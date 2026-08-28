Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Предстои допълнителна подкрепа за лозарския сектор

Предстои допълнителна подкрепа за лозарския сектор

28 Август, 2026 15:30 378 2

  • лозарски сектор-
  • янислав янчев-
  • мзх

Янчев коментира и подкрепата за стопаните, пострадали от неблагоприятни климатични събития

Предстои допълнителна подкрепа за лозарския сектор - 1
Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предстои допълнителна подкрепа за лозарския сектор. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев, който участва в Открития ден, посветен на мискетовите сортове, организиран от Института по лозарство и винарство в Плевен към Селскостопанската академия. Събитието събра представители на научната общност, лозари, винопроизводители и гости, които имаха възможност да се запознаят с традиционни и нови сортове грозде и да дегустират произведени от тях вина.

„България има наистина добра реколта от всички земеделски продукти тази година. Това се отнася и за лозарския сектор. Предизвикателството обаче остава пазарът и постигането на адекватна цена, която да покрива направените от производителите разходи“, посочи заместник-министър Янчев пред медиите. Той уточни, че лозарите и винопроизводителите не са изключени от механизмите за подпомагане. „Предвидили сме средства за българските лозари както по т.нар. „иранска помощ“, така и по интервенцията за ликвидност, за която предстои прием в началото на следващата година. Нашата цел е да гарантираме и национално съфинансиране като общият размер да достигне 35 млн. евро“, уточни Янчев.

По думите му Министерството на земеделието и храните предприема и действия за ограничаване на нелоялните практики при вноса на грозде. Провеждат се проверки съвместно с Агенция „Митници“ и НАП, включително на декларираните стойности на продукцията. „Всеки бус и камион, които са в основната част от търговията, по наши данни се спира и проверява. Информацията от товарните документи и фактурите ще бъде изпращана и до съответните държави за извършване на проверки“, каза още заместник-министърът.

Янчев коментира и подкрепата за стопаните, пострадали от неблагоприятни климатични събития. „Разширяваме обхвата на помощта, до момента тя беше само за площи със 100% унищожена продукция. Тази година и частично засегнатите стопанства, при загуба над 30% от продукцията, също ще могат да бъдат обезщетени“, обясни той. Заместник-министърът отбеляза и необходимостта производителите да обединяват усилията си чрез коопериране и сдружаване, за да бъдат по-устойчиви и конкурентоспособни на пазара.

В рамките на посещението си в Плевен Янчев посети и четвъртото издание на Фестивала на виното и фермерските деликатеси „Time for Wine“, където се срещна с производители и се запозна с представените български вина и фермерски продукти.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПенЦионер

    1 0 Отговор
    И аз искам подкрепа .

    15:47 28.08.2026

  • 2 ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПАЗЯТ ЛОЗОВИТЕ МАСИВИ

    1 0 Отговор
    И ДА СЕ СПРЕ ИЗКОРЕНЯВАНЕТО ИМ В СТРАНАТА

    16:08 28.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове