Проф. Вучков: Политици са снабдявали сектата на "Петрохан", никой не може да ми въздейства

Висшият съдебен съвет (ВСС), съдебната власт и един избор, който предстои. Бившият вътрешен министър проф. д-р Веселин Вучков е номиниран за новия ВСС от "Продължаваме промяната" (ПП).
Случая "Петрохан-Околчица"
Разследването по случая "Петрохан-Околчица" продължава - шест жертви без данни за външна намеса.
"Това, което дори като първоначална версия беше лансирано, отговаря на обективната реалност. Някои фрагменти могат да останат неизяснени. Става дума за извършване на две престъпни деяния от лидера на тази секта - умишлено убийство и умишлено склоняване към самоубийство", коментира проф. Вучков в предаването "Денят ON AIR".
По думите му ДАНС години преди това е правила проверки около този случай, като някои служби на МВР са оказвали съдействие.
"Най-важните въпроси са какво се е случило около 1 и 2 февруари. Версията е правдоподобна. Има много тежки последици - 6 трупа на хора в трудоспособна възраст, и на деца дори".
Според проф. Вучков на пресконференцията по-сериозният говорител е трябвало да бъде конкретният наблюдаващ прокурор.
"Струва ми се твърде грозно да се политизира този случай, както и онзи за помилването. Институциите да си вземат поука и да знаят как да реагират, как да разследват и да споделят информация с обществеността", призова той, като отбеляза, че организирането на пресконференция с участие на близките на жертвите му се струва не особено благоприятно.
"За категоричен политически чадър ми е трудно да дефинирам, но подписването с министерство не е шега работа. Снабдяването на този екип с атрибути, които наподобяват държавност, това не може да стане без политици".
Помилването на "Петричкия Ескобар"
Проф. Вучков коментира пред Bulgaria ON AIR и помилването на "Петричкия Ескобар" Огнян Атанасов от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова през 2022 г.
На въпрос кой носи отговорност, когато даден затворник е помилван, бившият вътрешен министър отговори, че отговорност носи онзи, който е подписал конкретния указ и заличава остатъка от присъдата - тогава това е бил вицепрезидентът.
Според него трябва да се сподели повече информация и да се публикуват конкретните документи.
Той не изключва варианта да има и елемент на подвеждане, но отбеляза и че е възможно да има и документи, които показват, че лицето е било в тежко състояние.
Изборът на нов ВСС
По повод избора на членове на новия ВСС проф. Вучков посочи, че трябва да се имат предвид не само приказките, но и предишните дела и постъпки на хората.
"Някои доста грешни кадрови решения бяха взети, включително от сегашния ВСС, който стъпва към десетата си година".
На въпрос, ако някой от властта му нареди да направи нещо, бившият вътрешен министър отговори, че е човек, който може да бъде лоялен и да работи в екип, но има вътрешни граници, които не би прекрачил, защото никой не може да въздейства върху него.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бумеранг
А службата ДАНС докладва ли за дейността си на президента? НАКЗТ е регистрирана през 2022г., кой е бил президент тогава?
Коментиран от #5
21:25 16.09.2026
2 Пич
Особено внушенията с педофилията!!!
Защо?! Като оставим настрана внезапно сетилия се баща, нека допуснем, че Кулишев е правил секс с нея, нека допуснем, че има и още секс с малолетни!!!
Това обаче не е нещо, което ще накара едни корави мъже от паеавоенна групировка, да се самоубиват заради някаква си педофилия!!! Логично е, така както ги описват като много страшни и държали цялата околия в страх, да решат проблема силово, и всички да млъкнат!!!
Казах ви, за какво се зачистват всички по веригата!!! Или са се полакомили и са откраднали много ( като Поли Пантев), или са направили грандиозна издънка, и оставането им живи е щяло да освети голяма държавна и политическа намеса в престъпни деяния!!!
Коментиран от #7, #8, #15
21:29 16.09.2026
3 Робот
21:29 16.09.2026
4 Кое правителство
21:33 16.09.2026
5 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "бумеранг":Ако Пабло Ескобар беше в България и е болен, Йотова и него ли щеше да помилва???
21:40 16.09.2026
6 Горски
Коментиран от #14
21:40 16.09.2026
7 тийнейджър
До коментар #2 от "Пич":Може ли да ми поясниш, приемайки твоята версия за външна екзекуция за прикриване на престъпна дейност, прави ли хижарите по-приемливи герои в сравнение с версията, че са били педофили, въпреки че двете версии не са взаимно изключващи?
21:43 16.09.2026
8 Това е положението.
До коментар #2 от "Пич":След случа "Педрохан: се убеждавам за сетен път колко е бил прав Айнщайн, когато е стигнал до извода, че :
„САМО ДВЕ НЕЩА СА БЕЗКРАЙНИ − ВСЕЛЕНАТА И ЧОВЕШКАТА ГЛУПОСТ. ЗА ВСЕЛЕНАТА ВСЕ ПАК НЕ СЪМ СИГУРЕН”...
Коментиран от #9
21:45 16.09.2026
9 Обаче
До коментар #8 от "Това е положението.":Айнщайн е гений!
Коментиран от #12
21:47 16.09.2026
10 Механик
Хептен на канарчета ни правите.
Коментиран от #13
21:51 16.09.2026
11 До сега го уважавах но
21:52 16.09.2026
12 Айнщайн е юдейн преди всичко
До коментар #9 от "Обаче":Това е характерното за него.
21:54 16.09.2026
13 логично
До коментар #10 от "Механик":Хлапетата са жертви и на хижарите и на заможните си родители и на спонсорите на НАКЗТ.
21:55 16.09.2026
14 Така е.
До коментар #6 от "Горски":Дори криминалният психолог, който е видял какво ли не, не се сдържа пред наглостта и безсрамието на защитниците на педофила. И каза, че това е нещо невиждано досега по света - "майки", които са готови паметник да направят на насилника и убиеца на децата им !!!???
21:58 16.09.2026
15 Това че някой е на 15г
До коментар #2 от "Пич":Само де юре е малолетен. Но дефакто не е дете понеже отдавна е въвлечен в секс играчки и това явно му е харесвало. Той съвсем не е дете. ....
22:00 16.09.2026