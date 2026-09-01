Бюджетният дефицит достигa 3 млрд. евро към края на август

Бюджетният дефицит ще се увеличи до 3 млрд. евро към края на август, показва прогнозата на министерството на финансите. Това са 2,6% от БВП като същото съотношение е било и през миналата година по-това време. Тогава страната ни завърши годината с дефицит от над 3,5 на сто, съобщи БНТ.
Приходите към края на август сега са над 30 млрд. евро или с 11,9% повече в сравнение с миналата година.
Разходите също растат, но по-бавно - увеличението е 11,8 на сто. Основна причина за нараставането на дефицита са направените плащания по плана за възстановяване и устойчивост до края на август. Докато България не получи обратно парите от Брюксел, бюджетът ще бъде с увеличен дефицит.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #5
22:48 01.09.2026
2 бгполитик
22:50 01.09.2026
3 дефицита
Коментиран от #4
22:51 01.09.2026
4 имат пари
До коментар #3 от "дефицита":угаждат си
22:52 01.09.2026
5 Така ще е защото
До коментар #1 от "Европеец":за предишните невърнати борчове , наказани няма. Даже дават акъл по медиите.
22:55 01.09.2026
6 Бгг
22:58 01.09.2026
7 пешо
23:00 01.09.2026
8 Шиши и Фатмака
23:01 01.09.2026