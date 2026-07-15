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Сигнал за бомба в Президентството

Сигнал за бомба в Президентството

15 Юли, 2026 11:22 967 23

  • бомба-
  • президентство

Сградата на институцията е била евакуирана

Сигнал за бомба в Президентството - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сигнал за бомба е подаден в сградата на Президентството, съобщи Нова тв.

По информация на институцията е задействан стандартният протокол за действие при подобни ситуации. Служителите са били евакуирани, съобщиха от канцеларията на президента Илияна Йотова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 4 Отговор
    Развалиха сбирката на Тамплиерите.

    11:25 15.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1488

    15 13 Отговор
    румен е история

    Коментиран от #8

    11:27 15.07.2026

  • 4 Жалко

    15 10 Отговор
    че е самко кьорфишек да се попма никакви рейтинг на муньовата Идийотова.

    11:28 15.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 САСХКо РАСХко

    5 7 Отговор
    ботасхев на пангара ма лоумНик

    11:29 15.07.2026

  • 7 БОтасхев??

    5 4 Отговор
    а сасхко? а дебеласхко ?

    11:30 15.07.2026

  • 8 Негроид, успокой се.

    16 11 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Ще гледаш бат Румен още поне 4 години, а може и повече, но това е минимума. Отивай да чакаш следващия Кофия-прайд

    11:31 15.07.2026

  • 9 Умната

    4 5 Отговор
    Напиши нещо, което да не сме видели или прочели по медиите!
    Например, къде си е развявала гривата, кобилата на генерала!

    11:34 15.07.2026

  • 10 военен неможач

    10 1 Отговор
    Просто "службите" ни са мннооооого назад и зле.

    11:34 15.07.2026

  • 11 Георги

    7 7 Отговор
    Дано заплахата да е истинска и руска!

    11:35 15.07.2026

  • 12 Архимандрисандрит Бибиян

    2 9 Отговор
    Бонбата е Пембен! Фъшкирайте го у канала немедлено!

    11:45 15.07.2026

  • 13 Ха-ха

    2 4 Отговор
    Само пъпъдъбъ ще е.

    11:49 15.07.2026

  • 14 Перо

    7 3 Отговор
    Това е охраняема сграда от НСО и е простотия, ако се действа по протокола като към граждански обект, просто е нужно да се пренебрегне сигнала на простия човек, който ясно бърка хоремаг с президенство!

    Коментиран от #16

    11:50 15.07.2026

  • 15 Да ! По -Честичо !

    3 4 Отговор
    Ще Трябва !

    Да се Стягат !

    11:52 15.07.2026

  • 16 И кво ?

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Перо":

    Да се пренебрегне , че да го повторят и другите пияндури в бара ?

    11:56 15.07.2026

  • 17 Клана !

    6 5 Отговор
    Боташ !

    Коментиран от #18

    11:57 15.07.2026

  • 18 Да Не Вземе !

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Клана !":

    Да Му падне !

    Самолета !

    11:57 15.07.2026

  • 19 Окупайтесь !

    4 2 Отговор
    Немедлено !

    11:59 15.07.2026

  • 20 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    6 1 Отговор
    Номерата на на тези двамата боклука и бандита 👊🪓🚽💩💩💩

    12:00 15.07.2026

  • 21 ейй не миряса

    4 1 Отговор
    тоз Путин!

    12:04 15.07.2026

  • 22 Анонимен

    2 2 Отговор
    Не е възможно Радев лично защитава рускитеингереси в Европа А българските Радев къде са Отишъл на екскурзия с бъргарски пари лукс самолет Оставка

    12:17 15.07.2026

  • 23 Фен

    0 1 Отговор
    Тая секс бомба иска нещо.Какво ли е то?
    “ По-добре да го вдигаш, отколкото да ти пада... рейтинга. „
    Анадънмо?

    12:26 15.07.2026

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