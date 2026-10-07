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Потушен е пожарът в община Болярово

Потушен е пожарът в община Болярово

7 Октомври, 2026 03:08 359 1

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  • бедствено положение

Трите огнища край Воден, Крайново и Горска поляна са ограничени. Екипи остават на място за наблюдение.

Потушен е пожарът в община Болярово - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожарът в община Болярово, Ямболско, е потушен, а трите огнища край селата Воден, Крайново и Горска поляна са ограничени. Огънят е възникнал в ранните следобедни часове на 6 октомври и първоначално е обхванал сухи треви и храсти. По-късно пламъците са навлезли и в горски фонд.

Заради силното задимяване в района е задействана системата за ранно предупреждение BG-Alert. В община Болярово е обявено частично бедствено положение, но опасност за населените места и хората няма.

12 пожарни автомобила и хеликоптер са участвали в гасенето

В операцията са участвали 12 пожарни автомобила, хеликоптер и горски служители. След овладяването на огъня екипи остават на място, за да наблюдават района и да реагират при евентуално ново разпалване.

Точната площ на засегнатата територия все още се изяснява. Като вероятна причина за възникването на пожара се посочва неизправна селскостопанска техника, съобщи БНТ.

Пожарът е възникнал между ямболските села Воден, Крайново и Горска поляна, като силното задимяване наложи използването на системата BG-Alert. Към момента няма данни за пострадали хора или за опасност за населените места.

Източници: bntnews.bg


Ямбол / България
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    за източване на държавата нямало е никакъв пожар изписани са едни пари на едни хора...

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