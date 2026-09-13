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Катастрофа с жертва в Козлодуйско

Катастрофа с жертва в Козлодуйско

13 Септември, 2026 15:15 475 6

  • бутан-
  • катастрофа-
  • гложене

Колата е паднала в канавка

Катастрофа с жертва в Козлодуйско - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мъж от козлодуйското село Бутан е загинал тази нощ при пътен инцидент, станал на входа на селото откъм село Гложене, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Сигналът за катастрофирал автомобил е подаден около 01:10 часа, в Районното управление в Козлодуй. Пристигналите на място полицейски служители са установили лек автомобил „Рено Клио“, собственост на жена от Мездра, който е излязъл от пътя и е попаднал в крайпътна канавка.

При проверка под автомобила е открито безжизненото тяло на 39-годишния мъж. Екип на Филиала за спешна медицинска помощ в Козлодуй е констатирал смъртта му. Тялото е транспортирано в МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца за аутопсия.

По първоначални данни причината за катастрофата е загуба на контрол върху автомобила от страна на водача. За случая е уведомен дежурен прокурор и е образувано досъдебно производство по описа на Районното управление в Козлодуй.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 антимунчовец

    6 5 Отговор
    дано да е бил избирател на "регресивна" българия!

    Коментиран от #5

    15:38 13.09.2026

  • 2 Ганьо

    4 0 Отговор
    Във всички села( без значение дали са български, турски, ромски) масово селяните карат пияни, а част от младите и дрогирани! И това не е от сега!

    Коментиран от #6

    15:44 13.09.2026

  • 3 Е ! Щом Може Да Прави Кавак !

    2 2 Отговор
    Значи е Добър Шофьор !

    Просто не е Преценил !

    Че Трялбва Да Направи !

    Още Един !

    15:48 13.09.2026

  • 4 Трап

    2 0 Отговор
    Пиян ли е бил?

    16:03 13.09.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "антимунчовец":

    дано да е бил избирател на герб или гюрлата

    16:06 13.09.2026

  • 6 българин

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ганьо":

    то затова вече 300 села са с 0 население

    16:06 13.09.2026

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