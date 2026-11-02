Демерджиев: Сметната палата пази Пеевски

Иван Демерджиев обвини Сметната палата, че е отхвърлила сигнала му за частните полети на Делян Пеевски, без да установи нарушение при недекларираните пътувания и начина, по който са били платени. Вътрешният министър съобщи, че е получил писмо от заместник-председателя на палатата Маргарита Николова, с което е бил уведомен, че сигналът му няма да бъде уважен.

Сигналът е подаден на 31 юли. В него Демерджиев е поискал да бъде проверено дали има несъответствие между декларираните доходи и имущество на Пеевски и фактическия му начин на живот, включително по отношение на частните полети.

„Припомням, че лицата, заемащи висши държавни длъжности, имат задължения да декларират не само доходите си, за да се проследи дали те отговарят на стандарта им на живот, но и да обявяват, когато друг прави сериозни разходи в тяхна полза“, заявява Демерджиев.

Остри критики към ръководството

По думите му решението на Сметната палата показва, че „част от институциите все още се ползват като чадър“. Демерджиев свързва това с избора на Димитър Главчев за председател на институцията през лятото на 2023 г. Той припомня, че Главчев е избран със седемгодишен мандат от ГЕРБ, „Продължаваме промяната – Демократична България“ и ДПС.

Демерджиев твърди, че Сметната палата не е видяла проблем нито в недекларирането на частните полети, нито в липсата на официално изяснена информация за източника на средствата, с които са платени пътуванията. Тези твърдения са част от позицията на министъра, представена след получаването на писмото.

Възможно обжалване

В позицията си Демерджиев посочва, че решението на Сметната палата може да бъде протестирано единствено от Софийската градска прокуратура. Той поставя под въпрос дали прокуратурата би предприела подобна стъпка в настоящия си състав и свързва темата с необходимостта от съдебна реформа и избор на нов Висш съдебен съвет.

В публикувания материал не е представена ответна позиция на Сметната палата или на Делян Пеевски по отправените обвинения.

Източници: novini.bg