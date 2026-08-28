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Външният министър обясни позицията на България за 21-вия пакет санкции срещу Русия

Външният министър обясни позицията на България за 21-вия пакет санкции срещу Русия

28 Август, 2026 10:56 1 069 45

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  • велислава петрова-
  • велислава петрова-чамова

Христо Гаджев попита коя е компетентната институция, която е предложила Махмудов да бъде изваден от списъка

Външният министър обясни позицията на България за 21-вия пакет санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Позицията ни е била в защита на националния интерес, каза външният министър Велислава Петрова в отговор на въпрос от парламентарния контрол относно изваждането на Искандер Махмудов от 21-вия санкционен пакет на ЕС срещу агресивните действия на Руската федерация.

Въпросът, зададен от народните представители Христо Гаджев и Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС, е по чие предложение и в защита на какъв държавен интерес България е поискала Махмудов да бъде изваден от санкционния списък.

Велислава Петрова: В Киев никой нищо не е подписвал

„Позицията на България по отношение на санкциите се формира въз основа на становища на компетентни органи и единствената ѝ цел е да защити българския интерес”, обясни Петрова. По думите ѝ се е провела среща по Координационния механизъм по изпълнение на санкциите и е взето решение така, че процедурата да бъде във възможно най-формална форма.

„По отношение на предложението, че въвеждането на ограничения спрямо Искандер Махмудов като собственик на компанията „Трансмашхолдинг” би могло да засегне българските икономически интереси с оглед използването на България на дерогации от санкциите на ЕС за руската компания „Метровагонмаш” – интересно е, че именно по време на правителството на ГЕРБ за тази компания е била поискана дерогация”, обясни Петрова.

„Явно тогава сме смятали, че е имало риск за българския интерес. Трудно е да се разбере защо сега не смятате така”, каза още тя.

Христо Гаджев попита коя е компетентната институция, която е предложила Махмудов да бъде изваден от списъка. „За дерогация, която вие сте поискали, задавате въпрос защо ние и съответното конкретно ведомство сме поискали да запазим, защото има риск за българските граждани”, отговори министърът.

Въпрос към външния министър по повод пакета от санкции зададоха и народните представители Божидар Божанов от ДБ и Николай Денков от ПП. Те попитаха дали в рамките на предварителните обсъждания на 21-вия пакет санкции на ЕС България е поискала изваждането на допълнителни лица извън публично обявените, като министъра на спорта на Руската федерация или "Тольяттихимбанк", и ако е така, с какви мотиви е поискано изключването им и какъв е бил процесът по подбор.

Процесът за решение по линия на санкции не се включва в Съвета по европейски въпроси, налага се да се следва процедура, в която има становища на всички компетентни институции и министерства, каза Петрова. Тя обясни, че действително в хода на преговорите България е изтъкнала съображения по предложението за налагане на мерки срещу министъра на спорта на Русия – Михаил Дегтярьов. Посочените от България аргументи са били отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украйна, както и фактът, че такава мярка не може да допринесе за спирането на войната, обясни Петрова.

България е изразила и резервирана позиция по отношение на предложението за вписване на "Тольяттихимбанк" в санкционните списъци с аргумента, че предложението визира регионална търговска банка, собственост на един от най-големите производители на амоняк в световен мащаб и част от групата „Уралхим“. От своя страна „Уралхим“ е водещ производител на минерални торове – суровина, която не е обект на санкции, каза Петрова.

По думите на министъра България продължава да я внася, включително от Русия и други държави членки на ЕС. Предвид високите цени и нестабилната ситуация на международните пазари на торове към момента във връзка с конфликта в Близкия изток, всяко ограничение на възможностите по тази линия може да има негативен ефект, обясни Петрова. Впоследствие България е оттеглила съображенията си по тези две предложения с оглед на постигане на консенсус в ЕС, уточни външният министър.

„Компетентните институции са изразили позиция, в която искат от българското правителство да изрази резерви, но при наличие на консенсус – да подкрепи санкциите, като това е базирано на основата до каква степен смятаме, че е риск и дали има други алтернативи. По принцип имаме резерва, но рискът за България не е толкова голям, така че да можем да го подкрепим при наличие на консенсус”, каза тя.

„Това, че малки количества се внасят от далечна руска компания, не ми звучи като убедителен аргумент да не налагаме санкции на банката, която финансира елемент от групата, който подпомага производството на боеприпаси, с които се избиват украински граждани”, каза от своя страна Божидар Божанов. „Мисля, че няма нужда да спекулираме за количествата. Можете да поискате информация от Министерството на икономиката”, отговори Петрова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питане

    35 6 Отговор
    Рундьо - кофа вазелин ???

    10:59 28.08.2026

  • 2 Чамовата талпа си е

    36 3 Отговор
    талпата на MИ6

    Коментиран от #4

    10:59 28.08.2026

  • 3 Честито на всички мунчета, гласували за

    33 8 Отговор
    "русофила" Муньо. На есен смело да хвърляти за "русофилката" Муньовица!

    11:00 28.08.2026

  • 4 честен ционист

    8 17 Отговор

    До коментар #2 от "Чамовата талпа си е":

    Чамов е татарска фамиля. В Татарстан и Башкортостан е често срещана.

    Коментиран от #7

    11:01 28.08.2026

  • 5 Въпросът е чий национален интерес,

    36 3 Отговор
    щото определено не е в интерес на българите.

    11:02 28.08.2026

  • 6 ироней

    13 19 Отговор
    В Киев никой нищо не е подписвал, но са отишли там, щтото и Вучич е отишъл.
    Недоразумението е от прекомерна компетентност.

    Коментиран от #11

    11:02 28.08.2026

  • 7 Аре ма

    24 2 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    не е ли криптоеврейска фамилия Чамов?

    Коментиран от #43

    11:02 28.08.2026

  • 8 Сила

    32 5 Отговор
    ВЪНКАШНАТА МИНИСТЪРКА ....
    Докараха я директно от вънкашния клозет от некво село ....аферим !!!!

    11:03 28.08.2026

  • 9 Позицията на България

    36 0 Отговор
    Навеждане с изпезен език.

    11:03 28.08.2026

  • 10 Смър на украйна

    34 11 Отговор
    и всички еврасти атлантиди, които я подкрепят

    11:03 28.08.2026

  • 11 То никой нищо не е подписал,

    31 2 Отговор

    До коментар #6 от "ироней":

    ама Вучо отиде да се разходи и се прибра без да се снима и да заявява подкрепа за фашагите за ралзика от мунчовата чамова дъска.

    11:03 28.08.2026

  • 12 авантгард

    27 5 Отговор
    Искандер М. по спецификация може да е с ядрена бойна глава.
    Ще се наиграят на санкции лапетата.

    11:04 28.08.2026

  • 13 Трою ЦИНГАРЕЛАТА

    14 22 Отговор
    Ушатия фатмак защитава руския интерес, къде е националния интерес на България тук не знам.

    11:07 28.08.2026

  • 14 Анонимен

    12 17 Отговор
    България откога защитава руснаци и руски интереси И ЗАЩО ТОВА СЕ ПРЕДСТАВЯ КАТО БЪЛГАРСКИ ИНТЕРЕС КАТО Е РУСКИ ИНТЕРЕС

    11:07 28.08.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 2 Отговор
    Санкциите на България за Русия
    са като моите санкции към Кауфланд❗

    Коментиран от #25

    11:07 28.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Който

    31 0 Отговор
    я е довлякъл , да си я взема у тях ! Тази микробиоложка за София не става , камоли да представлява България по света или пък да решава нещо , каквото и да било ! При турския външен министър отиде без бельо на срещата , сега си скрила и шията вече ! Жалка работа....

    Коментиран от #32, #35

    11:09 28.08.2026

  • 18 тез хорица

    24 4 Отговор
    освен с глупости друго могат ли да се занимават
    като например
    бг да не е повече рекордьор по бедност и ниски заплати в ес
    след 20г управление на тикви

    11:10 28.08.2026

  • 19 Капейчо

    11 13 Отговор
    Тия са по-големи Капеи от Капейчо. Накрая ще ни изгонят отвсякъде.

    11:10 28.08.2026

  • 20 Санкции срещу Русия

    22 7 Отговор
    унищожават Европа, респективно България! Продажните урсули на власт не трябва да се слушат! Една суверенна страна, може да търгува с всеки, а не и заповядват! Ако е изгодно за България да се купи от Русия, не трябва някой да ти казва дали може, ако си свободна държава!

    11:10 28.08.2026

  • 21 Забрай ли га

    19 2 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    шефа ти Бою циганина се мазни на Путин с подаръци кученца каракачански?

    11:11 28.08.2026

  • 22 Зеления

    4 19 Отговор
    Когато от ГЕРБ и ППДБ задават въпроси - какъв е българския национален интерес да бъдат изключени определени лица или компании от санкциите е по добре да отговорят - а какъв е българския национален интерес тези лица или компании да са включени в санкциите, какво точно ПЕЧЕЛИ БЪЛГАРИЯ АКО ИМ БЪДАТ НАЛОЖЕНИ САНКЦИИ?

    Коментиран от #26

    11:11 28.08.2026

  • 23 Аеееее

    6 14 Отговор
    Дъртите русорасти марш на фронта да асвабаждавате бандеровци!И без това мунчо ви намали пенсиите.

    Коментиран от #27, #29

    11:12 28.08.2026

  • 24 Фейк - либераст

    17 6 Отговор
    Велико щастие за българския народе, че по времето на дИмокрацията беше ощастливен с такива външни министри корифеи в дипломацията като Стоян Ганев, Надето- селския лебед, Никито Младенов, дори Керемидата успя да се вреди като зам., Георг- целуни ме и тук и там, и сега тази микробиоложка - английски чеп в България!

    Коментиран от #34

    11:13 28.08.2026

  • 25 Бай Тошо

    2 16 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Па ти немаш пари.Нслагс санкции този, който има пари.Ха ха ха.

    11:13 28.08.2026

  • 26 отровнозелените пеевски марионетки

    16 2 Отговор

    До коментар #22 от "Зеления":

    ще бъдете тричани до последния комунист

    Коментиран от #28

    11:14 28.08.2026

  • 27 Дъртите укрорасти

    17 2 Отговор

    До коментар #23 от "Аеееее":

    що не сте на фронта, ма фъссссня?

    11:15 28.08.2026

  • 28 Кои са тия марионетки

    2 11 Отговор

    До коментар #26 от "отровнозелените пеевски марионетки":

    Че в една сглобка с пеевски са били ГЕРБ, ПП и ДБ, същите, които0 плащат на безроден глупак да троли докато го обират и продават.

    11:16 28.08.2026

  • 29 Неее

    4 10 Отговор

    До коментар #23 от "Аеееее":

    колко си объл , не е истина ! Само това ли можеш да измислиш , да ходим на фронта ? Ами бягайте у Русия бе , там е супер , там е много хубаво , ама не ! Де гиди лицемери долни ! Държим с Русия , но да живеем като европейците !

    11:17 28.08.2026

  • 30 Тая бесовица е

    17 1 Отговор
    Заплаха за националният ни интерес!
    Радев потъва!

    11:18 28.08.2026

  • 31 От всичко това разбираме...

    3 11 Отговор
    Че Путин ги е нажързал като " три синджира роби", Банкера от Банкя и Феномена
    в момента не правят изключение от това правителство, по въпроса за " лакейство"
    в полза на Путин и олигархията му!!!
    Един Орбан си отиде , друг го замести!
    Резил за договорните отношения на България с ЕО!

    11:19 28.08.2026

  • 32 Гост

    15 0 Отговор

    До коментар #17 от "Който":

    При Хакан беше без бельо очаквайки да я хакне, а сега е с поло заради смучките от неизвестен извършител. Същото като при заглушителя- заглушавания има, а заглушител според прокуратурата - НЯМА! и тук: смучки има, но смукача го НЯМА!

    11:19 28.08.2026

  • 33 Какво е търсила в Киев тая

    17 0 Отговор
    като нищо не е подписвала , некадърна подлога рундьова

    11:19 28.08.2026

  • 34 Е сега е ..."мед и масло"!

    5 6 Отговор

    До коментар #24 от "Фейк - либераст":

    Путин да ни команва си е ЖИВ резил ...???

    11:23 28.08.2026

  • 35 Дааааааа

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "Който":

    А момчето за всичко жорето беше супер , същия като ментора му от Банкя !!!

    11:24 28.08.2026

  • 36 Румен Радев , направи невъзможното....

    11 0 Отговор
    да се впише в историята на България , като "Кимон Георгиев" !

    11:26 28.08.2026

  • 37 Госあ

    3 11 Отговор
    умна и красива жена 👌Браво! петроханци и тиквеници могат само да лаят. Троловете им - също. А на такива като копанара и баба Цоцолана, нема нужда да се обръща никакво внимание. Прекалено малки са.

    11:32 28.08.2026

  • 38 Трол

    8 1 Отговор
    Русия да ва е....

    11:34 28.08.2026

  • 39 грийн сок

    4 6 Отговор
    "Българските" интереси ги диктуват
    на Радев от Москва.

    Коментиран от #41

    11:37 28.08.2026

  • 40 Факти

    8 1 Отговор
    4 месеца Продажна България защитава интересите на Русия, САЩ и Турция. Не съм видял да защитава интересите на българите.

    11:37 28.08.2026

  • 41 Изглеждаш много глупаво

    1 4 Отговор

    До коментар #39 от "грийн сок":

    да тролиш и лъжеш!

    Коментиран от #44

    11:41 28.08.2026

  • 42 Последно

    5 0 Отговор
    Каква е позицията на България, че и външния министър се обърка.

    11:41 28.08.2026

  • 43 Питане

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Аре ма":

    Чамова ли е, дъбова ли е - се е комунистка.
    Цял свят отхвърли комунизма, само тук и в Северна Корея го величаем, защото още не сме дорасли.
    "Как ще ги стигнем... ".... поляците, примерно ???

    11:42 28.08.2026

  • 44 Тихо пико4!

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Изглеждаш много глупаво":

    Пак се изложи.

    11:44 28.08.2026

  • 45 Факти

    0 0 Отговор
    С това изказване Чамова каза, че ПБ продължава делото на ГЕРБ. Хич не е npocma милата.

    11:44 28.08.2026

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