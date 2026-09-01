Явор Гечев: Не може продукт с 60% вода да се нарича "сирене"

Очаквайте нова инициатива - не може продукт с 60% вода да се нарича "сирене", трябва да има поправка в етикирането. Това заяви пред БТВ Явор Гечев от "Прогресивна България".
И допълни - ще има отличени български производители, които продават качествени български стоки.
Гечев коментира, че трябва да има законодателство за марка "фермерски продукт".
"Ние ядем сравнително добри храни в България, но въпросът е на каква цена. Ние не сме си отишли от тази си заявка - да се борим с високите цени на храните. Пазарът трябва да бъде свободен и не трябва да бъде изкривяван."
Надценките остават високи. Цените не са достатъчно добри, могат да бъдат оптимизирани още, смята депутатът от "Прогресивна България".
"Кошница с грижа" продължава, въпреки сигналите на обществото, че промоционални стоки не са влезли в нея. Контролните органи трябва да се понамесят малко затова дали новото законодателство и кошницата нямат нелоялни практики на пазара."
Той призова Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията да осъществяват по-засилен контрол на пазара.
"Трудни 100 дни. Първите 100 дни не бяха най-щастливите в управлението на мнозинството. Наложи се да правим бюджет, законодателни инициативи, но като цяло вървим в правилната посока."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Николай Копринков
Аз ще съм вицето, не ти.
Коментиран от #19
08:56 01.09.2026
2 инж технолог по хранене
08:56 01.09.2026
3 Тутанкамон
08:58 01.09.2026
4 Фен
Коментиран от #9
08:58 01.09.2026
5 Тик-Ток
08:59 01.09.2026
6 Гост
Коментиран от #13
08:59 01.09.2026
7 Трол
08:59 01.09.2026
8 Забележка
09:01 01.09.2026
9 Тик-Ток
До коментар #4 от "Фен":С еврото България е стабилно бетонирана на дъното, единствената посока е още по надолу и безкрайни заеми от Ротшилд
Коментиран от #46
09:01 01.09.2026
10 глоги
09:01 01.09.2026
11 Kaлпазанин
09:04 01.09.2026
12 Сечко
Ти ке ми кажеш, я пак ке си го продавам и тея баламурници пак ке го купуват с евракис
Нищо не може да направи ама ни забълбуква
09:07 01.09.2026
13 По просташко мнение не е било
До коментар #6 от "Гост":Че ще казваш на шефа си
Качеството на храната ще коментираш ако си експерт по храните и защо е така и какво ще се направи , ако си изучавал законите на кражбите от тиквените управници.
09:07 01.09.2026
14 хахаха
това трудно онова трудно
преди изборите друга песен пеехте
09:07 01.09.2026
15 Иван
09:09 01.09.2026
16 Пенкелер
09:09 01.09.2026
17 Живанши
09:10 01.09.2026
18 4567
Ми пишете 59%.
09:12 01.09.2026
19 Тролчето
До коментар #1 от "Николай Копринков":а нещо по същество?
09:12 01.09.2026
20 Читател
09:13 01.09.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #22
09:14 01.09.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ама то все едни такива всичко НЕзнайковци все ни поучават❗
09:15 01.09.2026
23 Луд
09:15 01.09.2026
24 Казанлъшкия
Само това ми беше достатъчно като го прочетох. Нищо няма да променят.
09:17 01.09.2026
25 Ами
09:18 01.09.2026
26 Десетилетия
09:18 01.09.2026
27 Гечев, ЧАДО
Коментиран от #43
09:19 01.09.2026
28 кфбуйу
09:19 01.09.2026
29 Ъъъ
То не може да се нарича "държава" и това, в което живеем, но се нарича нали? Що онова да не се нарича "сирене"?🤔
09:20 01.09.2026
30 Кво сирене бре то държава няма
А млякото от крава ли е или от мамут!
09:21 01.09.2026
31 Директора👨✈️
Никакви действия. НИКАКВИ.
Питайте го за сайта, дето направи за цените? Питайте го колко пари даде и дали има ефект.
хахахаахаха
09:22 01.09.2026
32 Един
09:23 01.09.2026
33 Кравата Милка
09:23 01.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ШЕФА
09:25 01.09.2026
36 Кошница с вода
09:27 01.09.2026
37 Мишел
Коментиран от #38
09:27 01.09.2026
38 напротив
До коментар #37 от "Мишел":Има БДС. Но вече няма ГОСТ.
09:29 01.09.2026
39 Шопска салата
09:29 01.09.2026
40 Mими Кучева🐕🦺
09:30 01.09.2026
41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
от 50 до 54 процента, като се допуска в някой видове до максимум 65% ❗
тоА КУРифей сигурно ще изхвърли и всички "ПЛЕСЕНЯСАЛИ" сирена‼️
09:30 01.09.2026
42 миме
09:30 01.09.2026
43 Гечев
До коментар #27 от "Гечев, ЧАДО":Аз само ям и сер..а нищо не произвеждам
09:32 01.09.2026
44 редник
О-ох, а бирите ни са 90% вода... 🤔
09:32 01.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 дундьо2026
До коментар #9 от "Тик-Ток":ти си объркан от путон!
09:33 01.09.2026
47 Геро
09:35 01.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 фани ме за
До коментар #45 от "миме":и дуxай к yp вo комунистическа
09:36 01.09.2026