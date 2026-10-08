"Външният министър: Ще извикам Митрофанова, ако има доказателства, че атаката срещу двата кораба в Черно море е руска"

Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланика на Русия Елеонора Митрофанова.
"Ако имаме ясни доказателства, че това е така, разбира се, че ще се случи", каза министърът пред журналисти преди началото на Международната министерска конференция по Коридор 8.
При атаката единият кораб потъна, а другият избухна в пламъци. Директорът на "Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителната агенция "Морска администрация" Румен Николов съобщи вчера, че няма открити моряци от потъналия кораб и операцията по търсене и спасяване е прекратена.
Важно е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства кой точно е причинителят, коментира Петрова, цитирана от БТА.
На въпрос имало ли е контакт с Украйна министърът на външните работи отговори, че до установяването на основния извършител комуникацията е на ниво служби за сигурност и Министерствата на отбраната. Колегите, които работят по случая, са в постоянен контакт със своите от украинска страна, но това, което е нямало, е потвърждение от наша страна, че атаката е руска, както се твърдеше. Те поддържат контакт с всички страни, които могат да имат някаква информация – както с Румъния, така и с Украйна, обясни тя.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза в деня на атаката, че е уточнен целият обем от данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Установено е, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове, заяви украинският държавен глава, цитиран от Укринформ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #30
11:27 08.10.2026
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3 Даааа
11:30 08.10.2026
4 Ххххххххххх
11:31 08.10.2026
5 Ами
Коментиран от #33, #36
11:32 08.10.2026
6 Трол
Коментиран от #12
11:33 08.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сериозно ли
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ни думай ва?
11:37 08.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
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12 СВО 1 687 дни РЕЗИЛ
До коментар #6 от "Трол":Може, но само ако и двете са с гащеризони по примера на нашия Външен министър.
Коментиран от #40, #43
11:41 08.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пламен
Аз си помислих , че въпроса е зададен от Президента, МС или Парламента.
Оказа се , че въпроса е зададен от БНТ. :) :) :) Не става ясно кой е отговорил.
Ние държава имаме ли ?
Коментиран от #24, #25
11:42 08.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Цвете
Коментиран от #20, #21, #31
11:43 08.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Луд
11:47 08.10.2026
20 Гошо
До коментар #17 от "Цвете":А ми Украйна например
11:47 08.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Сатана Z
11:52 08.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
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28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 А МУТРОФАНОВА
И ПАК ЩЕ ПОЛОЖИТЕ
ВРАТОВЕ ДА ВИ
НАПЛЯСКАТ.
ВСИЧКИТЕ НАКУП
СЪС РАДЕВ И ЙОТОВА НАЧЕЛО.
11:55 08.10.2026
30 Оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти не разбираш- Балотажът на Гюров е Гарантиран,идеята е да Победи!Колкото до ГЕРБ - ние не се влияем от разни моментни "провокации" и няма да гласуваме за лицето Гюров,а за Евроатлантическата Позиция която изповядва,така че на Балотажа ще сме плътно зад него.
Коментиран от #60
11:55 08.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 трифон зарезан
11:59 08.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Не бе
До коментар #5 от "Ами":Ще те извика тебе да разследваш, като дълбоководен водолаз 😂😂😂😂
Що не си пиете ракията, а се занимавате с неща, от които нищо не разбирате 🤔🤔🤔
12:05 08.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Пламен
Гундяев пак ще накаже Мунчо да прави коремни.
12:09 08.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Тази мечка
До коментар #12 от "СВО 1 687 дни РЕЗИЛ":що се е маскирала като "външен министър"...
12:10 08.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Историк
12:11 08.10.2026
43 Вероятно
До коментар #12 от "СВО 1 687 дни РЕЗИЛ":с памперс с тоя гащеризон !
12:13 08.10.2026
44 az СВО Победа 81
12:13 08.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Пламен
Коментиран от #50, #63
12:19 08.10.2026
47 Гост
Коментиран от #56
12:20 08.10.2026
48 Фори
12:20 08.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Боа
До коментар #46 от "Пламен":Кораб беше ударен заради оръжие за украйна.
Да не возят оръжие,-няма да има удари!
Коментиран от #52
12:22 08.10.2026
51 Простата мома
12:25 08.10.2026
52 Пламен
До коментар #50 от "Боа":Тази Оп.точ. е много слаба.
Ти защо мислиш,че някой ще тръгне да пренася оръжие с 50-годишни ръждясали гемии в тази обстановка?
Далеч по-сигурно и безопасно е със сухопътен транспорт.
Коментиран от #55, #68
12:28 08.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Григор
Така се прави! Само идиоти първо действуват без да ги интересуват доказателствата, а след това мислят. Ако има с какво! Такива екземпляри в нашата опозиция и в много страни от Европейския съюз, колкото искаш. Тях факти и доказателства не ги интересуват. Русия е виновна и толкоз! Защо? Ами защото я мразим. Имена от нашите искате ли? Ето ги. Всички от ГЕРБ, "Продължаваме промяната", "Демократична България", ДПС. Идиот до идиота, мила моя майнольо!
12:33 08.10.2026
55 Сандо
До коментар #52 от "Пламен":Изобщо не си в час.Поне да си беше направил труда да пресметниш колко тира ще са ти нужни вместо един кораб.И това е най-малкото.
Коментиран от #61
12:34 08.10.2026
56 Соломон
До коментар #47 от "Гост":Ако цапа и мирише. Ако Русия не бе нападнала Украйна нищо от това нямаше да го има
Коментиран от #59
12:34 08.10.2026
57 Божееее, това
12:35 08.10.2026
58 Мухахаха
12:36 08.10.2026
59 Патенце
До коментар #56 от "Соломон":Пак глупости дрънкаш
12:38 08.10.2026
60 дядо Петър
До коментар #30 от "Оня с коня":Глей ся дедовото. Оди си нахрани магаренцето, щото балотаж няма да има! Иска ти се нали?И на мен ми се искат много работи, но няма да стане.
12:38 08.10.2026
61 Пламен
До коментар #55 от "Сандо":След няколко петилетки като механик по морета и океани имам бегла представа кое как е.:)
И на учения в Шабла съм ходил с влакова композиция. Цялото ПВО на Ямболската дивизия се събра в един жп ешелон.
12:39 08.10.2026
62 Ба баааа
12:41 08.10.2026
63 Бастун
До коментар #46 от "Пламен":Да ти дам ли телефона му да му звъннеш
12:42 08.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 хъхъ
Това е директно посегателство и провокация спрямо икономическите интереси на държавата ни.
ОСТАВКА кремълски слуги ....
12:47 08.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Това може ли
13:09 08.10.2026