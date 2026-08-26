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ИПБ: Системата "бонус-малус" е евтин пиар на гърба на пътната безопасност
  Тема: Войната на пътя

ИПБ: Системата "бонус-малус" е евтин пиар на гърба на пътната безопасност

26 Август, 2026 11:36 914 27

  • гражданска отговорност-
  • кфн-
  • ипб-
  • скъпи застраховки

За кого се прави тази система - за пътната безопасност или за застрахователите?

ИПБ: Системата "бонус-малус" е евтин пиар на гърба на пътната безопасност - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В свое становище Институтът за пътна безопасност (ИПБ) посочва, че системата "бонус-малус" е евтин пиар на гърба на пътната безопасност. Организацията твърди, че това не е системата, от която българското общество има нужда.

Според ИПБ системата "бонус-малус" е представена шумно, но без необходимия превантивен ефект върху поведението на водачите.

Институтът поставя въпроса за кого се прави тази система - за пътната безопасност или за застрахователите? ИПБ отбелязва, че истинската бонус-малус система не е измислена, за да увеличава приходите на застрахователните компании, а е създадена, за да направи застрахователите съпричастни към пътната безопасност.

Организацията подчертава, че логиката е проста - повече нарушения и рисково поведение → по-висока цена; по-безопасно поведение → по-ниска цена. По този начин застрахователят получава интерес да идентифицира риска, а водачът получава финансов стимул да не нарушава правилата още преди да се е стигнало до катастрофа.

Според ИПБ обаче Комисията за финансов надзор предлага нещо друго, отбелязва news.bg.

Вместо застрахователите да бъдат активен участник в превенцията на пътния травматизъм, те получават механизъм за по-прецизно управление и ценообразуване на собствения си застрахователен риск.

Институтът посочва, че истинската бонус-малус система трябва да въздейства преди катастрофата - върху поведението, нарушенията и риска.

ИПБ счита за абсурдно обявяването, че системата "бонус-малус" е въведена, при положение, че ключовата Единна информационна система за оценка, управление и контрол на риска тепърва трябва да бъде изградена в срок до 18 месеца. Организацията смята това за евтин пиар, с който се създава усещане, че е направено нещо значимо за пътната безопасност.

Институтът пита КФН каква е реалната финансова полза за безопасния водач? И каква е реалната финансова последица за системния нарушител?

Бонус-малус трябва да превърне застрахователя в съюзник на държавата срещу рисковото поведение на пътя, а не просто да му даде още един инструмент да управлява цената на застраховката, добавят от ИПБ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЯСНО

    19 2 Отговор
    ЗА УПРАВЛЯВАЩИТЕ БОНУС , ЗА ВСИЧКИ НАС МАЛУС

    Коментиран от #6, #22

    11:40 26.08.2026

  • 3 $$$$$$

    18 1 Отговор
    Прави се за печалба на застахователите. Законно ограбване. Поредна съпка в борбата с олигархията

    Коментиран от #21

    11:40 26.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 8 Отговор
    Бонус- малус системата
    НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВЛИЯЕ
    от броя фишове и актове на водача, а само от
    броя и вида ПТП по НЕГОВА ВИНА❗

    Коментиран от #16

    11:41 26.08.2026

  • 5 шопа

    18 1 Отговор
    Начи имам златен талон от 2013 година , и нямам причинено ПТП по моя вина от 2006 година . Колко ли ще ми е отстъпката от гражданската следващата година , най вероятно николко .

    Коментиран от #9, #26

    11:41 26.08.2026

  • 6 мдаа

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЯСНО":

    Объркал си се , за нас първата буква на Малус е Ф .....

    11:43 26.08.2026

  • 7 евтиния пиар гарантира

    2 0 Отговор
    успех за манипулацията на ниско ниво
    Високото ниво е друга тема

    11:44 26.08.2026

  • 8 пореднияфалус

    6 0 Отговор
    за българите бонус от мафията и олигархията

    11:46 26.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 един вид при същия брой катастрофи и

    3 4 Отговор
    загинали по пътищата ще има водачи дето ще се окичат с горда усмивка как не са от нещастниците - причинили птп или измрели на пътя . от 500 ,200 са пешеходци . често пешеходците са причинители . не пресичат на обозначени места , рязко излизат пред колите , пияни и дрогирани са или имат конфликт с водача . мирчев , 2 полисмани пред мигранта с рейса , а и други . зрелищни случки с пешеходци . деца сгазени от роднини , изтървала спирачка и сгазен дъртак .

    11:48 26.08.2026

  • 11 гълаба

    6 0 Отговор
    да докладва остана ли нещо на което да не се вдигна цената?

    11:50 26.08.2026

  • 12 българина

    4 1 Отговор
    пускат я защото са го измислили, няма да се отчитат само нарушения с щети а и всички без щети, дайте им повод само да ти вдигнат премията

    11:51 26.08.2026

  • 13 Отбор търтеи

    6 2 Отговор
    Съдейки по мнението на ИПБ (дайте да дадем!) - каква му е ролята на този институт, с какво се занимава? Те какво направиха в годините на безмисленото си съществуване - само дрънканици!
    Бих ги закрил веднага!

    Коментиран от #15

    11:51 26.08.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    9 1 Отговор
    Има 3 милиона автомобила в БГ + разбира се няколко стотин хиляди товарни и специализирани

    от тях застрахователя смъква около 1 МИЛИАРД годишно!

    Нали не мислите, че изплащат и милиард в обезщетения?!!! А сега им се дава право на половината водачи да увеличат застраховките ПОНЕ двойно! И то връщайки 5 години назад при условие, че ти сключваш застраховка за година и риска се изчислява за годината.

    Адно много много удобно пълнене на гушките на мутралявите в костюмче!

    11:52 26.08.2026

  • 15 занимава се

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Отбор търтеи":

    с каквото и парламента кражби измами и безплатни кифтета на корем!

    11:54 26.08.2026

  • 16 И от двете

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    трябва да се влияе!

    Коментиран от #25

    11:59 26.08.2026

  • 17 Бонус - фалос

    5 0 Отговор
    всичко е ясно! Както винаги!

    12:06 26.08.2026

  • 18 Ония с форда

    6 1 Отговор
    Застраховката няма нищо общо с безопасността на движението и рисковото поведение на пътя !
    Застраховката няма да те спре да шофираш с 120 градско , Застраховката няма да ти попречи да изпреварват неправилно или да преминат на първенството светофар !
    Застраховката няма да спре полета ти към градския автобус !

    Коментиран от #23

    12:11 26.08.2026

  • 19 Напълно вярно

    5 0 Отговор
    Застрахователите се интересуват единствено от печалбите си.

    12:11 26.08.2026

  • 20 Копринката

    2 0 Отговор
    Бонусът е за нас съш Шиши, а за простите бyнаци, дето ни избаха, само гол малОс, но с Ф.

    12:20 26.08.2026

  • 21 Голяма измама

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "$$$$$$":

    Застраховката "Гражданска отговорност на автомобилистите" в България е абсолютен нон-сенс.

    директива 2009/103/ЕО създава задължителен пазар за автомобилните застраховки;
    всеки собственик е принуден да купи продукт от частна компания;
    рискът и печалбата се разпределят чрез регулирана, но комерсиална система;
    защитата на пострадалите е реален ефект, но едновременно с това системата гарантира постоянен приход на застрахователния сектор;
    самото наличие на обезщетения за пострадали не доказва, че това е единственият или дори основният политико-икономически мотив.

    Разликата е между нормативно оправдание и фактическа функция. Нормативното оправдание е: „никой пострадал да не остане без обезщетение“. Фактическата функция може да бъде и: „всеки автомобил да бъде превърнат в източник на задължителни премии за частни застрахователи“.

    Освен това европейското право не налага непременно точно българския модел, при който задължението практически следва автомобила и тежи основно върху собственика. Могат да се разработят по-справедливи варианти — например по-силна зависимост от реалния водач, пробега, историята на нарушенията и начина на използване на автомобила.

    Изводът е: правната система се представя като защита на жертвите, но същевременно институционализира задължителен и доходоносен пазар за застрахователите.

    12:22 26.08.2026

  • 22 Ясно е, но не е малус,

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЯСНО":

    за нас само още по-голям фaлoc. Честито на избирателите на Рундите и Копринките!

    12:23 26.08.2026

  • 23 Хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ония с форда":

    Ще спре, ще спре. Като ти направят застраховката 5000 евро ще се замислиш дали да направиш още нещо и да ти стане 10000 евро !!

    12:25 26.08.2026

  • 24 Схемата е, като не ви харесва,

    2 2 Отговор
    ходете пеш! Каруцата става супер луксозна вещ.

    И наистина, с Рундьо Кредев начело до 2030-та ще притежавате НИЩО, но ще сте щастливи (по доктрината на учителя им Шваб)!

    12:26 26.08.2026

  • 25 Али Гатор

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "И от двете":

    Живея в Австрия и колата ми е с австрийска регистрация там системата е бонус-малус и в момента съм на степен 0 с тарифа супер бонус което при евентуално птп ме оставя на същото ниво на което съм бил. И това няма нищо общо с глобите които съм плащал за превишена скорост , неправилно паркиране или отнемане на предимство ! Застраховката е застраховка само за нанесени щети по чужд автомобил , имот или петсона всичко останало ало не им е работа!

    Коментиран от #27

    12:26 26.08.2026

  • 26 Частна Република България

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "шопа":

    Ти караш ли колата? Средно на 5-6 месеца ми пишат по някакъв глупав фиш. Или за маркировка. Или за колан в градът/ за мен е малко глупаво ,в градът скороста е ограничена,коланът не е необходим, но такъв е закона./ За не спираме на стоп в 01 вечерта. А,бе завиждам ти. Аз съм от системните нарушители :) :)

    12:28 26.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

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