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Eкшън в Монтанско: Масов бой на сватба завърши със задържани

Eкшън в Монтанско: Масов бой на сватба завърши със задържани

8 Септември, 2026 13:26 1 141 15

  • монтана-
  • екшън-
  • сватба-
  • бой-
  • задържани

Установено е, че четирима мъже - на 23, 32, 47 и 56 г., след употреба на алкохол, са влезли в пререкание помежду си. Скандалът бързо е прераснал в сбиване, в което са били въвлечени и други присъстващи на празненството.

Eкшън в Монтанско: Масов бой на сватба завърши със задържани - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Истински екшън се е разиграл на сватба в Монтанско, съобщиха от полицията, цитирани от Dariknews.bg.

На 5 септември е подаден сигнал за масово сбиване по време на сватба в село Расово.

Установено е, че четирима мъже - на 23, 32, 47 и 56 г., след употреба на алкохол, са влезли в пререкание помежду си. Скандалът бързо е прераснал в сбиване, в което са били въвлечени и други присъстващи на празненството.

Мъжете са били задържани. На всеки от тях е съставен акт за установяване на административно нарушение.

С решение на Районен съд-Лом на всяко от лицата е наложена глоба от 100 евро.


Монтана / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Белия вожд

    22 0 Отговор
    Защо команчи се женят за сиукси? Колко пъти ви казвам да не го правите?

    13:30 08.09.2026

  • 2 Говт

    15 1 Отговор
    Селско забавление с 3 букви? Защо не сте оставили хората да се забавляват ... Сватба е все пак. Направили са си купона.

    13:31 08.09.2026

  • 3 в кратце

    10 0 Отговор
    ...в село Расово. На такава основа.

    13:32 08.09.2026

  • 4 ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА

    15 0 Отговор
    И ПРИ БРАТ,ЧЕДИТЕ СТАНА СКУЧНО.А КАКВИ БИТКИ БЯХА , С МОТИКИ , БРАДВИ ,КАМЪНИ И ДЪРВЕ.А СЕГА САМО ГОЛ КЮТЕК

    13:32 08.09.2026

  • 5 лют пипер

    12 0 Отговор
    Там има ли от де що сичкото съйган? А?!

    13:33 08.09.2026

  • 6 Тая Глоба !

    14 0 Отговор
    Ще покрие ли Щетите ?

    Коментиран от #10

    13:36 08.09.2026

  • 7 797

    14 0 Отговор
    Двете групи - команчи и сиукси не са стигнали до консенсус за коя президенска група да гласуват. Толкова разгорещено са дебатирали, че униформените са помислили, че се трепят.

    13:37 08.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 575737574573457

    9 1 Отговор
    еее, значи е имало и шоу-програма ! почерпете ги по една лимонада тея момци , след като ги зашиете

    13:46 08.09.2026

  • 10 Кои

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Тая Глоба !":

    Щети ? Там ли си бил ?

    13:46 08.09.2026

  • 11 Шаран БГ

    9 0 Отговор
    Как го правят ? Просто са гениални !? Наверно това е "черешката на всяка свадба" при тях !! И с куршум е трудно да бъдат озаптени........Готови са да се изколят ......... !

    13:47 08.09.2026

  • 12 Сеир

    7 0 Отговор
    Циганска сватба без търкал не е сватба циганска

    14:06 08.09.2026

  • 13 Аналлизатор

    7 0 Отговор
    Ще използвам по-нови думи
    "Това не е прецедент а рутина"

    14:12 08.09.2026

  • 14 хитлер

    5 0 Отговор
    Бой между орки не трябва да се прекъсва до смърта на единия отбор.После другия в затвора за много години.

    14:18 08.09.2026

  • 15 Циганизация БГ

    6 0 Отговор
    "За един сватба за друг брадва"!, народна поговорка😉

    14:19 08.09.2026

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