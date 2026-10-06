Йордан Божилов: Войната на Русия навлиза в български и румънски води

Мащабна спасителна операция се провежда в Черно море след инцидент с търговски кораби в района източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Плаващ под български флаг ро-ро/пътнически ферибот е бил пренасочен, за да окаже помощ на бедстващи моряци.

Информацията за случилото се остава недостатъчна и на места противоречива, заяви Йордан Божилов, създател на Софийския форум по сигурността и бивш заместник-министър на отбраната. По думите му една от версиите е, че два кораба са се сблъскали и единият е потънал, а друга сочи атака с дронове.

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„Удар с дронове е директно нападение, а другото е инцидент“, посочи Божилов.

Той отбеляза, че през последните дни се засилват атаките с въздушни дронове срещу кораби, превозващи зърно и други продукти от украински пристанища.

Инцидентът е в икономическата зона

„Войната се ожесточава и лошото е, че вече навлиза в румънски и български води“, коментира Божилов.

Бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев уточни, че атаката не е станала в териториалните води на България, а в изключителната икономическа зона на страната. По думите му в района има и дрейфуващ кораб, чийто екипаж е напуснал плавателния съд. Той се намира близо до българските териториални води, на около 40 морски мили от Шабла.

Керемедчиев предупреди, че кризата може да засегне търговските пътища на България и да натовари допълнително спасителните екипи и системата за реакция при морски аварии. Според него рискът от подобни инциденти ще продължи да се увеличава.

Божилов заяви, че основният въпрос е сигурността на корабоплаването. Той посочи, че при удари в изключителната икономическа зона България има ограничени възможности и основната ѝ роля е да оказва помощ.

Призив за обща реакция в Черно море

Според Божилов трябва да бъдат създадени механизми за съвместни действия при подобни ситуации и да се подобри координацията между България и Румъния. Той смята, че в разговорите трябва да бъдат привлечени Европейският съюз и НАТО.

„Възможно е да поискаме допълнителни консултации за това какво трябва да се направи в Черно море, защото корабоплаването наистина ще бъде засегнато“, заяви той.

Експертът Момчил Дойчев определи атаките като част от руската хибридна война, насочена към ескалиране на напрежението в Черноморския регион. По думите му инцидент в териториални води на държава от НАТО би означавал следваща степен на ескалация и би могъл да предизвика по-сериозен отговор от Алианса.

Източници: novini.bg, nova.bg