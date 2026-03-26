Важните новини във ФАКТИ на 26.03.2026 г.

Емил Дечев: В пъти е по-голяма активността срещу изборните престъпления преди вота

Акции се провеждат срещу купения вот и арести в различни точки на страната. Десетки са задържаните за последните 24 часа.

Васил Терзиев: Движението по бул. "Александър Стамболийски" ще бъде пуснато до два месеца

Движението по бул. „Александър Стамболийски“, в участъка от Западния парк до бул. „Константин Величков“ с дължина 1,7 км, се очаква да бъде пуснато до два месеца, ако времето позволява, обяви пред журналисти кметът на София Васил Терзиев, предават от БТА. Той провери ремонта на участък от булеварда заедно със заместник-кмета по строителство Никола Лютов и инж. Иво Иванов от инвеститорския контрол на обекта.

Емануил Йорданов: Целият този вой срещу министър Емил Дечев идва да покаже, че си гледа работата както трябва

Новият министър (на вътрешните работи) има достатъчно смелост и енергия да се справи с проблема, доколкото един такъв проблем може да бъде решен. Няма престъпление, което да е изкоренено изцяло и да са разкрити всички извършители. Това коментира в ефира на NovaNews бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов по повод активността на МВР срещу купуването и продаването на гласове, цитиран от novini.bg.

Демерджиев и Владислав Величков: МВР си върши работата. Прилагат се добри практики. Само една партия роптае

За мен е въпрос на национална сигурност да имаме честни избори. Това е основната предпоставка за опазване на националния суверенитет. Това заяви кандидатът за депутат от ПП-ДБ Владислав Величков в „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.

Асен Василев от Варна: Да има 160 човека, които да натиснат копчето за нов ВСС, за нов главен прокурор. Този да си ходи

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев и представители на партията посетиха Варна, където се срещнаха с кмета на града Благомир Коцев, както и с листата на коалицията в морската столица, информират от novini.bg.

Благомир Коцев благодари на Василев за подкрепата по време на ареста му. На свой ред лидерът на ПП му отговори, че благодарността трябва да е към варненци. И също благодари на всички застанали зад Коцев: "Да покажем, че "Пламенките" няма как да спечелят".

Тогава си обещахме нещо - да ги бием в парламента, да ги бием на площада и да ги бием в Европа. Мисля, че и трите се случиха. Вече въпросът е българските граждани, за последно, да приключат с модела на Борисов и на Пеевски. Да има 160 човека, които да натиснат копчето за нов Висш съдебен съвет, за нов главен прокурор, който ходи и разследва купувачите на гласове, а не министъра, който ги е хванал. С този главен прокурор справедливост в държавата няма да видим. Крайно време е да си ходи, както и двамата му господари Борисов и Пеевски. Почнали сме ги, няма да се откажем, допълни още Асен Василев.

Делян Пеевски: Европа потвърди - изборът на Гюров е незаконен, цялата отговорност е на Йотова

Днес генералният адвокат Николас Емилиу, изрази становище пред Съда на Европейския съюз (СЕС) по казуса, свързан с отстраняването на Андрей Гюров като подуправител на Българската народна банка (БНБ), което потвърждава законността на решението на БНБ за неговото отстраняване.

За страната ни това означава само едно - че президентът Илияна Йотова, която не се вслуша в предупрежденията, че Андрей Гюров не може да заеме поста служебен министър-председател, носи цялата отговорност за този незаконен избор и последиците от него.

Генералният адвокат по казуса с Андрей Гюров: Законът за БНБ не противоречи на Правото на ЕС

Законът за Българската народна банка не противоречи на Правото на ЕС по отношение на изискванията към членовете на националните банки, както и във връзка с основанията за тяхното освобождаване. Това най-общо е становището на генералния адвокат Николас Емилиу (Nicholas Emiliou), изразено днес пред Съда на Европейския съюз (СЕС) по казуса, свързан с отстраняването на Андрей Гюров като подуправител на Българската народна банка (БНБ), съобщават от lex.bg.

Крум Зарков: Ще настояваме за сериозни инвестиции в социалното предприемачество

"Ще предложим цялостен нов модел за достъпа до здравни и социални услуги в два аспекта - тяхната реорганизация и борба със злоупотреби.". Това заяви председателят на БСП Крум Зарков по време на среща със социални работници и родители на деца с увреждания. Като пример той посочи огромния брой фалшиви ТЕЛК-ве, които отклоняват ресурс, който може да се ползва.

Водачът на листата на БСП-Обединена левица във Варна д-р Десислав Тасков е на мнение, че трябва да се върне специализираният ТЕЛК, както за социално значимите заболявания, така и за психиатричната експертиза. "Не е хуманно да се утежнява животът на тези, на които им е най-тежко", подчерта той.

Зарков е на мнение, че трябва да се направят сериозни инвестиции в социалното предприемачество за лицата с увреждания, които могат да имат активност. "Те ще се чувстват по-добре, а ние като общество печелим. За тях и техните родители е от ключово значение".

"Ние имаме специален поглед и към социалната сфера, като държавна – социалните работници. Ниско платени работни места, които водят до високо текучество, защото ниската заплата се компенсира с огромен обем работа", заяви Зарков. Той е на мнение, че трябва да се преразгледа цялата сфера и да се финансирана по друг начин, но и да се увеличи контролът върху качеството на работа на социалните работници. "Те заслужават уважение и трябва да бъдат подкрепени със съвсем различно отношение".

По неговите думи погледът, който обществото отправя към хората с увреждания и тези, които се грижат за тях, е изключително важен. "Тази грижа трябва да бъде призната, не само духовно, а и като стаж, работа и материално заплащане. Защото да посветиш живота си на някой друг е занимание, което заслужава не просто уважение, а оценка. Едно общество се мери по това как се грижи за хората в по-слаба позиция. А не според броя на мултимилионерите.", каза още председателят на НС на БСП.

"Едно нещо не съм успявал да разбера, дори и когато сме работили по законите в парламента – как може някой да си представи, че това може да бъде политика финансирана на проектен принцип, т.е. периодично. Хората, които се грижат за лица с увреждания, стават като ловци на фондове. Те са по-добре специализирани от тези, които се занимават с това професионално, защото са принудени да следят всичко.". Според Зарков трябва да има устойчива политика и бюджетно финансиране.

"Необходима е специализирана здравна помощ и обслужване на хора с увреждания. Като лекар съм се сблъскал с подобни случаи и знам колко е трудно.", допълни водачът на листата на БСП във Варна д-р Десислав Тасков.

Той е на мнение, че трябва да се сключи договор със здравни заведения за осигуряване на спешен портал и базисна медицинска грижа.

Кандидатите за народни представители се ангажираха веднага след изборите да се започне работа по законите. "Нужно е предложенията да дойдат от хора, които реално са се сблъсквали със ситуацията и проблемите на хората с увреждания.", допълни Зарков.

Разкриха незаконни кланици в Кърджалийско: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара

Незаконни кланици в два частни имота в с. Чифлик, община Кърджали, бяха открити при съвместна акция на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Кърджали и Икономическа полиция. Това съобщават от БАБХ на страницата си в интернет.

Социалното министерство приема сигнали за използване на социалните инструменти за натиск върху избиратели

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) напомня, че приема сигнали за опити за използване на социалните инструменти за натиск върху избирателите. Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов вече призова всички граждани, които имат данни за подобни практики, да ги предоставят.

Асен Василев: Това, че МВР за първи път от 2021-а година насам си върши работата, е похвално. Гарантира честни избори

"Много се радвам, че сме в Цар Калоян, имаме доста силна листа в Разград. В последните дни виждаме как може да се работи нормално и да се гонят купувачите на гласове, и да се арестуват". Това заяви лидерът на „Продължаваме Промяната“ (ПП) и кандидат за народен представител от листите на ПП-ДБ Асен Василев, цитиран от novini.bg.

Борисов от Лом: Има Шенген, има еврозона и ако имаше редовно правителство нямаше да изхвърчат цените така

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети Лом. Заедно с местния кмет той отиде в обновената спортна зала в града.

"Не случайно кметовете идват на среща с нас. Освен че в последния ден им оправихме капиталовите разходи, преходните остатъци, те разчитат на редовен бюджет - работят с 1/12. Ако искат да се продължи работата - да гласуват за ГЕРБ", заяви Борисов, цитиран от novini.bg.

БКПЗ: Българското производство на плодове и зеленчуци е на критичния минимум

Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) представи пред Министерския съвет пакет от спешни мерки за ограничаване на негативните ефекти от войната в Близкия изток върху българското земеделие и хранителния сектор.

Министър Младенова: България и САЩ имат потенциал за сътрудничеството във високотехнологичните сектори

Високотехнологичните производства, технологичният трансфер и комерсиализацията на научни разработки са приоритетни в търговско-икономическото сътрудничество на България със САЩ. Българският бизнес е доказал ролята си на лидер в региона в технологичните сектори и иновациите и има потенциала да разширява присъствието си на международните пазари, сред които и на американския. Това заяви министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова при откриването на Международна конференция „EXPLORE US” с участието на над 120 компании.

Централната избирателна комисия представи образците на бюлетините за изборите на 19 април (СНИМКИ)

Централната избирателна комисия представи образците на хартиената и електронната бюлетина за гласуване на предстоящите избори за Народно събрание на 19-ти април, информират от novini.bg.

СО събира създателите на граждански решения с отворен код

Столична община проведе кръгла маса с водещи създатели на граждански дигитални решения, базирани на отворени данни. Срещата събра разработчици, експерти и представители на общинската администрация, които работят активно по създаването на инструменти в полза на гражданите – от платформи за градски транспорт и подаване на сигнали до карти за градска среда и анализ на данни.

Уволняват учителка за предизборна агитация в ловешко училище

Министерството на образованието и науката е подало сигнал до полицията и прокуратурата заради съмнения за незаконна политическа агитация в училище в Угърчин. Това съобщи служебният министър Сергей Игнатов на посещение във ВМУ във Варна.

Българските ВМС: Най-опасна за нас е войната в Черно море, а не в Персийския залив

Най-притеснителна за нашата страна е войната, която се води в Черно море – в Украйна, а не в Персийския залив, каза командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов. Той бе сред участниците в международната конференция за сигурността на Черно море, организирана от Висшето военноморско училище (ВВМУ) във Варна.

Мирчев и Божанов: МВР работи, а прокуратурата и ДАНС разпъват чадъри

МВР работи активно срещу купуването на гласове, има много досъдебни производства, но ДАНС бездейства, а прокуратурата разпъва чадър над поръчителите. Това заявиха в изявление от фейсбук страницата на “Да, България” съпредседателите на партията Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

БНБ: Депозитите на домакинствата у нас нарастват

Депозитите на домакинствата в българската банкова система нарастват с 20,3 на сто на годишна база до 55,782 млрд. евро към края на месец февруари тази година, сочат данните на Българската народна банка (БНБ).

Министър Игнатов: Датата 20 април заслужава да бъде обявена за официален празник

Датата 20 април заслужава да бъде обявена за официален празник, тъй като на нея се ражда българската държава и това никой не може да го отрече. Това каза служебният министър на образованието Сергей Игнатов, който посети Висшето военноморско училище във Варна.

България и Турция са приятели и важни регионални партньори

Ваше превъзходителство, откакто поехте поста си на посланик в София през май 2024 г., как оценявате сегашното състояние на двустранните отношения между Турция и България?

20 000 евро е най-голямото дарение за участник в изборите

20 000 евро е най-голямото дарение за участник в изборите, обявено в Сметната палата досега. Броят на обявените дарения е 110 на обща стойност 149 116 евро. Те са направени от физически лица за двама участници в изборите, съобщава бТВ.

Пета поредна година България е на първо място по смъртност в ЕС

Пет години подред България е на първо място по смъртност в целия Европейски съюз.

Фалшиви съобщения от името на НАП искат данни за „възстановяване“ на данъци

Фалшиви съобщения, представящи се за Национална агенция за приходите (НАП), се разпространяват чрез популярно приложение за чат комуникация.