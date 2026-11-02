Румен Радев обсъди със САЩ сигурността в Черно море

Премиерът Румен Радев обсъди със заместник-помощник държавния секретар на САЩ по въпросите на европейската сигурност и политическите въпроси Дейвид Бейкър партньорството в отбраната и средата за сигурност в Черно море.
Бейкър е на посещение в България по повод приемането на първите бойни машини „Страйкър“ в Сухопътните войски. В разговорите участваха министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.
Икономика, технологии и енергетика
Сред темите са били стратегическото сътрудничество между България и САЩ в икономиката, инвестициите, високите технологии и енергетиката. Отделно е откроено значението на Средния коридор за транспортната, енергийната и дигиталната свързаност на Европа.
Разговорът се провежда на фона на засиленото внимание към сигурността на корабоплаването в Черно море. На 29 октомври премиерът Румен Радев заяви, че „прекратяването на огъня и сядането на масата за мирни преговори“ са единствената сигурна гаранция за спиране на атаките срещу търговски кораби в региона.„Очаквам най-сетне да имаме отговор и ясно доказателство кой извършва тези атаки“, заяви Румен Радев по повод разследването на нападенията срещу търговски кораби в Черно море.
По време на срещата със САЩ не са обявени конкретни нови договорености или срокове. Потвърдено е обсъждането на отбранителното партньорство, регионалната сигурност и направленията за икономическо и технологично сътрудничество между двете държави.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
19:22 02.11.2026
2 Балона 🎈 НАТО се пукна
19:25 02.11.2026
3 Ганя Путинофила
19:30 02.11.2026
4 ДрайвингПлежър
Да се обади на другаря Владимирович и да се помоли учтиво! Друго няма да помогне!
19:31 02.11.2026
5 Чекай бе Радев,
19:31 02.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Медведев пак заплаши България!
19:34 02.11.2026
8 Обсъдил е с новият
19:36 02.11.2026
9 Столтенберг отявлен левичар
19:36 02.11.2026
10 Оле боже
19:39 02.11.2026
11 И Киев е Руски
Коментиран от #13
19:40 02.11.2026
12 Историк
19:45 02.11.2026
13 АМИ ДА
До коментар #11 от "И Киев е Руски":И софия Е рУска ЗА чугуните НАЛИ
19:51 02.11.2026
14 Той
19:52 02.11.2026
15 Тоя
20:16 02.11.2026