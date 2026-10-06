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Пострадалите моряци при инцидента в български води вече са във Варна
  Тема: Украйна

Пострадалите моряци при инцидента в български води вече са във Варна

6 Октомври, 2026 10:57, обновена 6 Октомври, 2026 12:14 1 894 26

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  • alfa watan

Единият е с термична травма, а другият с травма на главата. Останалите 16 спасени моряци са в добро състояние

Пострадалите моряци при инцидента в български води вече са във Варна - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Пострадалите моряци при инцидента в български води вече са транспортирани до Варна, предаде БНТ.

кап. Димитър Димитров, Европейска конфедерация на асоциация на морските капитани: "В тази ситуация органите, които отговарят за бедствия и аварии и органите, които наблюдават нашата зона, под контрола на България, те трябва да следят всякакви такива обекти и да оценят риска - доколко е опасно и до колко не. И да вземат мерки при възможност. Всяко едно съоръжение, което плава по море има собственик и трябва да се види дали този собственик е собственик все още. И да се прецени дали там някой може да действа."

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Марио Смърков, областен управител на Варна: "По щастлива случайност в непосредствена близост до ударения кораб е имал български и е спасил екипажа. Пътуват насам, очакваме ги да пристигнат. Един от членовете на екипажа е с тежки изгаряния, ще бъде транспортиран до клиниката по изгаряния, а другия е с травма на главата. Корабът, който плава, този който не е потънал, е превозвал зърно, там няма сериозно замърсяване, но не знам какъв е бил товарът на другия кораб."

Двама моряци са по-тежко пострадали при инцидента с търговски кораби в Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Единият е с термична травма, а другият е получил травма на главата. Останалите 16 души са в добро състояние. Това съобщи по-рани БНР.

На пострадалите е оказана първа помощ на борда на българския ферибот DIOSCURIA. Към Бяла пътува линейка от Военноморската болница във Варна, откъдето моряците трябва да бъдат транспортирани за медицинска помощ.

18 моряци са евакуирани от горящ кораб

Спасителната операция се провежда след атаки с дронове срещу търговски плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България. Все още няма официално потвърждение чии са безпилотните апарати.

По предварителни данни мишени са станали корабите ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, регистриран под флага на Палау. ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българския бряг.

На борда на ABLE е избухнал пожар. Целият 18-членен екипаж е бил евакуиран и приет на борда на DIOSCURIA, който е бил пренасочен, за да окаже съдействие на бедстващите моряци. Според БНР спасителните екипи продължават работа, а за екипажа на потъналия кораб няма официална информация.

Корабите са били на десетки мили от брега

По данни на БНР плавателните съдове са се намирали на около 70 морски мили, или приблизително 130 километра, навътре в морето. Разстоянието усложнява спасителните действия и медицинската евакуация.

Случаят е първата съобщена атака срещу плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България. Причините за инцидента, както и произходът на дроновете, все още се изясняват.

Източници: dnes.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg


Бяла / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гробар

    22 3 Отговор
    Тея така и не разбраха, че не трябва да прекарват оръжие. Ще им светне по трудния начин.

    Коментиран от #22

    11:03 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Георги

    4 4 Отговор
    ако са подводни да украински, ако са летящи - руски. По всяка вероятност са руски, все пак даваме коридор на кораби за Украйна.

    11:06 06.10.2026

  • 7 Кина

    13 3 Отговор
    Аресор е този който продава евтино гориво а миротворец е този който продава скъпо и поробва..! Този балон скоро ще се спука и ще изпръска чак до ШАРЛИ ЕБДО.!

    11:06 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ха, такааа…

    19 4 Отговор
    Дронове потапят кораби почти на входа на пристанище Варна!!! Кво стане, бе, разбирачите от правителство, партии и други евролюбци - нали нямаше проблем за националната ни сигурност???

    11:07 06.10.2026

  • 10 Георги

    11 3 Отговор

    До коментар #8 от "Без Име":

    американци и англичани с бомб или софия, но това не го черпи да им коленичиш.

    Коментиран от #11, #14

    11:11 06.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ххххххххххх

    5 14 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Виж първо колко българи са убили и ограбили дивите орди червеноармейци при окупацията на България през 1944г, а безчет са изнасилените българки по същото това време! Съвсем наскоро отвориха архивите от това време, чети ако можеш да четеш .

    Коментиран от #18, #21, #26

    11:28 06.10.2026

  • 17 Боят настана,

    11 3 Отговор
    Тупкат сърца ни! Родоотстъпниците, душмани на България, най-после ни вкараха във войната! Сега искам да ги видя в челните редици на фронта дрещу руснаците!!!

    11:32 06.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 скарлет

    7 6 Отговор
    где е Радев и Йотовица пак се покриха !!! " братски " дронове бомбят а те подвиха 😂 опашка

    11:43 06.10.2026

  • 20 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Без Име":

    кога това?

    11:43 06.10.2026

  • 21 гост

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "ххххххххххх":

    Тази опорка не върви, това са го правили в Германия а не в България.

    11:48 06.10.2026

  • 22 Мъдрец

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    Не прекарват оръжие, а зърно. Когато ти падне руски дрон на главата, тогава ще си отвориш очите и ще разбереш, че руснаците не са ни никакви братушки.

    11:55 06.10.2026

  • 23 Атина Палада

    2 5 Отговор
    Щом главнокомандващите
    Радев и Йотова мълчат и увъртат, значи дроновете са руски!

    Ако бяха украински, сега и двамата щяха да бълват логорея на миротворческа вълна.

    11:47 06.10.2026

    11:56 06.10.2026

  • 24 Атина Палада

    3 4 Отговор
    Йотова да привика Митрофанова за нота!

    11:56 06.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хуууууу...?

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ххххххххххх":

    Радев каза да не вярваме на мошеници, значи не вървиш...!

    14:08 06.10.2026

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