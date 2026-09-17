Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Симеон Дянков: Възможно е свръхдефицитът за 2027 г. да е под 3%

Симеон Дянков: Възможно е свръхдефицитът за 2027 г. да е под 3%

17 Септември, 2026 09:22 578 11

  • симеон дянков-
  • свръхдефицит-
  • фискален съвет

Възможно е свръхдефицитът за 2027 г. да е под 3%. Това обяви в студиото на "Денят започва" Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет и бивш финансов министър.

Симеон Дянков: Възможно е свръхдефицитът за 2027 г. да е под 3% - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Възможно е свръхдефицитът за 2027 г. да е под 3%. Това обяви в студиото на "Денят започва" по БНТ Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет и бивш финансов министър.

Според думите му това можа да е добрата новина от счетоводните хватки, които са приложени в кабинета "Желязков", за да бъде намален дефицита и да влезем в еврозоната.

На въпрос възможно ли е от тази година да се прехвърлят разходи към миналата година, Дянков отговори:

"Възможно е и всъщност е правено в други държави, които са имали фискални проблеми, както България има в момента. Ако се спомняте на последния ни разговор преди два месеца, аз споменах, че това според мен е задължителното начало на следващата бюджетна процедура, в която вече сме от тази седмица, просто за да знаем каква е базата за разговор за бюджет 2027 година. А тя със сигурност не е тази, която тогавашните управляващи ни казаха, около 3% дефицит за миналата година.

БНТ: Ако прехвърлим разходи от тази към миналата и качим, респективно, дефицита за 2025, който официално беше 2,9%, това не е ли политическо признание, че сме поизмамили за влизането в еврозоната?

- Точно така е. Това ще е признание, че данните, с които сме обявили влизането си в еврозоната, тогавашното правителство е дало тези данни, всъщност не са били верни. Комисията, всъщност, се досети, че е така, и неслучайно, като започна процедурата за свръхдефицит, в която вече сме, тя цитира и 2025 година, и 2026 година, която, между другото, се случва за първи път, откакто има процедура за свръхдефицит в Европейския съюз. Обикновено е само една година. Те се съмняваха точно това, че и 2025, и тази година ще сме в свръхдефицит."

За да се установи върху каква бюджетна основа се стъпва, премиерът Радев възложи на Сметната палата да направи подробни одити.

"Сметната палата работи, правителството поиска и не само един, поиска три доклада. Мисля, един от АПИ, един от Министерството на финансите, третият мисля, че от Министерството на транспорта, където може да има такива, има съмнение за такива разходи, които са направени. За 2025 година вървим към голям дефицит. Правителството тогава иска да влезе в еврозоната и да покаже 3%. В случая премиерът Радев е прав. Първо, че може да се направят такива одити. Това е напълно законно, че трябва да се направят от Сметната палата, защото те буквално, както споменах, трябва да ходят в АПИ, в Министерство на транспорта, човек по човек и да казват по какъв начин стана това, че това се строи, а всъщност нямате договор, или ако имате договор, е фактурирано четири месеца след това. На базата на тези одити на Сметната палата тогава Министерство на финансите и НСИ, Националният статистически институт, трябва да се върнат към Брюксел и да кажат: „Извиняваме се, намерихме някои грешки“, и на тази база и Евростат да промени техните сметки за бюджет 2025 свръхдефицита и процедурата. Те, между другото, вече се съмняваха и знаете, вие казвахте 2,9% официално, правителството каза тогавашното за 2025. Евростат след месец се върна и каза 3,5%, не 2,9%, където още тогава смятаха, че нещо не е наред."

Според мен ще стигнем някъде до 5% дефицит официално вече за 2025 година, обобщи Дянков.

Той обобщи - добрата новина е, че това означава по-нисък дефицит от прогнозирания през 2027 г.

"Но в това има една положителна новина, която е, че това означава, че за тази година дефицитът ще е по-нисък. Те обявиха — 5,7, според мен са същата големина. Някъде процент и половина може би дефицитът ще е по-малък за тази година. Което означава, че за следващата година, 2027 година е възможно да сме под 3%. Защото иначе скок надолу от 5,7% до 3% е невъзможен."

Симеон Дянков обясни бюджетните хватки, които са приложени за бюджет 2025 г.

"Правят се 2 похвата, които аритметично работят, но не са по правилата нито на нашия бюджет, нито на европейски. Първият е такъв: имате договор за строителство или за транспорт, или за мостове и така нататък, за магистрала „Хемус“. Правите си работата, но те ти казват: „Не я фактурирай тази година. Фактурирай я 2026 година.“ Така че самата фактура, самото плащане да стане следваща, а не 2025 година. Затова всъщност знаем от предишното правителство, правителството на господин Гюров, където те обявиха някакви първоначални данни, че около 800 милиона евро по този начин са преместени от правителството "Желязков" от 2025 към 2026 година. Но има и друга хватка и всъщност затова вървят тези одити на Сметната палата, която е още по- иновативна, която е: почваш проекта, но даже не подписваш договор. Казваш на строителя: „Почвате да работите, а ще подпишем януари и тогава ще фактурирате.“ Пак правителството, което напълно не трябва това да се случва, предишното правителство, временното правителство, също се опита да направи някакви сметки и каза, че около 600 милиона евро по този начин са прехвърлили. За това става въпрос. 1 милиард и 400 милиона евро, според предишното правителство, не според това правителство, по този иновативен начин са прехвърлили към 2026 година. Ние се съмнявахме във Фискалния съвет, че това става просто, защото не излизаха сметките за инфраструктурно строителство."

Според думите на Дянков дори Министерството на финансите не знае точната сума.

"Понеже всъщност няма договори. Договорите ги знае някой в АПИ и някой в Министерство на транспорта. Дори и ти да се опиташ да направиш одити, затова Сметната палата трябва да влезе. Ти говориш човек по човек. Вие какво почнахте, какво се разбрахте, кой ви каза и така."

На въпрос защо фирми се съгласяват да отложат фактурирането и плащането на дейности, които вече извършват, Дянков отговори:

"Защото иначе им се казва: „Или това правите, или някой друг печели тази работа, тази поръчка.“ Това трябва да са големи фирми, за да могат да си го позволят. Това изкривява и пазара. Не е само фискален проблем, а това е проблем за икономиката. Защото много малко фирми в България могат да си позволят така да им се плаща по-нататък и да го правят на вяра."


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ДЯНКОВ. ДОНОСЕН

    Коментиран от #7

    09:26 17.09.2026

  • 3 Да де, ама

    7 0 Отговор
    Заради този гербав екземпляр и Тиквата Борисов, пенсиите на възрастните ни родители бяха замразени над 10 години. Крадци!

    09:27 17.09.2026

  • 4 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Ех Баце , Баце.
    Ментъраджия беше и такъв си остана, та ще ти сърбаме попарата бая време.

    09:29 17.09.2026

  • 5 Пич

    2 6 Отговор
    Знаете ли защо Баце можеше да държи дефицита в норма, да строи, да прави магистрали, да краде, и да вдига доходите?!
    Защото имаше кадърни хора около си!!!
    Кокорчо - също!!!
    А Радев е некадърен, защото около него са само неадекватни комунисти от БКП!!!

    Коментиран от #6

    09:33 17.09.2026

  • 6 Мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Ако това беше вярно- кадърни хора в ГЕРБ,НДСВ,ДПС,БСП то България щеше да е пълноправен член на Европейският Съюз през 2011 година! Сега щеше да е основен фактор на балканския полуостров.

    Коментиран от #11

    09:40 17.09.2026

  • 7 ХА ХА ХА

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    И слаборазвит интелектуално .. направо безмозъчен!

    Ами че, ако беше под 3% нямаше да е "свръхдефицит", а щеше да си е "дефицит" ...

    т.е. изказването е малоумно ...

    Коментиран от #8

    09:48 17.09.2026

  • 8 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "ХА ХА ХА":

    ДЯНКОВ. ДОНОСЕН , ПИСАХ И ДРУГО НО МЕ ИЗТРИХА! ТАКИВА КУХИ ЛЕИКИ СА НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ

    09:53 17.09.2026

  • 9 Това си Е систематично Изнудване !

    1 0 Отговор
    От Всяка по - Голямя Фирма !

    Включително и от ЕВН !

    ПЛАЩА НАКРАЯ !

    Месец по-късно !

    Иначе Гладуваш !

    09:54 17.09.2026

  • 10 мда

    0 0 Отговор
    Май-май всичко е в сверата на конспирацията, един факт не показаха, а само обичаните "обосновани предположения", така че да се храни простолюдието.

    09:56 17.09.2026

  • 11 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мнение":

    А ако е вярно - чакай си ти отМунчовците спасение, докато те скубят като кокошка!!!
    Устойчиви глупаци сте, защото всички досега крадяха, но и даваха хляб на нашите частни фирми, в които работеха българи!!!
    Дъртите комунисти и ченгета от ДС на Минчо ще продадат цялата държава на Турция или Китай, техните фирми ще печелят, а гласувалите за Мунчо глупаци ще станат безработни, и много български фирми ще фалират!!!
    А обикновеният глупак гласувал за БКП проекта ще плаща тлъсти данъци и такси на турци и китайци, не на България!!!

    10:10 17.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове