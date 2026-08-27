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Шефът на БНБ призова за готовност за повишаване на лихвите от ЕЦБ

Шефът на БНБ призова за готовност за повишаване на лихвите от ЕЦБ

27 Август, 2026 14:47 798 13

  • димитър радев-
  • бнб-
  • ецб-
  • лихви

ЕЦБ ще оцени инфлацията, икономическия и растежа на заплатите, преди да обмисли по-нататъшно повишаване на лихвите

Шефът на БНБ призова за готовност за повишаване на лихвите от ЕЦБ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Членът на Управителния съвет на ЕЦБ и управител на Българската народна банка Димитър Радев заяви в интервю за електронното издание Econostream, че централната банка трябва да остане бдителна след септември и да бъде готова да действа, ако инфлационният натиск продължи.

На въпрос какво все още може да накара ЕЦБ да задържи лихвените проценти стабилни през септември, той подчерта необходимостта от внимателно наблюдение на енергийните пазари и финансовите условия, като и двете, според него, могат да се променят бързо.

"Например, ако е ясно, че натискът върху цените на енергията отслабва, по-широкият инфлационен натиск остава ограничен или предаването на паричната политика е по-силно от очакваното, това би повлияло на баланса", каза той, но добави, че "противоположните развития биха засилили аргументите за действие".

Относно начина, по който трябва да бъде съобщено решението от септември, Радев каза, че ЕЦБ трябва да постигне правилния баланс между търпение и бдителност. Признавайки, че търпението е важно, той каза, че бдителността трябва да получи малко по-голям акцент.

Коментарите на Радев очевидно отговарят на пазарните очаквания, според които ЕЦБ ще повиши лихвените ставки с още 25 базисни пункта през септември, след последното повишаване през юни.

Позицията на шефа на ЕЦБ предполага, че централните банкери трябва да избягват да бъдат прекалено търпеливи, ако ценовият натиск се окаже по-постоянен от очакваното.

В същото време той каза, че се очаква бъдещите решения да останат зависими от постъпващите данни, като ЕЦБ ще оцени инфлацията, икономическия и растежа на заплатите, преди да обмисли по-нататъшно повишаване на лихвите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бъдете рахат

    24 0 Отговор
    готови сме за нови по високи цени на всичко в магазините

    може спокойно да вдигнете цената и на бензина

    14:49 27.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    26 2 Отговор
    Миналото лято на Протестите срещу еврото го казвахме това а този ни опровергаваше.

    Коментиран от #6

    14:50 27.08.2026

  • 3 Хахахаха😂😂😂😂

    19 0 Отговор
    Усеща се "благотворното" влияние на българското участие в еврозоната!
    Неее, няма да ви се размине!😂😂🤣

    14:52 27.08.2026

  • 4 Счетоводител

    23 2 Отговор
    А когато приемаше еврото това не го ли знаеше.Шеф на БНБ.Две български банки фалира.Ти и за овчар не ставаш вълци ще ти изядат стадото

    Коментиран от #8

    14:54 27.08.2026

  • 5 сноу

    13 0 Отговор
    Само дрън дрън ярина от тоя чукан...

    14:55 27.08.2026

  • 6 Дааа

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Този без съмнение е лъжец и измамник!

    14:56 27.08.2026

  • 7 този

    12 0 Отговор
    още ли не е в затвора бе?

    14:57 27.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "Счетоводител":

    Миналото лято на Протестите срещу еврото казвахме че ЕЦБ ще ни дигне лихвите а този викаше че лъжем.Кой е по добър икономист -Аз или Той?

    14:58 27.08.2026

  • 9 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    Единият от начините да се пороби нация ,или с дългове или с оръжие ,

    15:03 27.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да мухлйоооо, Да

    5 1 Отговор
    И си виж кви глупости си дрънкал декември ! Нещо въобще позна ли? Пуяк смотан нещастен

    15:17 27.08.2026

  • 12 Да мухлйоооо, Да

    4 1 Отговор
    Русия продава злато на гражданите си и пълни бюджета а вие какво продавате да питам ? А? Нещастници продажни. Юбилейно евро вика по 580 евро парчето продаваме. Кретени ...

    15:21 27.08.2026

  • 13 ИДИ....

    2 0 Отговор
    ....ОТИ
    И нашата омраза към вас се повишава с всеки изминал ден.

    15:24 27.08.2026

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