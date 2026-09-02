Над 115 млн. евро са предвидени за подкрепа на млади земеделски стопани през 2026 г.

Комитетът по наблюдение одобри актуализирания Индикативен годишен график за планираните приеми по интервенциите за развитие на селските райони от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. за 2026 г.

В него е предвиден прием по интервенция II.Д.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ с бюджет от 115,77 млн. евро, който ще се проведе през септември–октомври 2026 г. Подкрепата е насочена към млади земеделски стопани на възраст от 18 до 40 години, които създават или развиват своите стопанства. Допустими ще бъдат кандидати, чиито стопанства са с икономически размер над 8 000 до 20 000 евро стандартен производствен обем (СПО), като дейностите по проектите трябва да са свързани с производството на селскостопански продукти.

Финансовата помощ по интервенцията е в размер на 100% от допустимите разходи, като максималният размер на подпомагането за един кандидат е 60 000 евро.

Помощта се предоставя на две плащания по 30 000 евро, което осигурява стартов ресурс на младите земеделски стопани за създаване и развитие на устойчиво земеделско стопанство.

Успоредно с подкрепата за младите земеделски стопани, през септември–октомври 2026 г. ще бъде отворен прием и по интервенция II.И.1 „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ с бюджет от 7 млн. евро. Средствата ще осигурят на земеделските стопани достъп до индивидуални консултантски услуги и експертна подкрепа за управлението и развитието на стопанствата.

По време на заседанието се взе решение в индикативния график се включат и новата кризисна интервенция, както и интервенцията, свързана с натурата в горите. „Очаква се приемите по тях да бъдат през октомври и ноември, а амбицията ни е да ги разплатим до края на годината“, информира зам.-министър Чакъров.

Към интервенцията „Подпомагане по Натура 2000 за гори“ ще бъдат прехвърлени допълнителни средства, които ще осигурят необходимия ресурс за изпълнението ѝ през следващите две години. Общият бюджет по нея ще бъде близо 36 млн. евро. Последният прием, планиран за тази година, е по интервенцията „Стартова помощ за установяване на нови земеделски стопани в селското стопанство“. По нея не се предвижда допълнително финансиране, тъй като наличният ресурс е достатъчен. За насърчаване на интереса се предлагат промени в условията, сред които основната е увеличаване на стартовата помощ от 40 000 на 60 000 евро, като размерът е съобразен с актуалната икономическа обстановка и промените в ценовите равнища.