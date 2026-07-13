"Синя България": Настоящото управление влошава икономическата среда и задълбочава дълговата спирала

Националното съвещание на „Синя България“ оценява настоящото управление на България като ляво-популистко. Това е поредното управление, което заменя смелите реформаторски действия с лозунги и оправдания; влошава икономическата среда; задълбочава порочната дългова спирала, прехвърляйки отговорността за действията си на идващите след него. Това се казва в официална позиция на коалицията, изпратена до медиите. Ето и още отказаното документа:

Противоречивите действия на правителството във външнополитически план създават опасност от изолация на България и постепенното ѝ превръщане в сива зона на разнопосочни влияния. Това поведение е заплаха за външната ни сигурност, за развитието на икономиката и за европейското бъдеще на страната.

Изразяваме тревогата си, че на този фон партиите от парламентарната опозиция продължават да поставят пред себе си единствено тясно-партийни цели и отказват да заемат категорична и единна позиция спрямо управляващите.

Убедени сме, че за да има промяна е нужно:

1. Осмисляне на грешките от миналото, загърбване на партийните страсти и формиране на единен дясно-центристки блок, който да заяви себе си като реална алтернатива на днешното управление.

2. Поставяне на цел, следващият президент да бъде човек с твърди проевропейски и демократични разбирания за бъдещето на България, който обединява, а не разединява българската нация. Всяко друго целеполагане би било загуба на смислена обществена енергия и безплодно политическо усилие с пагубни за Отечеството ни последици.

3. Търсене на подкрепа и съюзници и позициониране спрямо политическите противници само по една ясно начертана линия на избор. Разчертаването на множество разделителни линии ще разбие подкрепата и ще разпилее вота на избирателите.

4. Кандидатът за президент не трябва да бъде партийна креатура, а обществена фигура с последователна позиция в защита на националния интерес и цивилизационния избор на България. Всичко друго би означавало, че дадена партия през собствен кандидат, опитва да представи определен кръг избиратели като свои. Такава грешка беше допусната при избора на Румен Радев за президент!

5. Различията между партиите, които ще се обединят около достойна кандидатура за български президент, са очевидни и важни. Те остават и са валидни, но мобилизирането на подкрепа за тях е предмет на други избори.

Днес задачата е друга. „Синя България“ търси партньори и ще проведе диалог за реализирането на описаната стратегическа рамка и за недопускането на грешките от миналото!