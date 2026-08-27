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Броят на тютюнопроизводителите се увеличава

Броят на тютюнопроизводителите се увеличава

27 Август, 2026 15:30 258 0

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Ръст има и при площите и договорените количества тютюн

Броят на тютюнопроизводителите се увеличава - 1
Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Броят на регистрираните тютюнопроизводители в България се увеличава с 237 души през 2026 г. спрямо предходната година. Това стана ясно по време на заседание на Консултативния съвет по тютюна, проведено в Министерството на земеделието и храните под председателството на заместник-министъра на земеделието и храните Янислав Янчев. По време на съвета бяха обсъдени актуалното състояние на сектор „Тютюн“, развитието на производството през 2026 г., както и предизвикателствата пред сектора във връзка с бъдещата Обща селскостопанска политика за периода 2028-2034 г. Заместник-министър Янчев заяви, че увеличаването на броя на производителите е положителен знак за развитието на сектора и показва, че тютюнопроизводството продължава да има значение за редица региони на страната.

По данни на Министерството през 2025 г. са регистрирани 8 331 тютюнопроизводители, обработващи общо 41 100 дка. Договореното количество тютюн е 6 448 756 кг. През 2026 г. броят на производителите достига 8 568, а площта нараства до 45 295 дка. Договорените количества също се увеличават с до 7 278 940 кг., а тютюн се отглежда в 18 области на страната. Оперативните данни за реколта 2026 г. също показват значителен обем на производството. Очакваното производство е 2 890 тона при среден добив от 128 кг/дка. Най-големи са площите с ориенталски тютюн - 1 690 ха, следвани от тютюн „Виржиния“ - 432 ха, и „Бърлей“ - 355 ха.

В рамките на заседанието заместник-министър Янчев подчерта, че Министерството ще продължи да отстоява и възможността за запазване на преходната национална помощ за сектор „Тютюн“ в рамките на бъдещата ОСП. Той отбеляза, че страната ни е предложила конкретни промени, с които да се създаде възможност държавите членки, прилагали преходна национална помощ, да могат да продължат да я използват и в бъдеще. Очаква се през есента да започнат по-интензивните обсъждания по бъдещата ОСП, като периодът от октомври 2026 г. до февруари 2027 г. се очертава като ключов за дискусиите по конкретните предложения. „За нас е важно да извоюваме правото си на този инструмент, защото той дава базово ниво на подкрепа на производителите и е особено важен за сектори като тютюнопроизводството“, подчерта заместник-министър Янчев.

От своя страна председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите 2010 Цветан Филев определи данните като знак за стабилна тенденция в сектора и подчерта значението на съвместната работа между държавата и браншовите организации за развитието на тютюнопроизводството.


България
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