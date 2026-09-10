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Проф. Росен Стоянов: Партиите предадоха избирателите си, като не посмяха да издигнат свои кандидати за президент

Проф. Росен Стоянов: Партиите предадоха избирателите си, като не посмяха да издигнат свои кандидати за президент

10 Септември, 2026 22:00 614 16

  • проф. росен стоянов-
  • партии-
  • кандидатури-
  • президент

По думите му политическите сили трябва да започнат да създават по-широк кръг от разпознаваеми кадри и лидери

Проф. Росен Стоянов: Партиите предадоха избирателите си, като не посмяха да издигнат свои кандидати за президент - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Политическите партии в България са се отказали от една от основните си функции, като не са посмели да издигнат собствени кандидати за президент. Тази позиция изрази политологът от „Галъп Интернешънъл Болкан“ проф. Росен Стоянов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS. Той коментира инициативните комитети зад кандидатурите на Илияна Йотова и тандема Андрей Гюров - Георги Кандев, решението на ГЕРБ да остане без собствен кандидат и политическите ходове на премиера Румен Радев.

Според Стоянов инициативният комитет на Гюров и Кандев е събрал повече хора, но сред имената няма особени изненади. По думите му политическите среди около ПП, „Да, България“ и ДСБ през последните години са се затворили до голяма степен в собствен кръг от съмишленици.

Политологът обърна внимание и на присъствието на университетски преподаватели и представители на академичните среди в инициативните комитети. Той посочи, че около кандидатурата на Гюров и Кандев има интелектуални среди, които публично подчертават непартийния ѝ характер. Стоянов обаче напомни, че президентският пост по своята същност е политически, независимо дали кандидатът е издигнат от партия или инициативен комитет.

Като по-широк според него определи кръга от хора, застанали зад Илияна Йотова, където има представители от различни обществени и политически среди, включително свързвани с ГЕРБ. Според Стоянов подобно „разтваряне на ветрилото“ е логично при президентски избори, тъй като за победа е необходима подкрепа, значително надхвърляща твърдия партиен електорат.

Най-сериозната критика на политолога беше насочена към партиите, които не са издигнали собствени кандидати. „Обвинявам категорично политическите партии в България, които предадоха своите избиратели, своите симпатизанти и твърдия си електорат. По-голямата част от тях не посмяха, оплашиха се да заявят партийна кандидатура“, каза Стоянов.

Според него през последните години се е наложила тенденция за заличаване на традиционното разделение между ляво и дясно и за непрекъснато търсене на компромисни кандидатури. Той напомни, че България е парламентарна република, в която партийната система е основна част от демократичния процес.

По думите му политическите сили трябва да започнат да създават по-широк кръг от разпознаваеми кадри и лидери, вместо всичко да се концентрира около председателя на партията. Стоянов смята, че една от причините за липсата на силни партийни кандидатури е страхът, че успешен кандидат за висок държавен пост впоследствие може да се превърне във вътрешнопартиен конкурент на лидера.

Според Стоянов, ако Андрей Гюров и Георги Кандев достигнат до балотаж, би било политическа грешка инициативният им комитет да не потърси разговор с ГЕРБ и останалите формации от дясното и център-дясното пространство. „Не преди първия тур, но преди втория би било политическа глупост инициативният комитет да не пожелае среща“, заяви той.

Политологът подчерта, че не става дума кандидатите да „ходят на крака“ или да молят за подкрепа, а да проведат политически разговор с формациите, чиито избиратели биха могли да се окажат решаващи на балотаж.

Според него ГЕРБ не може да бъде пренебрегван и заради членството си в Европейската народна партия. Стоянов смята, че без ясна позиция на Бойко Борисов и други десни лидери към собствените им избиратели силите на Гюров и Кандев може да се окажат недостатъчни за победа на втори тур.

Стоянов очерта две възможни обяснения за решението на ГЕРБ да не участва със собствена кандидатура. Първото е, че президентската институция никога не е била сред най-важните политически цели за Бойко Борисов. Според политолога за лидера на ГЕРБ далеч по-голямо значение има местната власт.

По думите му Борисов е наясно със загубените позиции на местно ниво и в момента има нужда да консолидира партията преди следващите местни избори. Затова за него може да няма политически смисъл да влиза в президентска надпревара, ако преценява, че тя е с предизвестен резултат.

Другата възможност според Стоянов е решението да е част от по-дългосрочна тактика - ГЕРБ да изчака управляващите да допуснат грешки и между тях да възникнат вътрешни противоречия, от които партията впоследствие да се възползва.

Беше обсъдена и възможността премиерът Румен Радев да предприеме промени в кабинета заради министри, които не успяват да осъществят очакваните реформи.

Според Стоянов Радев има склонност към ясно субординационно управление и няма да се поколебае да освободи министър, ако прецени, че той не изпълнява задачите си.

Политологът обаче очаква евентуални по-сериозни промени да бъдат предприети след президентските избори. „Трябва само да мине този Рубикон за него - президентските избори. Така че ще бъде известно време търпелив. И след това най-вероятно ще започне“, прогнозира Стоянов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Самотек

    6 0 Отговор
    При такъв лош матрял,няма смисъл.Всичко е купено,даже някъде и за без пари ще ги ползваме.

    22:04 10.09.2026

  • 2 Прав е

    9 5 Отговор
    Андрей Гюров с чисти хора и неопетнени и Йотова с доносници на ДС разбили живота на хиляди хора начело агент Гоце и агент Иван (Каракачанов).
    2 свята- единият е излишен

    Коментиран от #10, #14

    22:07 10.09.2026

  • 3 Соломон

    3 3 Отговор
    И защо партиите трябва да издигнат кандидат като президента трябва да е над партиен.И отделно.За какво ни е президентската институция при положение че сме парламентарна република.Че даже и вице има.В много държави президента се избира от парламента а не със избори

    22:07 10.09.2026

  • 4 Робот

    8 0 Отговор
    В България има 3.168 професора , това са официални данни и не подлежат на спекулация..! Повечето от тях са си купили или откраднали титлата..! Има измамници от тях които преподават медицина и на практика създават убийци..!

    22:11 10.09.2026

  • 5 Така ли

    5 2 Отговор
    Pешението на герб да остане без собствен кандидат? Не, кандидатът на герб е гюров и все още гербавата държавна администрация ще гласува за него по команда. Дсб = герб, от една партия са - ЕНП. Е?

    22:12 10.09.2026

  • 6 Лопата Орешник

    0 1 Отговор
    На никой не му се играе изгубен мач! Въпросните партии са гузни и си знаят мястото! Защо да хабят ресурси след като нямат нито шанс, нито ясни аргументи и идея как да победят? Йотова е продължение на Радев, а той все още има одобрение! Тя ще победи, дори може би без балотаж! Разбира се, хегемонията на Радев най вероятно няма да е вечна! Той наследява ужасно сбърканата администрация и задлъжнялост и ако сега все още хората имат търпение и разбиране, защо положението е тежко, то едва ли ще го имат много дълго или вечно и ще започне да губи подкрепа! Освен разбира се ако не създаде някакво икономическо чудо, но чудесата май са най често в приказките! Ще гледаме!!

    Коментиран от #9

    22:15 10.09.2026

  • 7 Гробар

    0 6 Отговор
    Айде стига с тая Йотова и Гюров голямо облъчване на матряла. Следващата седмица Възраждане номинират кандидани и гласуваме за тях. Пиги и Циганина с джуките да пасат трева.

    22:17 10.09.2026

  • 8 Предател

    1 2 Отговор
    Радев пък предаде НАТО

    22:18 10.09.2026

  • 9 Гробар

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Лопата Орешник":

    Докъде пропаднахте добитъка да гласувате за безгласната буква излагацията мис Пиги. Живота на пациента и държавата не могат да зависят от месечния цикъл на една жена.

    22:20 10.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пустиня(к)

    4 0 Отговор
    Он баце и на него си вече не верва, кво остава за избирателите му да му верват. Иначе е лисугер, чека некой друг да са омаже и да почне да са изфърля къв е велик. Ма он тва си го праи нонстоп. Бъзливец е, ама ич не е глупав да не знае кво го чека кат загуби сега. Същото ше е на местните, ако не и по-зле.

    22:22 10.09.2026

  • 12 604

    3 0 Отговор
    Играят се мръсни игри...

    22:23 10.09.2026

  • 13 оня с коня

    1 1 Отговор
    И да каже Индивидът от Снимката:ИМА ЛИ ПОНЕ ЕДНА Партия от всичките регистрирани НАД 180 броя партии в чийто Устав да пише че Партията е длъжна да излъчва Кандидат за Президент?А ако няма ,ЗА КАКВО Предателство говори?Та "напомня" професора,че Президентския пост по своята Същност бил Политически,независимо дали Кандидата е издигнат от Партия,или от Иниц. комитет...Е КАК ще е политически постът,след като ОФИЦИАЛНО според Конституцията постът е ДЕПОЛИТИЗИРАН?И тръгнал тоя побелял Аланколу да анализира ходовете на Б.Борисов- дали треперел от страх че ще се провали на Президентските избори,дали тактически изчаквал някой от Управляващите да сбърка,дали не му пукало за Презид. поста,а са му били по-важни местните избори...Ееей Профи,МНОГО СИ ДРЕБЕН да тълкуваш Делата Небесни които изпълнява Борисов,кажи го и на другите "Гадатели " от Политоложката ви Сбирщина!

    22:29 10.09.2026

  • 14 Точен сте

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Прав е":

    В единия инициативен комитет на Йотова - половината доносници на ДС. Георги Първанов ( агент Гоце) накупил имоти и хотели по черноморието. Красимир Каракачанов ( агент Иван) в коалиции с ББЦ на Бареков и вицепремиер на Борисов и министър на отбраната , Румен Петков ( шадравана) замесен в аферата (Акрам) ощетили България с милиони , СърГЕЙ Станишев ,Лили Иванова галеницата на Тодор Живков ( помните края на ком.режим от Американското посолство бяха залепили списък с милионерите в България при заплати от 200 лв.и режима разположи танкове и БТР-и в радиус на 300 метра да не преминават хората и си купуваха бинокли да гледат) и тя беше една от тях ,няма да ми стигне полето да изброя всички...
    ....
    От Инициативният комитет на Гюров общественици, писатели и достойни хора начело с проф.Тодор Тагарев който като министър на отбраната разби руската шпионска агентурна мрежа в България ( вляво на Андрей Гюров).
    2 свята- единият е излишен!

    22:31 10.09.2026

  • 15 Доц. Георги Димов

    0 0 Отговор
    е достойна кандидатура.
    След като Вълчев и Клисаров няма да се кандидатират.
    А Йотова е с отпаднала необходимост,
    50% от инициативен комитет на Йотова са кадри на ГЕРБ,
    според Кардамски.

    23:12 10.09.2026

  • 16 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    страх от загуба предателство да караш електураалните единици симпатизанти да препознаваш други циркаджии за любими си е висш дебилизъм т.н. западна демукрация. Се едно пиян фрн на улефски да вика за ЦСКА. няма как посланика нарежда

    23:14 10.09.2026

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