Бойко Борисов нападна Стефан Белчев заради контрола върху финансите

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов нападна депутата от „Прогресивна България“ Стефан Белчев заради негови твърдения за слаб контрол върху публичните финанси. В изказване в кулоарите на Народното събрание Борисов свърза критиките с професионалния път на Белчев, който е заемал няколко ръководни длъжности в системата на финансовия контрол.
По информация на Actualno.com Борисов е визирал именно Стефан Белчев. Депутатът е говорил в телевизионни участия за проблеми с контрола върху публичните средства, натрупвани през годините, и за решения, които са отслабили финансовата дисциплина.
Постовете на Белчев във финансовия контрол
Стефан Белчев е бил директор на Агенцията за държавна финансова инспекция в периода 2021–2024 г. Преди това е ръководил дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите, а от 2006 до 2016 г. е бил директор на дирекция „Вътрешен одит“ в същото ведомство.
Министерството на финансите съобщава, че Белчев е назначен за директор на АДФИ през юли 2021 г. от тогавашния финансов министър Асен Василев. Това се разминава с политическата формулировка на Борисов, че именно той го е направил ръководител на агенцията.
Белчев заема и поста заместник-министър на финансите от април до август 2024 г. Той беше освободен от длъжността със заповед на министър-председателя Димитър Главчев.
Нова роля в парламента
След влизането си в Народното събрание Белчев стана председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия. Той оглавява и подкомисията за контрол на публичните средства към Комисията по бюджет и финанси.
Така спорът между Борисов и Белчев се развива на фона на парламентарните обсъждания за състоянието на бюджета, финансовия контрол и отговорността на институциите при управлението на публични средства. Към момента публично известното изказване по темата е на Борисов, а отделна реакция на Белчев по конкретните думи не е посочена в използваните публикации.
Източници: actualno.com, btvnovinite.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румен Лъжеца
Коментиран от #10
19:51 05.11.2026
2 Бай Ставри
19:53 05.11.2026
3 хехе
Коментиран от #15
19:54 05.11.2026
4 И ПИТАМ
19:55 05.11.2026
5 втръсна ни се от тоя да ни го
ако тиквон не беше вкарал еврото можеше радеви да не вземат мнозинство в парла ментата
19:56 05.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бойко Банкията
Коментиран от #17
19:56 05.11.2026
8 ШЕФА
Коментиран от #14
19:57 05.11.2026
9 Боко, не се занимай с лъжливите фатмаци
Те сами се цакат. Сами се издават. Сами се оплитат в лъжите си.
Мани се!
20:01 05.11.2026
10 Да де, ама
До коментар #1 от "Румен Лъжеца":Влезе ли Тиквата Борисов зад решетките, всичко ще си дойде на мястото. Крадец голям е!
20:03 05.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Красимир Петров
20:04 05.11.2026
13 Фейк - либераст
20:05 05.11.2026
14 Тик-Ток
До коментар #8 от "ШЕФА":Тиквата е агент на ЦРУ и Мосад, затова му върви бизнеса
20:05 05.11.2026
15 Гост
До коментар #3 от "хехе":Може и на пияно да свири, но за радост не е опитвал!
20:07 05.11.2026
16 дедо боко
Не си интересен и въоще значим. Твойто е карай лаф да става. Я КАЖИ НЕЩО ЗА ОТЧЕТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА със заключението, че до този хал ни докараха правителствата от последните 4-5 години и особено това с министър теменужка с нежното прозвище табуретката.
ЗАЩО НЕ ГО КОМЕНТИРАШ???? Да ти го изпратя ли да го видиш?
20:12 05.11.2026
17 ще го търсят,
До коментар #7 от "Бойко Банкията":за да му се нахвърлят. И той няма да е в зайчарника. ЧЕ БЕГА!
20:14 05.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Брей, брей
16 години управлява Борисов, плюс 4 години кмет на София, плюс 3 месеца депутат в НДСВ.
Най- дълго управлявалият след Станко Тодоров, "политик".
24 години и 3 месеца, и все някой му е виновен, преди Станишев, сега Радев.
80% от държавен дълг на България е натрупан от ГЕРБ, СДС и сега за 7 месеца управление на ПБ, Радев му е виновен. За какво е виновен, че ГЕРБ, СДС, ни пратиха на борса ток и газ. Че ГЕРБ и Сглобката фалшифицираха дефицитите и инфлацията. Че ни набутаха в ойрозоната без Референдум. Че се изгавриха с Конституцията. Че унищожиха българските граници-Шенген.
Че профукаха 96 млрд. лева за въвеждане на ойрото. Че Сглобката чудовищно увеличи БЮДЖЕТНИ ЗАПЛАТИ и депутати увеличение на всеки 3 месеца, което докара ЧУДОВИЩНА ИНФЛАЦИЯ и Заеми, Лихви.
20:18 05.11.2026
20 Две Статии за един ден
20:18 05.11.2026
21 Борисов е опитен политик и държавник
Според Антонов Борисов е опитен и с нюх и на президентските избори е оставил Радев да се пържи на бавен огън до месец март. Не е наивен като Асен Василев и Мирчев които искат да изритат Радев сега и така да се спаси. Радев ще избяга с милиардите ограбени от народа с олигсрсите си за 7 месеца и ще се оправдае че не са го оставили да работи. Ще има все още някаква подкрепа. Затова на президентските избори само твърдото Евро -Атлантическо крило на ГЕРБ е гласувало за Гюров. Дори в Белица в чийто градче стотици излязоха в подкрепа на кмета си Ревански ,Йотова печели. Ако е искал Борисов е можел да изкара 300-350 да гласуват за Гюров и да стане президент ,но така ще спаси Радев. А края на зимата след гражежа ,след удара към обикновените ,трудови хора толкова тежко ,Радев ще бъде приключен във всяко отношение.
20:23 05.11.2026
22 Ачо
Да си знаеш и ти,че народа може да е неук,но в същото време може да е и мъдър!
20:25 05.11.2026
23 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.