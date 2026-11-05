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Бойко Борисов нападна Стефан Белчев заради контрола върху финансите

Бойко Борисов нападна Стефан Белчев заради контрола върху финансите

5 Ноември, 2026 19:49 825 23

  • бойко борисов-
  • стефан белчев-
  • адфи-
  • публични финанси-
  • прогресивна българия

Лидерът на ГЕРБ заяви, че депутатът от „Прогресивна България“ е заемал ръководни постове именно в системата на финансовия контрол

Бойко Борисов нападна Стефан Белчев заради контрола върху финансите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов нападна депутата от „Прогресивна България“ Стефан Белчев заради негови твърдения за слаб контрол върху публичните финанси. В изказване в кулоарите на Народното събрание Борисов свърза критиките с професионалния път на Белчев, който е заемал няколко ръководни длъжности в системата на финансовия контрол.

„Даже сутринта един господин казал, че бил слаб контролът. Ама вие сте виновни, когато доведохте да го правя шеф на Агенцията за държавна финансова инспекция. Абе, сине майчин, теб направих шеф на АДФИ, бе, да отговаряш за контрола. Не ви ли е срам?“

По информация на Actualno.com Борисов е визирал именно Стефан Белчев. Депутатът е говорил в телевизионни участия за проблеми с контрола върху публичните средства, натрупвани през годините, и за решения, които са отслабили финансовата дисциплина.

Постовете на Белчев във финансовия контрол

Стефан Белчев е бил директор на Агенцията за държавна финансова инспекция в периода 2021–2024 г. Преди това е ръководил дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите, а от 2006 до 2016 г. е бил директор на дирекция „Вътрешен одит“ в същото ведомство.

Министерството на финансите съобщава, че Белчев е назначен за директор на АДФИ през юли 2021 г. от тогавашния финансов министър Асен Василев. Това се разминава с политическата формулировка на Борисов, че именно той го е направил ръководител на агенцията.

Белчев заема и поста заместник-министър на финансите от април до август 2024 г. Той беше освободен от длъжността със заповед на министър-председателя Димитър Главчев.

Нова роля в парламента

След влизането си в Народното събрание Белчев стана председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия. Той оглавява и подкомисията за контрол на публичните средства към Комисията по бюджет и финанси.

Така спорът между Борисов и Белчев се развива на фона на парламентарните обсъждания за състоянието на бюджета, финансовия контрол и отговорността на институциите при управлението на публични средства. Към момента публично известното изказване по темата е на Борисов, а отделна реакция на Белчев по конкретните думи не е посочена в използваните публикации.

Източници: actualno.com, btvnovinite.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Лъжеца

    5 11 Отговор
    Стана и Румен Крадеца

    Коментиран от #10

    19:51 05.11.2026

  • 2 Бай Ставри

    10 2 Отговор
    Чакам те с нетърпение е СЦЗ , крило-3

    19:53 05.11.2026

  • 3 хехе

    10 2 Отговор
    Баце е страхотен спец като нищо може да заеме място на Кристин Лагард

    Коментиран от #15

    19:54 05.11.2026

  • 4 И ПИТАМ

    12 4 Отговор
    ТОЗИ ЗАЩО ОЩЕ Е НА СВОБОДА????

    19:55 05.11.2026

  • 5 втръсна ни се от тоя да ни го

    10 1 Отговор
    изтъпанчвате озлобен лаещ срещу тез дет му взеха кокала
    ако тиквон не беше вкарал еврото можеше радеви да не вземат мнозинство в парла ментата

    19:56 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бойко Банкията

    2 8 Отговор
    С фенер ще ме търсите ама няма да ме намерите.

    Коментиран от #17

    19:56 05.11.2026

  • 8 ШЕФА

    11 2 Отговор
    Най големият престъпник и българоубиец в новата история на България Тулупа говори за финанси,като се има в предвид че той само ги краде,но е Депутат,а не в затвора !!!

    Коментиран от #14

    19:57 05.11.2026

  • 9 Боко, не се занимай с лъжливите фатмаци

    5 5 Отговор
    Глей си пенсията. Вече си аут.
    Те сами се цакат. Сами се издават. Сами се оплитат в лъжите си.

    Мани се!

    20:01 05.11.2026

  • 10 Да де, ама

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Лъжеца":

    Влезе ли Тиквата Борисов зад решетките, всичко ще си дойде на мястото. Крадец голям е!

    20:03 05.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Красимир Петров

    4 1 Отговор
    Нагла тиква

    20:04 05.11.2026

  • 13 Фейк - либераст

    3 2 Отговор
    Велико щастие за българския народ като цяло и община Банкя в частност е , че има за ръководител, вожд и наставник такъв велик демократ, всеотдаен и твърд борец за свобода и пример за пословична честност на младите ! Дерзай Винету, ние сме с теб! Бравос!

    20:05 05.11.2026

  • 14 Тик-Ток

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "ШЕФА":

    Тиквата е агент на ЦРУ и Мосад, затова му върви бизнеса

    20:05 05.11.2026

  • 15 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Може и на пияно да свири, но за радост не е опитвал!

    20:07 05.11.2026

  • 16 дедо боко

    3 0 Отговор
    НОГО се пъне! Спри с, бе човек! Няма някой в тази страна който да не знае какво предсталвяваш. И те снабдиха с ново бозаво сако, и те навиват като пружина, особено се старае другия шиши.

    Не си интересен и въоще значим. Твойто е карай лаф да става. Я КАЖИ НЕЩО ЗА ОТЧЕТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА със заключението, че до този хал ни докараха правителствата от последните 4-5 години и особено това с министър теменужка с нежното прозвище табуретката.
    ЗАЩО НЕ ГО КОМЕНТИРАШ???? Да ти го изпратя ли да го видиш?

    20:12 05.11.2026

  • 17 ще го търсят,

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бойко Банкията":

    за да му се нахвърлят. И той няма да е в зайчарника. ЧЕ БЕГА!

    20:14 05.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Брей, брей

    0 1 Отговор
    Ще каже човек, че 16 години ГЕРБ, СДС и ДПС не управляваха еднолично Територията.
    16 години управлява Борисов, плюс 4 години кмет на София, плюс 3 месеца депутат в НДСВ.
    Най- дълго управлявалият след Станко Тодоров, "политик".
    24 години и 3 месеца, и все някой му е виновен, преди Станишев, сега Радев.
    80% от държавен дълг на България е натрупан от ГЕРБ, СДС и сега за 7 месеца управление на ПБ, Радев му е виновен. За какво е виновен, че ГЕРБ, СДС, ни пратиха на борса ток и газ. Че ГЕРБ и Сглобката фалшифицираха дефицитите и инфлацията. Че ни набутаха в ойрозоната без Референдум. Че се изгавриха с Конституцията. Че унищожиха българските граници-Шенген.
    Че профукаха 96 млрд. лева за въвеждане на ойрото. Че Сглобката чудовищно увеличи БЮДЖЕТНИ ЗАПЛАТИ и депутати увеличение на всеки 3 месеца, което докара ЧУДОВИЩНА ИНФЛАЦИЯ и Заеми, Лихви.

    20:18 05.11.2026

  • 20 Две Статии за един ден

    1 2 Отговор
    Боко е изровил бухалката и я развъртя !!! Смелчага !

    20:18 05.11.2026

  • 21 Борисов е опитен политик и държавник

    1 0 Отговор
    Четете анализа на Филип Антонов който досега няма грешна прогноза!
    Според Антонов Борисов е опитен и с нюх и на президентските избори е оставил Радев да се пържи на бавен огън до месец март. Не е наивен като Асен Василев и Мирчев които искат да изритат Радев сега и така да се спаси. Радев ще избяга с милиардите ограбени от народа с олигсрсите си за 7 месеца и ще се оправдае че не са го оставили да работи. Ще има все още някаква подкрепа. Затова на президентските избори само твърдото Евро -Атлантическо крило на ГЕРБ е гласувало за Гюров. Дори в Белица в чийто градче стотици излязоха в подкрепа на кмета си Ревански ,Йотова печели. Ако е искал Борисов е можел да изкара 300-350 да гласуват за Гюров и да стане президент ,но така ще спаси Радев. А края на зимата след гражежа ,след удара към обикновените ,трудови хора толкова тежко ,Радев ще бъде приключен във всяко отношение.

    20:23 05.11.2026

  • 22 Ачо

    0 0 Отговор
    Това шопе няма нещо,което да не знае.На всяка манджа мерудия,ама му мина времето,когато му повериха колонията.Сега има друг надзирател.Каквито и лакърдии да говори,той е аут от управлението.Лалай си,мухльо!Големият генерал ти видя сметката.Скоро ще трябва да избягаш в Испания.Има къде да се настаниш там.Панаирджия!Няма да пускаш коментара лакей,знам.
    Да си знаеш и ти,че народа може да е неук,но в същото време може да е и мъдър!

    20:25 05.11.2026

  • 23 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

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