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Възрастен шофьор блъсна и уби 76-годишен пешеходец в Смолян

Възрастен шофьор блъсна и уби 76-годишен пешеходец в Смолян

2 Септември, 2026 12:11 729 3

  • блъснат-
  • пешеходец-
  • смолян

Вследствие на инцидента пострадалият е транспортиран в МБАЛ – Смолян и е настанен за лечение с фрактура. По-късно мъжът е починал

Възрастен шофьор блъсна и уби 76-годишен пешеходец в Смолян - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

73-годишен шофьор блъсна 76-годишен пешеходец в Смолян, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 1 септември, около 10:35 часа, на бул. „България“ в град Смолян, 73-годишен местен жител, управлявайки лек автомобил, не пропуснал движещия се по пешеходна пътека 76-годишен мъж и го блъснал.

Вследствие на инцидента пострадалият е транспортиран в МБАЛ – Смолян и е настанен за лечение с фрактура. По-късно мъжът е починал.

По случая е започнато разследване.


България
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