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РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не показват замърсяване на водата

РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не показват замърсяване на водата

30 Юни, 2026 18:08 638 19

  • мазут-
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  • проби-
  • замърсяване на водата-
  • рзи-бургас

От здравната инспекция обаче съветват плажуващите да избягват контакт с мазутените топчета, които през последните седмици морето изхвърля по плажовете на Южното Черноморие. Препоръката е хората да не стъпват върху тях и да не ги докосват с ръце.

РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не показват замърсяване на водата - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Регионалната здравна инспекция в Бургас е изследвала качеството на водите за къпане в морето, като резултатите от проверките са отлични. Това съобщи заместник-директорът на РЗИ-Бургас д-р Мариана Кофинова, цитирана от БНТ.
„Нямаме някакво микробиологично замърсяване на водите за къпане и това не би следвало да безпокои гражданите“, допълни Кофинова.

От здравната инспекция обаче съветват плажуващите да избягват контакт с мазутените топчета, които през последните седмици морето изхвърля по плажовете на Южното Черноморие. Препоръката е хората да не стъпват върху тях и да не ги докосват с ръце.
„Ако все пак мазут попадне върху кожата, той трябва да бъде отстранен възможно най-бързо, за да не предизвика раздразнение или алергична реакция. Децата са малко по-чувствителни, както и възрастните, към различните химични замърсявания. Това трябва да бъде отстранено своевременно и да бъде наблюдавано детето“, обясни д-р Кофинова.

При зачервяване на мястото, където е попаднало замърсяването, кожата трябва да се следи. Ако реакцията не отшуми, от РЗИ-Бургас препоръчват да се потърси лекарска помощ.
От здравната инспекция предупреждават още, че мазутът не трябва да се почиства с разредители или други агресивни препарати.

„Трябва да се почиства и да се измива с течен сапун или обикновен сапун. Това е начинът за почистване на кожата, тъй като всеки един разредител може да допринесе за допълнителното увреждане на самата кожа. Това са химични вещества, които са опасни и не са предназначени за прилагане върху кожата“, поясни заместник-директорът на РЗИ-Бургас.

От здравната инспекция напомнят, че почистването на замърсяванията по плажовете е задължение на концесионерите и наемателите. Те са запознати със сигналите и наблягат на сутрешното почистване, но е възможно мазутени топчета да излизат и през деня. При забелязано замърсяване гражданите трябва да уведомяват персонала на плажа, за да бъде отстранено своевременно.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям Праз !

    10 0 Отговор
    Не ме се Минава !

    През Кенефа !

    За Да Вляза !

    Във Водата !

    Коментиран от #5

    18:10 30.06.2026

  • 2 честен ционист

    13 1 Отговор
    Тези от РЗИ-Бургас много ясно, че ще се произнесат, че няма замърсяване и всичко е отлично, обаче ако ги бяха питали за произход на мазута, то пробите щяха да докажат със сигурност, че е руски.

    18:12 30.06.2026

  • 3 Деций

    15 1 Отговор
    Пробите не показват замърсяване,но хората се омазват,и снимат.Подоьирам ,че това са едни мръсници които носят мазут от вкъщи,за да правят неверни внушения с цел да провалят сезона!

    Коментиран от #4

    18:12 30.06.2026

  • 4 СЗО

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Деций":

    Просто има усещане за замърсяване.

    Коментиран от #14

    18:13 30.06.2026

  • 5 ВИК-Бургас

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Голям Праз !":

    Учените казват, че мазутът бил акита на динозаври.

    18:13 30.06.2026

  • 6 оня с коня

    5 1 Отговор
    Хем искаме да имаме най-евтините горива в ЕС при това в Изобилие,хем пък искаме да ходим на плаж БАШ в Бургас.Аме НЕ СЕ ВРЕТЕ да плажувате точно около Нефтохима бе,просто вижте на Картата колко км е останалата Плажна Ивица в БГ!

    18:15 30.06.2026

  • 7 Резеи

    8 0 Отговор
    Мазута не замърсява,само омазняваПомага за тена на кожата!

    18:16 30.06.2026

  • 8 И последните съмнения паднаха

    12 0 Отговор
    В това да се питаме има ли държава и работещи институции🤣🤣🤣🤣

    18:16 30.06.2026

  • 9 Пешо z

    3 3 Отговор
    Водата не е замърсена,а плажната ивица.

    18:16 30.06.2026

  • 10 Държавата на шараните

    13 0 Отговор
    Тези петна са екологично чисти Дори бих казал полезни Също като пушеците във завода на Кроношпан във В Търново Появи ли ссе някъде мръсотия след като се изследва се оказва абсолютно хубава и полезна

    18:18 30.06.2026

  • 11 Мазута

    9 0 Отговор
    е маргарин!

    18:23 30.06.2026

  • 12 хаха

    13 0 Отговор
    Мхм... мазутът е бил масло, а маслото по магазините е било л айна.
    Да ви е сладко байганьовци.

    18:23 30.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Деций

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "СЗО":

    То е чисто,но на хората така им се струва само!

    18:42 30.06.2026

  • 15 Ммм

    3 0 Отговор
    Излиза че нефтопродуктите не са вредни никак даже и за сведение най лесно се чисти с нафта колкото и да е странно..

    18:43 30.06.2026

  • 16 РЗИ: не е мазут, а мармалад!

    1 0 Отговор
    Носете си хляб и мажете филиите!

    18:54 30.06.2026

  • 17 Всичко е точно!

    0 0 Отговор
    Не сме и очеквали друго от РЗИ-Бургас!
    Остава да ни убедят и, че морската вода е годна за пиене!

    18:55 30.06.2026

  • 18 Няма замърсяване на водата

    1 0 Отговор
    а ние в момента се опитваме да изчистим хавлиите си след като се върнахме преди четири пет дни от южното Черноморие.
    Значи във водата няма но в тези 10-15 плажа някоя минало и наръсил мазут. Или има и друго обяснение от ударени плавателни съдове в черноморието от безпилотни украински водни дронове но за това все мълчи като за баба Алино. Продължавайте все така и ще имаме нулев сезон туристически плюс дроновете които всеки ден се взривяват на български плажове. А после защо нямаме туристи

    18:57 30.06.2026

  • 19 Мисит

    1 0 Отговор
    На територията,,,и атомна бомба да падне,,,всичко ще е ,,в норми! Тия служби,,на държавна хранилка,,,трябва да се закрият ,,веднага,,,ий преялите корумпирани шопари,,,,веднага ,,в Белене!

    18:59 30.06.2026

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