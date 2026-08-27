Президентството: Спекулациите са недопустими. Поздравителният адрес до Зеленски е изпратен според дипломатическия протокол

Поздравителният адрес от президента на България до украинския президент Володимир Зеленски по повод националния празник на Украйна е изпратен в оригинал на български език, каквато е официалната протоколна практика.
Това съобщиха от прессекретариата на президентството.
От там уточняват още, че съгласно установения дипломатически протокол неофициалният превод на документа на езика на държавата, до която е адресиран, се извършва от българското посолство и се предоставя на съответния адресат.
„В конкретния случай президентът на Република България е спазила стриктно установените правила на дипломатическия протокол“, посочват от прессекретариата.
Оттам определят като „абсолютно недопустими“ спекулациите относно езика на изпратения поздравителен адрес и неговото значение.
От президентството подчертават още, че изпращането на поздравителни адреси от държавни глави по повод национални празници е утвърдена дипломатическа практика и представлява израз на уважение към народа на съответната държава, особено когато в нея има голяма българска общност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОТ ДАИ СА ПО В ЧАС
10:02 27.08.2026
2 ШЕФА
10:05 27.08.2026
3 Нали Никой Не се Съмнява ?
Извън Протокола !
На Президентството !
10:05 27.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Йоцата,
10:13 27.08.2026
6 Да питам
10:16 27.08.2026
7 Само питам
10:23 27.08.2026
8 кумова срама
10:34 27.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Всички срещу Йотова
10:41 27.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Проблемът е другаде, но го замазвате
Зеле, нски услужливо е публикувал и целия слугински текст. Придружен със "сърдечни благодарности".
Интересното е, че Йот, ова ни е спестила тази новина - нито в профилите й в социалните мрежи, нито на сайта на президентството има информация за въпросното писмо.
Вероятно за да не изнер
Коментиран от #13, #14
10:44 27.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Проблемът е другаде, но го замазвате
До коментар #12 от "Проблемът е другаде, но го замазвате":..Вероятно за да не изнервя електората си. Да пази поведение пред хората. Шефът й така е разпоредил предизборно.
Нима обаче наивно се е надявала, че истината ще бъде укрита?
Г-жа Йото, ва следното не се различавате по нищо от сламения Р. Желяз, ков, който миналото лято честити празника на Зе, ленски с видеообръщение на украински. Оттам тръгна прословутият лаф за ,,Бъл, Хар, ия . Оттам се отпуши и отвращението на стотици хиляди българи към слагачеството.
10:46 27.08.2026
15 ?????
Битката Йотова - Волгин става все по-вероятна.
11:18 27.08.2026
16 Як удар по Гюро въпреки даровете за 4О4
11:23 27.08.2026
17 Рундатя яко се окъкa
11:30 27.08.2026
18 Дааа беее
11:33 27.08.2026