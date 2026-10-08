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Външният министър: Ще извикам Митрофанова, ако има доказателства, че атаката срещу двата кораба в Черно море е руска

Външният министър: Ще извикам Митрофанова, ако има доказателства, че атаката срещу двата кораба в Черно море е руска

8 Октомври, 2026 11:26 994 70

  • велислава петрова-
  • митрофанова-
  • дрон-
  • кораби-
  • черно море

Важно е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства кой точно е причинителят

Външният министър: Ще извикам Митрофанова, ако има доказателства, че атаката срещу двата кораба в Черно море е руска - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланика на Русия Елеонора Митрофанова.

"Ако имаме ясни доказателства, че това е така, разбира се, че ще се случи", каза министърът пред журналисти преди началото на Международната министерска конференция по Коридор 8.

При атаката единият кораб потъна, а другият избухна в пламъци. Директорът на "Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителната агенция "Морска администрация" Румен Николов съобщи вчера, че няма открити моряци от потъналия кораб и операцията по търсене и спасяване е прекратена.

Важно е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства кой точно е причинителят, коментира Петрова, цитирана от БТА.

На въпрос имало ли е контакт с Украйна министърът на външните работи отговори, че до установяването на основния извършител комуникацията е на ниво служби за сигурност и Министерствата на отбраната. Колегите, които работят по случая, са в постоянен контакт със своите от украинска страна, но това, което е нямало, е потвърждение от наша страна, че атаката е руска, както се твърдеше. Те поддържат контакт с всички страни, които могат да имат някаква информация – както с Румъния, така и с Украйна, обясни тя.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза в деня на атаката, че е уточнен целият обем от данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Установено е, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове, заяви украинският държавен глава, цитиран от Укринформ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 20 Отговор
    Провокация да мобилизират електората на Гюро да иде на балотаж.

    Коментиран от #9, #30

    11:27 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Даааа

    32 0 Отговор
    То няма да има доказателства

    11:30 08.10.2026

  • 4 Ххххххххххх

    22 4 Отговор
    Накратко - ,,Провокацията нямй да мине."

    11:31 08.10.2026

  • 5 Ами

    53 11 Отговор
    ако е украински, ще извика ли украинския посланик? Не за друго, да му връчи медал..

    Коментиран от #33, #36

    11:32 08.10.2026

  • 6 Трол

    19 2 Отговор
    Ще се разберат с Митрофанова като мъже.

    Коментиран от #12

    11:33 08.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сериозно ли

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ни думай ва?

    11:37 08.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 СВО 1 687 дни РЕЗИЛ

    23 4 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Може, но само ако и двете са с гащеризони по примера на нашия Външен министър.

    Коментиран от #40, #43

    11:41 08.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пламен

    9 5 Отговор
    Вчера тук имаше отговор от ,,Галя" от рузкото пасольство.
    Аз си помислих , че въпроса е зададен от Президента, МС или Парламента.
    Оказа се , че въпроса е зададен от БНТ. :) :) :) Не става ясно кой е отговорил.

    Ние държава имаме ли ?

    Коментиран от #24, #25

    11:42 08.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Цвете

    16 33 Отговор
    ДО СЕГА, КАКВО ЧАКАХТЕ? КОЯ ДРУГА ДЪРЖАВА БИ НАНЕСЛА ТЕЗИ УДАРИ, ЧЕ И ЕДИН КОРАБ Е ПОТЪНАЛ ЗАЕДНО С МОРЯЦИТЕ ? ШУБЕ ВИ Е ДА ПРОИЗНЕСЕТЕ ИМЕТО НА АГРЕСОРА ЛИ? ОЧЕВАДНО Е ,ЧЕ Е РУСИЯ.

    Коментиран от #20, #21, #31

    11:43 08.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Луд

    15 7 Отговор
    Ами ако са американски кой ще викаш , или на кой ще му ...

    11:47 08.10.2026

  • 20 Гошо

    14 6 Отговор

    До коментар #17 от "Цвете":

    А ми Украйна например

    11:47 08.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сатана Z

    15 2 Отговор
    Ще извикаш Арменския поп

    11:52 08.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 А МУТРОФАНОВА

    13 13 Отговор
    ЩЕ ДОЙДЕ СЪС ГУНДЯЕВ

    И ПАК ЩЕ ПОЛОЖИТЕ

    ВРАТОВЕ ДА ВИ

    НАПЛЯСКАТ.

    ВСИЧКИТЕ НАКУП

    СЪС РАДЕВ И ЙОТОВА НАЧЕЛО.

    11:55 08.10.2026

  • 30 Оня с коня

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти не разбираш- Балотажът на Гюров е Гарантиран,идеята е да Победи!Колкото до ГЕРБ - ние не се влияем от разни моментни "провокации" и няма да гласуваме за лицето Гюров,а за Евроатлантическата Позиция която изповядва,така че на Балотажа ще сме плътно зад него.

    Коментиран от #60

    11:55 08.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 трифон зарезан

    12 2 Отговор
    Той Ердоган не чака доказателства, за да звънне директно на Петин.

    11:59 08.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Не бе

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    Ще те извика тебе да разследваш, като дълбоководен водолаз 😂😂😂😂
    Що не си пиете ракията, а се занимавате с неща, от които нищо не разбирате 🤔🤔🤔

    12:05 08.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Пламен

    9 8 Отговор
    Ясно.
    Гундяев пак ще накаже Мунчо да прави коремни.

    12:09 08.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Тази мечка

    16 1 Отговор

    До коментар #12 от "СВО 1 687 дни РЕЗИЛ":

    що се е маскирала като "външен министър"...

    12:10 08.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Историк

    14 7 Отговор
    Жалката женичка, наречена външен министър, е срам и позор за България. Тя никога няма да извика полк.от КГБ Митрофанова, цялото управление, начело с генерал Румен Решетников са руски подлоги. Когато полк. Митрофанова нарече българското правителство преди 5 години,че са натовски подлоги, пак никой не посмя да я извика, защото се меси във вътрешната политика на България. Тая май вечно ще бъде посланика на Путин тук и ще се вихри и вилнее. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ от Русия!

    12:11 08.10.2026

  • 43 Вероятно

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "СВО 1 687 дни РЕЗИЛ":

    с памперс с тоя гащеризон !

    12:13 08.10.2026

  • 44 az СВО Победа 81

    7 3 Отговор
    A, ако зад нея стои Киев кво ще прави?

    12:13 08.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Пламен

    6 8 Отговор
    Ердо въобще не чака ,,докзателства", а директно се обади на Путя да спре с простотиите.

    Коментиран от #50, #63

    12:19 08.10.2026

  • 47 Гост

    11 6 Отговор
    А ако атаката е украинска, ще привикаш ли илашчук на килимчето или не ти стиска?

    Коментиран от #56

    12:20 08.10.2026

  • 48 Фори

    5 4 Отговор
    Разпоредено е като се намерят доказтелства да се скрият. Да се търси украйнска връзка.

    12:20 08.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Боа

    7 5 Отговор

    До коментар #46 от "Пламен":

    Кораб беше ударен заради оръжие за украйна.
    Да не возят оръжие,-няма да има удари!

    Коментиран от #52

    12:22 08.10.2026

  • 51 Простата мома

    5 0 Отговор
    Ще се гмурка на дъното да разгледам останките от дрона!

    12:25 08.10.2026

  • 52 Пламен

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "Боа":

    Тази Оп.точ. е много слаба.
    Ти защо мислиш,че някой ще тръгне да пренася оръжие с 50-годишни ръждясали гемии в тази обстановка?
    Далеч по-сигурно и безопасно е със сухопътен транспорт.

    Коментиран от #55, #68

    12:28 08.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Григор

    7 3 Отговор
    "Външният министър: Ще извикам Митрофанова, ако има доказателства, че атаката срещу двата кораба в Черно море е руска"
    Така се прави! Само идиоти първо действуват без да ги интересуват доказателствата, а след това мислят. Ако има с какво! Такива екземпляри в нашата опозиция и в много страни от Европейския съюз, колкото искаш. Тях факти и доказателства не ги интересуват. Русия е виновна и толкоз! Защо? Ами защото я мразим. Имена от нашите искате ли? Ето ги. Всички от ГЕРБ, "Продължаваме промяната", "Демократична България", ДПС. Идиот до идиота, мила моя майнольо!

    12:33 08.10.2026

  • 55 Сандо

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Пламен":

    Изобщо не си в час.Поне да си беше направил труда да пресметниш колко тира ще са ти нужни вместо един кораб.И това е най-малкото.

    Коментиран от #61

    12:34 08.10.2026

  • 56 Соломон

    3 5 Отговор

    До коментар #47 от "Гост":

    Ако цапа и мирише. Ако Русия не бе нападнала Украйна нищо от това нямаше да го има

    Коментиран от #59

    12:34 08.10.2026

  • 57 Божееее, това

    3 1 Отговор
    Велико недоразумение ще извика посланичката на Русия!!!!!???????Виждам как Митрофанова ще се напика от страх и ужас!!!!

    12:35 08.10.2026

  • 58 Мухахаха

    4 0 Отговор
    Чамовото кой те бръсне за слива

    12:36 08.10.2026

  • 59 Патенце

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "Соломон":

    Пак глупости дрънкаш

    12:38 08.10.2026

  • 60 дядо Петър

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Оня с коня":

    Глей ся дедовото. Оди си нахрани магаренцето, щото балотаж няма да има! Иска ти се нали?И на мен ми се искат много работи, но няма да стане.

    12:38 08.10.2026

  • 61 Пламен

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Сандо":

    След няколко петилетки като механик по морета и океани имам бегла представа кое как е.:)

    И на учения в Шабла съм ходил с влакова композиция. Цялото ПВО на Ямболската дивизия се събра в един жп ешелон.

    12:39 08.10.2026

  • 62 Ба баааа

    2 1 Отговор
    Моряците са пушили на забранено място и е станало инцидент и са се взривили

    12:41 08.10.2026

  • 63 Бастун

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Пламен":

    Да ти дам ли телефона му да му звъннеш

    12:42 08.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 хъхъ

    4 3 Отговор
    Ако има доказателства Мутрофанова трябва да бъде изгонена заедно с останалата част от руските представители и културния център да бъде закрит !
    Това е директно посегателство и провокация спрямо икономическите интереси на държавата ни.
    ОСТАВКА кремълски слуги ....

    12:47 08.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Това може ли

    0 0 Отговор
    да е изказване на външен министър "ще извика Митрофанова"?!? Академична дипломатичност, отраслови език и стил и уважение...

    13:09 08.10.2026

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