Михаил Константинов: Вотът за Йотова е бил по-голям от очакваното

Разминаването между прогнозите в изборния ден и крайния резултат от президентския балотаж се дължи на вот, който част от избирателите не са декларирали коректно, заяви математикът Михаил Константинов в предаването „Денят на живо“ по Нова нюз.

По думите му екзитполът в 12 часа е показвал съотношение приблизително 50% към 40% в полза на Илияна Йотова. При обработването на резултатите обаче разликата се е увеличила значително. „Избирателите, гласували за Йотова, са казали, че гласуват за Гюров. Хората лъжат“, каза Константинов, като уточни, че според него това не е обвинение, тъй като избирателите не са длъжни да разкриват избора си.

Константинов предположи, че около 10% от избирателите на ГЕРБ са подкрепили Йотова. Той свърза този вот с отношението към „Продължаваме промяната – Демократична България“, ареста на Бойко Борисов и свалянето на правителството на Желязков.

Разликата между двамата кандидати

Илияна Йотова печели балотажа с 57,566% от гласовете, докато Андрей Гюров получава 39,483%. Разликата между двамата кандидати е 343 601 гласа. Ако не се броят гласовете „Не подкрепям никого“, съотношението е 60% към 40% в полза на Йотова.

Според Константинов Йотова печели в 25 от 28 избирателни района, а Гюров – в три. Гюров има преднина в 23-ти и 24-ти многомандатен избирателен район в София и в Кърджали. „Кърджали няма значение, защото там са гласували много малко хора“, коментира математикът.

Той определи победата на Йотова като третата най-голяма от осемте президентски избори, провеждани в България. Като първи два примера посочи победата на Георги Първанов през 2006 г. и избора на Румен Радев пред Анастас Герджиков.

Коментар за избирателната активност и машините

По оценката на Константинов избирателната активност на втория тур е била около 28%. Той изрази и критично мнение за машинното гласуване на местни избори, когато избирателите могат да гласуват едновременно за няколко вида позиции.

„Ще бъде пълна трагедия, ако гласуваме с машини на местните избори“, заяви Михаил Константинов.

Източници: novini.bg