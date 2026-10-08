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Ива Петрова: Ще търсим подкрепа от НАТО за изясняване на инцидентите с ударените кораби в Черно море

Ива Петрова: Ще търсим подкрепа от НАТО за изясняване на инцидентите с ударените кораби в Черно море

8 Октомври, 2026 09:05 705 15

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  • дрон-
  • черно море

Министърът подчерта, че към момента няма критични обстоятелства, които да застрашават програмите за търсене и проучване на енергийни ресурси в Черно море. Въпреки това рисковете продължават да бъдат наблюдавани

Ива Петрова: Ще търсим подкрепа от НАТО за изясняване на инцидентите с ударените кораби в Черно море - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България, Румъния и Турция ще потърсят подкрепа от НАТО за изясняване на обстоятелствата около инцидентите с ударените кораби в Черно море. Към момента няма непосредствена опасност за националната сигурност, но ситуацията крие определени рискове.

Това заяви пред БНТ министърът на енергетиката Ива Петрова.

По думите на Петрова ситуацията в Черно море оказва влияние върху оценката на рисковете за критичната енергийна инфраструктура на страната. Тя увери, че се предприемат необходимите мерки за нейната защита.

Министърът подчерта, че към момента няма критични обстоятелства, които да застрашават програмите за търсене и проучване на енергийни ресурси в Черно море. Въпреки това рисковете продължават да бъдат наблюдавани.

Ниското ниво на река Дунав е фактор, който се взема предвид при планирането на работата на АЕЦ „Козлодуй“. Ива Петрова съобщи, че предстои планов ремонт на шести блок на централата, като ситуацията се следи внимателно.

Разглеждат се и възможности за осигуряване на алтернативни източници на вода. По думите на министъра са предвидени допълнителни системи за охлаждане на бъдещите седми и осми блок на АЕЦ „Козлодуй“, които са част от плановете за развитие на ядрената енергетика в страната.

Ива Петрова изрази увереност, че България няма да срещне сериозни затруднения през предстоящия зимен сезон. Властите продължават да следят както ситуацията в Черно море, така и водните ресурси, необходими за нормалната работа на енергийната инфраструктура.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ние русофилите

    10 3 Отговор
    Искрено се радваме, че нашият туризъм и черноморска икономика отиват на кино!

    Коментиран от #5

    09:08 08.10.2026

  • 2 Когато

    9 1 Отговор
    Някой е глупав, е завинаги!

    Като как си представят да направят нещо срещу Русия?

    Санкции на компотите, може би?

    09:11 08.10.2026

  • 3 Милена

    12 1 Отговор
    Ще търсите я , щото сме гола вода. България няма как да се защити при какъвто и да било удар от сериозна категория. КАКВА Е ПОЛЗАТА ОТ ЧЛЕНСТВОТО НИ В НАТО? За 20 години членство се оказваме незащитени, необорудвани въпреки огромните пари, които наливаме в Алианса. НАТО е безалтернативно, защото ни пази. Сега се оказва, че не ни пази, защото не функционира така, че да ни пази.
    НАТО въоръжава Украйна и всичко загуби там. Цялата тактика и стратегия на Алианса се разби в Донбас. Хиляди натовски офицери и треньори загинаха в Украйна. За 5 години освен, че забави Русия, не попречи сантиметър на плановете и действията и. В същото време, ако НАТО хаби ресурса си, за да воюва с Русия в Украйна, няма как да има потенциал на други точки в Алианса.

    ВПК бълва натовска продукция и се оказва, че нямаме нито самолети, нито ПВО, нито отговор при евентуална атака. Затова ли е този рев при всеки случай за член 5 у всеки жълтопаветник, защото знаят, че ако ни атакува дори детската градина на Измир, сме дотам? Защо харчим пари, които ако ги сумираме, ще ни стане лошо, хора, ще ни стане лошо какви пари потъват в НАТО, и резултатите са, че сме по бели гащи във военно отношение?

    Коментиран от #7

    09:14 08.10.2026

  • 4 Цайс на фланга на НАТО

    4 1 Отговор
    Ще го търсим под вола, а после и под слона.

    09:18 08.10.2026

  • 5 Али Бабов

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ние русофилите":

    и русофил ли стана вече? Явно е модерно напоследък.

    09:21 08.10.2026

  • 6 надарена кака

    2 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    09:25 08.10.2026

  • 7 Специалист

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Милена":

    Браво много точен анализ. Финансираме НАТО без реална полза за нас а в същото време събираме капачки за кувьози за българските деца

    09:27 08.10.2026

  • 8 0407

    6 1 Отговор
    При толкова техника и в трите страни...нато ,що не каже веднага "кво" е станало.......

    Коментиран от #11

    09:27 08.10.2026

  • 9 Ще ! Ще ! Ще !

    4 1 Отговор
    Искаме Резултат !

    09:36 08.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Оти НАТО !

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "0407":

    Е Само Претенция !

    На Хора !

    От Типа !

    РР !

    09:37 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ШЕФА

    2 2 Отговор
    Ремонт на шести блок,6 милиона в офшорката на ОПГ Пагубни за България. Мотото на Румен Кеша е Крадем и Грабим 24/7 ,а предизборните обещания друг път,те за това се казват обещания !

    10:07 08.10.2026

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