Предстои допълнителна подкрепа за лозарския сектор. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев, който участва в Открития ден, посветен на мискетовите сортове, организиран от Института по лозарство и винарство в Плевен към Селскостопанската академия. Събитието събра представители на научната общност, лозари, винопроизводители и гости, които имаха възможност да се запознаят с традиционни и нови сортове грозде и да дегустират произведени от тях вина.

„България има наистина добра реколта от всички земеделски продукти тази година. Това се отнася и за лозарския сектор. Предизвикателството обаче остава пазарът и постигането на адекватна цена, която да покрива направените от производителите разходи“, посочи заместник-министър Янчев пред медиите. Той уточни, че лозарите и винопроизводителите не са изключени от механизмите за подпомагане. „Предвидили сме средства за българските лозари както по т.нар. „иранска помощ“, така и по интервенцията за ликвидност, за която предстои прием в началото на следващата година. Нашата цел е да гарантираме и национално съфинансиране като общият размер да достигне 35 млн. евро“, уточни Янчев.

По думите му Министерството на земеделието и храните предприема и действия за ограничаване на нелоялните практики при вноса на грозде. Провеждат се проверки съвместно с Агенция „Митници“ и НАП, включително на декларираните стойности на продукцията. „Всеки бус и камион, които са в основната част от търговията, по наши данни се спира и проверява. Информацията от товарните документи и фактурите ще бъде изпращана и до съответните държави за извършване на проверки“, каза още заместник-министърът.

Янчев коментира и подкрепата за стопаните, пострадали от неблагоприятни климатични събития. „Разширяваме обхвата на помощта, до момента тя беше само за площи със 100% унищожена продукция. Тази година и частично засегнатите стопанства, при загуба над 30% от продукцията, също ще могат да бъдат обезщетени“, обясни той. Заместник-министърът отбеляза и необходимостта производителите да обединяват усилията си чрез коопериране и сдружаване, за да бъдат по-устойчиви и конкурентоспособни на пазара.

В рамките на посещението си в Плевен Янчев посети и четвъртото издание на Фестивала на виното и фермерските деликатеси „Time for Wine“, където се срещна с производители и се запозна с представените български вина и фермерски продукти.