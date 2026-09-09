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Доставчици на криптоактиви ще подават в НАП данни за всеки свой клиент

Доставчици на криптоактиви ще подават в НАП данни за всеки свой клиент

9 Септември, 2026 14:59 748 15

  • нап-
  • криптоактиви-
  • данни

Чрез законопроекта се въвеждат в националното законодателство и изискванията на европейска директива относно автоматичния обмен на информация, свързани с допълнителния данък на големите мултинационални групи предприятия

Доставчици на криптоактиви ще подават в НАП данни за всеки свой клиент - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Доставчици на услуги за криптоактиви, регистрирани и лицензирани у нас, се задължават да предоставят на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите идентификационни данни за всеки ползвател на криптоактиви, включително имена, адрес, дата и място на раждане, държавата членка или партньорската юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, данъчен номер.

Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приети на второ четене от парламента. Те ще трябва да предоставят информация за всеки вид криптоактив, по отношение на който доставчикът е осъществил сделки, прехвърляния и обмяна, предаде БНТ.

Чрез законопроекта се въвеждат в националното законодателство и изискванията на европейска директива относно автоматичния обмен на информация, свързани с допълнителния данък на големите мултинационални групи предприятия. Други промени, предвидени в законопроекта, са по отношение на трансферното ценообразуване, чрез които в националното законодателство се въвеждат стандартите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ще подават в НАП

    4 1 Отговор
    Ама НЯМА да подават в НАП ! Фейк!

    15:08 09.09.2026

  • 2 От къде още може да лапате

    12 0 Отговор
    Дали пък това,което всяка сутрин излиза леко меко може да го обложите с данъци!?

    Коментиран от #6, #10

    15:09 09.09.2026

  • 3 Тя и Тая !

    4 0 Отговор
    Ще е Една !

    Алъш Вериш !

    Работа !

    Като !

    Прокуратурата !

    Съдебната Система !

    И НАП !

    15:09 09.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мдааа ахахахаха

    7 0 Отговор
    Доставчици на услуги за криптоактиви, регистрирани и лицензирани у нас.. !

    15:10 09.09.2026

  • 6 На Килограм !

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "От къде още може да лапате":

    Или Брой ?

    Коментиран от #8

    15:12 09.09.2026

  • 7 Ами да не са бре

    6 0 Отговор
    Що са се регистрирали и лицензирали у нас ? ..

    15:12 09.09.2026

  • 8 Който има Запек !

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "На Килограм !":

    Печели !

    15:13 09.09.2026

  • 9 Ружа Игнатова

    6 0 Отговор
    и за нея ли данни ще искат тея ненормалници ?

    Коментиран от #15

    15:14 09.09.2026

  • 10 14/88

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "От къде още може да лапате":

    могат
    нарича се даньк смет

    15:15 09.09.2026

  • 11 Да уточним

    3 0 Отговор
    Доставчици на услуги за криптоактиви, регистрирани и лицензирани у нас !

    15:15 09.09.2026

  • 12 И от кога и по кой закон

    3 0 Отговор
    криптоактивите за НАП имат легална стойност или са актив ? Това е в абсолютна колизия с българското законодателство

    15:19 09.09.2026

  • 13 Радев трябва доста да декларира

    5 0 Отговор
    Голямо копане е било в мазето на президентството като им гледам неплатените сметки за ток и парно

    15:21 09.09.2026

  • 14 Ах Ох

    3 0 Отговор
    Регистрирани и лицензирани у нас, ахахахахахаааа 🤣🖕

    15:24 09.09.2026

  • 15 Абе не бе

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ружа Игнатова":

    Ружа ще предоставя информация на нап, ахахахахахаааа 🤣🖕

    15:26 09.09.2026

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