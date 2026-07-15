Сигнал за бомба в Президентството

Сигнал за бомба е подаден в сградата на Президентството, съобщи Нова тв.
По информация на институцията е задействан стандартният протокол за действие при подобни ситуации. Служителите са били евакуирани, съобщиха от канцеларията на президента Илияна Йотова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:25 15.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 1488
Коментиран от #8
11:27 15.07.2026
4 Жалко
11:28 15.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 САСХКо РАСХко
11:29 15.07.2026
7 БОтасхев??
11:30 15.07.2026
8 Негроид, успокой се.
До коментар #3 от "1488":Ще гледаш бат Румен още поне 4 години, а може и повече, но това е минимума. Отивай да чакаш следващия Кофия-прайд
11:31 15.07.2026
9 Умната
Например, къде си е развявала гривата, кобилата на генерала!
11:34 15.07.2026
10 военен неможач
11:34 15.07.2026
11 Георги
11:35 15.07.2026
12 Архимандрисандрит Бибиян
11:45 15.07.2026
13 Ха-ха
11:49 15.07.2026
14 Перо
Коментиран от #16
11:50 15.07.2026
15 Да ! По -Честичо !
Да се Стягат !
11:52 15.07.2026
16 И кво ?
До коментар #14 от "Перо":Да се пренебрегне , че да го повторят и другите пияндури в бара ?
11:56 15.07.2026
17 Клана !
Коментиран от #18
11:57 15.07.2026
18 Да Не Вземе !
До коментар #17 от "Клана !":Да Му падне !
Самолета !
11:57 15.07.2026
19 Окупайтесь !
11:59 15.07.2026
20 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
12:00 15.07.2026
21 ейй не миряса
12:04 15.07.2026
22 Анонимен
12:17 15.07.2026
23 Фен
“ По-добре да го вдигаш, отколкото да ти пада... рейтинга. „
Анадънмо?
12:26 15.07.2026