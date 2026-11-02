Михаил Константинов: Вотът за Йотова е бил по-голям от очакваното

Разминаването между прогнозите в изборния ден и крайния резултат от президентския балотаж се дължи на вот, който част от избирателите не са декларирали коректно, заяви математикът Михаил Константинов в предаването „Денят на живо“ по Нова нюз.
По думите му екзитполът в 12 часа е показвал съотношение приблизително 50% към 40% в полза на Илияна Йотова. При обработването на резултатите обаче разликата се е увеличила значително. „Избирателите, гласували за Йотова, са казали, че гласуват за Гюров. Хората лъжат“, каза Константинов, като уточни, че според него това не е обвинение, тъй като избирателите не са длъжни да разкриват избора си.
Константинов предположи, че около 10% от избирателите на ГЕРБ са подкрепили Йотова. Той свърза този вот с отношението към „Продължаваме промяната – Демократична България“, ареста на Бойко Борисов и свалянето на правителството на Желязков.
Разликата между двамата кандидати
Илияна Йотова печели балотажа с 57,566% от гласовете, докато Андрей Гюров получава 39,483%. Разликата между двамата кандидати е 343 601 гласа. Ако не се броят гласовете „Не подкрепям никого“, съотношението е 60% към 40% в полза на Йотова.
Според Константинов Йотова печели в 25 от 28 избирателни района, а Гюров – в три. Гюров има преднина в 23-ти и 24-ти многомандатен избирателен район в София и в Кърджали. „Кърджали няма значение, защото там са гласували много малко хора“, коментира математикът.
Той определи победата на Йотова като третата най-голяма от осемте президентски избори, провеждани в България. Като първи два примера посочи победата на Георги Първанов през 2006 г. и избора на Румен Радев пред Анастас Герджиков.
Коментар за избирателната активност и машините
По оценката на Константинов избирателната активност на втория тур е била около 28%. Той изрази и критично мнение за машинното гласуване на местни избори, когато избирателите могат да гласуват едновременно за няколко вида позиции.„Ще бъде пълна трагедия, ако гласуваме с машини на местните избори“, заяви Михаил Константинов.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нормално е
18:20 02.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Свинете раждат много свинчета
18:22 02.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Анонимен
Коментиран от #21, #34
18:25 02.11.2026
11 срам си
18:25 02.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Иван
18:27 02.11.2026
14 кое е неочаквано?
18:28 02.11.2026
15 мнение
18:29 02.11.2026
16 Кажи за газта
18:30 02.11.2026
17 Има
18:31 02.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хохо Бохо
18:32 02.11.2026
20 не съм маймуна
18:33 02.11.2026
21 Драги ми Смехурко
До коментар #10 от "Анонимен":Моле колко ми е кеф че не ходих да си дам гласът нш за Гюрю,ни за Йоца.Техните фирми не спечилиха от моя глас.
18:34 02.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Колко да е голям?
Рекордьор по гласове сред загубилите е Велко Вълканов срещу Жельо Желев през 1992 г. - 2 443 434 гласа
18:38 02.11.2026
24 Казвам ти дъще
До коментар #8 от "Иван":Сещай се снахо.
И аз така мисля.
Договорили са се да гони Пеевски, но не него
18:38 02.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ТИКВАТА ОТ БАНКЯ
ТУ ТУУУУ !
18:39 02.11.2026
27 късото име
Ама е кееееффф!
Коментиран от #28
18:39 02.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Петроханците
Реална победа имат само в два софийски района и в Кърджали!!....хаха
18:43 02.11.2026
33 май банкянски
До коментар #8 от "Иван":е изтъргувал и с единия и с другия кандидат, а е наредил на електората си - гласувайте, по ваше усмотрение. и така - с чиста съвест и припечелени парици. а бе мастър си е от всякъде. а около него будалли да искаш
18:44 02.11.2026
34 С машинките на Сорос и Молох
До коментар #10 от "Анонимен":така ще е винаги.
Винаги ниска избирателна активност.
На някои това им харесва...
18:44 02.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 нннн
Коментиран от #40
18:48 02.11.2026
38 Следя ти коментарите с интерес
До коментар #22 от "Горски":Правиш впечатление на доста грамотен човек, с опит и мисъл !
С пожелание за здраве и осъзнатост !
18:49 02.11.2026
39 ЖЪЛТОПАВЕТНАТА СГАН
18:49 02.11.2026
40 Определено пак са работили
До коментар #37 от "нннн":Поне в Кърджали...
18:50 02.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Горски
От подходящо избрания президент ще зависи, къде ще се позиционира и как ще се развива България.
18:52 02.11.2026
43 Егати
Бог да пази България!
18:52 02.11.2026
44 Мадуро
Коментиран от #50
18:54 02.11.2026
45 Ченалова
18:58 02.11.2026
46 МИШО ПСЕВДОПРОФЕСОРА
19:00 02.11.2026
47 Болярин
Коментиран от #59
19:00 02.11.2026
48 така, така
Да не забравяме, че към 12 часа, активността беше под 10% (в рмките на 9,1% до 9,6% по данните на различните агенции, следяли изборите). Ако приемем, че Костадинов е по-информиран и действително екзитполът в 12 часа е показвал съотношение приблизително 50% към 40% в полза на Йотова, то въобще не пречи гласувалите след 12 часа да са допринесли за разликата между двамата. Все пак 2/3 от всички гласували са отишли до урните след 12 часа (отчитайки че общата активност се оценява някъде около 30%). Напълно възможно е.
Не можеш да правиш извод, че хората са лъгали на базата на картинката, формирана от по-малко от 1/3 от всички гласували в неделя. Подобно изявление да направи някой, който не разбира от числата, то да го разбереш. Обаче да го прави Костадинов си намирисва на инсинуация. Интересно защо я прави - по навик, или има друга мисъл!
19:04 02.11.2026
49 Да ви е честита
Коментиран от #54
19:04 02.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Разбрахте ли ся?
19:06 02.11.2026
52 Ха,ха,ха
19:07 02.11.2026
53 ясно беше
Герберите като класически нагаждачи се наместват при новия властови център и това не е от вчера. Пребоядисването си тече под пълна пара от април насам.
Само не са си организирали групово горене на червени книжки на площада.Вървят и дори спринтират по пътя на БСП...
Коментиран от #56
19:08 02.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 А50
19:14 02.11.2026
56 Само че
До коментар #53 от "ясно беше":Се показа, че 75 процента от герберите и депесарите са гласували именно за Гюров и резултатът е, че Гюров печели накрая и в Кърджали и в Турция.
На първи тур в Турция Йотова имаше 52 процента, на втори Гюров вече има 58 процента.
19:16 02.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Е, вече не си за
До коментар #47 от "Болярин":Мислене, решил си всички проблеми с Радевото управление, цветя и рози, прогресивно
19:23 02.11.2026