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Румен Радев обсъди със САЩ сигурността в Черно море
  Тема: Украйна

Румен Радев обсъди със САЩ сигурността в Черно море

2 Ноември, 2026 19:20 722 15

  • румен радев-
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  • страйкър

Премиерът се срещна със заместник-помощник държавния секретар Дейвид Бейкър. Разговорът е обхванал още отбраната, енергетиката, високите технологии и Средния коридор

Румен Радев обсъди със САЩ сигурността в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев обсъди със заместник-помощник държавния секретар на САЩ по въпросите на европейската сигурност и политическите въпроси Дейвид Бейкър партньорството в отбраната и средата за сигурност в Черно море.

Бейкър е на посещение в България по повод приемането на първите бойни машини „Страйкър“ в Сухопътните войски. В разговорите участваха министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

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Икономика, технологии и енергетика

Сред темите са били стратегическото сътрудничество между България и САЩ в икономиката, инвестициите, високите технологии и енергетиката. Отделно е откроено значението на Средния коридор за транспортната, енергийната и дигиталната свързаност на Европа.

Разговорът се провежда на фона на засиленото внимание към сигурността на корабоплаването в Черно море. На 29 октомври премиерът Румен Радев заяви, че „прекратяването на огъня и сядането на масата за мирни преговори“ са единствената сигурна гаранция за спиране на атаките срещу търговски кораби в региона.

„Очаквам най-сетне да имаме отговор и ясно доказателство кой извършва тези атаки“, заяви Румен Радев по повод разследването на нападенията срещу търговски кораби в Черно море.

По време на срещата със САЩ не са обявени конкретни нови договорености или срокове. Потвърдено е обсъждането на отбранителното партньорство, регионалната сигурност и направленията за икономическо и технологично сътрудничество между двете държави.

Източници: news.bg


София / България
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  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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    Коментиран от #13

    19:40 02.11.2026

  • 12 Историк

    4 1 Отговор
    Ген.Румен Решетников прекалява като си прави гаргара с българските освирепели тъпи путинолизци. Американското разузнаване отдавна е обявило руските атаки, техният разузнавателен самолет кръжи над Черно море. За чугунените тикви празните приказки минават.

    19:45 02.11.2026

  • 13 АМИ ДА

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "И Киев е Руски":

    И софия Е рУска ЗА чугуните НАЛИ

    19:51 02.11.2026

  • 14 Той

    5 1 Отговор
    нито може да обсъжда , нито да води диалог , нито да изявява и отстоява позиция ? Какво е обсъждал ?

    19:52 02.11.2026

  • 15 Тоя

    2 1 Отговор
    трябва да бъде изгонен. Мискинин

    20:16 02.11.2026

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