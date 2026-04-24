24 април 1946 г. Комунистите поругават гроба на цар Борис III в Рилския манастир

На 24 април 1946 г., комунистите нахлуват в Рилския манастир, където разбиват гроба на Цар Борис III и изнасят тленните му останки.
Игуменът на светата обител Калистрат се възпротивява, заради което е арестуван, изтезаван дни наред по мазетата на милицията и накрая разстрелян.
Това припомня Български комитет "Напредъкъ".
Ръководител на тази "операция" е Лев Главинчев, който през 1944г. убива по най-зверски начин публициста и основател на вестник "Щурецъ", Райко Алексиев, като оставя тримата му малолетни сина сираци.
Тленните останки на Н.В. Царя са повторно погребани в двореца "Врана", край София. А през 1954г., по нареждане на Вълко Червенков, втория гроб на Борис III е натъпкан с експлозиви и взривен.
След 10-ти ноември 1989 г. парламентарна комисия ръководи издирването на тленните останки на царя, но е открито само сърцето му, което се намира на гробното място в парка на двореца „Врана“. То е препогребано на мястото на възстановения гроб в Рилския манастир през 1993 г.
Каквото повикало,такова се обадило
Стига рови този
Върна се за пари имоти и рови, рови
Безобразие
Знае се кой го доведе
Някой
Един
Колкото и да са срамни
Бесен - Язовец
Диан
Живанши
100
До коментар #6 от "Бесен - Язовец":А Гошо Тарабата, Червенков и Тато дали са ходили да погребват десетките хиляди избити от комунягите без съд и присъда и без вина?
10 Научи си историята
До коментар #1 от "Каквото повикало,такова се обадило":Били сме неутрални и насилствено влизаме във войната. Нещо подобно на това, което русофилите се опитвате да прави в момента искайки да ни изкарате от НАТО. Ние не сме Швейцария. Държава като нашата с нашето географско положение НЕ МОЖЕ да бъде неутрална, защото рано или късно един застава с танковете на Дунава и ти казва или влизаш на наша страна или те изравняваме както е направил Хитлер.
Един
До коментар #8 от "Живанши":Фашизъм в България не е имало.
Ти фашист
До коментар #8 от "Живанши":Знаеш ли какво е и къде е имало фашисти? Слаб 2 ти пиша по история и ти давам жокер - прочети си урока за Мусолини. Ай със здраве.
И накрая от 9 млн, на 5,5 млн, и още
До коментар #4 от "Един":Намалява. Е, такова и по турско не е било, там поне се е запазило населението, вярата, имотите и обичайте.Сега от 5,5 млн добре че малцинствата поддържат. Ердоган да идва
И да прави провинция. Там поне има икономика, и най важното няма комунисти.
14 И все пак не е дал войска на Хитлер
До коментар #10 от "Научи си историята":А е трябвало, Щяхме да си имаме и Добруджа, и западните покрайнини, и беломорска Тракия,, Ястребино има версия, че самите те са се избили, заради заличаване на свидетелите
Когато бях
До коментар #14 от "И все пак не е дал войска на Хитлер":Ученик навремето помня учителката ми по история казваше следното: в историята няма ако, а само факти. Ако Ботев беше с каска , ако Левски не го бяха уловили османците, ако ако.. Хубаво е да я четем такава каквато е и да си вадим изводите без да я преиначаваме заради нечии политически интереси.
Господ ни е наказал, научиха народа
Топят един на друг, не само агентите от дс но и самите хора, да са атеисти и невярващи, Такива хора не са богоугодни
Грешен прочит, не Комунисти а Българи
За Майката на Васил Левски е отказана Държавна Пенсия, след Освобождението на България.
.....
До коментар #9 от "100":В Белене
Брддгх
До коментар #13 от "И накрая от 9 млн, на 5,5 млн, и още":Има два милиона диаспора, което е нормално, промит комунистически остатък😂
Сандо
Оцелял
Какво не разбра
До коментар #23 от "Сандо":От думата “насилствено”, не е било по наше желание? Когато имаш немски танкове на границата, които ще те изравнят ако не подпишеш, нямаш много голям избор, нали? Дотогава сме били неутрални.
Диан
До коментар #23 от "Сандо":Историята на България по време на Втората световна война включва първоначален период на неутралитет до 1 март 1941 г., период на съюзяване със Страните от Оста до 9 септември 1944 г. и период на присъединяване към Съюзниците през Втората световна война до края на войната.
Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Рушат паметници и поругават гробове
Ха ХаХа
До коментар #11 от "Един":ЗЗД...даваш отрязана глава на партизанин и държавата ти плаща 50000 лв.
По чист мръсен фашизъм От това няма
Забранен ес бил въоръженни терористични
До коментар #28 от "Ха ХаХа":Организации. Кат такива които са извършили терора на 16 април 25 год. Впоследствие закона е изменян и допълван многократно
Неподписан
До коментар #2 от "Стига рови този":И сухите кокали на деде си домъкна,искал в България да го ровят - мечта му било преди петалата да ритне...
Неподписан
До коментар #27 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":В родния ми град имаше много старо красиво еврейско гробище дори с каменни саркофази каквито виждате във филмите за рицари и царе от средновековието.Често ходехме там за да си играем.Много красиво място.Не комунистическия режим реши с багерите да го изрине,сега там няма нищо,гола поляна...
Само да кажа че
Гласуваха за хижарите а там половината са потомци на тия комуняги
Даже и кмета на софия
Това е лицемерие и двуличие
И най вече е жалко
Някой
Някой
До коментар #25 от "Какво не разбра":Ами със руснаците не е ли било така. Същата работа. След като сме били със фашистка Германия и те са могли да ни изравнят със земята.
Един
До коментар #20 от ".....":В Русия или Северна Корея.
Бесен - Язовец
До коментар #9 от "100":Малко са ликвидираните фашисти след 1944г. ОФ трябваше да е избило над 100 хил фашизоиди само в НРБ след революцията от 9 Септември.
напредъкЪ назад
Един
До коментар #28 от "Ха ХаХа":А самите партизани колко хора са убили? Като тръгнеш да убиваш и взривяваш и тебе ще те убият. Само шумкарите ли имат право да убиват и то в угода на чужда сила.
Един
До коментар #12 от "Ти фашист":Много си малък, за да ме оценяваш. Заври си двойката някъде по на скрито и направи това, което си ми препоръчал- чети.
Научи я ти
До коментар #10 от "Научи си историята":"Насилствено", но след като получи парите в банката(не в България).
100
До коментар #40 от "Бесен - Язовец":В България не е имало фашизъм, айде свали малко червените очила.
Да попитам:
Жорж
ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Каквото повикало,такова се обадило":Царят е изнуден да влезе в Тристранният пакт, от комунистите Стою Неделчев-Чочоолу, Димитров и Коларов;Те организират митинги в цяла България и отпечатват позиви, които днес са изложени в НИМ. Иди и виж!
