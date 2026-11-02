Румен Радев обсъди със САЩ сигурността в Черно море

Премиерът Румен Радев обсъди със заместник-помощник държавния секретар на САЩ по въпросите на европейската сигурност и политическите въпроси Дейвид Бейкър партньорството в отбраната и средата за сигурност в Черно море.

Бейкър е на посещение в България по повод приемането на първите бойни машини „Страйкър“ в Сухопътните войски. В разговорите участваха министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

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Икономика, технологии и енергетика

Сред темите са били стратегическото сътрудничество между България и САЩ в икономиката, инвестициите, високите технологии и енергетиката. Отделно е откроено значението на Средния коридор за транспортната, енергийната и дигиталната свързаност на Европа.

Разговорът се провежда на фона на засиленото внимание към сигурността на корабоплаването в Черно море. На 29 октомври премиерът Румен Радев заяви, че „прекратяването на огъня и сядането на масата за мирни преговори“ са единствената сигурна гаранция за спиране на атаките срещу търговски кораби в региона.

„Очаквам най-сетне да имаме отговор и ясно доказателство кой извършва тези атаки“, заяви Румен Радев по повод разследването на нападенията срещу търговски кораби в Черно море.

По време на срещата със САЩ не са обявени конкретни нови договорености или срокове. Потвърдено е обсъждането на отбранителното партньорство, регионалната сигурност и направленията за икономическо и технологично сътрудничество между двете държави.

Източници: news.bg