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Богомил Николов: "Справедливата стойност" и "Кошницата с грижа" са временни и неефективни мерки

Богомил Николов: "Справедливата стойност" и "Кошницата с грижа" са временни и неефективни мерки

25 Август, 2026 10:46 415 5

  • богомил николов-
  • кошница с грижа-
  • справедлива стойност

"Мерките в очите на потребителите не дават реален резултат, защото задачата е сбъркана. Ние в момента консумираме проблеми, които са трупани с десетилетия", коментира още председателят на асоциация "Активни потребители"

Богомил Николов: "Справедливата стойност" и "Кошницата с грижа" са временни и неефективни мерки - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

""Справедливата стойност" и "Кошницата с грижа" са временни и неефективни мерки. Справедливата стойност няма да произведе домати, със справедливата стойност няма да си оправите поливното земеделие в България, което е в катастрофалното състояние. А не може да гледате зеленчуци, ако не знаете дали утре ще имате вода, с която да поливате", коментира в предаването "Преди всички" по БНР председателят на асоциация "Активни потребители" Богомил Николов.

"Мерките в очите на потребителите не дават реален резултат, защото задачата е сбъркана. Ние в момента консумираме проблеми, които са трупани с десетилетия. Като започнете със сбърканите селскостопански субсидии, които буквално почти унищожават зеленчукопроизводството, плодовете, животновъдството, млекопроизводството. Всичко това запада още от деня, в който започнаха да се раздават субсидии по равно.

Става така че чисто икономически, ако вие имате някакво парче земя, ви е по-изгодно да отглеждате някаква зърнена култура – люцерна, царевица или нещо друго, но не и домати, ягоди или някакъв зеленчук, защото от зеленчуците няма да печелите. Да не говорим за нелоялния внос, всички тези чисто счетоводни трикове или някакви други трикове, които се прилагат, за да се спести ДДС или нещо друго. Това води до нелоялна конкуренция", коментира Николов.

Той обясни, че в други държави субсидиите са диференцирани. По думите му структурата на пазарите за селскостопанска продукция пък е "тотално повредена".

В ефира на "Преди всички" Богомил Николов обяви, че ще се прави нов Закон за бързите кредити.

"Най-важното е, че се въвежда един регистър, който ще се води към Комисията за защита на потребителите и никой, който не е регистриран, няма да има правото да отпуска такива кредити. Съответно пък при три нарушения, или повече, системни, ще може да се заличава регистрацията.

Срещу повечето фирми има стотици дела, а някъде и хиляди. Водят се водят с огромна успеваемост за потребителите. Само че фирмите го приемат това нещо, защото броят на хората, които завеждат дела, е много малък. Трябва да има надзор, да има механизъм за отнемане на лицензите при такива по-груби злоупотреби", коментира Богомил Николов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    2 0 Отговор
    кошницата е просто рекламна кампания на големите вериги, а справедливата стойност е само евентуална препоръчителна цена. И двете не а мерки, а занимавка за публиката.

    10:49 25.08.2026

  • 2 Даниел

    3 0 Отговор
    Истината е,че ни говорят празни приказки.Били имали среща с търговските вериги,но не стана ясно какво са си говорили и какви ангажименти са поети!
    Елементарен пример:фабрика за кроасани има в краен квартал на София,но кроасаните в София са по-скъпи от тези на същата марка с Гърция??!!

    10:51 25.08.2026

  • 3 наблюдател

    3 0 Отговор
    Разбира се, че са неефективни мерките. "Кошницата с грижа" е "пунтамара" или "отбий номер". Което от двете си изберете...

    10:52 25.08.2026

  • 4 Как да не са ефективни

    1 0 Отговор
    Кошницата с муньовска гавра повиши цените на най-големите боклуци в деБила като намали промоциите от 30 до 40 процента на само 15 процента.

    10:56 25.08.2026

  • 5 Безпристрастен

    0 0 Отговор
    Докато държавата ,през закон не наложи таван на надценка,при всеки по веригата от производител,през прекупвач,вносител на едро,до магазина,реален ефект не може да има.Стартираха добре,с проверки по общинските пазари,за наличие на касов апарат.Дано не е еднократна акция.Най- лесното и ефективно решение е: Връчване на предупредителен протокол.Примерен текст: От 15 Септември,се задължавате да използвате фискално устройство.След тази дата,при неспазване на разпоредбите,ще бъдете санкциониран.При първо нарушение -500 евро.При последващо- 1000 евро и данъчна проверка,а договор за наемането на търг.обект/ сергия ще бъде прекратен.А защото братята индуси,са хитри като лисицасъс сигурност ще се крият,протокола под опис,на Директора на пазара.Той държи договорите за наем.Знае кой,кой е.Няма мърдане.Защото той е държавен служител.Иска,не иска е длъжен да ги подаде за подпис.За един месец, абсолютно съм сигурен,че цените на всеки пазар,ще паднат с 20-30%.Иначе,мн,гян индус ,ще трябва да отчита големи обороти,за който ще дължи данъци,дори може да попадне в графа Задължителна регистрация по ДДС.Защото и към момента,няма сергия на пазар,която да не реализира 600-800 евро дневен дневен оборот.Сега са шапка на тояга! Купува за 50 цента,слага цена 2 евро.Но няма данъци.Директно в джоба.Задължително е ,железен контрол за произход на стоката,без пунта Мара - аз съм производител,с някаква хвърчаща хартия от някой" добродушен кмет.Къде сте видяли индус от Филиповци,Кр.поляна с

    11:24 25.08.2026

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