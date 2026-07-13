"Синя България": Настоящото управление влошава икономическата среда и задълбочава дълговата спирала

Националното съвещание на „Синя България“ оценява настоящото управление на България като ляво-популистко. Това е поредното управление, което заменя смелите реформаторски действия с лозунги и оправдания; влошава икономическата среда; задълбочава порочната дългова спирала, прехвърляйки отговорността за действията си на идващите след него. Това се казва в официална позиция на коалицията, изпратена до медиите. Ето и още отказаното документа:
Противоречивите действия на правителството във външнополитически план създават опасност от изолация на България и постепенното ѝ превръщане в сива зона на разнопосочни влияния. Това поведение е заплаха за външната ни сигурност, за развитието на икономиката и за европейското бъдеще на страната.
Изразяваме тревогата си, че на този фон партиите от парламентарната опозиция продължават да поставят пред себе си единствено тясно-партийни цели и отказват да заемат категорична и единна позиция спрямо управляващите.
Убедени сме, че за да има промяна е нужно:
1. Осмисляне на грешките от миналото, загърбване на партийните страсти и формиране на единен дясно-центристки блок, който да заяви себе си като реална алтернатива на днешното управление.
2. Поставяне на цел, следващият президент да бъде човек с твърди проевропейски и демократични разбирания за бъдещето на България, който обединява, а не разединява българската нация. Всяко друго целеполагане би било загуба на смислена обществена енергия и безплодно политическо усилие с пагубни за Отечеството ни последици.
3. Търсене на подкрепа и съюзници и позициониране спрямо политическите противници само по една ясно начертана линия на избор. Разчертаването на множество разделителни линии ще разбие подкрепата и ще разпилее вота на избирателите.
4. Кандидатът за президент не трябва да бъде партийна креатура, а обществена фигура с последователна позиция в защита на националния интерес и цивилизационния избор на България. Всичко друго би означавало, че дадена партия през собствен кандидат, опитва да представи определен кръг избиратели като свои. Такава грешка беше допусната при избора на Румен Радев за президент!
5. Различията между партиите, които ще се обединят около достойна кандидатура за български президент, са очевидни и важни. Те остават и са валидни, но мобилизирането на подкрепа за тях е предмет на други избори.
Днес задачата е друга. „Синя България“ търси партньори и ще проведе диалог за реализирането на описаната стратегическа рамка и за недопускането на грешките от миналото!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #21, #34
11:02 13.07.2026
2 Тези с под един процент
Коментиран от #19
11:05 13.07.2026
3 Мне…
11:08 13.07.2026
4 Шапкар
11:09 13.07.2026
5 Сатана Z
Анонимници някакви,събутилници на бат Вили Лилков.
11:11 13.07.2026
6 ХиХи
Коментиран от #29
11:12 13.07.2026
7 Сандо
11:14 13.07.2026
8 Фейк - либераст
11:14 13.07.2026
9 боташа е от бюджета . изхода е в туризма
11:15 13.07.2026
10 Дън Бай
11:17 13.07.2026
11 Територията вече е в кома!
11:18 13.07.2026
12 всяко поколение само си носи Кръста
11:21 13.07.2026
13 Истинските десни избиратели
Не на машините на Мадуро!
Аз няма да гласувам с машини! Точка!
То и без това няма за кого.
Предлагам докато не се появи дясна , консервативна, домократична алтернатива, да не гласуваме.
Сегашните псевдодесни псевдоатлантически партии просто трябва да изчезнат. Да ги оставим да се избират сами с ченгетата и агентите.
Без мен!
Коментиран от #30, #37
11:22 13.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 пламен
Коментиран от #23
11:24 13.07.2026
16 Синя България
11:27 13.07.2026
17 604
11:27 13.07.2026
18 Бити карти
11:28 13.07.2026
19 "партиите от парламентарната опозиция"??
До коментар #2 от "Тези с под един процент":Кои по- точно? То има само една.
11:32 13.07.2026
20 каунь
11:33 13.07.2026
21 Цитат
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Когато Бог иска да накаже някой най напред му взима акъла.
11:34 13.07.2026
22 Данк0л
11:34 13.07.2026
23 гост
До коментар #15 от "пламен":Виновен е банкянският иди..от!
11:35 13.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ама
Коментиран от #28
11:40 13.07.2026
26 Изпуснат момент
11:44 13.07.2026
27 Валентин ангелов
Коментиран от #31
11:44 13.07.2026
28 Шефиорът на буса
До коментар #25 от "Ама":Почти целия, но бусът ни е малък, за 15 човека е.
11:47 13.07.2026
29 Простак
До коментар #6 от "ХиХи":119%
11:48 13.07.2026
30 Ха ХаХа
До коментар #13 от "Истинските десни избиратели":Тъпа тикво кой те гръмна?
11:49 13.07.2026
31 Ти ли бе
До коментар #27 от "Валентин ангелов":Боклук фашистки?
11:50 13.07.2026
32 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
11:50 13.07.2026
33 Спряха им
11:52 13.07.2026
34 1984
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Да, видяхме как я "оправихте", когато се добрахте до властта за половин мандат. Докарахте 100 000 пакистанци и непалци в България. Само заради това сте за разстрел, за другите ви простотии дори няма смисъл да зпочвам
11:53 13.07.2026
35 Марда
11:54 13.07.2026
36 За посинелия от пиене Вили Лилков
11:58 13.07.2026
37 За Какво Ти Е Десен Идиот ?
До коментар #13 от "Истинските десни избиратели":Когато Тук Няма Да Има Кой Да
Да Развива Индустрията !
И Обществото !
Крадливото Племе !
Вече Го Видяхме !
И Го Гледаме !
Всеки Ден !
12:13 13.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 миме
12:49 13.07.2026