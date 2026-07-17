ВАС остави в сила избора на Емилия Русинова за градски прокурор на София

Върховният административен съд (ВАС) отхвърли като неоснователна жалбата на Бойко Атанасов срещу решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 18 февруари 2026 г., с което Емилия Русинова беше назначена за административен ръководител - градски прокурор на Софийската градска прокуратура.

Съдът приема, че към момента на избора Русинова не е имала наложени дисциплинарни наказания с влязъл в сила акт. Според магистратите законосъобразността на административния акт следва да се преценява към датата на неговото издаване, а не въз основа на последващи събития, пише news.bg.

В решението се посочва още, че оценката на нравствените качества на кандидатите за административни ръководители в прокуратурата се извършва от Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС.

ВАС отбелязва, че съмненията относно нравствените качества на Русинова са възникнали след избора ѝ и са били свързани с медийни публикации, представени като доказателства по делото. Именно те са дали основание Прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу нея.

Според съда това дисциплинарно производство е самостоятелно и няма отношение към законосъобразността на избора за административен ръководител. В него предстои да бъде установено дали описаните в публикациите действия действително са извършени, дали представляват дисциплинарни нарушения и дали следва да бъде наложена санкция.

Магистратите подчертават, че до приключването на дисциплинарното производство действа презумпцията за невиновност и съдът не следва да обсъжда факти, които са предмет на отделното производство.

По административно дело №2311/2026 г. е постановено и особено мнение на съдията-докладчик. Според него решението за назначаването на Русинова е материално незаконосъобразно и следва да бъде отменено, тъй като изборът е извършен от орган с изтекъл мандат. По негово мнение това противоречи на разпоредби от Договора за Европейския съюз и на Хартата на основните права на ЕС, които гарантират независимостта на магистратите.

Емилия Русинова се свързва с Петьо Петров - Пепи Еврото основно заради твърдения за съвместни пътувания зад граница, които станаха основание за дисциплинарно производство, както и заради публични твърдения на бившата европейска прокурорка Теодора Георгиева. Към момента тези обстоятелства не са установени с окончателен акт, а дисциплинарното производство все още не е приключило