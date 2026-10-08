Новини
България »
Всички градове »
Атанас Атанасов: Леко изненадан съм от поведението на Борисов и на ГЕРБ по време на КСНС

Атанас Атанасов: Леко изненадан съм от поведението на Борисов и на ГЕРБ по време на КСНС

8 Октомври, 2026 10:19 784 19

  • атанас атанасов-
  • поведение-
  • бойко борисов-
  • герб-
  • кснс

„При премиера има следната двойственост. Той се опитва да удържа имиджа си на натовски генерал пред съюзниците навън, където му нямат доверие, а в България си е обикновен русофил“, посочи още Атанасов

Атанас Атанасов: Леко изненадан съм от поведението на Борисов и на ГЕРБ по време на КСНС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Основната причина, заради която „Демократична България“ не подкрепи общата декларация на КСНС при президента Илияна Йотова, е темата за Русия. Това каза в „Тази сутрин“ по bTV Атанас Атанасов, депутат от „Демократична България“ и зам.-председател на Народното събрание.

„Управляващите – тандемът Йотова-Радев, бягат като дявол от тамян от тази тема с оглед предстоящите президентски избори, тъй като осезаема солидна част от избирателния им корпус са русофили. Трябва да са много внимателни и ниски, за да не подразнят русофилите с вероятната версия, че Русия е извършител на този терористичен акт“, коментира Атанасов.

„Те свикаха този Консултативен съвет, за да се опитат да затворят темата на закрито заседание, защото искаме тази тема да се дебатира в парламента. Това е като Тодор Живков - дайте да се снишим, докато мине бурята“, посочи той.

По думите му четири парламентарни групи не са подкрепили декларацията. Подкрепена е единствено от „Прогресивна България“ и ГЕРБ.

„Леко изненадан съм от по поведението на Бойко Борисов и на ГЕРБ“, заяви той.

„При премиера има следната двойственост. Той се опитва да удържа имиджа си на натовски генерал пред съюзниците навън, където му нямат доверие, а в България си е обикновен русофил“, посочи Атанасов.

По думите му президентската кампания е решаваща и би трябвало българските избиратели да си дадат сметка дали трябва да се позволи цялата червена власт да бъде концентрирана на едно място.

„Държавническото поведение изисква от България да бъде лоялен съюзник. Ние трябва да разчитаме на съюзите, в които участваме, и на първо място в НАТО. НАТО гарантира сигурността в Европа. България е малка държава и със своите способности не може да направи чудеса“, коментира Атанас Атанасов.

Той заяви, че по отношение на съюзническата ни лоялност имаме сериозни проблеми.

„Не може да се създават условия за това специалните служби да обслужват новата социалистическа партия. От 28 регионални звена на ДАНС се правят 5 или 6 с цел да се концентрира власт. Това е типичното мислене на хора под пагон“, посочи Атанасов.

По думите му начинът, по който се упражнява властта, мирише на социалистическа казарма.

Според Атанасов има достатъчно доказателства да се обяви версията, че Русия е тази, която е извършила тези терористични актове в Черно море.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Петър

    16 2 Отговор
    Атанасов, изчакай разследването да свърши и тогава коментирай бе.

    10:22 08.10.2026

  • 3 Трол

    3 3 Отговор
    От поведението леко на Борисов и ГЕРБ изненадан съм.

    10:22 08.10.2026

  • 4 КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА

    16 3 Отговор
    НЯМА СОПА КОЯТО ДА ИЗБИЕ РУСИЯ ОТ СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИНА.ОЩЕ ПО МАЛКО МОГАТ ГО НАПРАВИ НЯКОЙ ГНОМ ИЛИ НЯКОЯ ТИКВА

    10:25 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лъчо тъпото

    10 0 Отговор
    подкрепя твърдението че Пекин е във Виетнам..! На такива ли трябва да плащаме данъци..??

    10:28 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Оня

    13 1 Отговор
    Газ пикаят прокопо-шорошките храненици. И така ще бъде ! Достатъчно злини причиниха.

    10:30 08.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Минчо

    6 0 Отговор
    Наборка, да те изнанада на комшията магарето да те изненада.

    10:33 08.10.2026

  • 12 007 лиценз ту кил

    10 0 Отговор
    Нормално е когато летят ракети човек да се сниши. Ти искаш да се извисиш, но си много дребен.

    10:33 08.10.2026

  • 13 Отвратително!

    12 2 Отговор
    Всичката петроханска из мет се изредила по телевизора!

    10:33 08.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Абе не бе

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Миме":

    Нискочелия Крушари вече се изказа. Той пък имал свидетел, че дронът е руски.

    10:42 08.10.2026

  • 17 провинциалист

    3 0 Отговор
    "Според Атанасов има достатъчно доказателства да се обяви версията, че Русия е тази, която е извършила тези терористични актове в Черно море." - Атанасов първо да каже какво стана със Съби Събев, а после да обяснява какво е станало в Черно море.

    10:48 08.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ама ние помним

    1 0 Отговор
    Го и "генерал" Гном се прави на либераст ,ама ние помним,че беше съдия и прокурор в Лудогорието по време на Възродителния процес.

    10:51 08.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол