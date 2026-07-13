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"Синя България": Настоящото управление влошава икономическата среда и задълбочава дълговата спирала

"Синя България": Настоящото управление влошава икономическата среда и задълбочава дълговата спирала

13 Юли, 2026 10:53 906 39

  • синя българия-
  • настоящо управление-
  • дългова спирала

Изразяваме тревогата си, че партиите от парламентарната опозиция продължават да поставят пред себе си единствено тясно-партийни цели и отказват да заемат категорична и единна позиция спрямо управляващите. 

"Синя България": Настоящото управление влошава икономическата среда и задълбочава дълговата спирала - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Националното съвещание на „Синя България“ оценява настоящото управление на България като ляво-популистко. Това е поредното управление, което заменя смелите реформаторски действия с лозунги и оправдания; влошава икономическата среда; задълбочава порочната дългова спирала, прехвърляйки отговорността за действията си на идващите след него. Това се казва в официална позиция на коалицията, изпратена до медиите. Ето и още отказаното документа:

Противоречивите действия на правителството във външнополитически план създават опасност от изолация на България и постепенното ѝ превръщане в сива зона на разнопосочни влияния. Това поведение е заплаха за външната ни сигурност, за развитието на икономиката и за европейското бъдеще на страната.
Изразяваме тревогата си, че на този фон партиите от парламентарната опозиция продължават да поставят пред себе си единствено тясно-партийни цели и отказват да заемат категорична и единна позиция спрямо управляващите.
Убедени сме, че за да има промяна е нужно:
1. Осмисляне на грешките от миналото, загърбване на партийните страсти и формиране на единен дясно-центристки блок, който да заяви себе си като реална алтернатива на днешното управление.

2. Поставяне на цел, следващият президент да бъде човек с твърди проевропейски и демократични разбирания за бъдещето на България, който обединява, а не разединява българската нация. Всяко друго целеполагане би било загуба на смислена обществена енергия и безплодно политическо усилие с пагубни за Отечеството ни последици.
3. Търсене на подкрепа и съюзници и позициониране спрямо политическите противници само по една ясно начертана линия на избор. Разчертаването на множество разделителни линии ще разбие подкрепата и ще разпилее вота на избирателите.
4. Кандидатът за президент не трябва да бъде партийна креатура, а обществена фигура с последователна позиция в защита на националния интерес и цивилизационния избор на България. Всичко друго би означавало, че дадена партия през собствен кандидат, опитва да представи определен кръг избиратели като свои. Такава грешка беше допусната при избора на Румен Радев за президент!
5. Различията между партиите, които ще се обединят около достойна кандидатура за български президент, са очевидни и важни. Те остават и са валидни, но мобилизирането на подкрепа за тях е предмет на други избори.
Днес задачата е друга. „Синя България“ търси партньори и ще проведе диалог за реализирането на описаната стратегическа рамка и за недопускането на грешките от миналото!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 34 Отговор
    Далокато властта не се поеме от ПП-ДБ, тая дръжава нема са опраи!🌈🦧🥳🤣👍

    Коментиран от #21, #34

    11:02 13.07.2026

  • 2 Тези с под един процент

    38 3 Отговор
    да не се обаждат како развален грамофон.

    Коментиран от #19

    11:05 13.07.2026

  • 3 Мне…

    27 4 Отговор
    …драги пребоядисани другаре, политици от нелегално учредена и с това нелегална България!!! Вие просто се продадохте евтино и недалновидно на Буда и дибел за една шепа жълти стотинки!!! И сега всячески се мъчете да се реабилитирате, ама хората не са прости и помнят… хайде отичайте се бързичко в каналът на историята!!!

    11:08 13.07.2026

  • 4 Шапкар

    4 16 Отговор
    Аз харесвам чорапчо, 5000 Е чисто

    11:09 13.07.2026

  • 5 Сатана Z

    25 1 Отговор
    Странно,в "новината" не се споменава нито едно име на партиен функционер от т.н. партия "Синя България".
    Анонимници някакви,събутилници на бат Вили Лилков.

    11:11 13.07.2026

  • 6 ХиХи

    3 21 Отговор
    Не очаквах Рундю толкова да не го бива. Никъде не се показва и пуснал пропагандиста И Христов многознайко по всичко като козел льо Витан

    Коментиран от #29

    11:12 13.07.2026

  • 7 Сандо

    15 0 Отговор
    Ние пък го оценяваме като поредното колониално,слугинско и вредителско.Няма да го наречем предателско,защото то вече няма и кого да предава,може само да продава.

    11:14 13.07.2026

  • 8 Фейк - либераст

    12 1 Отговор
    Ние от ПЕМБЕ България искаме, искаме от премиера! Пък каквото и да даде все е файда! Може и шамар да даде до ПОСИНЯВАНЕ, но нали си е аванта!

    11:14 13.07.2026

  • 9 боташа е от бюджета . изхода е в туризма

    1 16 Отговор
    цените са 48 проценти от средно европейските за туризъм . демек тук е 2 пъти по евтино морето и механата . за европейците . демек и за българите е по изгодно тук да почиват . особено по пестеливите и по непретенциозните . има накупили къщи в гръцка и дубай . но там според проучването е за цени които са средно европейски . демек скъпо и неизгодно . тук пътищата са евтини и с малки глоби . има контрол но е по лесно от гръцка и дубай . ефтина нафта . е има малко бетон , ама кое море няма . на гръцка нямало . таратор 9 евро е много . инфаркти от цените

    11:15 13.07.2026

  • 10 Дън Бай

    12 1 Отговор
    Това на Лили Вилков групата по интереси ли е?

    11:17 13.07.2026

  • 11 Територията вече е в кома!

    5 0 Отговор
    Няма съживяване!

    11:18 13.07.2026

  • 12 всяко поколение само си носи Кръста

    5 5 Отговор
    Сами си го избраха. Сега или ще си го търпят, или ще се борят срещу него. Избора си е техен. Преди не ни слушаха, сега ще си мълчим.

    11:21 13.07.2026

  • 13 Истинските десни избиратели

    5 11 Отговор
    За партии, като ГЕРБ СДС, ППДБ и по малките им варианти, които докараха Фатмака на власт и сега се крият в сеното, никога повече не гласувам, независимо с машини или хартия.

    Не на машините на Мадуро!
    Аз няма да гласувам с машини! Точка!

    То и без това няма за кого.
    Предлагам докато не се появи дясна , консервативна, домократична алтернатива, да не гласуваме.
    Сегашните псевдодесни псевдоатлантически партии просто трябва да изчезнат. Да ги оставим да се избират сами с ченгетата и агентите.
    Без мен!

    Коментиран от #30, #37

    11:22 13.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 пламен

    5 12 Отговор
    То е ясно, заложеният дефицит предвижда фатмашкото правителството да тегли над 10 милиарда евро заеми годишно. Ще се харчи за фатмаци на заплата плюс пенсия и за свои хора. Ще се плаща от нас и нашите деца.

    Коментиран от #23

    11:24 13.07.2026

  • 16 Синя България

    13 3 Отговор
    Са слуги на Тиквата.

    11:27 13.07.2026

  • 17 604

    6 3 Отговор
    Всичките крадете за тва ще има войнъ и после новите болшевики ще се родят от пепелта ...следват диреци и в дерета без съд и присъда! До 15г това ще е...

    11:27 13.07.2026

  • 18 Бити карти

    10 1 Отговор
    Турскосиния Мавър къде се крие Къде е Мравояда

    11:28 13.07.2026

  • 19 "партиите от парламентарната опозиция"??

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тези с под един процент":

    Кои по- точно? То има само една.

    11:32 13.07.2026

  • 20 каунь

    4 0 Отговор
    СДС тия не умреа ли?

    11:33 13.07.2026

  • 21 Цитат

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Когато Бог иска да накаже някой най напред му взима акъла.

    11:34 13.07.2026

  • 22 Данк0л

    8 0 Отговор
    "Синя България" и СДС я имат 1%, я нямат хаха

    11:34 13.07.2026

  • 23 гост

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "пламен":

    Виновен е банкянският иди..от!

    11:35 13.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ама

    4 0 Отговор
    целият автобус избиратели на "синя" България ли е разтревожен ?!

    Коментиран от #28

    11:40 13.07.2026

  • 26 Изпуснат момент

    0 0 Отговор
    Че то и БСП са повече.

    11:44 13.07.2026

  • 27 Валентин ангелов

    3 1 Отговор
    Такова животно , като Синя България няма и никога не е имало.Винаги сте били , посинели Червени Боклуци в Българския живот.Имсамо разстрели за всички вас , изроди комунистически и ДС.

    Коментиран от #31

    11:44 13.07.2026

  • 28 Шефиорът на буса

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ама":

    Почти целия, но бусът ни е малък, за 15 човека е.

    11:47 13.07.2026

  • 29 Простак

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ХиХи":

    119%

    11:48 13.07.2026

  • 30 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Истинските десни избиратели":

    Тъпа тикво кой те гръмна?

    11:49 13.07.2026

  • 31 Ти ли бе

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Валентин ангелов":

    Боклук фашистки?

    11:50 13.07.2026

  • 32 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    "Синя България" - Тези никой не ги брои за живи...

    11:50 13.07.2026

  • 33 Спряха им

    3 0 Отговор
    кранчетата на всички и почнаха да реват в един глас!

    11:52 13.07.2026

  • 34 1984

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Да, видяхме как я "оправихте", когато се добрахте до властта за половин мандат. Докарахте 100 000 пакистанци и непалци в България. Само заради това сте за разстрел, за другите ви простотии дори няма смисъл да зпочвам

    11:53 13.07.2026

  • 35 Марда

    2 0 Отговор
    Те, ти булка, еврозона и евро валута.

    11:54 13.07.2026

  • 36 За посинелия от пиене Вили Лилков

    4 0 Отговор
    и побелелия от коколино Пепи Москов са гласували 11 хил души в територията. Това е типична партия от която никога не е имало необходимост. Защо трябва да ни интересува какво говорят?

    11:58 13.07.2026

  • 37 За Какво Ти Е Десен Идиот ?

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Истинските десни избиратели":

    Когато Тук Няма Да Има Кой Да

    Да Развива Индустрията !

    И Обществото !
    Крадливото Племе !

    Вече Го Видяхме !

    И Го Гледаме !

    Всеки Ден !

    12:13 13.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 миме

    0 0 Отговор
    сините вече са не само еврасти ами даже станаха и еврастеници

    12:49 13.07.2026

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