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Времето днес, прогноза за четвъртък, 8 октомври: Остава слънчево и топло

Времето днес, прогноза за четвъртък, 8 октомври: Остава слънчево и топло

8 Октомври, 2026 03:00 669 2

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Температурите ще достигнат 30°, но сутринта в западните котловини са възможни слани.

Времето днес, прогноза за четвъртък, 8 октомври: Остава слънчево и топло - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Слънчево и топло време ще преобладава в България в четвъртък, 8 октомври. Ще има временни разкъсвания на високата облачност, а вятърът ще бъде слаб, от юг-югозапад.

„В четвъртък, 8 октомври, ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност“, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология. Според прогнозата минималните температури ще са между 0° и 1° в отделни части на високите западни полета и котловините, до 12°-14° по Черноморието. При тихо време на места в западната част на страната са възможни слани.

Дневните температури ще се повишат още и ще бъдат между 25° и 30°. В София се очакват около 6° сутринта и до 26° през деня. Прогнозата на Meteo Balkans също предвижда максимални температури до 30°, като посочва около 4° в столицата в началото на деня и около 26° следобед.

Слънчево време и в планините

В планините ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. По високите части ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19°, а на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието също ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°, температурата на морската вода ще е 19°-20°, а вълнението ще бъде 2-3 бала. Съществени валежи в страната не се очакват.

Източници: bgnes.bg, meteobalkans.com


България
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