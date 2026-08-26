ИПБ: Системата "бонус-малус" е евтин пиар на гърба на пътната безопасност

В свое становище Институтът за пътна безопасност (ИПБ) посочва, че системата "бонус-малус" е евтин пиар на гърба на пътната безопасност. Организацията твърди, че това не е системата, от която българското общество има нужда.

Според ИПБ системата "бонус-малус" е представена шумно, но без необходимия превантивен ефект върху поведението на водачите.

Институтът поставя въпроса за кого се прави тази система - за пътната безопасност или за застрахователите? ИПБ отбелязва, че истинската бонус-малус система не е измислена, за да увеличава приходите на застрахователните компании, а е създадена, за да направи застрахователите съпричастни към пътната безопасност.

Организацията подчертава, че логиката е проста - повече нарушения и рисково поведение → по-висока цена; по-безопасно поведение → по-ниска цена. По този начин застрахователят получава интерес да идентифицира риска, а водачът получава финансов стимул да не нарушава правилата още преди да се е стигнало до катастрофа.

Според ИПБ обаче Комисията за финансов надзор предлага нещо друго, отбелязва news.bg.

Вместо застрахователите да бъдат активен участник в превенцията на пътния травматизъм, те получават механизъм за по-прецизно управление и ценообразуване на собствения си застрахователен риск.

Институтът посочва, че истинската бонус-малус система трябва да въздейства преди катастрофата - върху поведението, нарушенията и риска.

ИПБ счита за абсурдно обявяването, че системата "бонус-малус" е въведена, при положение, че ключовата Единна информационна система за оценка, управление и контрол на риска тепърва трябва да бъде изградена в срок до 18 месеца. Организацията смята това за евтин пиар, с който се създава усещане, че е направено нещо значимо за пътната безопасност.

Институтът пита КФН каква е реалната финансова полза за безопасния водач? И каква е реалната финансова последица за системния нарушител?

Бонус-малус трябва да превърне застрахователя в съюзник на държавата срещу рисковото поведение на пътя, а не просто да му даде още един инструмент да управлява цената на застраховката, добавят от ИПБ.