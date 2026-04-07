Новини
България »
Всички градове »
Димитър Радев пред Ройтерс: България е отчела ограничено и еднократно повишение на инфлацията при въвеждането на еврото

7 Април, 2026 10:06 1 119 34

  • димитър радев-
  • ройтерс-
  • въвеждане на еврото-
  • инфлация-
  • ограничаване

Управителят на БНБ отбеляза, че подкрепата за еврото се е увеличила след присъединяването – до 54 на сто сред домакинствата при 45 на сто преди това, докато в бизнес средите тя достига около 70 на сто.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България е отчела ограничено и еднократно повишение на инфлацията при въвеждането на еврото на 1 януари, а обществената подкрепа за общата валута нараства, заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев в интервю за Ройтерс, цитиран от БТА.

По думите му ефектът върху инфлацията е в диапазона от 0,3 до 0,4 процентни пункта и е съпоставим с опита на Хърватия. Инфлацията в страната се забави до 2,3 на сто през януари спрямо 3,5 на сто месец по-рано и като цяло следва тенденциите в еврозоната.

Радев отбеляза, че подкрепата за еврото се е увеличила след присъединяването – до 54 на сто сред домакинствата при 45 на сто преди това, докато в бизнес средите тя достига около 70 на сто. По думите му геополитическата обстановка, включително войната в Иран, може допълнително да засили положителните нагласи заради усещането за по-голяма икономическа защита.

Управителят на БНБ, който е член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), предупреди, че рисковете пред инфлацията в еврозоната се увеличават заради поскъпването на енергията и нарастващата несигурност.

„Балансът на рисковете се измести в неблагоприятна посока“, посочи той, като добави, че вероятността от по-негативен сценарий се повишава на фона на енергийния шок.

Според Радев съществува риск домакинствата и бизнесът да коригират инфлационните си очаквания по-бързо, което може да доведе до вторични ефекти като нарастване на заплатите и цените и до формиране на инфлационна спирала.

Той подчерта, че Европейската централна банка трябва да бъде готова да реагира своевременно, включително с повишаване на лихвените проценти, ако се появят признаци за траен ценови натиск.

По думите му към момента инфлационните очаквания остават относително стабилни, но обстановката е силно динамична и податлива на бързи промени. „Ако шокът продължи и започне да се пренася върху заплатите, маржовете и очакванията, цената на бездействието ще се увеличи“, каза Радев.

Той отбеляза, че пазарите вече калкулират повече от две повишения на лихвените проценти от страна на ЕЦБ през годината, като първото се очаква през юни.

Европейската централна банка ще следи внимателно динамиката на инфлацията, цените на енергията, икономическите нагласи и развитието на конфликта в Близкия изток, като тези фактори ще бъдат ключови за бъдещите решения по паричната политика.

Радев допълни, че еврозоната влиза в настоящата ситуация от по-стабилна позиция в сравнение с 2022 г., но предупреди, че евентуални държавни субсидии могат да засилят инфлационния натиск.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какъв Е Този ?

    32 0 Отговор
    Какъв Е Този ?

    Изсъжнал Скелет !

    Сигурно Мазъка му !

    ОТДАВНА !

    СЕ Е ИЗПАРИЛ !

    Коментиран от #5, #23

    10:18 07.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    45 3 Отговор
    Най голям нарушител на закона за еврото е държавата.Всички такси се дигнаха два пъти и нагоре.

    10:18 07.04.2026

  • 3 авантгард

    40 0 Отговор
    Ха, подкрепа от домакинства ли?
    Шушумиго, референдум трябваше и трябва.

    10:19 07.04.2026

  • 4 16 000 евро.

    36 0 Отговор
    Месечна заплатка. Тоя прелива от скромност и от него нищо не зависи.

    Коментиран от #24

    10:19 07.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    27 2 Отговор

    До коментар #1 от "Какъв Е Този ?":

    ЕЦБ готви закриване на националните банки.Този скоро остава без работа.

    10:20 07.04.2026

  • 6 Седят гледат ни в очите

    32 0 Отговор
    И ни лъжат

    Жалки подлоги

    10:21 07.04.2026

  • 7 Пич

    31 0 Отговор
    Който пее такива политкоректни кретенщини, е по безмозъчен от египетска мумия !!! Народа вече е много гневен на всички политически толупи!!! И такива малоумни писания го правят още по гневен, и ще го изкарат по улиците още по бързо!!! Е да видите, когато акъл дават тъпаци, които са Харвард, или Урсула образовани!!!

    10:21 07.04.2026

  • 8 Личи си че

    27 0 Отговор
    Живее на друга планета .

    10:21 07.04.2026

  • 9 провинциалист

    24 0 Отговор
    А сега вече България може да отчете и неограничено и нееднократно реалната инфлация.

    10:22 07.04.2026

  • 10 според тръмпи

    9 0 Отговор
    обеднява америка защото 7-8 държави и пречат . няма мир в РФ . а европа седела и гледала само . и ще скъса съюза . на петроханците телефоните не ги разгледали и да видят кой с кого е говорил . ще видим . щом искат 8 пъти да им се вдигат заплатите и 5 процента са много . туин пиикс е като петрохан . 2 милионери се самообявяват за лама и гуру . вземал фенобарбитал . обикалял 2 бази . нови черни джипове и дрон за стотици хиляди . от инфлацията забогатели . будисти .

    10:29 07.04.2026

  • 11 Инфлация няма. Дефицит няма!

    24 0 Отговор
    40% повишено каско от вчера, само за година. Юли 2025 фирма ми повиши услугите и тя с 40%. Домати 5 юро, агнешко миналата година 16 лв., тази 20 юрошита. Масло миналата година преди юрошита 4.70 лв., тази година над 9 лв. За ток и студена вода не говорим повишения, те не влизат в статистиката. Двоен ценови шок, прием Юрошит и криза горива.
    На този свят е видно, че няма кой да ги съди.
    Надявам се, на Другият да има Кой.
    Какво стана с матриците и машините за печатане на лЪв.
    Франция си прибра златото от САЩ.
    Нашите подаряват 2 тона злато.
    Дали заплатката му вече е над 20 000 Юрошита?
    Като "горд" представител в ЕЦБ?

    Коментиран от #18

    10:31 07.04.2026

  • 12 Точно Радев няма да остане без работа

    12 0 Отговор
    Представител на Територията в ЕЦБ. Да му мислят банковите служители, които не подкрепиха протестите срещу Юрошита. Окончателно ни заробиха, за разлика от Полша, че и цифров става юрошита скоро, като чета програмата на другият Радев, Румен, устойчивата дигитализация чука на вратите ни. Колко народ ще изхвърлят на улицата.

    10:39 07.04.2026

  • 13 НОВО ПЕТ И НА АВТОМИВКАТА

    20 0 Отговор
    ЖЕТОНИТЕ ОТ ЕДИН ЛЕВ СТАНАХА ЕДНО ЕВРО...........И ТАКА Е СЪС ВСИЧКО......А ЗАПЛАТИТЕ СЪЩИТЕ....

    10:41 07.04.2026

  • 14 Хасковски каунь

    25 0 Отговор
    От въвеждането на евраците няма никаква инфлация! Тъй говореха Боко, Ампарцумян, знайни и незнайни есперти. И много ментъраджии и шмекери.
    Излъгаха народа и трябва да бъдат изритани отзаде на изборите

    10:43 07.04.2026

  • 15 Пенчо

    15 0 Отговор
    Къде живее този, явно не е в България!?

    10:44 07.04.2026

  • 16 Хранилкаджия

    16 0 Отговор
    От ГЕРБ. И до там.

    10:48 07.04.2026

  • 17 Икономист

    21 0 Отговор
    Мръ сен лъжец и прос так, къде видя еднократно повишаване??? От 9 месеца цените са само нагоре...и не му се вижда края

    10:48 07.04.2026

  • 18 Нехис

    0 5 Отговор

    До коментар #11 от "Инфлация няма. Дефицит няма!":

    За другото съм съгласен, но каското ми в Дженерали е пак 1400 лева, като миналата година.

    10:49 07.04.2026

  • 19 Някой

    6 0 Отговор
    Другаде заглавието за казано от този е: Рисковете пред цените в еврозоната нарастват.

    10:49 07.04.2026

  • 20 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    ОТПАДЪКА Е ПРАВ! ЦЕНИТЕ СТАНАХА ДВОЙНИ ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕВРОТО

    10:50 07.04.2026

  • 21 Абсолютен ненормалник

    15 0 Отговор
    Засрами се в лъжите си

    10:55 07.04.2026

  • 22 До: Нехис

    5 0 Отговор
    Различен ми е застрахователят, но благодаря за посоченото име, ще проверя и там.

    10:58 07.04.2026

  • 23 Какъв Е Този ?

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Какъв Е Този ?":

    друга пенция на тлъста заплата като запрянов

    хем некадърни хем плямпат смешки

    11:00 07.04.2026

  • 24 Ами то не луд този, който яде

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "16 000 евро.":

    зелника ами този, който му го дава. Отчели енократно някаква инфацийка там . Ами отчитайте я по-честичко и ще разберете колко е всъщност!

    11:01 07.04.2026

  • 25 Българин в България .

    12 0 Отговор
    Този или е слабоумен или не живее в България . Писна ми вече от лъжи на разни послушковци .

    11:10 07.04.2026

  • 26 6аааx тва ограничено повишени

    9 0 Отговор
    и от нова година всеки ден цените в магазините са нагоре с по няколко цента че понякога и евра

    11:16 07.04.2026

  • 27 Радев или е идиот или се прави на такъв

    12 0 Отговор
    но със сигурност ни прави нас всички на идиоти, на овце и телета в кланицата.

    Математическата Финансова Задача на Радев се състои от две части, първа част:
    "България е отчела ограничено и еднократно повишение на инфлацията при въвеждането на еврото."

    Втора част, която Радев пропуска е:

    В Банковата Ви Сметка ако преди сте получавали (1 600 лв.) Заплата на месец сега стоят ( 818.07 €вро) , това ако не Пладнешки Обир и Кражба на Българският Народ и Парите му , тогава какво е, междувременно влезте в който и да е магазин и сравнете цените от Декември миналата година към цените сега: едно кафе беше 1.70 -1.90 лв сега е 1.70 - 1.90 €вро, една торта беше 45 - 55 лв. сега 45 - 55 €вро и т.н.

    Коментиран от #34

    11:25 07.04.2026

  • 28 Горделивостта е грях пише го в библията

    7 0 Отговор
    Друго качество не виждам ако това изобщо е качество. Две три интервюта на година и то едното в чужбина. Някаква друга дейност не виждам. Признава че удобрението за еврото е било едва 45 процента но въпреки това са натикали България в еврозоната. Тоест извършили да брутално национално посегателство. Но затова си има възмездие и то идва. Понякога по късно но винаги идва. Имаше протест и правителството падна . На първо време. Следват избори. И много други неща. Хубавото тепърва предстои.

    11:34 07.04.2026

  • 29 ВСИЧКИ СТЕ

    8 0 Отговор
    ЛЪЖЛИВИ КОРУМПЕТА.

    11:38 07.04.2026

  • 30 Това са Българи които са си плюли на

    11 0 Отговор
    сурата си свинска, продали майка си и баща си за една паница боб, проди децата Ви във Финансово Робство и Зависимости от Европейската Централна Банка, продали Родината на Брюкселските Бюрократи за 30 Жълтици.
    Това са Политическите Партиите на Българските Еничари: ГЕРБ, ДПС НН, АПС, ПП, ДБ, ИТН, БСП.

    Истината е че България бе Ограбена Пладнешки Ограбена за кой ли вече път?

    11:41 07.04.2026

  • 31 Вчера отивам да плащам Парно,

    8 0 Отговор
    обикновено 55 до 65 лв, са 75€вро.

    Няма увеличение има Пладнешки Обир.
    Това преди увеличението което Топлофикация иска през Юни/Юли от 30%

    11:46 07.04.2026

  • 32 Тези "Шефове" живеят в някви

    9 0 Отговор
    Абаносови Кули и от там свеждат на Простолюдието "Истината" такава каквато трябва Ние да приемем независимо от реалностите.

    На тези същите Народа им плаща 20 000 €вро на Месец?

    11:53 07.04.2026

  • 33 Истина ви казвам

    1 0 Отговор
    Този канцеларски плъх си играе с търпението на бедните хора и си ги приказва от неверни по неверни!

    12:51 07.04.2026

  • 34 Не е идиот много умен и хитър е

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Радев или е идиот или се прави на такъв":

    Щом съумя да направи този пладнешки грабеж в полза на чуждите компании които на всичкото отгоре са въвели задължително самотаксуване за което власта няма очи защото тя не ходи да пазари тя си има слуги и или си пазари в свои ведомствени магазини. Щом се натискат за министерски кресла значи е така. Бизнеса пазари в други страни. А народа освен че е на двойно по високи цени е на самотаксуване кой е идиот.

    13:44 07.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол