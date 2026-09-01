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България »
Явор Гечев: Не може продукт с 60% вода да се нарича "сирене"

Явор Гечев: Не може продукт с 60% вода да се нарича "сирене"

1 Септември, 2026 08:54 910 49

  • явор гечев-
  • земеделие-
  • сирене

Очаквайте инициатива за етикирането

Явор Гечев: Не може продукт с 60% вода да се нарича "сирене" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаквайте нова инициатива - не може продукт с 60% вода да се нарича "сирене", трябва да има поправка в етикирането. Това заяви пред БТВ Явор Гечев от "Прогресивна България".

И допълни - ще има отличени български производители, които продават качествени български стоки.

Гечев коментира, че трябва да има законодателство за марка "фермерски продукт".

"Ние ядем сравнително добри храни в България, но въпросът е на каква цена. Ние не сме си отишли от тази си заявка - да се борим с високите цени на храните. Пазарът трябва да бъде свободен и не трябва да бъде изкривяван."

Надценките остават високи. Цените не са достатъчно добри, могат да бъдат оптимизирани още, смята депутатът от "Прогресивна България".

"Кошница с грижа" продължава, въпреки сигналите на обществото, че промоционални стоки не са влезли в нея. Контролните органи трябва да се понамесят малко затова дали новото законодателство и кошницата нямат нелоялни практики на пазара."

Той призова Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията да осъществяват по-засилен контрол на пазара.

"Трудни 100 дни. Първите 100 дни не бяха най-щастливите в управлението на мнозинството. Наложи се да правим бюджет, законодателни инициативи, но като цяло вървим в правилната посока."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николай Копринков

    10 7 Отговор
    Млък ве!
    Аз ще съм вицето, не ти.

    Коментиран от #19

    08:56 01.09.2026

  • 2 инж технолог по хранене

    15 5 Отговор
    Правилно е казал г-н Гечев.

    08:56 01.09.2026

  • 3 Тутанкамон

    18 2 Отговор
    Не можеше при бай тошо,сега може всичко. Ако не знаеш питай гинеколожката и калас.

    08:58 01.09.2026

  • 4 Фен

    14 4 Отговор
    Късно е. Глобализацията у нас вече е завършена. И колониалният ни статут беше окончателно затвърден с еврото. Вече дори разпадането на ЕС няма да ни спаси.

    Коментиран от #9

    08:58 01.09.2026

  • 5 Тик-Ток

    7 5 Отговор
    При пазарна икономика и демокрация всичко може,това за устоите на пазарната икономика

    08:59 01.09.2026

  • 6 Гост

    13 1 Отговор
    Къде живееш бе, чиче??? У държавата на рушветите може всичко, еле па за сиренето. Вие сте виновни, че не прилагате контрол и после излизаш и плямпаш тъпотия след тъпотия. Трябва да ви викат констататори на вас

    Коментиран от #13

    08:59 01.09.2026

  • 7 Трол

    10 0 Отговор
    Продукт с 60% вода трябва да се нарича "не е сирене, но ще го купиш".

    08:59 01.09.2026

  • 8 Забележка

    12 1 Отговор
    Не може ама може, даже го продават и то на промоция!

    09:01 01.09.2026

  • 9 Тик-Ток

    11 5 Отговор

    До коментар #4 от "Фен":

    С еврото България е стабилно бетонирана на дъното, единствената посока е още по надолу и безкрайни заеми от Ротшилд

    Коментиран от #46

    09:01 01.09.2026

  • 10 глоги

    8 1 Отговор
    трябва да има поправка в етикЕТИрането. ПИШЕ СЕ ЕТИКЕТ,А НЕ ЕТИКИР!

    09:01 01.09.2026

  • 11 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Може може ,бг е страна с неограничени възможности

    09:04 01.09.2026

  • 12 Сечко

    2 3 Отговор
    …Не може продукт с 60% вода да се нарича "сирене"…
    Ти ке ми кажеш, я пак ке си го продавам и тея баламурници пак ке го купуват с евракис

    Нищо не може да направи ама ни забълбуква

    09:07 01.09.2026

  • 13 По просташко мнение не е било

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Че ще казваш на шефа си
    Качеството на храната ще коментираш ако си експерт по храните и защо е така и какво ще се направи , ако си изучавал законите на кражбите от тиквените управници.

    09:07 01.09.2026

  • 14 хахаха

    10 2 Отговор
    подигравате се с хората
    това трудно онова трудно
    преди изборите друга песен пеехте

    09:07 01.09.2026

  • 15 Иван

    11 0 Отговор
    Има стандарт ама той не е задължителен за какво говорим смях

    09:09 01.09.2026

  • 16 Пенкелер

    11 1 Отговор
    Ама много е лесно приема се закон по който се правят периодични замервания има ли мляко, колко палма,, колко вода, колко сол и всички проверени се обявяват с марка и производител! А не "открихме 10 сирена, които не са сирена" без марка, без производител, щото видите ли, щели да се разсърдят и да ги съдят! За какво да ви съдят затова, че не спазват изискванията и бълват ментета!? Обявяване на производител и марка по закон и потребителите сами да решават, какво да купят и какво не!

    09:09 01.09.2026

  • 17 Живанши

    8 1 Отговор
    Какво ми говорят за вода в сиренето? Ами водата в цените? 6 месеца не трябваше да вдигат цените, те ги вдигнаха и след 6тия месец ги вдигнаха пак!!!

    09:10 01.09.2026

  • 18 4567

    6 0 Отговор
    "Очаквайте нова инициатива - не може продукт с 60% вода да се нарича "сирене", трябва да има поправка в етикирането."
    Ми пишете 59%.

    09:12 01.09.2026

  • 19 Тролчето

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Николай Копринков":

    а нещо по същество?

    09:12 01.09.2026

  • 20 Читател

    5 0 Отговор
    Що до днес можеше? Едни и същи едно и също .Хрантутници и комисионери.

    09:13 01.09.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор
    тоА КУРифей поне да беше прочел какво е сирене❗

    Коментиран от #22

    09:14 01.09.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ама то все едни такива всичко НЕзнайковци все ни поучават❗

    09:15 01.09.2026

  • 23 Луд

    9 0 Отговор
    Никои нищо не казва колко са умрелите от маслото доичебутер,,Направено от свинска мас,палмова мас и есенция.Кои понесе отговорността за масовото тровене на Българската нация.Всичко е ментета.Наи евтиното някога ,,Пастарма която се прави от изхвърлящи меса ,уши обрезки,крака и кожи струва 43лв сега 23евро във Кауфланд.Сирене и кашкавал от много години се прави със изкуствено мляко на прах,,ХИМИЯ,, И догоре на всичко пълно със вода да развива повече бактерии.Изтровиха ни и ни чул ни видял.Радев ако е летец какво разбира от безкруполни печелбари МАФИОТИ.

    09:15 01.09.2026

  • 24 Казанлъшкия

    4 1 Отговор
    "Ние ядем сравнително добри продукти в България..."
    Само това ми беше достатъчно като го прочетох. Нищо няма да променят.

    09:17 01.09.2026

  • 25 Ами

    2 2 Отговор
    не може и издигнат от олигархията да е пръв борец срещу нея, ама на.

    09:18 01.09.2026

  • 26 Десетилетия

    1 2 Отговор
    така се нарича , бе , другарю !

    09:18 01.09.2026

  • 27 Гечев, ЧАДО

    3 1 Отговор
    Ти колко сирене си произвел, че акъл да даваш...

    Коментиран от #43

    09:19 01.09.2026

  • 28 кфбуйу

    5 1 Отговор
    Ей палячо, добро утро бре хамелион. Откри Америка ти. Цял живот те хранят българите и тебе и накрая разбра че 60% вода не може да се казва сирене??? Браво бре. Там в ПБ явно че сте насъбрани все бавно развиващи се. Щом сега разбрахте за тази измама. И пак сте по добре от ГЕРБ. Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и разбойниците му не можаха за 15 г да разберат че 60% вода не е сирене. А сега остава да разберете че и по този начин ни лъжат и грабят. Плащаме за сирене, а получаваме вода. Това по всички закони си е измама. Тези които лъжат следва да дават показания. Слава на Господ Иисус Христос поне сте разбрали че 60% вода не е сирене. За по 10 хиляди евро заплата дето ви храним, поне това сте разбрали за сега. Ако не почнете да работите освен да приказвате, ще разберете и как се ядат ритници от българите. До нова година може и да разберете че не сме длъжни да храним некадърници.

    09:19 01.09.2026

  • 29 Ъъъ

    4 0 Отговор
    "...не може продукт с 60% вода да се нарича "сирене"

    То не може да се нарича "държава" и това, в което живеем, но се нарича нали? Що онова да не се нарича "сирене"?🤔

    09:20 01.09.2026

  • 30 Кво сирене бре то държава няма

    5 0 Отговор
    а тоз папуняк за сирене говори!
    А млякото от крава ли е или от мамут!

    09:21 01.09.2026

  • 31 Директора👨‍✈️

    5 0 Отговор
    Само приказки. Бла бла бла...
    Никакви действия. НИКАКВИ.
    Питайте го за сайта, дето направи за цените? Питайте го колко пари даде и дали има ефект.
    хахахаахаха

    09:22 01.09.2026

  • 32 Един

    5 2 Отговор
    То не може и партия с 60% русофили да се нарича българска.

    09:23 01.09.2026

  • 33 Кравата Милка

    5 0 Отговор
    В швейцарското сирене има дупки, а в бг "сиренето" - вода. Това е стандартът, независимо дали ви харесва.

    09:23 01.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ШЕФА

    3 2 Отговор
    Не може,ама е факт и го плащаме като сирене,а престъпниците и некадърници Депутати и Министри само крадат и лъжат.Срам и позор.

    09:25 01.09.2026

  • 36 Кошница с вода

    3 0 Отговор
    Може, другарю ПБраст, може!

    09:27 01.09.2026

  • 37 Мишел

    1 2 Отговор
    След като демократите отмениха БДС, всичко може да се нарича сирене.

    Коментиран от #38

    09:27 01.09.2026

  • 38 напротив

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    Има БДС. Но вече няма ГОСТ.

    09:29 01.09.2026

  • 39 Шопска салата

    0 0 Отговор
    Сирене 60% вода, краставица 96% вода ,домат 96% вода ,значи водата е 48% ,и струва в ресторант 11€ за за 150 грама ,маатреал

    09:29 01.09.2026

  • 40 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Може,в България МОЖЕ!🌈🛴🥳🤣👍

    09:30 01.09.2026

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор
    По БДС в сиренето водата трябва да е
    от 50 до 54 процента, като се допуска в някой видове до максимум 65% ❗
    тоА КУРифей сигурно ще изхвърли и всички "ПЛЕСЕНЯСАЛИ" сирена‼️

    09:30 01.09.2026

  • 42 миме

    0 0 Отговор
    да при бай Тошо по времето на соца не можеш , и ТОЧНО заради това го махнаха , та да могат сега часниците да краднат и лапат яко

    09:30 01.09.2026

  • 43 Гечев

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Гечев, ЧАДО":

    Аз само ям и сер..а нищо не произвеждам

    09:32 01.09.2026

  • 44 редник

    0 0 Отговор
    / "...не може продукт с 60% вода да се нарича "сирене"./

    О-ох, а бирите ни са 90% вода... 🤔

    09:32 01.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 дундьо2026

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тик-Ток":

    ти си объркан от путон!

    09:33 01.09.2026

  • 47 Геро

    2 0 Отговор
    Не може и депутат с два грама мозък да се нарече политик или министър!

    09:35 01.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 фани ме за

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "миме":

    и дуxай к yp вo комунистическа

    09:36 01.09.2026

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