Почетоха загиналите воини на Архангелова задушница в София

С панихида и военен ритуал в София беше почетена паметта на загиналите български военнослужещи на Архангелова задушница. Церемонията се проведе пред Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища.
Заупокойната панихида отслужи Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. Националната гвардейска част участва с военен ритуал в памет на военнослужещите, загинали във войните за национално освобождение и обединение, в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време.
Почит към загиналите военнослужещи
На церемонията присъстваха президентът Илияна Йотова, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Пред мемориала бяха представители на ръководството на Министерството на отбраната, висши офицери от въоръжените сили и членове на военнопатриотични съюзи.
Архангелова задушница, известна и като Мъжка задушница, е сред дните, в които се почита паметта на починалите. По традиция на този ден Българската армия отдава почит и на военнослужещите, загинали при изпълнение на службата си.
Военни ритуали за Архангелова задушница бяха организирани и в други населени места в страната.
Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 румен радев
11:56 07.11.2026
2 гост
11:58 07.11.2026
3 Нека да пиша
12:01 07.11.2026
4 Че няма
12:01 07.11.2026
5 Българин
Коментиран от #6
12:02 07.11.2026
6 Тъст ми е служил в строителни войски
До коментар #5 от "Българин":Заедно с онзи дето е на градус° в
Печели последния...😕
12:08 07.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тик-Ток
12:18 07.11.2026