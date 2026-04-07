Димитър Радев пред Ройтерс: България е отчела ограничено и еднократно повишение на инфлацията при въвеждането на еврото

България е отчела ограничено и еднократно повишение на инфлацията при въвеждането на еврото на 1 януари, а обществената подкрепа за общата валута нараства, заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев в интервю за Ройтерс, цитиран от БТА.
По думите му ефектът върху инфлацията е в диапазона от 0,3 до 0,4 процентни пункта и е съпоставим с опита на Хърватия. Инфлацията в страната се забави до 2,3 на сто през януари спрямо 3,5 на сто месец по-рано и като цяло следва тенденциите в еврозоната.
Радев отбеляза, че подкрепата за еврото се е увеличила след присъединяването – до 54 на сто сред домакинствата при 45 на сто преди това, докато в бизнес средите тя достига около 70 на сто. По думите му геополитическата обстановка, включително войната в Иран, може допълнително да засили положителните нагласи заради усещането за по-голяма икономическа защита.
Управителят на БНБ, който е член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), предупреди, че рисковете пред инфлацията в еврозоната се увеличават заради поскъпването на енергията и нарастващата несигурност.
„Балансът на рисковете се измести в неблагоприятна посока“, посочи той, като добави, че вероятността от по-негативен сценарий се повишава на фона на енергийния шок.
Според Радев съществува риск домакинствата и бизнесът да коригират инфлационните си очаквания по-бързо, което може да доведе до вторични ефекти като нарастване на заплатите и цените и до формиране на инфлационна спирала.
Той подчерта, че Европейската централна банка трябва да бъде готова да реагира своевременно, включително с повишаване на лихвените проценти, ако се появят признаци за траен ценови натиск.
По думите му към момента инфлационните очаквания остават относително стабилни, но обстановката е силно динамична и податлива на бързи промени. „Ако шокът продължи и започне да се пренася върху заплатите, маржовете и очакванията, цената на бездействието ще се увеличи“, каза Радев.
Той отбеляза, че пазарите вече калкулират повече от две повишения на лихвените проценти от страна на ЕЦБ през годината, като първото се очаква през юни.
Европейската централна банка ще следи внимателно динамиката на инфлацията, цените на енергията, икономическите нагласи и развитието на конфликта в Близкия изток, като тези фактори ще бъдат ключови за бъдещите решения по паричната политика.
Радев допълни, че еврозоната влиза в настоящата ситуация от по-стабилна позиция в сравнение с 2022 г., но предупреди, че евентуални държавни субсидии могат да засилят инфлационния натиск.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10:18 07.04.2026
Шушумиго, референдум трябваше и трябва.
До коментар #1 от "Какъв Е Този ?":ЕЦБ готви закриване на националните банки.Този скоро остава без работа.
10:20 07.04.2026
11 Инфлация няма. Дефицит няма!
На този свят е видно, че няма кой да ги съди.
Надявам се, на Другият да има Кой.
Какво стана с матриците и машините за печатане на лЪв.
Франция си прибра златото от САЩ.
Нашите подаряват 2 тона злато.
Дали заплатката му вече е над 20 000 Юрошита?
Като "горд" представител в ЕЦБ?
14 Хасковски каунь
Излъгаха народа и трябва да бъдат изритани отзаде на изборите
10:43 07.04.2026
18 Нехис
До коментар #11 от "Инфлация няма. Дефицит няма!":За другото съм съгласен, но каското ми в Дженерали е пак 1400 лева, като миналата година.
10:49 07.04.2026
23 Какъв Е Този ?
До коментар #1 от "Какъв Е Този ?":друга пенция на тлъста заплата като запрянов
хем некадърни хем плямпат смешки
11:00 07.04.2026
24 Ами то не луд този, който яде
До коментар #4 от "16 000 евро.":зелника ами този, който му го дава. Отчели енократно някаква инфацийка там . Ами отчитайте я по-честичко и ще разберете колко е всъщност!
11:01 07.04.2026
27 Радев или е идиот или се прави на такъв
Математическата Финансова Задача на Радев се състои от две части, първа част:
"България е отчела ограничено и еднократно повишение на инфлацията при въвеждането на еврото."
Втора част, която Радев пропуска е:
В Банковата Ви Сметка ако преди сте получавали (1 600 лв.) Заплата на месец сега стоят ( 818.07 €вро) , това ако не Пладнешки Обир и Кражба на Българският Народ и Парите му , тогава какво е, междувременно влезте в който и да е магазин и сравнете цените от Декември миналата година към цените сега: едно кафе беше 1.70 -1.90 лв сега е 1.70 - 1.90 €вро, една торта беше 45 - 55 лв. сега 45 - 55 €вро и т.н.
Коментиран от #34
11:25 07.04.2026
30 Това са Българи които са си плюли на
Това са Политическите Партиите на Българските Еничари: ГЕРБ, ДПС НН, АПС, ПП, ДБ, ИТН, БСП.
Истината е че България бе Ограбена Пладнешки Ограбена за кой ли вече път?
11:41 07.04.2026
31 Вчера отивам да плащам Парно,
Няма увеличение има Пладнешки Обир.
Това преди увеличението което Топлофикация иска през Юни/Юли от 30%
11:46 07.04.2026
32 Тези "Шефове" живеят в някви
На тези същите Народа им плаща 20 000 €вро на Месец?
11:53 07.04.2026
34 Не е идиот много умен и хитър е
До коментар #27 от "Радев или е идиот или се прави на такъв":Щом съумя да направи този пладнешки грабеж в полза на чуждите компании които на всичкото отгоре са въвели задължително самотаксуване за което власта няма очи защото тя не ходи да пазари тя си има слуги и или си пазари в свои ведомствени магазини. Щом се натискат за министерски кресла значи е така. Бизнеса пазари в други страни. А народа освен че е на двойно по високи цени е на самотаксуване кой е идиот.
13:44 07.04.2026