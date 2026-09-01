Явор Гечев: Не може продукт с 60% вода да се нарича "сирене"

Очаквайте нова инициатива - не може продукт с 60% вода да се нарича "сирене", трябва да има поправка в етикирането. Това заяви пред БТВ Явор Гечев от "Прогресивна България".

И допълни - ще има отличени български производители, които продават качествени български стоки.

Гечев коментира, че трябва да има законодателство за марка "фермерски продукт".

"Ние ядем сравнително добри храни в България, но въпросът е на каква цена. Ние не сме си отишли от тази си заявка - да се борим с високите цени на храните. Пазарът трябва да бъде свободен и не трябва да бъде изкривяван."

Надценките остават високи. Цените не са достатъчно добри, могат да бъдат оптимизирани още, смята депутатът от "Прогресивна България".

"Кошница с грижа" продължава, въпреки сигналите на обществото, че промоционални стоки не са влезли в нея. Контролните органи трябва да се понамесят малко затова дали новото законодателство и кошницата нямат нелоялни практики на пазара."

Той призова Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията да осъществяват по-засилен контрол на пазара.

"Трудни 100 дни. Първите 100 дни не бяха най-щастливите в управлението на мнозинството. Наложи се да правим бюджет, законодателни инициативи, но като цяло вървим в правилната посока."