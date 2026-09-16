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Проф. Вучков: Политици са снабдявали сектата на "Петрохан", никой не може да ми въздейства

Проф. Вучков: Политици са снабдявали сектата на "Петрохан", никой не може да ми въздейства

16 Септември, 2026 21:18 1 055 15

  • петрохан-
  • всс-
  • проф. веселин вучков

Йотова носи отговорност за помилването, заяви бившият вътрешен министър

Проф. Вучков: Политици са снабдявали сектата на "Петрохан", никой не може да ми въздейства - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Висшият съдебен съвет (ВСС), съдебната власт и един избор, който предстои. Бившият вътрешен министър проф. д-р Веселин Вучков е номиниран за новия ВСС от "Продължаваме промяната" (ПП).

Случая "Петрохан-Околчица"

Разследването по случая "Петрохан-Околчица" продължава - шест жертви без данни за външна намеса.

"Това, което дори като първоначална версия беше лансирано, отговаря на обективната реалност. Някои фрагменти могат да останат неизяснени. Става дума за извършване на две престъпни деяния от лидера на тази секта - умишлено убийство и умишлено склоняване към самоубийство", коментира проф. Вучков в предаването "Денят ON AIR".

По думите му ДАНС години преди това е правила проверки около този случай, като някои служби на МВР са оказвали съдействие.

"Най-важните въпроси са какво се е случило около 1 и 2 февруари. Версията е правдоподобна. Има много тежки последици - 6 трупа на хора в трудоспособна възраст, и на деца дори".

Според проф. Вучков на пресконференцията по-сериозният говорител е трябвало да бъде конкретният наблюдаващ прокурор.

"Струва ми се твърде грозно да се политизира този случай, както и онзи за помилването. Институциите да си вземат поука и да знаят как да реагират, как да разследват и да споделят информация с обществеността", призова той, като отбеляза, че организирането на пресконференция с участие на близките на жертвите му се струва не особено благоприятно.

"За категоричен политически чадър ми е трудно да дефинирам, но подписването с министерство не е шега работа. Снабдяването на този екип с атрибути, които наподобяват държавност, това не може да стане без политици".

Помилването на "Петричкия Ескобар"

Проф. Вучков коментира пред Bulgaria ON AIR и помилването на "Петричкия Ескобар" Огнян Атанасов от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова през 2022 г.

На въпрос кой носи отговорност, когато даден затворник е помилван, бившият вътрешен министър отговори, че отговорност носи онзи, който е подписал конкретния указ и заличава остатъка от присъдата - тогава това е бил вицепрезидентът.

Според него трябва да се сподели повече информация и да се публикуват конкретните документи.

Той не изключва варианта да има и елемент на подвеждане, но отбеляза и че е възможно да има и документи, които показват, че лицето е било в тежко състояние.

Изборът на нов ВСС

По повод избора на членове на новия ВСС проф. Вучков посочи, че трябва да се имат предвид не само приказките, но и предишните дела и постъпки на хората.

"Някои доста грешни кадрови решения бяха взети, включително от сегашния ВСС, който стъпва към десетата си година".

На въпрос, ако някой от властта му нареди да направи нещо, бившият вътрешен министър отговори, че е човек, който може да бъде лоялен и да работи в екип, но има вътрешни граници, които не би прекрачил, защото никой не може да въздейства върху него.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бумеранг

    6 1 Отговор
    ---------По думите му ДАНС години преди това е правила проверки около този случай,---------
    А службата ДАНС докладва ли за дейността си на президента? НАКЗТ е регистрирана през 2022г., кой е бил президент тогава?

    Коментиран от #5

    21:25 16.09.2026

  • 2 Пич

    3 6 Отговор
    Глупости!!!
    Особено внушенията с педофилията!!!
    Защо?! Като оставим настрана внезапно сетилия се баща, нека допуснем, че Кулишев е правил секс с нея, нека допуснем, че има и още секс с малолетни!!!
    Това обаче не е нещо, което ще накара едни корави мъже от паеавоенна групировка, да се самоубиват заради някаква си педофилия!!! Логично е, така както ги описват като много страшни и държали цялата околия в страх, да решат проблема силово, и всички да млъкнат!!!
    Казах ви, за какво се зачистват всички по веригата!!! Или са се полакомили и са откраднали много ( като Поли Пантев), или са направили грандиозна издънка, и оставането им живи е щяло да освети голяма държавна и политическа намеса в престъпни деяния!!!

    Коментиран от #7, #8, #15

    21:29 16.09.2026

  • 3 Робот

    7 0 Отговор
    Защо не питат Иван Гешев ....колко сигнала е имало до него и кой му запушваше устата..?

    21:29 16.09.2026

  • 4 Кое правителство

    6 1 Отговор
    Хижата е собственост на гербаджийката Искра Фидосова.

    21:33 16.09.2026

  • 5 Хаха хаха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "бумеранг":

    Ако Пабло Ескобар беше в България и е болен, Йотова и него ли щеше да помилва???

    21:40 16.09.2026

  • 6 Горски

    2 1 Отговор
    Какви закони ще създава човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници? Калушев е умрял и няма как да си понесе последиците от действията, но има ли как тези, които са живи и са отговорни за това, че цялата му група е действала спокойно години наред да бъдат наказани по съответния закон? Има ли как да се гаранира, че дори в момента няма още няколко десетки такива педофила, които са много добре известни на полицията и които изнасилват няколко десетки деца на ден? При това, както се вижда, много често това е със знанието на родителите им, които просто не искат да признаят, че са си затрили децата с лека ръка. И това няма да спре, докато няма крути наказания, но такива, които да се изпълняват, не само на хартия! Представете си в каква държава наистина живеем, щом това може да се случи със знанието и лиценза на правителството! А какво стана с онова училище, дето се казваше Космос, закриха ли го? Жена, която от над десет години е харизала детето си на група мъже-психопати / които в крайна сметка и го затриха/ се оплаква от криминалния психолог, коментирал патологичното й поведение. "Майката" от ппдб/ЛГБТ завела сина си Калушев да му смени пола! Какво прави държавата, че такива персонажи са на свобода и дават интервюта в нацистките медии? Цитат - " Николай Златков, който загина " - НЕ ЗАГИНА , а беше УБИТ, по народному УТРЕПАН. Загина е когато умреш в БОЙ, за някаква кауза, за някаква идея, а не затрит в някакъв кемпер. Айде стига с това героизиране.

    Коментиран от #14

    21:40 16.09.2026

  • 7 тийнейджър

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Може ли да ми поясниш, приемайки твоята версия за външна екзекуция за прикриване на престъпна дейност, прави ли хижарите по-приемливи герои в сравнение с версията, че са били педофили, въпреки че двете версии не са взаимно изключващи?

    21:43 16.09.2026

  • 8 Това е положението.

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    След случа "Педрохан: се убеждавам за сетен път колко е бил прав Айнщайн, когато е стигнал до извода, че :
    „САМО ДВЕ НЕЩА СА БЕЗКРАЙНИ − ВСЕЛЕНАТА И ЧОВЕШКАТА ГЛУПОСТ. ЗА ВСЕЛЕНАТА ВСЕ ПАК НЕ СЪМ СИГУРЕН”...

    Коментиран от #9

    21:45 16.09.2026

  • 9 Обаче

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Това е положението.":

    Айнщайн е гений!

    Коментиран от #12

    21:47 16.09.2026

  • 10 Механик

    1 3 Отговор
    Интересно тоя експерт как ще обясни това, че Калушан е "убедил" няколко човека да се самоубият, едно хлапе и още един не е успял? И не стига това, ами докато едните са се самоубивали, Калушан, хлапето и третия са обикаляли България и са се занимавали със строеж на някаква селска къща?
    Хептен на канарчета ни правите.

    Коментиран от #13

    21:51 16.09.2026

  • 11 До сега го уважавах но

    1 0 Отговор
    С това интервю ме разочарова най вече с факта че е номиниран от ПП. Мислех че е кадър на ГЕРБ и ДПС.

    21:52 16.09.2026

  • 12 Айнщайн е юдейн преди всичко

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Обаче":

    Това е характерното за него.

    21:54 16.09.2026

  • 13 логично

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Хлапетата са жертви и на хижарите и на заможните си родители и на спонсорите на НАКЗТ.

    21:55 16.09.2026

  • 14 Така е.

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    Дори криминалният психолог, който е видял какво ли не, не се сдържа пред наглостта и безсрамието на защитниците на педофила. И каза, че това е нещо невиждано досега по света - "майки", които са готови паметник да направят на насилника и убиеца на децата им !!!???

    21:58 16.09.2026

  • 15 Това че някой е на 15г

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Само де юре е малолетен. Но дефакто не е дете понеже отдавна е въвлечен в секс играчки и това явно му е харесвало. Той съвсем не е дете. ....

    22:00 16.09.2026

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