Потушен е пожарът в община Болярово

Пожарът в община Болярово, Ямболско, е потушен, а трите огнища край селата Воден, Крайново и Горска поляна са ограничени. Огънят е възникнал в ранните следобедни часове на 6 октомври и първоначално е обхванал сухи треви и храсти. По-късно пламъците са навлезли и в горски фонд.
Заради силното задимяване в района е задействана системата за ранно предупреждение BG-Alert. В община Болярово е обявено частично бедствено положение, но опасност за населените места и хората няма.
12 пожарни автомобила и хеликоптер са участвали в гасенето
В операцията са участвали 12 пожарни автомобила, хеликоптер и горски служители. След овладяването на огъня екипи остават на място, за да наблюдават района и да реагират при евентуално ново разпалване.
Точната площ на засегнатата територия все още се изяснява. Като вероятна причина за възникването на пожара се посочва неизправна селскостопанска техника, съобщи БНТ.
Пожарът е възникнал между ямболските села Воден, Крайново и Горска поляна, като силното задимяване наложи използването на системата BG-Alert. Към момента няма данни за пострадали хора или за опасност за населените места.
Източници: bntnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 поредната схема
03:42 07.10.2026