяват", каза в интервю пред БНР бившият външен министър и депутат Георг Георгиев.
"Ние сме печелили десетки избори с ясно обозначени кандидати, мажоритарно сме печелили доверието на хората. Никога не ни е било страх от присъдата на избирателите за разлика от хора, които се скриха зад ИК", добави той.
В “Неделя 150“ той коментира решението на ГЕРБ и отговори на въпросите, защо ГЕРБ се отказа да издигне свой кандидат-президентски тандем и уморени ли са да печелят или уплашени пак да не загубят?
"Това не е пропускане на мач", заяви Георгиев. И посочи, че ГЕРБ е желан партньор от всички в този процес и "индиректно ще бъдем играчи":
"Но трябва внимателно останалите, които искат да работят с нас, да знаят, че винаги мислим за националните интереси и рядко гледаме партийните, което може би е нашата грешка."
Според него темата за подкрепа на кандидат-президентска двойка е за един политически разговор, че няма как да се даде непоискана подкрепа:
"Докато се продължава саботажната акция на останалите десни партии, да атакуват ГЕРБ, а да не се концентрират вниманието върху основния опонент, преливат в Йотова и ПБ сила и легитимност, преговарят за ВСС и саботират кампанията на Гюров. Ако това не е липса на политическа логика, не знам какво е и те го замаскират под "не искаме политически централи, искаме подкрепа от гражданите."
Бившият дипломат №1 на България каза още, че помилването на петричкия Ескобар от Илияна Йотова се е състояло и вече са се сборили с ПП-ДБ.
"Борят се, но някак на повърхността, а зад кулисите текат договорките за ВСС. ДБ хем са опоненти на Йотова, хем говорят срещу тези, които биха подкрепили Гюров. Ако това не е саботаж, не виждам друго. Те какво мислят, че Йотова е нещо различно от ПБ? Не, това са същите хора. ПБ ще избира и членовете на ВСС, а ДБ разчитат на ПБ да ги допусне и да им даде парченце кокал от ВСС", коментира Георг Георгиев.
И даде отговор на въпроса, защо Бойко Борисов не се кандидатира за президент:
"Борисов си мери лично силите и надделява вече 20 години в българския политически живот. Той няма комплекса за малоценност на останалите, които имат нужда да се доказват и тяхната легитимация да минава през него. В България ставаш политик, ако си премерил силите си с Бойко Борисов."
Бившият външен министър коментира и свикването на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) от президента и кандидат президента Илияна Йотова.
"Преди седмици реномирано международно издание предупреди, че има информация за готвени от Русия хибридни действия на територията на ЕС. Ние виждаме, че случилото се в Лайпциг и в Българи, както и двама българи задържани в Бавария и това е трети инцидент с взрив в рамките на месец. Тревожното е, че българското правителство не взима отношение по тези теми. Когато се поставят въпроси, не получаваме отговор, включително и на закрито заседание за службите", каза Георгиев.
Той припомни, че ГЕРБ също искаха свикване на КСНС няколко пъти във връзка с изплували дронове по българското крайбрежие и хибридни действия.
"Няколко пъти ние и опозицията поискахме и не разбираме, какво е притеснението на президента, за да не се свика Консултативен съвет?"
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
16:09 13.09.2026
2 Баба ти
16:09 13.09.2026
3 георг халката
16:09 13.09.2026
4 българин
Коментиран от #39
16:10 13.09.2026
5 Фейк - либераст
16:11 13.09.2026
6 Налудник
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Имате малка грешка в резюмето: "Няма политик, който да е наложил името SIC, без да се е състезавал с Бойко Борисов."
16:12 13.09.2026
7 име
16:12 13.09.2026
8 Краси
Коментиран от #16
16:13 13.09.2026
9 Хи хи хи
16:13 13.09.2026
10 Вижда Се !
Иска !
Да Го Надскочи !
Но !
На Народа !
Не Му Харесва !
16:14 13.09.2026
11 Съдията
16:14 13.09.2026
12 диагноза
16:14 13.09.2026
13 Кабакрадев
16:15 13.09.2026
14 притеснението на президентите
16:16 13.09.2026
15 Прав е Георг
16:21 13.09.2026
16 избирател
До коментар #8 от "Краси":Само СДС е с ГЕРБ. Останалите са подписали санитарния ПП кордон и се различават по имена, но не и по политики.
16:22 13.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Това
Ама нали гласуват тъпанари, който гледат в чужди паници, нека страдат!
Коментиран от #44
16:23 13.09.2026
19 георг
16:23 13.09.2026
20 виктория
16:27 13.09.2026
21 Пустиня(к)
16:30 13.09.2026
22 Желани
16:30 13.09.2026
23 Слободан
Коментиран от #32
16:30 13.09.2026
24 Баба
16:34 13.09.2026
25 С такива
16:36 13.09.2026
26 Баба
16:37 13.09.2026
27 Дупничанин
16:38 13.09.2026
28 Цвете
Коментиран от #37
16:42 13.09.2026
29 Стига сте го предизвиквали
Този герг първо да си види фотото
После да се смири ме вече омръзна
Трето да си каже кой го вкара от сос в парламента
Четвърто да си каже от къде му е инжектирана злоба и и ненавист коктейл
Дали е трето поколение след лагерите женски, мъжки
Че да стане ясно такова поведение абсолютно неадекватно на ситуацията в дадения случай
2669
16:43 13.09.2026
30 Цвете
Коментиран от #45
16:45 13.09.2026
31 Абе
16:46 13.09.2026
32 оня с коня
До коментар #23 от "Слободан":А Кой според тебе "бие" Картите?Ама посочи го Конкретно,за да знаем от кого да имаме Страх!
16:47 13.09.2026
33 Чапай
16:50 13.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Лорда
16:52 13.09.2026
36 Хихи
16:55 13.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ........–
16:57 13.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Горски
17:00 13.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Желан
17:04 13.09.2026
43 Махайте се,
Оставка на ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ, ДПС заради силовото ни набутване в ойрото, фалшифицирани данни за инфлация и дефицит. Оставка и на Радев 8 г. подкрепящ ойрото, и вдигащ данъци и осигуровки безобразно. Чудовищни заеми и цени на храни, лекарства, ток, студени води, топли води, парно, СИ 30%, счетоводни парно 50%, такси напрежения ток 50%.
Оставка на ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ, ДПС и ПБ.
Йотовица да си вземе Гюров и да емигрират с ойрото, далеч от българският лЪв.
17:05 13.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Анонимен
До коментар #30 от "Цвете":Фактите останаха ви двама трима които очернят клеветят обиждат Фактите бг разпространители сте само на тези гнусотии и нищо друго А сега ме изтрийте
17:13 13.09.2026
46 Обратното е
17:16 13.09.2026
47 Интелигентен шопар
17:25 13.09.2026
48 ДоДебилаГеорг
Загиващата Престъпна Мутренска Групировка ГЕРБ.
Но за да излезе от политическия Цугцванг до който БорисоФ докара ГЕРБ,
Той трябва да измисли някаква версия,с която да намали негативите, както винаги до сега е правил мутрю!
17:42 13.09.2026
49 партньор
17:44 13.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 шишо
17:51 13.09.2026
52 Гост
18:00 13.09.2026