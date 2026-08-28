Външният министър обясни позицията на България за 21-вия пакет санкции срещу Русия

Позицията ни е била в защита на националния интерес, каза външният министър Велислава Петрова в отговор на въпрос от парламентарния контрол относно изваждането на Искандер Махмудов от 21-вия санкционен пакет на ЕС срещу агресивните действия на Руската федерация.
Въпросът, зададен от народните представители Христо Гаджев и Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС, е по чие предложение и в защита на какъв държавен интерес България е поискала Махмудов да бъде изваден от санкционния списък.
Велислава Петрова: В Киев никой нищо не е подписвал
„Позицията на България по отношение на санкциите се формира въз основа на становища на компетентни органи и единствената ѝ цел е да защити българския интерес”, обясни Петрова. По думите ѝ се е провела среща по Координационния механизъм по изпълнение на санкциите и е взето решение така, че процедурата да бъде във възможно най-формална форма.
„По отношение на предложението, че въвеждането на ограничения спрямо Искандер Махмудов като собственик на компанията „Трансмашхолдинг” би могло да засегне българските икономически интереси с оглед използването на България на дерогации от санкциите на ЕС за руската компания „Метровагонмаш” – интересно е, че именно по време на правителството на ГЕРБ за тази компания е била поискана дерогация”, обясни Петрова.
„Явно тогава сме смятали, че е имало риск за българския интерес. Трудно е да се разбере защо сега не смятате така”, каза още тя.
Христо Гаджев попита коя е компетентната институция, която е предложила Махмудов да бъде изваден от списъка. „За дерогация, която вие сте поискали, задавате въпрос защо ние и съответното конкретно ведомство сме поискали да запазим, защото има риск за българските граждани”, отговори министърът.
Въпрос към външния министър по повод пакета от санкции зададоха и народните представители Божидар Божанов от ДБ и Николай Денков от ПП. Те попитаха дали в рамките на предварителните обсъждания на 21-вия пакет санкции на ЕС България е поискала изваждането на допълнителни лица извън публично обявените, като министъра на спорта на Руската федерация или "Тольяттихимбанк", и ако е така, с какви мотиви е поискано изключването им и какъв е бил процесът по подбор.
Процесът за решение по линия на санкции не се включва в Съвета по европейски въпроси, налага се да се следва процедура, в която има становища на всички компетентни институции и министерства, каза Петрова. Тя обясни, че действително в хода на преговорите България е изтъкнала съображения по предложението за налагане на мерки срещу министъра на спорта на Русия – Михаил Дегтярьов. Посочените от България аргументи са били отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украйна, както и фактът, че такава мярка не може да допринесе за спирането на войната, обясни Петрова.
България е изразила и резервирана позиция по отношение на предложението за вписване на "Тольяттихимбанк" в санкционните списъци с аргумента, че предложението визира регионална търговска банка, собственост на един от най-големите производители на амоняк в световен мащаб и част от групата „Уралхим“. От своя страна „Уралхим“ е водещ производител на минерални торове – суровина, която не е обект на санкции, каза Петрова.
По думите на министъра България продължава да я внася, включително от Русия и други държави членки на ЕС. Предвид високите цени и нестабилната ситуация на международните пазари на торове към момента във връзка с конфликта в Близкия изток, всяко ограничение на възможностите по тази линия може да има негативен ефект, обясни Петрова. Впоследствие България е оттеглила съображенията си по тези две предложения с оглед на постигане на консенсус в ЕС, уточни външният министър.
„Компетентните институции са изразили позиция, в която искат от българското правителство да изрази резерви, но при наличие на консенсус – да подкрепи санкциите, като това е базирано на основата до каква степен смятаме, че е риск и дали има други алтернативи. По принцип имаме резерва, но рискът за България не е толкова голям, така че да можем да го подкрепим при наличие на консенсус”, каза тя.
„Това, че малки количества се внасят от далечна руска компания, не ми звучи като убедителен аргумент да не налагаме санкции на банката, която финансира елемент от групата, който подпомага производството на боеприпаси, с които се избиват украински граждани”, каза от своя страна Божидар Божанов. „Мисля, че няма нужда да спекулираме за количествата. Можете да поискате информация от Министерството на икономиката”, отговори Петрова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питане
10:59 28.08.2026
2 Чамовата талпа си е
Коментиран от #4
10:59 28.08.2026
3 Честито на всички мунчета, гласували за
11:00 28.08.2026
4 честен ционист
До коментар #2 от "Чамовата талпа си е":Чамов е татарска фамиля. В Татарстан и Башкортостан е често срещана.
Коментиран от #7
11:01 28.08.2026
5 Въпросът е чий национален интерес,
11:02 28.08.2026
6 ироней
Недоразумението е от прекомерна компетентност.
Коментиран от #11
11:02 28.08.2026
7 Аре ма
До коментар #4 от "честен ционист":не е ли криптоеврейска фамилия Чамов?
Коментиран от #43
11:02 28.08.2026
8 Сила
Докараха я директно от вънкашния клозет от некво село ....аферим !!!!
11:03 28.08.2026
9 Позицията на България
11:03 28.08.2026
10 Смър на украйна
11:03 28.08.2026
11 То никой нищо не е подписал,
До коментар #6 от "ироней":ама Вучо отиде да се разходи и се прибра без да се снима и да заявява подкрепа за фашагите за ралзика от мунчовата чамова дъска.
11:03 28.08.2026
12 авантгард
Ще се наиграят на санкции лапетата.
11:04 28.08.2026
13 Трою ЦИНГАРЕЛАТА
11:07 28.08.2026
14 Анонимен
11:07 28.08.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
са като моите санкции към Кауфланд❗
Коментиран от #25
11:07 28.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Който
Коментиран от #32, #35
11:09 28.08.2026
18 тез хорица
като например
бг да не е повече рекордьор по бедност и ниски заплати в ес
след 20г управление на тикви
11:10 28.08.2026
19 Капейчо
11:10 28.08.2026
20 Санкции срещу Русия
11:10 28.08.2026
21 Забрай ли га
До коментар #16 от "Анонимен":шефа ти Бою циганина се мазни на Путин с подаръци кученца каракачански?
11:11 28.08.2026
22 Зеления
Коментиран от #26
11:11 28.08.2026
23 Аеееее
Коментиран от #27, #29
11:12 28.08.2026
24 Фейк - либераст
Коментиран от #34
11:13 28.08.2026
25 Бай Тошо
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Па ти немаш пари.Нслагс санкции този, който има пари.Ха ха ха.
11:13 28.08.2026
26 отровнозелените пеевски марионетки
До коментар #22 от "Зеления":ще бъдете тричани до последния комунист
Коментиран от #28
11:14 28.08.2026
27 Дъртите укрорасти
До коментар #23 от "Аеееее":що не сте на фронта, ма фъссссня?
11:15 28.08.2026
28 Кои са тия марионетки
До коментар #26 от "отровнозелените пеевски марионетки":Че в една сглобка с пеевски са били ГЕРБ, ПП и ДБ, същите, които0 плащат на безроден глупак да троли докато го обират и продават.
11:16 28.08.2026
29 Неее
До коментар #23 от "Аеееее":колко си объл , не е истина ! Само това ли можеш да измислиш , да ходим на фронта ? Ами бягайте у Русия бе , там е супер , там е много хубаво , ама не ! Де гиди лицемери долни ! Държим с Русия , но да живеем като европейците !
11:17 28.08.2026
30 Тая бесовица е
Радев потъва!
11:18 28.08.2026
31 От всичко това разбираме...
в момента не правят изключение от това правителство, по въпроса за " лакейство"
в полза на Путин и олигархията му!!!
Един Орбан си отиде , друг го замести!
Резил за договорните отношения на България с ЕО!
11:19 28.08.2026
32 Гост
До коментар #17 от "Който":При Хакан беше без бельо очаквайки да я хакне, а сега е с поло заради смучките от неизвестен извършител. Същото като при заглушителя- заглушавания има, а заглушител според прокуратурата - НЯМА! и тук: смучки има, но смукача го НЯМА!
11:19 28.08.2026
33 Какво е търсила в Киев тая
11:19 28.08.2026
34 Е сега е ..."мед и масло"!
До коментар #24 от "Фейк - либераст":Путин да ни команва си е ЖИВ резил ...???
11:23 28.08.2026
35 Дааааааа
До коментар #17 от "Който":А момчето за всичко жорето беше супер , същия като ментора му от Банкя !!!
11:24 28.08.2026
36 Румен Радев , направи невъзможното....
11:26 28.08.2026
37 Госあ
11:32 28.08.2026
38 Трол
11:34 28.08.2026
39 грийн сок
на Радев от Москва.
Коментиран от #41
11:37 28.08.2026
40 Факти
11:37 28.08.2026
41 Изглеждаш много глупаво
До коментар #39 от "грийн сок":да тролиш и лъжеш!
Коментиран от #44
11:41 28.08.2026
42 Последно
11:41 28.08.2026
43 Питане
До коментар #7 от "Аре ма":Чамова ли е, дъбова ли е - се е комунистка.
Цял свят отхвърли комунизма, само тук и в Северна Корея го величаем, защото още не сме дорасли.
"Как ще ги стигнем... ".... поляците, примерно ???
11:42 28.08.2026
44 Тихо пико4!
До коментар #41 от "Изглеждаш много глупаво":Пак се изложи.
11:44 28.08.2026
45 Факти
11:44 28.08.2026