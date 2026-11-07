Почетоха загиналите воини на Архангелова задушница в София

С панихида и военен ритуал в София беше почетена паметта на загиналите български военнослужещи на Архангелова задушница. Церемонията се проведе пред Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища.

Заупокойната панихида отслужи Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. Националната гвардейска част участва с военен ритуал в памет на военнослужещите, загинали във войните за национално освобождение и обединение, в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време.

Почит към загиналите военнослужещи

На церемонията присъстваха президентът Илияна Йотова, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Пред мемориала бяха представители на ръководството на Министерството на отбраната, висши офицери от въоръжените сили и членове на военнопатриотични съюзи.

„С военен ритуал от Националната гвардейска част ще бъде отдадена почит пред паметта на военнослужещите“

Архангелова задушница, известна и като Мъжка задушница, е сред дните, в които се почита паметта на починалите. По традиция на този ден Българската армия отдава почит и на военнослужещите, загинали при изпълнение на службата си.

Военни ритуали за Архангелова задушница бяха организирани и в други населени места в страната.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg