Богомил Николов: "Справедливата стойност" и "Кошницата с грижа" са временни и неефективни мерки

""Справедливата стойност" и "Кошницата с грижа" са временни и неефективни мерки. Справедливата стойност няма да произведе домати, със справедливата стойност няма да си оправите поливното земеделие в България, което е в катастрофалното състояние. А не може да гледате зеленчуци, ако не знаете дали утре ще имате вода, с която да поливате", коментира в предаването "Преди всички" по БНР председателят на асоциация "Активни потребители" Богомил Николов.

"Мерките в очите на потребителите не дават реален резултат, защото задачата е сбъркана. Ние в момента консумираме проблеми, които са трупани с десетилетия. Като започнете със сбърканите селскостопански субсидии, които буквално почти унищожават зеленчукопроизводството, плодовете, животновъдството, млекопроизводството. Всичко това запада още от деня, в който започнаха да се раздават субсидии по равно.

Става така че чисто икономически, ако вие имате някакво парче земя, ви е по-изгодно да отглеждате някаква зърнена култура – люцерна, царевица или нещо друго, но не и домати, ягоди или някакъв зеленчук, защото от зеленчуците няма да печелите. Да не говорим за нелоялния внос, всички тези чисто счетоводни трикове или някакви други трикове, които се прилагат, за да се спести ДДС или нещо друго. Това води до нелоялна конкуренция", коментира Николов.

Той обясни, че в други държави субсидиите са диференцирани. По думите му структурата на пазарите за селскостопанска продукция пък е "тотално повредена".

В ефира на "Преди всички" Богомил Николов обяви, че ще се прави нов Закон за бързите кредити.

"Най-важното е, че се въвежда един регистър, който ще се води към Комисията за защита на потребителите и никой, който не е регистриран, няма да има правото да отпуска такива кредити. Съответно пък при три нарушения, или повече, системни, ще може да се заличава регистрацията.

Срещу повечето фирми има стотици дела, а някъде и хиляди. Водят се водят с огромна успеваемост за потребителите. Само че фирмите го приемат това нещо, защото броят на хората, които завеждат дела, е много малък. Трябва да има надзор, да има механизъм за отнемане на лицензите при такива по-груби злоупотреби", коментира Богомил Николов.