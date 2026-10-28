Илияна Йотова: ПП и ДБ искат да върнат времето на сглобката

ПП и ДБ, които подкрепиха кандидатурата на Гюров, искат да върнат времето на сглобката – мътни времена, в които лесно се обслужват лични интереси. За тях най-важната задача е да предизвикат нова политическа криза в страната, да съборят правителството, Асен Василев да стане министър-председател и отново да влезем в безвремието на нестабилност. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова на среща с граждани във Велико Търново в Музей „Възраждане и Учредително събрание“. Да заяви своята подкрепа за нея беше дошъл и премиерът Румен Радев.

„Нашата победа с Кирил Вълчев тръгва от тази зала – емблема на свобода и държавност. През 2016 г. с днешния министър-председател Румен Радев започнахме своята битка за друга България – България на държавността, в която законите важат за всички, няма злоупотреба с власт, телефонно право и шуробаджанащина“, подчерта Йотова. Тя посочи, че двамата са устояли на всички удари, но не са влезли в съглашателство зад гърба на хората.

„Партиите, които подкрепят нашите опоненти, са хора, готови за котерийни интереси да правят безпринципни коалиции, да се гаврят с българската Конституция, а днес смеят да говорят за нов път за България“, заяви кандидатът за президент.

„Когато говорим за г-н Гюров, го слагайте в скоба, защото в 90% от случаите той не говори, а говорят Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Тези хора му изкараха цялата кампания. Питам се обаче дали Гюров е съгласен с калната кампания, която проведоха срещу мен“, посочи Илияна Йотова.

Тя изтъкна, че са диаметрално противоположни нейните и на Кирил Вълчев позиции с тези на опонентите по въпроса за войната в Украйна. „Тези хора искат войната в Украйна да продължава. Война, която донесе толкова разрушения, невинни жертви – православни хора, хора славяни. Войната се оказва много добър бизнес, вкл. и за част от политическата система в България“, заяви Илияна Йотова, като посочи публични информации, според които един от основните спонсори на Гюров има голяма украинска фирма за производство на дронове. „Това не е ли конфликт на интереси? Какви зависимости би имал бъдещият президент“, запита тя.

По думите ѝ тези хора не могат да погледнат встрани от налегналата ги тежка русофобия, готови са да унищожат и националния интерес, за да са от „правилната страна“ на историята, както те казват. Йотова подчерта тежките последствия от войната върху икономиката на цяла Европа. „Войната се просмука в много от системите на европейските държави и хората излязоха по улиците, за да протестират срещу обедняването“, заяви тя.

Илияна Йотова отново се обяви за спиране на бойните действия в Украйна и мирно решаване на конфликта, в което Европа трябва да има активна роля със свое предложение. Кандидатът за президент посочи, че Финландия и Норвегия вече са разговаряли с руския президент. „Не можем повече да наливаме средства в тази война. България не може да бъде част от Коалицията на желаещите, която да изпраща български войници като мироопазващи сили. Български войници нямат място в Украйна“, категорична беше Илияна Йотова.

В изказването си тя акцентира и върху тежкото икономическо състояние на България. „Новото правителство завари опразнена хазна на минус 2 млрд. заради бюджетите на Асен Василев, правени със заветната цел 3% дефицит, за да влезем в еврозоната“, подчерта Йотова. Тя припомни, че с Румен Радев поискаха референдум за еврото, защото държавата не е била подготвена, нямала е контролни функции за борба със спекулата. „Дори не допуснаха въпроса за референдума за разглеждане в Народното събрание. Не искат спекулата да свършва, защото са лично облагодетелствани от нея“, заяви Илияна Йотова.

Кандидатът за президент посочи, че е избрала Кирил Вълчев за кандидат за вицепрезидент, защото е човек на правото и на словото. „Години наред работихме заедно, за да запълним голям вакуум – България да бъде позната навън със своето голямо историческо и културно наследство, със своите таланти и постижения днес. Работихме активно с българските общности в чужбина, които са голям потенциал“, заяви Илияна Йотова.

Да браним българската история, призова тя и припомни как като премиер Кирил Петков е щял да предаде българската позиция за Северна Македония, ако в последния момент не се е намесил Румен Радев. „Тези хора поставят под въпрос отбелязването догодина на 150-годишнината на Руско-турската освободителна война. Ако спечеля вашето доверие и стана президент, искам да бъда патрон на тези чествания“, подчерта Илияна Йотова.

Тя благодари на Румен Радев за 9-годишната съвместна работа. „Имахме своите различия, но навън излъчвахме сила, съгласие и добри решения за страната. Вие сте военен човек – благодаря, че ми гласувате доверие и подавате ръка на жена да бъде кандидат за президент и върховен главнокомандващ“, обърна се Илияна Йотова към премиера.

Тя благодари за всеки глас, получен на първия тур в подкрепа на кандидатпрезидентската им двойка с Кирил Вълчев. „От старата българска столица, от Велико Търново започва нашата победа“, подчерта Йотова.