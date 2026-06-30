РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не показват замърсяване на водата

Регионалната здравна инспекция в Бургас е изследвала качеството на водите за къпане в морето, като резултатите от проверките са отлични. Това съобщи заместник-директорът на РЗИ-Бургас д-р Мариана Кофинова, цитирана от БНТ.
„Нямаме някакво микробиологично замърсяване на водите за къпане и това не би следвало да безпокои гражданите“, допълни Кофинова.
От здравната инспекция обаче съветват плажуващите да избягват контакт с мазутените топчета, които през последните седмици морето изхвърля по плажовете на Южното Черноморие. Препоръката е хората да не стъпват върху тях и да не ги докосват с ръце.
„Ако все пак мазут попадне върху кожата, той трябва да бъде отстранен възможно най-бързо, за да не предизвика раздразнение или алергична реакция. Децата са малко по-чувствителни, както и възрастните, към различните химични замърсявания. Това трябва да бъде отстранено своевременно и да бъде наблюдавано детето“, обясни д-р Кофинова.
При зачервяване на мястото, където е попаднало замърсяването, кожата трябва да се следи. Ако реакцията не отшуми, от РЗИ-Бургас препоръчват да се потърси лекарска помощ.
От здравната инспекция предупреждават още, че мазутът не трябва да се почиства с разредители или други агресивни препарати.
„Трябва да се почиства и да се измива с течен сапун или обикновен сапун. Това е начинът за почистване на кожата, тъй като всеки един разредител може да допринесе за допълнителното увреждане на самата кожа. Това са химични вещества, които са опасни и не са предназначени за прилагане върху кожата“, поясни заместник-директорът на РЗИ-Бургас.
От здравната инспекция напомнят, че почистването на замърсяванията по плажовете е задължение на концесионерите и наемателите. Те са запознати със сигналите и наблягат на сутрешното почистване, но е възможно мазутени топчета да излизат и през деня. При забелязано замърсяване гражданите трябва да уведомяват персонала на плажа, за да бъде отстранено своевременно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голям Праз !
През Кенефа !
За Да Вляза !
Във Водата !
Коментиран от #5
18:10 30.06.2026
2 честен ционист
18:12 30.06.2026
3 Деций
Коментиран от #4
18:12 30.06.2026
4 СЗО
До коментар #3 от "Деций":Просто има усещане за замърсяване.
Коментиран от #14
18:13 30.06.2026
5 ВИК-Бургас
До коментар #1 от "Голям Праз !":Учените казват, че мазутът бил акита на динозаври.
18:13 30.06.2026
6 оня с коня
18:15 30.06.2026
7 Резеи
18:16 30.06.2026
8 И последните съмнения паднаха
18:16 30.06.2026
9 Пешо z
18:16 30.06.2026
10 Държавата на шараните
18:18 30.06.2026
11 Мазута
18:23 30.06.2026
12 хаха
Да ви е сладко байганьовци.
18:23 30.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Деций
До коментар #4 от "СЗО":То е чисто,но на хората така им се струва само!
18:42 30.06.2026
15 Ммм
18:43 30.06.2026
16 РЗИ: не е мазут, а мармалад!
18:54 30.06.2026
17 Всичко е точно!
Остава да ни убедят и, че морската вода е годна за пиене!
18:55 30.06.2026
18 Няма замърсяване на водата
Значи във водата няма но в тези 10-15 плажа някоя минало и наръсил мазут. Или има и друго обяснение от ударени плавателни съдове в черноморието от безпилотни украински водни дронове но за това все мълчи като за баба Алино. Продължавайте все така и ще имаме нулев сезон туристически плюс дроновете които всеки ден се взривяват на български плажове. А после защо нямаме туристи
18:57 30.06.2026
19 Мисит
18:59 30.06.2026