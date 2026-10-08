Ива Петрова: Ще търсим подкрепа от НАТО за изясняване на инцидентите с ударените кораби в Черно море

България, Румъния и Турция ще потърсят подкрепа от НАТО за изясняване на обстоятелствата около инцидентите с ударените кораби в Черно море. Към момента няма непосредствена опасност за националната сигурност, но ситуацията крие определени рискове.

Това заяви пред БНТ министърът на енергетиката Ива Петрова.

По думите на Петрова ситуацията в Черно море оказва влияние върху оценката на рисковете за критичната енергийна инфраструктура на страната. Тя увери, че се предприемат необходимите мерки за нейната защита.

Министърът подчерта, че към момента няма критични обстоятелства, които да застрашават програмите за търсене и проучване на енергийни ресурси в Черно море. Въпреки това рисковете продължават да бъдат наблюдавани.

Ниското ниво на река Дунав е фактор, който се взема предвид при планирането на работата на АЕЦ „Козлодуй“. Ива Петрова съобщи, че предстои планов ремонт на шести блок на централата, като ситуацията се следи внимателно.

Разглеждат се и възможности за осигуряване на алтернативни източници на вода. По думите на министъра са предвидени допълнителни системи за охлаждане на бъдещите седми и осми блок на АЕЦ „Козлодуй“, които са част от плановете за развитие на ядрената енергетика в страната.

Ива Петрова изрази увереност, че България няма да срещне сериозни затруднения през предстоящия зимен сезон. Властите продължават да следят както ситуацията в Черно море, така и водните ресурси, необходими за нормалната работа на енергийната инфраструктура.