Пострадалите моряци при инцидента в български води вече са във Варна

Пострадалите моряци при инцидента в български води вече са транспортирани до Варна, предаде БНТ.

кап. Димитър Димитров, Европейска конфедерация на асоциация на морските капитани: "В тази ситуация органите, които отговарят за бедствия и аварии и органите, които наблюдават нашата зона, под контрола на България, те трябва да следят всякакви такива обекти и да оценят риска - доколко е опасно и до колко не. И да вземат мерки при възможност. Всяко едно съоръжение, което плава по море има собственик и трябва да се види дали този собственик е собственик все още. И да се прецени дали там някой може да действа."

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Марио Смърков, областен управител на Варна: "По щастлива случайност в непосредствена близост до ударения кораб е имал български и е спасил екипажа. Пътуват насам, очакваме ги да пристигнат. Един от членовете на екипажа е с тежки изгаряния, ще бъде транспортиран до клиниката по изгаряния, а другия е с травма на главата. Корабът, който плава, този който не е потънал, е превозвал зърно, там няма сериозно замърсяване, но не знам какъв е бил товарът на другия кораб."

Двама моряци са по-тежко пострадали при инцидента с търговски кораби в Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Единият е с термична травма, а другият е получил травма на главата. Останалите 16 души са в добро състояние. Това съобщи по-рани БНР.

На пострадалите е оказана първа помощ на борда на българския ферибот DIOSCURIA. Към Бяла пътува линейка от Военноморската болница във Варна, откъдето моряците трябва да бъдат транспортирани за медицинска помощ.

18 моряци са евакуирани от горящ кораб

Спасителната операция се провежда след атаки с дронове срещу търговски плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България. Все още няма официално потвърждение чии са безпилотните апарати.

По предварителни данни мишени са станали корабите ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, регистриран под флага на Палау. ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българския бряг.

На борда на ABLE е избухнал пожар. Целият 18-членен екипаж е бил евакуиран и приет на борда на DIOSCURIA, който е бил пренасочен, за да окаже съдействие на бедстващите моряци. Според БНР спасителните екипи продължават работа, а за екипажа на потъналия кораб няма официална информация.

Корабите са били на десетки мили от брега

По данни на БНР плавателните съдове са се намирали на около 70 морски мили, или приблизително 130 километра, навътре в морето. Разстоянието усложнява спасителните действия и медицинската евакуация.

Случаят е първата съобщена атака срещу плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България. Причините за инцидента, както и произходът на дроновете, все още се изясняват.

Източници: dnes.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg