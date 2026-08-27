Президентството: Спекулациите са недопустими. Поздравителният адрес до Зеленски е изпратен според дипломатическия протокол

Поздравителният адрес от президента на България до украинския президент Володимир Зеленски по повод националния празник на Украйна е изпратен в оригинал на български език, каквато е официалната протоколна практика.

Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

От там уточняват още, че съгласно установения дипломатически протокол неофициалният превод на документа на езика на държавата, до която е адресиран, се извършва от българското посолство и се предоставя на съответния адресат.

„В конкретния случай президентът на Република България е спазила стриктно установените правила на дипломатическия протокол“, посочват от прессекретариата.

Оттам определят като „абсолютно недопустими“ спекулациите относно езика на изпратения поздравителен адрес и неговото значение.

От президентството подчертават още, че изпращането на поздравителни адреси от държавни глави по повод национални празници е утвърдена дипломатическа практика и представлява израз на уважение към народа на съответната държава, особено когато в нея има голяма българска общност.