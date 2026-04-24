24 април 1946 г. Комунистите поругават гроба на цар Борис III в Рилския манастир

На 24 април 1946 г., комунистите нахлуват в Рилския манастир, където разбиват гроба на Цар Борис III и изнасят тленните му останки.

Игуменът на светата обител Калистрат се възпротивява, заради което е арестуван, изтезаван дни наред по мазетата на милицията и накрая разстрелян.

Ръководител на тази "операция" е Лев Главинчев, който през 1944г. убива по най-зверски начин публициста и основател на вестник "Щурецъ", Райко Алексиев, като оставя тримата му малолетни сина сираци.

Тленните останки на Н.В. Царя са повторно погребани в двореца "Врана", край София. А през 1954г., по нареждане на Вълко Червенков, втория гроб на Борис III е натъпкан с експлозиви и взривен.

След 10-ти ноември 1989 г. парламентарна комисия ръководи издирването на тленните останки на царя, но е открито само сърцето му, което се намира на гробното място в парка на двореца „Врана“. То е препогребано на мястото на възстановения гроб в Рилския манастир през 1993 г.