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"Голямото прибиране": Засилен трафик по магистралите. 139 шофьори са заловени след употреба на алкохол или наркотици

"Голямото прибиране": Засилен трафик по магистралите. 139 шофьори са заловени след употреба на алкохол или наркотици

7 Септември, 2026 18:18 341 1

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Над 700 полицейски екипи са на терен, за да регулират движението, съобщи началникът на сектор „Контрол на пътното движение и правоприлагане“ в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) Лъчезар Близнаков

"Голямото прибиране": Засилен трафик по магистралите. 139 шофьори са заловени след употреба на алкохол или наркотици - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Движението по „Тракия” и „Хемус” е натоварено към момента. Над 700 полицейски екипи са на терен, за да регулират движението. Това каза началникът на сектор „Контрол на пътното движение и правоприлагане“ в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) Лъчезар Близнаков на брифинг пред медиите, цитиран от Нова телевизия. Той допълни още, че при сравнение между август тази година и същия месец на миналата има спад на катастрофите, загиналите и ранените. "За изминалото денонощие няма загинали участници", допълни той.
По думите му небрандираните автомобили оказват своето влияние върху движението. „Те се движат, за да има наблюдение върху трафика, както и да се скъси времето за реакция при възникване на някакво произшествие”, обясни той.

Относно дроновете, които също следят движението, той каза, че се пускат на места, където не е възможно да има полицейски екипи. „Има изненада при водачите, защото винаги може да се появи контролен орган”, каза Близнаков.

„По време на почивните дни има 139 случая, в които шофьори са заловени да управляват автомобил след употреба на алкохол или наркотици”, каза още експертът и призова гражданите да шофират отговорно и спокойно.

От 12 до 20 часа е забранено движението на тирове над 12 тона по автомагистралите у нас, както и през Кресненското дефиле. Близнаков обясни, че там движението е интензивно, но не е натоварено, което е нормално за този период от годината.
Една от най-критичните точки обичайно е пътят от Гърция към София, където вече има задръстване в района на Кресна и Кресненското дефиле. Към 12 ч. по-голямата тапа обаче е в посока Гърция. На АМ „Струма” в посока София също има сериозно задръстване. Много шофьори опитват да го заобиколят, като минават през път Е-79, но това в момента това не е препоръчително, защото в Струмяни продължават почистващите дейности след наводнението.
Междувременно ограничават движението на камионите над 12 тона и по автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“. Ограничението влезе в сила в 12 ч. и ще важи до 20 ч. По „Тракия” забраната ще важи от Ихтиман до Вакарел, а по „Хемус” - в участъка от София до 90-ти километър.


България
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  • 1 Булпсихопатъ

    0 0 Отговор
    Пътната инфраструктура е в кома от 1995та. Великите магистрали не могат само турските гастарбайтери да поемат. Няма алтернативни маршрути. Където има са асфалтирани преди 20 години последно и кръпките им са по малко от дупките ,които са колкото песъчинките на плажа в Несебър. Плащайте винетки.Те са асвалт.

    18:54 07.09.2026

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