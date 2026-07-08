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Магистратите гласуват за нов ВСС в 66 секции

Магистратите гласуват за нов ВСС в 66 секции

8 Юли, 2026 18:36 390 3

  • висш съдебен съвет-
  • всс-
  • съдии-
  • прокурори-
  • следователи-
  • избори

Прокурорите ще гласуват в 30 секции. Три от тях ще се намират в София

Магистратите гласуват за нов ВСС в 66 секции - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Магистратите у нас ще гласуват в 66 секции за избора на нов Висш съдебен съвет (ВСС), съобщава Lex.bg.

Прокурорите ще гласуват в 30 секции. Три от тях ще се намират в София. Следователите пък ще могат да упражнят правото си на глас в пет секции.

Прокурорската колегия одобри правилата за провеждането на предстоящия избор за членове на съвета. Правилникът предстои да бъде обсъден от Пленума на ВСС.

Секция ще има във всяка окръжна прокуратура у нас - общо 27. В столицата ще има три секции предвид броя на прокурорите. По закон секциите за следователите са разпределени по апелативни райони. Петте секции ще се намират във всеки град, в който има апелативна прокуратура.

Ден по-рано Съдийската колегия на ВСС прие да бъдат разкрити 31 секции за избора на нов състав на Висшия съдебен съвет. Четири от тях ще се намират в София.

По закон съдиите избират шестима свои представители в съвета, прокурорите - четирима, а следователите - един. Изборите се провеждат в две последователни съботи. В първата се определят членовете на избирателната комисия и на секциите, и се изслушват кандидатите. Във втората се провежда самото гласуване.


София / България
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