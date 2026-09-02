Автомобил се обърна по таван на пътя Смолян – Смилян

Лек автомобил "Ауди“ се е обърнал по таван на пътя Смолян – Смилян. Инцидентът е възникнал близо до село Чокманово, при спускане по стръмен участък, потвърдиха за "Фокус" от полицията.
В автомобила освен водача, който е от село Смилян, е имало и пътничка. И двамата са невредими и не са пострадали.
Най-вероятната причина за катастрофата е несъобразена скорост с пътните условия.
Движението в участъка се регулира временно от "Пътна полиция“.
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22:23 02.09.2026