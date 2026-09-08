Eкшън в Монтанско: Масов бой на сватба завърши със задържани

Истински екшън се е разиграл на сватба в Монтанско, съобщиха от полицията, цитирани от Dariknews.bg.
На 5 септември е подаден сигнал за масово сбиване по време на сватба в село Расово.
Установено е, че четирима мъже - на 23, 32, 47 и 56 г., след употреба на алкохол, са влезли в пререкание помежду си. Скандалът бързо е прераснал в сбиване, в което са били въвлечени и други присъстващи на празненството.
Мъжете са били задържани. На всеки от тях е съставен акт за установяване на административно нарушение.
С решение на Районен съд-Лом на всяко от лицата е наложена глоба от 100 евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Белия вожд
13:30 08.09.2026
2 Говт
13:31 08.09.2026
3 в кратце
13:32 08.09.2026
4 ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА
13:32 08.09.2026
5 лют пипер
13:33 08.09.2026
6 Тая Глоба !
Коментиран от #10
13:36 08.09.2026
7 797
13:37 08.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 575737574573457
13:46 08.09.2026
10 Кои
До коментар #6 от "Тая Глоба !":Щети ? Там ли си бил ?
13:46 08.09.2026
11 Шаран БГ
13:47 08.09.2026
12 Сеир
14:06 08.09.2026
13 Аналлизатор
"Това не е прецедент а рутина"
14:12 08.09.2026
14 хитлер
14:18 08.09.2026
15 Циганизация БГ
14:19 08.09.2026