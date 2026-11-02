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Демерджиев: Сметната палата пази Пеевски

Демерджиев: Сметната палата пази Пеевски

2 Ноември, 2026 18:41 881 19

  • иван демерджиев-
  • делян пеевски-
  • сметна палата-
  • частни полети

Вътрешният министър твърди, че сигналът му за частните полети на депутата е отхвърлен, без да бъде установено нарушение

Демерджиев: Сметната палата пази Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иван Демерджиев обвини Сметната палата, че е отхвърлила сигнала му за частните полети на Делян Пеевски, без да установи нарушение при недекларираните пътувания и начина, по който са били платени. Вътрешният министър съобщи, че е получил писмо от заместник-председателя на палатата Маргарита Николова, с което е бил уведомен, че сигналът му няма да бъде уважен.

Сигналът е подаден на 31 юли. В него Демерджиев е поискал да бъде проверено дали има несъответствие между декларираните доходи и имущество на Пеевски и фактическия му начин на живот, включително по отношение на частните полети.

„Припомням, че лицата, заемащи висши държавни длъжности, имат задължения да декларират не само доходите си, за да се проследи дали те отговарят на стандарта им на живот, но и да обявяват, когато друг прави сериозни разходи в тяхна полза“, заявява Демерджиев.

Остри критики към ръководството

По думите му решението на Сметната палата показва, че „част от институциите все още се ползват като чадър“. Демерджиев свързва това с избора на Димитър Главчев за председател на институцията през лятото на 2023 г. Той припомня, че Главчев е избран със седемгодишен мандат от ГЕРБ, „Продължаваме промяната – Демократична България“ и ДПС.

Демерджиев твърди, че Сметната палата не е видяла проблем нито в недекларирането на частните полети, нито в липсата на официално изяснена информация за източника на средствата, с които са платени пътуванията. Тези твърдения са част от позицията на министъра, представена след получаването на писмото.

Възможно обжалване

В позицията си Демерджиев посочва, че решението на Сметната палата може да бъде протестирано единствено от Софийската градска прокуратура. Той поставя под въпрос дали прокуратурата би предприела подобна стъпка в настоящия си състав и свързва темата с необходимостта от съдебна реформа и избор на нов Висш съдебен съвет.

В публикувания материал не е представена ответна позиция на Сметната палата или на Делян Пеевски по отправените обвинения.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не се оправдавай. И Президента,

    9 10 Отговор
    и Министър-председателя, и мнозинството са ваши.
    Вече нямате извинения за нищо.

    Коментиран от #7

    18:42 02.11.2026

  • 2 Овчар

    8 2 Отговор
    Четвъртъка ще разтърси Франция и банките.! Този процес е необратим защото хладилника определя правилата..

    18:44 02.11.2026

  • 3 ТОЯ ГЛУПЕНДЕР

    6 7 Отговор
    НАКРАЯ ЩЕ ЗАХАПЕ ДЪРВОТО.

    Коментиран от #15

    18:47 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сглобката

    8 0 Отговор
    Стиска още държавата в обърнатото си юмруче. А гюра заговори за обединение, а познайте кой с Кой ще се обединява …

    18:50 02.11.2026

  • 6 Стига театър

    6 3 Отговор
    С депутатите които имате можете да обърнете с хастара цялата държава. Мадяр ви показа как се прави. Иначе чесането по главата и някой ми пречи е най лесно, както се вижда.

    18:50 02.11.2026

  • 7 Гробар

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Не се оправдавай. И Президента,":

    Така е. Какво чака Чорапа? Да загрее с Киро, после и Бойко и Делян в затвора. След тях и всички мутри и феодали.

    Коментиран от #8, #14

    18:51 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гробар

    1 2 Отговор
    Чорапа има цялата власт. Да връща смъртното наказание за държавна измяна и присвояване на държавни средства и имущество.

    Коментиран от #11

    18:53 02.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Касапин

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гробар":

    Добра идея. Стадионите ще се запълнят отново, а хазната ще спечели от продажбата на билети.

    18:54 02.11.2026

  • 12 Али

    4 0 Отговор
    Феноменът е неуловим.

    18:57 02.11.2026

  • 13 центавос

    1 2 Отговор
    ами имате цялата власт бе,сменяйте всички назначени от сглобката,нека вият

    19:01 02.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 РодниБалкани

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ТОЯ ГЛУПЕНДЕР":

    Вий Шишо ли сте? Или Василев? Видяхме какво стана - вечна любов ГЕРБ-ДПС-ППДБ,,,хаха

    19:10 02.11.2026

  • 16 Новия

    0 0 Отговор
    ВСС се очертава същия като стария, само с нови физиономии. Прокуратурата ясно каква е, затова с войната на изток се крепи киро на кирия тук....

    19:17 02.11.2026

  • 17 Едно,друго и трето

    1 0 Отговор
    Демерджиев се държи като новобранец-нетърпелив, сякаш е заловил нарушител и ще го наградят с 3 дена домашен отпуск. Колко пъти подготвя тигана(ареста,затвора) за хлъзгавата риба Пеевски и все му се изплъзва. Господин Демерджиев,и децата знаят,че Пеевски е подготвен от ДС и не е кварталния дебелак. Явно проблемът е в теб тогава,защото не си достатъчно подготвен за такава битка. Пеевски има много греховете,ама явно не ти е писано да ги осветлиш и да получиш така желаната награда... А започвам да си мисля и ,че толкова си можеш...

    19:22 02.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Майора

    1 0 Отговор
    Не Демерджиев , сметната палати пази тебе , иначе щеше да покаже как си се сдобил с 411 имота , от които три апартамента и Порше за 970 лв!

    19:25 02.11.2026

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