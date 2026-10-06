Срутена стена затисна мъж при опит за кражба в Монтанско

Срутена стена затисна мъж при опит за кражба в село Доктор Йосифово, община Монтана, съобщиха от полицията.
На 5 октомври 22-годишен мъж е влязъл в чужд необитаем имот в селото, за да демонтира дървени летви и греди от покрива на постройка.
Една от тухлените стени се е срутила върху него.
Пострадалият е настанен в болница - с черепно-мозъчна травма и хематом.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Ставри
Надявам се, че не е нарушена целостта им?!
12:28 06.10.2026
2 666
12:29 06.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 шаа
13:15 06.10.2026
7 Уж полицията ни пази
13:30 06.10.2026
8 Ккккк
13:53 06.10.2026