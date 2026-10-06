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Йордан Божилов: Войната на Русия навлиза в български и румънски води
  Тема: Украйна

Йордан Божилов: Войната на Русия навлиза в български и румънски води

6 Октомври, 2026 11:21 955 58

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Експертът призова за по-добра координация между България и Румъния

Йордан Божилов: Войната на Русия навлиза в български и румънски води - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Мащабна спасителна операция се провежда в Черно море след инцидент с търговски кораби в района източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Плаващ под български флаг ро-ро/пътнически ферибот е бил пренасочен, за да окаже помощ на бедстващи моряци.

Информацията за случилото се остава недостатъчна и на места противоречива, заяви Йордан Божилов, създател на Софийския форум по сигурността и бивш заместник-министър на отбраната. По думите му една от версиите е, че два кораба са се сблъскали и единият е потънал, а друга сочи атака с дронове.

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„Удар с дронове е директно нападение, а другото е инцидент“, посочи Божилов.

Той отбеляза, че през последните дни се засилват атаките с въздушни дронове срещу кораби, превозващи зърно и други продукти от украински пристанища.

„Войната се ожесточава и лошото е, че вече навлиза в румънски и български води“, коментира Божилов.

Инцидентът е в икономическата зона

Бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев уточни, че атаката не е станала в териториалните води на България, а в изключителната икономическа зона на страната. По думите му в района има и дрейфуващ кораб, чийто екипаж е напуснал плавателния съд. Той се намира близо до българските териториални води, на около 40 морски мили от Шабла.

Керемедчиев предупреди, че кризата може да засегне търговските пътища на България и да натовари допълнително спасителните екипи и системата за реакция при морски аварии. Според него рискът от подобни инциденти ще продължи да се увеличава.

Божилов заяви, че основният въпрос е сигурността на корабоплаването. Той посочи, че при удари в изключителната икономическа зона България има ограничени възможности и основната ѝ роля е да оказва помощ.

Призив за обща реакция в Черно море

Според Божилов трябва да бъдат създадени механизми за съвместни действия при подобни ситуации и да се подобри координацията между България и Румъния. Той смята, че в разговорите трябва да бъдат привлечени Европейският съюз и НАТО.

„Възможно е да поискаме допълнителни консултации за това какво трябва да се направи в Черно море, защото корабоплаването наистина ще бъде засегнато“, заяви той.

Експертът Момчил Дойчев определи атаките като част от руската хибридна война, насочена към ескалиране на напрежението в Черноморския регион. По думите му инцидент в териториални води на държава от НАТО би означавал следваща степен на ескалация и би могъл да предизвика по-сериозен отговор от Алианса.

Източници: novini.bg, nova.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Стягайте мешките за Източният фронт!

    Коментиран от #6

    11:24 06.10.2026

  • 3 войната е

    17 4 Отговор
    на евреите и нату

    11:24 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Питане

    5 2 Отговор
    Колко са лудите на северо-изток - един, или цяла държава ???

    11:24 06.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 смешници

    19 2 Отговор
    Ми , веднага (ама - на секундата) да обявим война на РФ !!! Путин , когато разбере , че могъщата българска армия може да го нападне - мигом ще обяви безусловна капитулация !

    11:25 06.10.2026

  • 8 Кая калас

    13 2 Отговор
    Айде да превземем Крим🤣😂😂

    Коментиран от #14

    11:25 06.10.2026

  • 9 Абе

    18 2 Отговор
    Защо лъжити и плашити хората.

    11:25 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Каля Каяс

    16 1 Отговор

    До коментар #8 от "Кая калас":

    Много добро предложение !!! Ако велика Естония нападне Русия , на руснаците майката ще им се ... !!! Я издържат 2-3 часа , я - не /преди да умрат от смях/ !!!

    11:28 06.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мда

    26 1 Отговор
    Йордан Божилов е завършил философския факултет на Московския държавен университет “М. Ломоносов”. Защо стана върл €вров атлантик? Ами за едни €вра става дума...

    Коментиран от #44

    11:31 06.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 44 Евра евра

    1 7 Отговор

    До коментар #16 от "Мда":

    И Волгата отиде за евра.И ти би отишъл,но нямаш шанс.

    Коментиран от #49

    11:37 06.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ще навлезе

    5 1 Отговор
    С толкова войнолюбци никой мислещ не очаква друго. Породажна сган!

    11:40 06.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Волгата

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "Евра евра":

    за разлика от теб е българин и си заслужава Еврата!

    11:41 06.10.2026

  • 50 Колко си мислеха войнолюбците

    7 0 Отговор
    че Русия ще предупреждава да спрат доставките на оръжия? Всяко нещо си има граници!

    11:45 06.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Комуняга

    4 0 Отговор
    Добре Данчо, но какво ще правим сега ? Нямаме армия, нямаме оръжия, нямаме обучени войници, нямаме противодронни системи....какво да правим ? Можем само да квичим ида заклеймяваме.До това дередже ни докара членството ни в ЕС и НАТО !

    11:58 06.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Свидетел

    3 0 Отговор
    Имаш огромна грешка, не Русия, а Украйна влиза в акваторията на Румъния и България и прави всякакви глупави деяния, само и само да привлече НАТО към ,,открит" конфликт с Русия!

    12:06 06.10.2026

  • 56 Слава Україні

    1 0 Отговор
    Този гол охлюв трябва да е в полето на Донбас.

    12:08 06.10.2026

  • 57 Мич

    2 0 Отговор
    Не се бойте, евроатлантици, НАТО ви пази.

    12:11 06.10.2026

  • 58 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Всичко е изписано на лицето му!!! - ПЛУЖЕКЧ!!!

    12:29 06.10.2026

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