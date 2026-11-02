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Михаил Константинов: Вотът за Йотова е бил по-голям от очакваното
  Тема: Избори

Михаил Константинов: Вотът за Йотова е бил по-голям от очакваното

2 Ноември, 2026 18:19 1 274 59

  • михаил константинов-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • балотаж

Според математика част от избирателите са заявявали подкрепа за Гюров, но са гласували за Йотова. Той обясни резултата с пренасочване на вот от ГЕРБ

Михаил Константинов: Вотът за Йотова е бил по-голям от очакваното - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Разминаването между прогнозите в изборния ден и крайния резултат от президентския балотаж се дължи на вот, който част от избирателите не са декларирали коректно, заяви математикът Михаил Константинов в предаването „Денят на живо“ по Нова нюз.

По думите му екзитполът в 12 часа е показвал съотношение приблизително 50% към 40% в полза на Илияна Йотова. При обработването на резултатите обаче разликата се е увеличила значително. „Избирателите, гласували за Йотова, са казали, че гласуват за Гюров. Хората лъжат“, каза Константинов, като уточни, че според него това не е обвинение, тъй като избирателите не са длъжни да разкриват избора си.

Константинов предположи, че около 10% от избирателите на ГЕРБ са подкрепили Йотова. Той свърза този вот с отношението към „Продължаваме промяната – Демократична България“, ареста на Бойко Борисов и свалянето на правителството на Желязков.

Разликата между двамата кандидати

Илияна Йотова печели балотажа с 57,566% от гласовете, докато Андрей Гюров получава 39,483%. Разликата между двамата кандидати е 343 601 гласа. Ако не се броят гласовете „Не подкрепям никого“, съотношението е 60% към 40% в полза на Йотова.

Според Константинов Йотова печели в 25 от 28 избирателни района, а Гюров – в три. Гюров има преднина в 23-ти и 24-ти многомандатен избирателен район в София и в Кърджали. „Кърджали няма значение, защото там са гласували много малко хора“, коментира математикът.

Той определи победата на Йотова като третата най-голяма от осемте президентски избори, провеждани в България. Като първи два примера посочи победата на Георги Първанов през 2006 г. и избора на Румен Радев пред Анастас Герджиков.

Коментар за избирателната активност и машините

По оценката на Константинов избирателната активност на втория тур е била около 28%. Той изрази и критично мнение за машинното гласуване на местни избори, когато избирателите могат да гласуват едновременно за няколко вида позиции.

„Ще бъде пълна трагедия, ако гласуваме с машини на местните избори“, заяви Михаил Константинов.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално е

    13 6 Отговор
    Хлебарките се множат много бързо

    18:20 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Свинете раждат много свинчета

    10 6 Отговор
    в кочината. Така стават нещата.

    18:22 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анонимен

    6 1 Отговор
    Ниска избирателна активност

    Коментиран от #21, #34

    18:25 02.11.2026

  • 11 срам си

    22 1 Отговор
    Ама наистина ли !!! Професоре по нищоприказване - ти откри Америка !!

    18:25 02.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Иван

    13 5 Отговор
    Този точно това казва завоалирано , " БОЧО Е ЗАЯВИЛ ПОДКРЕПА ЗА ГЮРОВ , НО Е ГЛАСУВАЛ ЗА йотова" , това са правили и слугите му , като са лъгали в Екзитпола.

    18:27 02.11.2026

  • 14 кое е неочаквано?

    21 0 Отговор
    Това че смяташ грешно, не значи че резултатите са неочаквани.

    18:28 02.11.2026

  • 15 мнение

    18 1 Отговор
    Изборите показаха че партиен вот няма. Партиите нямат идеология, защото са първо търговски дружества, а след това политически организации. Гласувалите показаха че все още преобладава балканския ни положителен и полезен манталитет, а не ЛГВТ+ иделогии. Мисля че съотношението при негласувалите е същото, което е добре. България все още има шанс да се опази.

    18:29 02.11.2026

  • 16 Кажи за газта

    6 4 Отговор
    За газта казвай.

    18:30 02.11.2026

  • 17 Има

    6 9 Отговор
    ала-бала с машинките.

    18:31 02.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хохо Бохо

    20 5 Отговор
    Най-жалкото е, че цялата розова пасмина барабар с тиквено-авинската сглобка бяха отнесени от Йотова. Криминалната коалиция на лъжците приключи

    18:32 02.11.2026

  • 20 не съм маймуна

    9 13 Отговор
    Машините, не избирателите на ГЕРБ са причина за по-високия резултат на Йотова, на балотажа!

    18:33 02.11.2026

  • 21 Драги ми Смехурко

    4 10 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Моле колко ми е кеф че не ходих да си дам гласът нш за Гюрю,ни за Йоца.Техните фирми не спечилиха от моя глас.

    18:34 02.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Колко да е голям?

    4 3 Отговор
    През 2016 Цецка Цачева загуби на втория тур с 1 256 485 гласа - повече от тези, с които Йотова спечели тази година.
    Рекордьор по гласове сред загубилите е Велко Вълканов срещу Жельо Желев през 1992 г. - 2 443 434 гласа

    18:38 02.11.2026

  • 24 Казвам ти дъще

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Иван":

    Сещай се снахо.
    И аз така мисля.
    Договорили са се да гони Пеевски, но не него

    18:38 02.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ТИКВАТА ОТ БАНКЯ

    9 3 Отговор
    АКО БЯХ СЕ КАНДИДАТИРАЛ ЗА ПРЕЗИДЕНТ , ЩЯХА ДА МЕ ИЗБЕРАТ НА ПЪРВИ ТУР !
    ТУ ТУУУУ !

    18:39 02.11.2026

  • 27 късото име

    12 2 Отговор
    Аз па да ви кажа, че Йотова изобщо не ме кефи, ама си падам от кеф като гледам петрохан-кокорчовците как се гърчат. Повече власт тия няма да видят, и направо не мога да ги мисля когато Мирчев им спре парите.
    Ама е кееееффф!

    Коментиран от #28

    18:39 02.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Петроханците

    11 4 Отговор
    ..на второ тур са спечелили изборите в област Кърджали, а са загубили в Пловдив и в един от районите в София.

    Реална победа имат само в два софийски района и в Кърджали!!....хаха

    18:43 02.11.2026

  • 33 май банкянски

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Иван":

    е изтъргувал и с единия и с другия кандидат, а е наредил на електората си - гласувайте, по ваше усмотрение. и така - с чиста съвест и припечелени парици. а бе мастър си е от всякъде. а около него будалли да искаш

    18:44 02.11.2026

  • 34 С машинките на Сорос и Молох

    6 6 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    така ще е винаги.

    Винаги ниска избирателна активност.

    На някои това им харесва...

    18:44 02.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 нннн

    5 0 Отговор
    Явно схемите за контролиран и купен вот не проработиха. Може и ареста на двамата кметове, да са стреснали останалите.

    Коментиран от #40

    18:48 02.11.2026

  • 38 Следя ти коментарите с интерес

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Горски":

    Правиш впечатление на доста грамотен човек, с опит и мисъл !
    С пожелание за здраве и осъзнатост !

    18:49 02.11.2026

  • 39 ЖЪЛТОПАВЕТНАТА СГАН

    7 0 Отговор
    Изплисква легена.

    18:49 02.11.2026

  • 40 Определено пак са работили

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "нннн":

    Поне в Кърджали...

    18:50 02.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Горски

    6 1 Отговор
    Ако погледнем кой става повече за президент, то е очевидно, че това е Йотова - дълги години в политиката, лични контакти с много от политиците, познава процедури и протоколи. А и стоеше далеч по-авторитетно. Гюров, от друга страна, е донякъде насила вкаран в политиката - необигран (затова и използва заучени набързо фрази и структура на изказ), "зелен" - кой както иска, така да го разбира, и недоказал се икономист (може и да е добър, може и да не е, нямам идея). Но определено е насаден там от други - някак си си личи, че не му е било детската мечта да се занимава с това. ""„В неделя избираме президент, избираме каква България искаме“, заяви Илияна Йотова""
    От подходящо избрания президент ще зависи, къде ще се позиционира и как ще се развива България.

    18:52 02.11.2026

  • 43 Егати

    3 0 Отговор
    Този изкуфялник още шава ли по студията?!?!
    Бог да пази България!

    18:52 02.11.2026

  • 44 Мадуро

    2 7 Отговор
    Математиката не играе. Играе програмирането. Как мислете, че се печелят избори във Венецуела?

    Коментиран от #50

    18:54 02.11.2026

  • 45 Ченалова

    3 1 Отговор
    Дърт комунист и доносник - на всяка манджа мерудия 🇹🇷🤣🇹🇷

    18:58 02.11.2026

  • 46 МИШО ПСЕВДОПРОФЕСОРА

    5 1 Отговор
    И той е за следствие.

    19:00 02.11.2026

  • 47 Болярин

    6 0 Отговор
    Като каза Тиквата да се гласува за ГЕРБ и ме мотивира да гласувам за Радев, чрез Йотова! Няма връщане и ще съм винаги против дългогодишното ограбване на държавния ресурс. Дори искам да има закон за мандатите и да не може повече от два мандата за кмет, за общински съветник, за депутат и навсякъде където няма ограничение!

    Коментиран от #59

    19:00 02.11.2026

  • 48 така, така

    5 0 Отговор
    И това е математик, заработвал цял живот от избори!
    Да не забравяме, че към 12 часа, активността беше под 10% (в рмките на 9,1% до 9,6% по данните на различните агенции, следяли изборите). Ако приемем, че Костадинов е по-информиран и действително екзитполът в 12 часа е показвал съотношение приблизително 50% към 40% в полза на Йотова, то въобще не пречи гласувалите след 12 часа да са допринесли за разликата между двамата. Все пак 2/3 от всички гласували са отишли до урните след 12 часа (отчитайки че общата активност се оценява някъде около 30%). Напълно възможно е.
    Не можеш да правиш извод, че хората са лъгали на базата на картинката, формирана от по-малко от 1/3 от всички гласували в неделя. Подобно изявление да направи някой, който не разбира от числата, то да го разбереш. Обаче да го прави Костадинов си намирисва на инсинуация. Интересно защо я прави - по навик, или има друга мисъл!

    19:04 02.11.2026

  • 49 Да ви е честита

    1 9 Отговор
    Йотова освен за шопинг по света на гърба на народа за нищо не става-факт, последния и шопинг в Щатите. В Европарламента два мандата, да сте чули нещо да е свършила? Не, нищо не е свършила, може да проверите. Като вицепрезидент свърши работа, но на петима наркотрафиканти и един убиец, сигурно има и още. Горе долу с последното се изчерпва резултатът от трудовата дейност платена от народа.

    Коментиран от #54

    19:04 02.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Разбрахте ли ся?

    6 0 Отговор
    Не са калпави социологическите агенции, а хората били калпави. Не лъжат социологическите агенции с техните "прогнози", за да манипулират вота на хората, ами хората лъжели, моля ви се! Ей, нашите жални социологически агенции, не случиха на хора! Жални жълтопаветни, не случиха на народ! Как сега се прави майдан, като я няма подкрепата на народа? Мъка, мъка

    19:06 02.11.2026

  • 52 Ха,ха,ха

    7 0 Отговор
    Рев и сополи . Народа е мъдър и знае кое по- добро за него.

    19:07 02.11.2026

  • 53 ясно беше

    1 2 Отговор
    Че ГЕРБ са се разделили на гласували за Йотова и негласували. Още като се видя разликата между екзитпол и реалните резултати.
    Герберите като класически нагаждачи се наместват при новия властови център и това не е от вчера. Пребоядисването си тече под пълна пара от април насам.
    Само не са си организирали групово горене на червени книжки на площада.Вървят и дори спринтират по пътя на БСП...

    Коментиран от #56

    19:08 02.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 А50

    3 0 Отговор
    Хората бяха лъгани от жълтопаветните и най-накрая намират алтернатива на мутренския модел. За това и отговорността на ПБ е голяма и не трябва да разочароват. От тях се иска честност и добра комуникация с обществото

    19:14 02.11.2026

  • 56 Само че

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "ясно беше":

    Се показа, че 75 процента от герберите и депесарите са гласували именно за Гюров и резултатът е, че Гюров печели накрая и в Кърджали и в Турция.
    На първи тур в Турция Йотова имаше 52 процента, на втори Гюров вече има 58 процента.

    19:16 02.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Е, вече не си за

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Болярин":

    Мислене, решил си всички проблеми с Радевото управление, цветя и рози, прогресивно

    19:23 02.11.2026

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