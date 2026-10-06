Срутена стена затисна мъж при опит за кражба в Монтанско

Срутена стена затисна мъж при опит за кражба в село Доктор Йосифово, община Монтана, съобщиха от полицията.

На 5 октомври 22-годишен мъж е влязъл в чужд необитаем имот в селото, за да демонтира дървени летви и греди от покрива на постройка.

Една от тухлените стени се е срутила върху него.

Пострадалият е настанен в болница - с черепно-мозъчна травма и хематом.