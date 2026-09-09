Доставчици на криптоактиви ще подават в НАП данни за всеки свой клиент

Доставчици на услуги за криптоактиви, регистрирани и лицензирани у нас, се задължават да предоставят на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите идентификационни данни за всеки ползвател на криптоактиви, включително имена, адрес, дата и място на раждане, държавата членка или партньорската юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, данъчен номер.
Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приети на второ четене от парламента. Те ще трябва да предоставят информация за всеки вид криптоактив, по отношение на който доставчикът е осъществил сделки, прехвърляния и обмяна, предаде БНТ.
Чрез законопроекта се въвеждат в националното законодателство и изискванията на европейска директива относно автоматичния обмен на информация, свързани с допълнителния данък на големите мултинационални групи предприятия. Други промени, предвидени в законопроекта, са по отношение на трансферното ценообразуване, чрез които в националното законодателство се въвеждат стандартите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ще подават в НАП
15:08 09.09.2026
2 От къде още може да лапате
Коментиран от #6, #10
15:09 09.09.2026
3 Тя и Тая !
Алъш Вериш !
Работа !
Като !
Прокуратурата !
Съдебната Система !
И НАП !
15:09 09.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мдааа ахахахаха
15:10 09.09.2026
6 На Килограм !
До коментар #2 от "От къде още може да лапате":Или Брой ?
Коментиран от #8
15:12 09.09.2026
7 Ами да не са бре
15:12 09.09.2026
8 Който има Запек !
До коментар #6 от "На Килограм !":Печели !
15:13 09.09.2026
9 Ружа Игнатова
Коментиран от #15
15:14 09.09.2026
10 14/88
До коментар #2 от "От къде още може да лапате":могат
нарича се даньк смет
15:15 09.09.2026
11 Да уточним
15:15 09.09.2026
12 И от кога и по кой закон
15:19 09.09.2026
13 Радев трябва доста да декларира
15:21 09.09.2026
14 Ах Ох
15:24 09.09.2026
15 Абе не бе
До коментар #9 от "Ружа Игнатова":Ружа ще предоставя информация на нап, ахахахахахаааа 🤣🖕
15:26 09.09.2026