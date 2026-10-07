Потушен е пожарът в община Болярово

Пожарът в община Болярово, Ямболско, е потушен, а трите огнища край селата Воден, Крайново и Горска поляна са ограничени. Огънят е възникнал в ранните следобедни часове на 6 октомври и първоначално е обхванал сухи треви и храсти. По-късно пламъците са навлезли и в горски фонд.

Заради силното задимяване в района е задействана системата за ранно предупреждение BG-Alert. В община Болярово е обявено частично бедствено положение, но опасност за населените места и хората няма.

12 пожарни автомобила и хеликоптер са участвали в гасенето

В операцията са участвали 12 пожарни автомобила, хеликоптер и горски служители. След овладяването на огъня екипи остават на място, за да наблюдават района и да реагират при евентуално ново разпалване.

Точната площ на засегнатата територия все още се изяснява. Като вероятна причина за възникването на пожара се посочва неизправна селскостопанска техника, съобщи БНТ.

Пожарът е възникнал между ямболските села Воден, Крайново и Горска поляна, като силното задимяване наложи използването на системата BG-Alert. Към момента няма данни за пострадали хора или за опасност за населените места.

Източници: bntnews.bg