Възрастен шофьор блъсна и уби 76-годишен пешеходец в Смолян

73-годишен шофьор блъсна 76-годишен пешеходец в Смолян, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 1 септември, около 10:35 часа, на бул. „България“ в град Смолян, 73-годишен местен жител, управлявайки лек автомобил, не пропуснал движещия се по пешеходна пътека 76-годишен мъж и го блъснал.
Вследствие на инцидента пострадалият е транспортиран в МБАЛ – Смолян и е настанен за лечение с фрактура. По-късно мъжът е починал.
По случая е започнато разследване.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Набори !
12:16 02.09.2026
2 Европеец
12:21 02.09.2026
3 Хер Флик от Гестапо
12:23 02.09.2026