24 април 1946 г. Комунистите поругават гроба на цар Борис III в Рилския манастир

24 април 1946 г. Комунистите поругават гроба на цар Борис III в Рилския манастир

24 Април, 2026 10:54 1 538 49

Игуменът на светата обител Калистрат се възпротивява, заради което е арестуван, изтезаван дни наред по мазетата на милицията и накрая разстрелян

24 април 1946 г. Комунистите поругават гроба на цар Борис III в Рилския манастир
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 24 април 1946 г., комунистите нахлуват в Рилския манастир, където разбиват гроба на Цар Борис III и изнасят тленните му останки.

Игуменът на светата обител Калистрат се възпротивява, заради което е арестуван, изтезаван дни наред по мазетата на милицията и накрая разстрелян.

Това припомня Български комитет "Напредъкъ".

Ръководител на тази "операция" е Лев Главинчев, който през 1944г. убива по най-зверски начин публициста и основател на вестник "Щурецъ", Райко Алексиев, като оставя тримата му малолетни сина сираци.

Тленните останки на Н.В. Царя са повторно погребани в двореца "Врана", край София. А през 1954г., по нареждане на Вълко Червенков, втория гроб на Борис III е натъпкан с експлозиви и взривен.

След 10-ти ноември 1989 г. парламентарна комисия ръководи издирването на тленните останки на царя, но е открито само сърцето му, което се намира на гробното място в парка на двореца „Врана“. То е препогребано на мястото на възстановения гроб в Рилския манастир през 1993 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Каквото повикало,такова се обадило

    31 42 Отговор
    А пък преди това Германеца цар Борис III поруга цяла България ,с пакт с Нацистка Германия и хиляди невинни жертви, и огромни репарации

    Коментиран от #10, #48

    11:03 24.04.2026

  • 2 Стига рови този

    23 13 Отговор
    Хубавец
    Върна се за пари имоти и рови, рови
    Безобразие
    Знае се кой го доведе

    Коментиран от #30

    11:05 24.04.2026

  • 3 Някой

    23 40 Отговор
    Престъпникът Борис 3 (никакъв цар - спуснат от вън чужденец и наследници не са царе) докарва фашизма тук и ни вкарва на грешната страна. Като баща му заради който губим над 11 хиляди квадратни километра територия и плащаме милиарди златни франка обезщетения. По женевски конвенции решения на ООН със задна дата, докаралите и съпричастни към Райха за ВСВ трябва да бъдат съдени и да им се отнеме имуществото. Това са договори в които участва България и ги наруши давайки неща на Симеон 2. Най-малкото наследство се връща след изплащането на дълговете от когото наследяват. А той сигурно за сега изчислявано ще дължи някой трилион лева с това което е докара. Райхът ни дължи десетки милиарда лева където тук войските им са ползвали неща безплатно, но всичко им се опрощава, че няма как да платят. А Чърчил тогава е викал, че държава България не трябва да съществува. В Париж ни връщат с граници от 1.1.1941г.

    11:07 24.04.2026

  • 4 Един

    44 15 Отговор
    Комунягите си ги бива в поругаването. Те поругаха и много църкви и свещеници. Поругаха и повечето българи като им взеха земята и имотите.

    Коментиран от #13

    11:10 24.04.2026

  • 5 Колкото и да са срамни

    32 1 Отговор
    историческите събития трябва да се разказват, точно и безпристрастно за да се знаят и по възможност никога да не се повтарят.

    11:15 24.04.2026

  • 6 Бесен - Язовец

    20 35 Отговор
    А Борис ходил ли да погребе децата от село Ястрбино и още 12 човека убти без присъда?

    Коментиран от #9, #17

    11:18 24.04.2026

  • 7 Диан

    24 13 Отговор
    Не стига, че са го убили, ами и продължават да поругават, е това са вече истински терористи за гуантанамо

    11:23 24.04.2026

  • 8 Живанши

    9 29 Отговор
    Фашистите на парчета! Само така! Фашистката паплач и днес си проси същото отношение. Може би ще ги връхлети същия отговор. Имат късмет, че световната индустриализация осигурява известен достатък на хората, та народа не сме толкова свирепи, фашагите са толкова неприятни все пак.

    Коментиран от #11, #12

    11:24 24.04.2026

  • 9 100

    31 10 Отговор

    До коментар #6 от "Бесен - Язовец":

    А Гошо Тарабата, Червенков и Тато дали са ходили да погребват десетките хиляди избити от комунягите без съд и присъда и без вина?

    Коментиран от #20, #40

    11:26 24.04.2026

  • 10 Научи си историята

    32 10 Отговор

    До коментар #1 от "Каквото повикало,такова се обадило":

    Били сме неутрални и насилствено влизаме във войната. Нещо подобно на това, което русофилите се опитвате да прави в момента искайки да ни изкарате от НАТО. Ние не сме Швейцария. Държава като нашата с нашето географско положение НЕ МОЖЕ да бъде неутрална, защото рано или късно един застава с танковете на Дунава и ти казва или влизаш на наша страна или те изравняваме както е направил Хитлер.

    Коментиран от #14, #23, #44

    11:26 24.04.2026

  • 11 Един

    28 9 Отговор

    До коментар #8 от "Живанши":

    Фашизъм в България не е имало.

    Коментиран от #28

    11:28 24.04.2026

  • 12 Ти фашист

    20 8 Отговор

    До коментар #8 от "Живанши":

    Знаеш ли какво е и къде е имало фашисти? Слаб 2 ти пиша по история и ти давам жокер - прочети си урока за Мусолини. Ай със здраве.

    Коментиран от #43

    11:28 24.04.2026

  • 13 И накрая от 9 млн, на 5,5 млн, и още

    9 16 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    Намалява. Е, такова и по турско не е било, там поне се е запазило населението, вярата, имотите и обичайте.Сега от 5,5 млн добре че малцинствата поддържат. Ердоган да идва
    И да прави провинция. Там поне има икономика, и най важното няма комунисти.

    Коментиран от #21

    11:29 24.04.2026

  • 14 И все пак не е дал войска на Хитлер

    18 5 Отговор

    До коментар #10 от "Научи си историята":

    А е трябвало, Щяхме да си имаме и Добруджа, и западните покрайнини, и беломорска Тракия,, Ястребино има версия, че самите те са се избили, заради заличаване на свидетелите

    Коментиран от #15

    11:35 24.04.2026

  • 15 Когато бях

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "И все пак не е дал войска на Хитлер":

    Ученик навремето помня учителката ми по история казваше следното: в историята няма ако, а само факти. Ако Ботев беше с каска , ако Левски не го бяха уловили османците, ако ако.. Хубаво е да я четем такава каквато е и да си вадим изводите без да я преиначаваме заради нечии политически интереси.

    11:43 24.04.2026

  • 16 Господ ни е наказал, научиха народа

    10 1 Отговор
    Да краде, да не работи, да се ее, крайно сексисти до болестно състояние, да се
    Топят един на друг, не само агентите от дс но и самите хора, да са атеисти и невярващи, Такива хора не са богоугодни

    11:43 24.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Грешен прочит, не Комунисти а Българи

    11 2 Отговор
    поругават гроба на царя, както българи предават Васил Левски, застрелват Христо Ботев, Капитан Петко Войвода а Водачът на Клането в Батак Ахмед Барутанлията доживява до дълбока старост в Освободена България с Турска Пенсия.
    За Майката на Васил Левски е отказана Държавна Пенсия, след Освобождението на България.

    11:51 24.04.2026

  • 20 .....

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "100":

    В Белене

    Коментиран от #39

    11:56 24.04.2026

  • 21 Брддгх

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "И накрая от 9 млн, на 5,5 млн, и още":

    Има два милиона диаспора, което е нормално, промит комунистически остатък😂

    11:58 24.04.2026

  • 22 Сандо

    5 7 Отговор
    Комунистите във Франция поругаха останките и гроба на Жана дАрк,германците на Хитлер,италианците на Мусолини,руснаците на последното царско семейство и така нататък и така нататък.Така се прави в историята и за тези актове си има напълно логично обяснение.Може на нас да ни изглежда сега див и варварски акт,но така се прави в целия свят и това е правилно.

    12:00 24.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Оцелял

    8 0 Отговор
    Боклука Лев Главинчев да му се.а на гроба.

    12:09 24.04.2026

  • 25 Какво не разбра

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Сандо":

    От думата “насилствено”, не е било по наше желание? Когато имаш немски танкове на границата, които ще те изравнят ако не подпишеш, нямаш много голям избор, нали? Дотогава сме били неутрални.

    Коментиран от #34, #49

    12:17 24.04.2026

  • 26 Диан

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Сандо":

    Историята на България по време на Втората световна война включва първоначален период на неутралитет до 1 март 1941 г., период на съюзяване със Страните от Оста до 9 септември 1944 г. и период на присъединяване към Съюзниците през Втората световна война до края на войната.

    12:24 24.04.2026

  • 27 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    8 4 Отговор
    Комунистите освен да рушат гробове паметници и да горят книги и най вече да крадат за друго не стават ..
    Рушат паметници и поругават гробове

    Коментиран от #31

    12:28 24.04.2026

  • 28 Ха ХаХа

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Един":

    ЗЗД...даваш отрязана глава на партизанин и държавата ти плаща 50000 лв.
    По чист мръсен фашизъм От това няма

    Коментиран от #29, #42

    12:35 24.04.2026

  • 29 Забранен ес бил въоръженни терористични

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ха ХаХа":

    Организации. Кат такива които са извършили терора на 16 април 25 год. Впоследствие закона е изменян и допълван многократно

    12:47 24.04.2026

  • 30 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стига рови този":

    И сухите кокали на деде си домъкна,искал в България да го ровят - мечта му било преди петалата да ритне...

    12:49 24.04.2026

  • 31 Неподписан

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    В родния ми град имаше много старо красиво еврейско гробище дори с каменни саркофази каквито виждате във филмите за рицари и царе от средновековието.Често ходехме там за да си играем.Много красиво място.Не комунистическия режим реши с багерите да го изрине,сега там няма нищо,гола поляна...

    12:54 24.04.2026

  • 32 Само да кажа че

    4 2 Отговор
    Всички шуковци дето сега вият
    Гласуваха за хижарите а там половината са потомци на тия комуняги
    Даже и кмета на софия
    Това е лицемерие и двуличие
    И най вече е жалко

    12:58 24.04.2026

  • 33 Някой

    2 2 Отговор
    А НЕЩО БЪЛГАРСКО ВЪВ НЕГО. САМО ОТКРАДНАТОТО ОТ БЪЛГАРИЯ И ИЗНЕСЕНО. ИЗПЕЧЕН ФАШИСТ.

    13:07 24.04.2026

  • 34 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Какво не разбра":

    Ами със руснаците не е ли било така. Същата работа. След като сме били със фашистка Германия и те са могли да ни изравнят със земята.

    13:11 24.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Един

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от ".....":

    В Русия или Северна Корея.

    13:23 24.04.2026

  • 40 Бесен - Язовец

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "100":

    Малко са ликвидираните фашисти след 1944г. ОФ трябваше да е избило над 100 хил фашизоиди само в НРБ след революцията от 9 Септември.

    Коментиран от #45

    13:25 24.04.2026

  • 41 напредъкЪ назад

    1 0 Отговор
    Негово или на прасе, все същото. Пропаганда за наивници.

    13:26 24.04.2026

  • 42 Един

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ха ХаХа":

    А самите партизани колко хора са убили? Като тръгнеш да убиваш и взривяваш и тебе ще те убият. Само шумкарите ли имат право да убиват и то в угода на чужда сила.

    13:26 24.04.2026

  • 43 Един

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Ти фашист":

    Много си малък, за да ме оценяваш. Заври си двойката някъде по на скрито и направи това, което си ми препоръчал- чети.

    13:28 24.04.2026

  • 44 Научи я ти

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Научи си историята":

    "Насилствено", но след като получи парите в банката(не в България).

    13:29 24.04.2026

  • 45 100

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Бесен - Язовец":

    В България не е имало фашизъм, айде свали малко червените очила.

    13:30 24.04.2026

  • 46 Да попитам:

    1 1 Отговор
    В тези турболентни времена,в които има душички,които не могат да си купят хляб, има ли някой,който се интересува от невярна информация за някой си???

    13:32 24.04.2026

  • 47 Жорж

    0 0 Отговор
    Смърт на големия и малък МУСТАК.

    13:32 24.04.2026

  • 48 ИСТИНАТА

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Каквото повикало,такова се обадило":

    Царят е изнуден да влезе в Тристранният пакт, от комунистите Стою Неделчев-Чочоолу, Димитров и Коларов;Те организират митинги в цяла България и отпечатват позиви, които днес са изложени в НИМ. Иди и виж!

    13:37 24.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

