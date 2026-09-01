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Бюджетният дефицит достигa 3 млрд. евро към края на август

Бюджетният дефицит достигa 3 млрд. евро към края на август

1 Септември, 2026 22:44 339 8

  • бюджет-
  • дефицит-
  • пву

Приходите към края на август сега са над 30 млрд. евро или с 11,9% повече в сравнение с миналата година

Бюджетният дефицит достигa 3 млрд. евро към края на август - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бюджетният дефицит ще се увеличи до 3 млрд. евро към края на август, показва прогнозата на министерството на финансите. Това са 2,6% от БВП като същото съотношение е било и през миналата година по-това време. Тогава страната ни завърши годината с дефицит от над 3,5 на сто, съобщи БНТ.

Приходите към края на август сега са над 30 млрд. евро или с 11,9% повече в сравнение с миналата година.

Разходите също растат, но по-бавно - увеличението е 11,8 на сто. Основна причина за нараставането на дефицита са направените плащания по плана за възстановяване и устойчивост до края на август. Докато България не получи обратно парите от Брюксел, бюджетът ще бъде с увеличен дефицит.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    6 0 Отговор
    Нема страшно за управляващите, поредния заем и спиралата на горе, да му мисли народа....

    Коментиран от #5

    22:48 01.09.2026

  • 2 бгполитик

    3 0 Отговор
    дреме ми народя ша плаща!

    22:50 01.09.2026

  • 3 дефицита

    3 0 Отговор
    Внуците на узбекистанските шофьори в столицата и на имигрантите сервитьори по морето, ще изплащат заемите на това правителство, затова да харчи и харчи...

    Коментиран от #4

    22:51 01.09.2026

  • 4 имат пари

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "дефицита":

    угаждат си

    22:52 01.09.2026

  • 5 Така ще е защото

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    за предишните невърнати борчове , наказани няма. Даже дават акъл по медиите.

    22:55 01.09.2026

  • 6 Бгг

    2 2 Отговор
    Смърт за ЕС и националните предатвли, Свобода за България.

    22:58 01.09.2026

  • 7 пешо

    2 1 Отговор
    при тиквата колко беше

    23:00 01.09.2026

  • 8 Шиши и Фатмака

    1 0 Отговор
    се н@@к@х@ да крадат!

    23:01 01.09.2026

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