Сигнал за бомба в Президентството

Шишков: Смяната на мантинелите с бетонни разделители трябва да е експертно, а не политическо решение

Предложенията за поставяне на бетонни разделителни съоръжения по магистралите трябва да бъдат разглеждани на експертно, а не на политическо ниво. Т ...