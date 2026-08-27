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Президентството: Спекулациите са недопустими. Поздравителният адрес до Зеленски е изпратен според дипломатическия протокол

Президентството: Спекулациите са недопустими. Поздравителният адрес до Зеленски е изпратен според дипломатическия протокол

27 Август, 2026 09:59 928 18

  • президентство-
  • илияна йотова-
  • володимир зеленски-
  • украйна

Оттам определят като „абсолютно недопустими“ спекулациите относно езика на изпратения поздравителен адрес

Президентството: Спекулациите са недопустими. Поздравителният адрес до Зеленски е изпратен според дипломатическия протокол - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Поздравителният адрес от президента на България до украинския президент Володимир Зеленски по повод националния празник на Украйна е изпратен в оригинал на български език, каквато е официалната протоколна практика.

Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

От там уточняват още, че съгласно установения дипломатически протокол неофициалният превод на документа на езика на държавата, до която е адресиран, се извършва от българското посолство и се предоставя на съответния адресат.

„В конкретния случай президентът на Република България е спазила стриктно установените правила на дипломатическия протокол“, посочват от прессекретариата.

Оттам определят като „абсолютно недопустими“ спекулациите относно езика на изпратения поздравителен адрес и неговото значение.

От президентството подчертават още, че изпращането на поздравителни адреси от държавни глави по повод национални празници е утвърдена дипломатическа практика и представлява израз на уважение към народа на съответната държава, особено когато в нея има голяма българска общност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОТ ДАИ СА ПО В ЧАС

    9 4 Отговор
    ПОНЕ ИЗПОЛЗВАТ ГУГЪЛ ТРАНСЛЕЙТ.А НАШИТЕ ВИДНИ ДЕМОКРАТИ И ТОВА НЕ ЗНАЯТ

    10:02 27.08.2026

  • 2 ШЕФА

    23 14 Отговор
    Идиотова подкрепя фашисти и престъпници ! Тя е нищожество което никога повече не трябва да работи в държавна структора,и най жалкото и смешното е че тази е Главнокомандващ на армията ,СМЯХ .

    10:05 27.08.2026

  • 3 Нали Никой Не се Съмнява ?

    19 3 Отговор
    Че това Е Частна Инциатива !

    Извън Протокола !

    На Президентството !

    10:05 27.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Йоцата,

    14 6 Отговор
    щом си публична личност, "спекулациите", а те не са спекулации, са напълно допустими. Йоца иска "безоблачно" президентстване. Рундите са много обидчиви, сакън някой да се усъмни в тяхната "почтеност" Рунди копринкови, изобщо не трябваше да докосвате власт!

    10:13 27.08.2026

  • 6 Да питам

    19 3 Отговор
    Дали благодарихте на фашиста за "приятелските" дронове?

    10:16 27.08.2026

  • 7 Само питам

    20 2 Отговор
    На Освободителката ни - Русия , дали "случайно" забравихте да изпратите поздрави от президентството за националния ѝ празник ?

    10:23 27.08.2026

  • 8 кумова срама

    5 8 Отговор
    Нашта Призидентка русофилка е пратила поздравлението от кумова срама...Не се връзвайте!

    10:34 27.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Всички срещу Йотова

    12 0 Отговор
    на изборите за президент. Тя продава Българите в

    10:41 27.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Проблемът е другаде, но го замазвате

    11 0 Отговор
    НЕ ОТ ДРУГАДЕ, а от профила на Зеленски в X научаваме, че служебната и неизбирана от никого президентка на България И. Йотова е честитила "Деня на независимостта" с писмо на...несъществуващия украински език.
    Зеле, нски услужливо е публикувал и целия слугински текст. Придружен със "сърдечни благодарности".
    Интересното е, че Йот, ова ни е спестила тази новина - нито в профилите й в социалните мрежи, нито на сайта на президентството има информация за въпросното писмо.

    Вероятно за да не изнер

    Коментиран от #13, #14

    10:44 27.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Проблемът е другаде, но го замазвате

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Проблемът е другаде, но го замазвате":

    ..Вероятно за да не изнервя електората си. Да пази поведение пред хората. Шефът й така е разпоредил предизборно.
    Нима обаче наивно се е надявала, че истината ще бъде укрита?
    Г-жа Йото, ва следното не се различавате по нищо от сламения Р. Желяз, ков, който миналото лято честити празника на Зе, ленски с видеообръщение на украински. Оттам тръгна прословутият лаф за ,,Бъл, Хар, ия . Оттам се отпуши и отвращението на стотици хиляди българи към слагачеството.

    10:46 27.08.2026

  • 15 ?????

    7 0 Отговор
    Ха ха.
    Битката Йотова - Волгин става все по-вероятна.

    11:18 27.08.2026

  • 16 Як удар по Гюро въпреки даровете за 4О4

    7 0 Отговор
    Фашистите в Брюксел и Киев си пропознават Йотова като техен човек!

    11:23 27.08.2026

  • 17 Рундатя яко се окъкa

    6 0 Отговор
    Kопринката ѝ е дал мъдър съвет как да дорказмаже къкaнoто, хахаха!

    11:30 27.08.2026

  • 18 Дааа беее

    4 0 Отговор
    то и речите и против "агресора Русия" пак зеленския ѝ ги е писал, за да я компроментиря. Тия номера не на нас!

    11:33 27.08.2026

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