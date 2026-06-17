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Правната комисия: До трима заместници ще помагат на главния прокурор

Правната комисия: До трима заместници ще помагат на главния прокурор

17 Юни, 2026 21:04, обновена 18 Юни, 2026 04:26 1 412 12

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  • съдебна реформа-
  • парламент-
  • правна комисия

Изборен член на ВСС не може да е лице, което е било председател на ВКС, ВАС или главен прокурор, приеха ресорните депутати

Правната комисия: До трима заместници ще помагат на главния прокурор - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Главният прокурор се подпомага от до трима заместници, гласува парламентарната правна комисия на второ четене с промени в Закона за съдебната власт. Сега заместниците са двама, предаде БТА.

Главният прокурор организира дейността на Върховната касационна прокуратура, на Националната следствена служба (НСлС) и на административните ръководители в прокуратурата. Той назначава и освобождава служителите във Върховната касационна прокуратура, НСлС и в администрацията на главния прокурор, предвиждат текстовете.

Директорът на НСлС занапред вече няма да е и заместник главен прокурор по разследването, както е в действащия закон.

Народното събрание избира главен инспектор и инспектори към Инспектората на ВСС не по-рано от 6 месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на техния мандат, прие правната комисия.

Предложенията за кандидати за главен инспектор и за инспектори се правят не по-късно от два месеца преди провеждането на избора пред специализираната постоянна комисия на НС от депутати, от общите събрания на ВАС и ВКС.

Когато след проведеното гласуване в Народното събрание не са избрани всички членове на Инспектората към Висшия съдебен съвет или не е избран главен инспектор, в двуседмичен срок парламентът стартира нова процедура за избор на оставащите инспектори или на главен инспектор, е записано в гласуваните от комисията текстове.

Изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС) не може да e лице, което в рамките на предходния мандат на изборните членове на ВСС е било председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд или главен прокурор, гласуваха депутатите от ресорната комисия.

Те приеха също изборен член на ВСС да не може и да е лице, което през последните две години е било определено да изпълнява функциите председател на ВАС, ВКС или главен прокурор за повече от шест месеца без значение дали има прекъсване на функциите.

Идеята е да се предотврати концентрация на власт в кадровия орган, обясни Димитър Петров от „Прогресивна България“.

Мнозинството не прие един от членовете на ВСС, излъчвани от парламентарната квота, който участва в Съдийската колегия, да се избира по предложение на Общото събрание на адвокатите от страната.

Не бе одобрено и предложението един от членовете на ВСС, който участва в съдийската колегия, да се избира по предложение на Съюза на юристите в България. Отхвърлен бе и текстът един от членовете на ВСС, който участва в прокурорската колегия, да се избира по общо предложение на Академичния съвет на Софийския университет. Както и един от членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на НС, който участва в прокурорската колегия, да се избира по предложение на Българската академия на науките.

Мнозинството отхвърли предложението на „Демократична България“ ВСС да работи на сесии, а не непрекъснато. В момента той е постоянно действащ орган. ДБ предвиждат също изборните членове на ВСС да запазват статута си на съдии, прокурори или следователи.

Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира, че настоящите предложения са свързани с обезпечаване на закъснелите избори на членове на ВСС и Инспектората. Дали Съветът да е постоянно действащ орган или не - не може да се реши между двете четения, изисква по-сериозен дебат, смята той. Прекалено много се вглеждаме в неща, които са предмет на по-нататъшна промяна и по-задълбочен анализ, подчерта министърът.

Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ смята, че не би трябвало победителят на парламентарни избори да получава най-голям брой от парламентарната квота във ВСС, за да не се пренася политиката там. Затова е добре да имаме становищата и предложенията на най-влиятелните правни организации като Съюза на юристите, представители на трите университета с най-висок рейтинг, допълни той.

Не сме против обществената квота, сега обаче не е времето, заяви Димитър Петров от „Прогресивна България“. Политическата отговорност е в това да е ясно кои народни представители са предложили съответните членове на ВСС.

В началото на заседанието Петър Петров от „Възраждане" каза, че не е добра законодателна практика между двете четения да се внасят промени, встрани от първоначалната идея, които визират съвсем други аспекти на съдебната власт от първоначалните.

Надежда Йорданова от „Демократична България“ коментира, че трябва да се решат два основни проблема, които са спешни – да се ограничи възможността на ВСС с изтекъл мандат да изпълняват част от функциите си, от друга страна – да се обезпечи избор на нов главен прокурор. Според ДБ е важно да бъде отворен изборът за членове на ВСС като се даде възможност за номинации от широк кръг обществени организации.

Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ отбеляза, че основната идея е да се подобри на законово ниво процедурата за избор на ВСС и Инспектората към него.

На дебата присъстват и и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, представители на съдебната власт, на апелативните съдилища, на неправителствени организации, юридически организации у нас.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъпото руско говедо

    2 7 Отговор
    По всички сайтове гърми мновината, че България е против новите санкции срещу Русия... тази новина липсва във "Факти"
    "Обрат, България не подкрепя новите санкции срещу Русия"

    Някой да е изненадан, поне аз не съм... при толкова русофилска измет в това правителство напълно резонно е да започнат да слушат каквото им заповядват от Кремъл. Как можахте да гласувате, за тази измет Румен Радев, умът ми не го побира, как е възможно да има толкова много идиоти, толкова лесни за манипулация от русофилските боклуци???

    Коментиран от #3, #5

    21:23 17.06.2026

  • 2 вис сик дс

    5 1 Отговор
    всс вкс вас всичкото е ОПГ!

    21:23 17.06.2026

  • 3 рундо

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Тъпото руско говедо":

    е руска подметка!!!

    21:24 17.06.2026

  • 4 за ВСС

    5 2 Отговор
    добре, а какво правим с изключително важния за нормалното функциониране на съда Инспекторат към ВСС? Кога най-после ще има реален контрол върху съдиите? Повече от 70% от съдебните решения могат да бъдат обяснени само по два начина - или отчайваща неграмотност на съдиите или плащане под масата. Положението е трагично вече дори във ВКС, който само допреди 10-15 беше бастиона на правото. Днес е пълно с калинки навсякъде и ако не се вземат мерки напрежението в обществото ще ескалира.

    Коментиран от #6

    21:42 17.06.2026

  • 5 Хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тъпото руско говедо":

    37 депутата излъчихте евроатлантическите педроханци!
    Не броим за убедени такива зависимите и купени от шишаците!
    Отново ти повтарям 37 /тридесет и седем/ педроханци!
    Ами свиквайте, че сте малцинство и няма да се случват евроатлантическите ви педроханщини!
    Ако не ви харесва сте свободни да емигрирате в Брюкселския халифат!

    21:43 17.06.2026

  • 6 Хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "за ВСС":

    "Повече от 70% от съдебните решения могат да бъдат обяснени само по два начина - или отчайваща неграмотност на съдиите или плащане под масата."

    Повечето от КОИ точно съдебни решения бе, "мозък"!? По какви точно дела - за недействителност на сделки, бракоразводни, за издръжка, за търговски спорове, по административнонаказателни, по кои точно дела ти е" статистиката" бе, "гений"!?
    Всъщност въобще виждал ли си някога "съдебно решение" или слушаш говорящите глави от телевизора!?
    Убеден съм, че въобще си нямаш на представа каква е структурата и йерархията на съдилищата в България, но това не ти пречи тук да ръсиш глупости....

    Коментиран от #7

    21:53 17.06.2026

  • 7 всъщност

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    това ми е работата, разбирачо. Имам предвид решения по търговски и граждански спорове, но мога да посоча и много административни и наказателни такива. И изобщо не говоря наизуст, а съм готов да посоча конкретни дела, за които няма нито юридическо, нито логическо обяснение. При това в мотивите на съдебните актове се лъже - изопачават се доказателства по делото, за да се придаде приемлив вид за незапознатите с материалите по делото. Броят на такива дела расте експоненциално и незабавно трябва да се вземат мерки от хора, които трябва да се запознаят с всяко едно конкретно дело, а не просто да прочетат съдебното решение. А ти с какво се занимаваш, че така агресираш когато става въпрос за невероятната ни съдебна система?

    Коментиран от #8, #9

    21:58 17.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "всъщност":

    Всъщност по наказателни дела - НОХД-та крайният съдебен акт е "присъда", а не "съдебно решение"!
    Ама ти от къде са знаеш това, нали си "специалист" по материята....

    Коментиран от #10

    22:08 17.06.2026

  • 10 тъй, тъй

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хаха":

    на първа инстация са присъди, но на втора и трета са решетия, разбирачо. Аз говоря за крайните съдебни актове, не за първоинстанционните, г....ко.

    Коментиран от #11

    00:16 18.06.2026

  • 11 на втора и трета

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "тъй, тъй":

    Ако Имаш Късмет !

    02:55 18.06.2026

  • 12 А сега кажете какви са им Заплатите

    0 0 Отговор
    30-40 000 ЛЕВА с увеличенията от март на месец! Най-бедната държава в ЕС, плаща най-високите възнаграждения и заплати спрямо МРЗ. И липсват необлагаем минимум и прогресивен данък. Депутати докарват масово по 20 000 лв. заплата с участия в комисии, безотчетни и др. Най-висока заплата в СВЕТА ДЕПУТАТИ спрямо МРЗ по по 7, и увеличения на всеки 3 месеца. Вместо намаления с 50%. 6000 лв. годишно за костюмчета, годишна пенсия. 115% увеличения заплати в сектори за 2020-2025 г. БЕЗ РЕФОРМИ, НА КОЛКО от нас ИМ върнаха нещо от ГРАБЕЖИ в ЖИЛИЩА, на колко от нас върнаха откраднати КОЛИ. 23 милиарда лева за заплати на бюджетници, ГОДИШНО. Един учител с деца печелещи ОЛИМПИАДИ, със заплата равна на един фъфлещ учител с частни уроци. БЕЗОБРАЗИЕ.
    КЪДЕ СА 80 милиарда лева, направление ЕМИСИОННО.
    Под прякото управление на ЕЦБ ли са?
    Защо НС гласува 17 млрд. лева за спасяване на държави от еврозона ЕСМ.
    Защо теглите заеми. Какви са тези НОВИ ВЕИ-та върху 6300 кв. клм.?
    Кой е истинският собственик на Електрохолд?
    Оставка на ДПС, ГЕРБ, ПП, ДБ, СДС и ПБ.
    16 лв. субсидия ДЕПУТАТ, 8 юрошита.
    Зимата българите излизат по площадите, ОТ ГЛАД!
    Депутатите воюват срещу българите, това е ВОЙНА!
    РЕФЕРЕНДУМ НА ДОЙРАН, връщане на ВБ за озаптяване на бесните Депутати, теглещи заеми за въоръжения, ВЕИ-та и вноски към фондове ЕС и спасяване на богатите държави..

    05:40 18.06.2026

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