ИПБ: Системата "бонус-малус" е евтин пиар на гърба на пътната безопасност

В свое становище Институтът за пътна безопасност (ИПБ) посочва, че системата "бонус-малус" е евтин пиар на гърба на пътната безопасност. Организацията твърди, че това не е системата, от която българското общество има нужда.
Според ИПБ системата "бонус-малус" е представена шумно, но без необходимия превантивен ефект върху поведението на водачите.
Институтът поставя въпроса за кого се прави тази система - за пътната безопасност или за застрахователите? ИПБ отбелязва, че истинската бонус-малус система не е измислена, за да увеличава приходите на застрахователните компании, а е създадена, за да направи застрахователите съпричастни към пътната безопасност.
Организацията подчертава, че логиката е проста - повече нарушения и рисково поведение → по-висока цена; по-безопасно поведение → по-ниска цена. По този начин застрахователят получава интерес да идентифицира риска, а водачът получава финансов стимул да не нарушава правилата още преди да се е стигнало до катастрофа.
Според ИПБ обаче Комисията за финансов надзор предлага нещо друго, отбелязва news.bg.
Вместо застрахователите да бъдат активен участник в превенцията на пътния травматизъм, те получават механизъм за по-прецизно управление и ценообразуване на собствения си застрахователен риск.
Институтът посочва, че истинската бонус-малус система трябва да въздейства преди катастрофата - върху поведението, нарушенията и риска.
ИПБ счита за абсурдно обявяването, че системата "бонус-малус" е въведена, при положение, че ключовата Единна информационна система за оценка, управление и контрол на риска тепърва трябва да бъде изградена в срок до 18 месеца. Организацията смята това за евтин пиар, с който се създава усещане, че е направено нещо значимо за пътната безопасност.
Институтът пита КФН каква е реалната финансова полза за безопасния водач? И каква е реалната финансова последица за системния нарушител?
Бонус-малус трябва да превърне застрахователя в съюзник на държавата срещу рисковото поведение на пътя, а не просто да му даде още един инструмент да управлява цената на застраховката, добавят от ИПБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ЯСНО
Коментиран от #6, #22
11:40 26.08.2026
3 $$$$$$
Коментиран от #21
11:40 26.08.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВЛИЯЕ
от броя фишове и актове на водача, а само от
броя и вида ПТП по НЕГОВА ВИНА❗
Коментиран от #16
11:41 26.08.2026
5 шопа
Коментиран от #9, #26
11:41 26.08.2026
6 мдаа
До коментар #2 от "ЯСНО":Объркал си се , за нас първата буква на Малус е Ф .....
11:43 26.08.2026
7 евтиния пиар гарантира
Високото ниво е друга тема
11:44 26.08.2026
8 пореднияфалус
11:46 26.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 един вид при същия брой катастрофи и
11:48 26.08.2026
11 гълаба
11:50 26.08.2026
12 българина
11:51 26.08.2026
13 Отбор търтеи
Бих ги закрил веднага!
Коментиран от #15
11:51 26.08.2026
14 ДрайвингПлежър
от тях застрахователя смъква около 1 МИЛИАРД годишно!
Нали не мислите, че изплащат и милиард в обезщетения?!!! А сега им се дава право на половината водачи да увеличат застраховките ПОНЕ двойно! И то връщайки 5 години назад при условие, че ти сключваш застраховка за година и риска се изчислява за годината.
Адно много много удобно пълнене на гушките на мутралявите в костюмче!
11:52 26.08.2026
15 занимава се
До коментар #13 от "Отбор търтеи":с каквото и парламента кражби измами и безплатни кифтета на корем!
11:54 26.08.2026
16 И от двете
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":трябва да се влияе!
Коментиран от #25
11:59 26.08.2026
17 Бонус - фалос
12:06 26.08.2026
18 Ония с форда
Застраховката няма да те спре да шофираш с 120 градско , Застраховката няма да ти попречи да изпреварват неправилно или да преминат на първенството светофар !
Застраховката няма да спре полета ти към градския автобус !
Коментиран от #23
12:11 26.08.2026
19 Напълно вярно
12:11 26.08.2026
20 Копринката
12:20 26.08.2026
21 Голяма измама
До коментар #3 от "$$$$$$":Застраховката "Гражданска отговорност на автомобилистите" в България е абсолютен нон-сенс.
директива 2009/103/ЕО създава задължителен пазар за автомобилните застраховки;
всеки собственик е принуден да купи продукт от частна компания;
рискът и печалбата се разпределят чрез регулирана, но комерсиална система;
защитата на пострадалите е реален ефект, но едновременно с това системата гарантира постоянен приход на застрахователния сектор;
самото наличие на обезщетения за пострадали не доказва, че това е единственият или дори основният политико-икономически мотив.
Разликата е между нормативно оправдание и фактическа функция. Нормативното оправдание е: „никой пострадал да не остане без обезщетение“. Фактическата функция може да бъде и: „всеки автомобил да бъде превърнат в източник на задължителни премии за частни застрахователи“.
Освен това европейското право не налага непременно точно българския модел, при който задължението практически следва автомобила и тежи основно върху собственика. Могат да се разработят по-справедливи варианти — например по-силна зависимост от реалния водач, пробега, историята на нарушенията и начина на използване на автомобила.
Изводът е: правната система се представя като защита на жертвите, но същевременно институционализира задължителен и доходоносен пазар за застрахователите.
12:22 26.08.2026
22 Ясно е, но не е малус,
До коментар #2 от "ЯСНО":за нас само още по-голям фaлoc. Честито на избирателите на Рундите и Копринките!
12:23 26.08.2026
23 Хи хи
До коментар #18 от "Ония с форда":Ще спре, ще спре. Като ти направят застраховката 5000 евро ще се замислиш дали да направиш още нещо и да ти стане 10000 евро !!
12:25 26.08.2026
24 Схемата е, като не ви харесва,
И наистина, с Рундьо Кредев начело до 2030-та ще притежавате НИЩО, но ще сте щастливи (по доктрината на учителя им Шваб)!
12:26 26.08.2026
25 Али Гатор
До коментар #16 от "И от двете":Живея в Австрия и колата ми е с австрийска регистрация там системата е бонус-малус и в момента съм на степен 0 с тарифа супер бонус което при евентуално птп ме оставя на същото ниво на което съм бил. И това няма нищо общо с глобите които съм плащал за превишена скорост , неправилно паркиране или отнемане на предимство ! Застраховката е застраховка само за нанесени щети по чужд автомобил , имот или петсона всичко останало ало не им е работа!
Коментиран от #27
12:26 26.08.2026
26 Частна Република България
До коментар #5 от "шопа":Ти караш ли колата? Средно на 5-6 месеца ми пишат по някакъв глупав фиш. Или за маркировка. Или за колан в градът/ за мен е малко глупаво ,в градът скороста е ограничена,коланът не е необходим, но такъв е закона./ За не спираме на стоп в 01 вечерта. А,бе завиждам ти. Аз съм от системните нарушители :) :)
12:28 26.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.