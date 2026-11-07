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Почетоха загиналите воини на Архангелова задушница в София

Почетоха загиналите воини на Архангелова задушница в София

7 Ноември, 2026 11:53 406 9

  • архангелова задушница-
  • военен мавзолей-костница-
  • българска армия-
  • патриарх даниил-
  • софия

Панихидата пред Военния мавзолей-костница беше отслужена от патриарх Даниил. В ритуала участва Националната гвардейска част

Почетоха загиналите воини на Архангелова задушница в София - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

С панихида и военен ритуал в София беше почетена паметта на загиналите български военнослужещи на Архангелова задушница. Церемонията се проведе пред Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища.

Заупокойната панихида отслужи Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. Националната гвардейска част участва с военен ритуал в памет на военнослужещите, загинали във войните за национално освобождение и обединение, в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време.

Почит към загиналите военнослужещи

На церемонията присъстваха президентът Илияна Йотова, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Пред мемориала бяха представители на ръководството на Министерството на отбраната, висши офицери от въоръжените сили и членове на военнопатриотични съюзи.

„С военен ритуал от Националната гвардейска част ще бъде отдадена почит пред паметта на военнослужещите“

Архангелова задушница, известна и като Мъжка задушница, е сред дните, в които се почита паметта на починалите. По традиция на този ден Българската армия отдава почит и на военнослужещите, загинали при изпълнение на службата си.

Военни ритуали за Архангелова задушница бяха организирани и в други населени места в страната.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 румен радев

    3 1 Отговор
    Вечная Славь !!!

    11:56 07.11.2026

  • 2 гост

    3 1 Отговор
    Мюфтията защо не е там ? Или той не почита такива работи.

    11:58 07.11.2026

  • 3 Нека да пиша

    1 2 Отговор
    Там е била Ескубарова.

    12:01 07.11.2026

  • 4 Че няма

    0 1 Отговор
    как да станат истинските български Мъже и Войни...... Сега само се гневят там Горе , като ги гледат как клечат за снимка !

    12:01 07.11.2026

  • 5 Българин

    0 0 Отговор
    воини - Какво означава ?

    Коментиран от #6

    12:02 07.11.2026

  • 6 Тъст ми е служил в строителни войски

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Заедно с онзи дето е на градус° в
    Печели последния...😕

    12:08 07.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тик-Ток

    1 1 Отговор
    Напразно са загинали тези воини

    12:18 07.11.2026

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