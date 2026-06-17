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В Свиленградско изнемогват без вода след тежка авария

В Свиленградско изнемогват без вода след тежка авария

17 Юни, 2026 08:20 454 10

  • свиленград-
  • капитан андреево-
  • авария-
  • безводие

Най-голямото недоволство е от липсата на комуникация с водоснабдителното дружество

В Свиленградско изнемогват без вода след тежка авария - 1
Кадър БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повече от 10 дни без вода остават жителите на свиленградските села Капитан Андреево и Генералово. Хората са недоволни не само от продължителното безводие, но и от липсата на ясна информация кога проблемът ще бъде решен, съобщава БНТ.

По данни на ВиК причината е тежка авария по стар водопровод, преминаващ под речно корито край Капитан Андреево. За ремонта са необходими специализирана техника и резервни части, които вече са доставени. Междувременно е изградена временна връзка към Генералово, но в части от двете села вода все още няма.

„Първите седем дни абсолютно всички институции не вдигаха телефони. След седмия ден бяха много любезни, като всяка институция даваше различен отговор“, разказа жител на Капитан Андреево.

„Вече десети ден нямаме вода.

БНТ: Как се живее без вода?

- Много трудно. Ходиш по кладенци и съседи с колички. Това е престъпление за мен. Никой не осигури вода“, заяви друг местен жител.

Хората разказват, че са принудени да се справят сами в условия, които поставят под риск нормалния им живот и хигиена.

„Вода нямаме от десет дни. Гледам двама възрастни хора, единият е на памперси. Няма как да поддържаш хигиена без вода“, сподели жена от Генералово.

„Поне можеше да осигурят водоноски за възрастните и трудноподвижните хора. Не знам в кой век живеем“, каза друга жителка на селото.

Най-голямото недоволство е от липсата на комуникация с водоснабдителното дружество.

„Искаме по-адекватна реакция. Трябва да знаем кога ще има вода, кога ще бъде спряна и за колко време. Това са елементарни неща“, настояват местните.

От ВиК уверяват, че работят по трайно отстраняване на аварията и предстои подмяна на целия проблемен участък от водопровода. Към момента обаче няма конкретен срок кога водоснабдяването ще бъде напълно възстановено.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 оня с коня

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    Коментиран от #4, #7

    08:24 17.06.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ЛИГЛЬОВЦИ , В АМЕРИКА НЯМА КАНАЛИЗАЦИЯ
    И ВОДОПРОВОДНА ВОДА В 60 % ОТ ТЕРИТОРИЯТА ...
    ....
    И ИМА ЛОГИКА - КОЙ ЩЕ ПРОКАРВА ВОДА ЗА 5-6 КЪЩИ В ПРЕРИЯТА?

    08:26 17.06.2026

  • 3 Не знам !

    3 0 Отговор
    Не знам в кой век живеем !

    В Ерата на Българския !

    Феодализъм !

    Коментиран от #5

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  • 4 С Нашите Апаши !

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

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    08:30 17.06.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

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    08:31 17.06.2026

  • 6 смок

    1 0 Отговор
    А от Ве и Ка-то какво правят по въпроса?!

    08:31 17.06.2026

  • 7 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Ако ги беше направил от титан, щяха отдавна да са ги гепили наследниците на Демокрацията и вече 36г в Свиленградско да нямат вода.

    08:32 17.06.2026

  • 8 глоги

    0 0 Отговор
    Няма как да поддържаш хигиена без вода,НЯМА КАК ДА СЕ ИЗКЪПЕШ!“- сподели жена от Генералово.

    08:33 17.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 в кратце

    0 0 Отговор
    Към момента, обаче няма конкретен срок, кога водоснабдяването ще бъде напълно възстановено. След месец-два,може би ще бъде възстановено. Къпете се в язовир "Ивайловград"!

    08:45 17.06.2026

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