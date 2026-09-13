Катастрофа с жертва в Козлодуйско

Мъж от козлодуйското село Бутан е загинал тази нощ при пътен инцидент, станал на входа на селото откъм село Гложене, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.
Сигналът за катастрофирал автомобил е подаден около 01:10 часа, в Районното управление в Козлодуй. Пристигналите на място полицейски служители са установили лек автомобил „Рено Клио“, собственост на жена от Мездра, който е излязъл от пътя и е попаднал в крайпътна канавка.
При проверка под автомобила е открито безжизненото тяло на 39-годишния мъж. Екип на Филиала за спешна медицинска помощ в Козлодуй е констатирал смъртта му. Тялото е транспортирано в МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца за аутопсия.
По първоначални данни причината за катастрофата е загуба на контрол върху автомобила от страна на водача. За случая е уведомен дежурен прокурор и е образувано досъдебно производство по описа на Районното управление в Козлодуй.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 антимунчовец
Коментиран от #5
15:38 13.09.2026
2 Ганьо
Коментиран от #6
15:44 13.09.2026
3 Е ! Щом Може Да Прави Кавак !
Просто не е Преценил !
Че Трялбва Да Направи !
Още Един !
15:48 13.09.2026
4 Трап
16:03 13.09.2026
5 Ивелин Михайлов
До коментар #1 от "антимунчовец":дано да е бил избирател на герб или гюрлата
16:06 13.09.2026
6 българин
До коментар #2 от "Ганьо":то затова вече 300 села са с 0 население
16:06 13.09.2026