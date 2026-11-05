Бойко Борисов нападна Стефан Белчев заради контрола върху финансите

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов нападна депутата от „Прогресивна България“ Стефан Белчев заради негови твърдения за слаб контрол върху публичните финанси. В изказване в кулоарите на Народното събрание Борисов свърза критиките с професионалния път на Белчев, който е заемал няколко ръководни длъжности в системата на финансовия контрол.

„Даже сутринта един господин казал, че бил слаб контролът. Ама вие сте виновни, когато доведохте да го правя шеф на Агенцията за държавна финансова инспекция. Абе, сине майчин, теб направих шеф на АДФИ, бе, да отговаряш за контрола. Не ви ли е срам?“

По информация на Actualno.com Борисов е визирал именно Стефан Белчев. Депутатът е говорил в телевизионни участия за проблеми с контрола върху публичните средства, натрупвани през годините, и за решения, които са отслабили финансовата дисциплина.

Постовете на Белчев във финансовия контрол

Стефан Белчев е бил директор на Агенцията за държавна финансова инспекция в периода 2021–2024 г. Преди това е ръководил дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите, а от 2006 до 2016 г. е бил директор на дирекция „Вътрешен одит“ в същото ведомство.

Министерството на финансите съобщава, че Белчев е назначен за директор на АДФИ през юли 2021 г. от тогавашния финансов министър Асен Василев. Това се разминава с политическата формулировка на Борисов, че именно той го е направил ръководител на агенцията.

Белчев заема и поста заместник-министър на финансите от април до август 2024 г. Той беше освободен от длъжността със заповед на министър-председателя Димитър Главчев.

Нова роля в парламента

След влизането си в Народното събрание Белчев стана председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия. Той оглавява и подкомисията за контрол на публичните средства към Комисията по бюджет и финанси.

Така спорът между Борисов и Белчев се развива на фона на парламентарните обсъждания за състоянието на бюджета, финансовия контрол и отговорността на институциите при управлението на публични средства. Към момента публично известното изказване по темата е на Борисов, а отделна реакция на Белчев по конкретните думи не е посочена в използваните публикации.

Източници: actualno.com, btvnovinite.bg, bta.bg