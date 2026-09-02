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Болницата в Кюстендил привлича медицински сестри със стипендии

Болницата в Кюстендил привлича медицински сестри със стипендии

2 Септември, 2026 09:51 501 6

  • болница-
  • кюстендил-
  • медицински сестри

Ние им осигуряваме стипендия и след това задължително трябва пет години да останат да работят в болницата, каза изп. директор на МБАЛ "Д-р Никола Василев"

Болницата в Кюстендил привлича медицински сестри със стипендии - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Многопрофилна болница ”Д-р Никола Василиев“ и Община Кюстендил осигуряват месечна стипендия, в размер на 405 евро, на 13 новоприети студентки по специалност “Медицинска сестра” в Медицинския университет в София. След завършването си медицинските сестри ще са част от екипа на болницата, като ще работят там поне пет години, съобщи БНТ.

"Болницата предприема действия за намирането на млади специалисти – както лекари, така и медицински сестри. От тази година имаме 13 медицински сестри, които тепърва ще започнат своето обучение. Ние им осигуряваме стипендия и след това задължително трябва пет години да останат да работят в болницата. Тези пет години, всъщност, са отделно от тази една година, която е част от тяхното обучение и те също ще бъдат на стаж при вас. Точно така. Три години е обучението, една година имат задължителен практически стаж, след което пет години се задължават да останат да работят в лечебното заведение, обясни Димитър Стоилов, изп. директор на МБАЛ "Д-р Никола Василев", Кюстендил.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    2 2 Отговор
    Ще си пооправят и демографията.
    Млади булки да това, за 5 години ехеееее....

    09:55 02.09.2026

  • 2 Баце

    2 2 Отговор
    А колко са заплатите а , 750 евро. Този директор е лъжец,лъжец .

    10:18 02.09.2026

  • 3 Горе на черешата

    0 0 Отговор
    С тази студентки/медицински сестри и разни извратеняци хипохондрици може да привлече кюстендилската болница.

    10:34 02.09.2026

  • 4 Стефан

    1 0 Отговор
    2010г. Пълмед даваха 150лв, да 150лв стипендия за лекари 4-ти курс, като условието бе успех над 4.5 и 5 години ангария след завършване. Дори и най-големият двойкаджия не се нави.

    10:36 02.09.2026

  • 5 ТИМ билдинг

    0 0 Отговор
    Ако ми платят образованието съм готов да работя за тях - иначе отивам да бкъскам щанги и да ставам ММА боец, и да си карам караулката с Троянския кон за емблема!

    Коментиран от #6

    10:39 02.09.2026

  • 6 тимтирирам

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ТИМ билдинг":

    На емблемата не е кон, а куче. Ама карай.

    10:46 02.09.2026

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