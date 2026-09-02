Болницата в Кюстендил привлича медицински сестри със стипендии

Многопрофилна болница ”Д-р Никола Василиев“ и Община Кюстендил осигуряват месечна стипендия, в размер на 405 евро, на 13 новоприети студентки по специалност “Медицинска сестра” в Медицинския университет в София. След завършването си медицинските сестри ще са част от екипа на болницата, като ще работят там поне пет години, съобщи БНТ.
"Болницата предприема действия за намирането на млади специалисти – както лекари, така и медицински сестри. От тази година имаме 13 медицински сестри, които тепърва ще започнат своето обучение. Ние им осигуряваме стипендия и след това задължително трябва пет години да останат да работят в болницата. Тези пет години, всъщност, са отделно от тази една година, която е част от тяхното обучение и те също ще бъдат на стаж при вас. Точно така. Три години е обучението, една година имат задължителен практически стаж, след което пет години се задължават да останат да работят в лечебното заведение, обясни Димитър Стоилов, изп. директор на МБАЛ "Д-р Никола Василев", Кюстендил.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Млади булки да това, за 5 години ехеееее....
09:55 02.09.2026
2 Баце
10:18 02.09.2026
3 Горе на черешата
10:34 02.09.2026
4 Стефан
10:36 02.09.2026
5 ТИМ билдинг
Коментиран от #6
10:39 02.09.2026
6 тимтирирам
До коментар #5 от "ТИМ билдинг":На емблемата не е кон, а куче. Ама карай.
10:46 02.09.2026