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Крум Зарков: Нелепо е Йотова да бъде наричана антиевропеец
  Тема: Избори

Крум Зарков: Нелепо е Йотова да бъде наричана антиевропеец

2 Ноември, 2026 18:08 738 59

  • крум зарков-
  • илияна йотова-
  • президентски избори-
  • бсп-
  • европа

Председателят на БСП определи победата на Илияна Йотова като общ национален успех и заяви, че тя ще представя по-твърда позиция на България в Европа

Крум Зарков: Нелепо е Йотова да бъде наричана антиевропеец - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Да се твърди, че Илияна Йотова е антиевропеец, е нелепо.“ Това заяви председателят на БСП Крум Зарков, който е и съпредседател на Инициативния комитет, издигнал кандидатурата на новоизбрания президент.

В предаването „Лице в лице“ по bTV Зарков определи избора на Йотова като по-логичен. По думите му България е постигнала нещо, което много европейски държави все още не са направили – избрала е жена да представлява нацията.

„Йотова спечели, защото беше по-подготвеният кандидат“, каза Зарков. Той определи победата като общ национален успех и поздрави социалистите, както и всички политически сили и граждани, които са застанали зад кандидатурата ѝ.

Зарков коментира поведението на Гюров

Председателят на БСП поздрави и Андрей Гюров за поведението му след балотажа. Според Зарков опонентът на Йотова се е обадил, за да я поздрави след победата.

„Понякога начинът, по който губи един човек, казва повече, отколкото когато печели“, заяви Зарков.

Той каза, че в първия тур кампанията до голяма степен е била повлияна от споровете между парламентарно представените партии. По думите му към Гюров са били насочени очаквания да бъде „рупор на опозицията“, който да свали властта.

Зарков заяви, че дори правителството да допуска грешки, властта не може да бъде сменяна през три месеца. Като друга причина за резултата той посочи качествата на Йотова.

„По-твърда позиция на България в Европа“

Според Зарков Йотова е добре приета в Европа и по време на кампанията е получила подкрепа от европейски партии. Той отхвърли определенията, че тя е антиевропейски настроена, но заяви, че е правилно да се очаква от нея по-различна и по-твърда позиция на България в Европа.

„Оттук нататък тя има една задача, на която да се посвети напълно – тя трябва да е българският президент“, каза още Крум Зарков.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Партията на лъжата и измамата ПП и ДБ

    10 14 Отговор
    пълни всичко с лъжи и най лошото е, че има глупаци да им вярват!

    Коментиран от #34, #38

    18:11 02.11.2026

  • 5 честен ционист

    5 4 Отговор
    "По думите му България е постигнала нещо, което много европейски държави все още не са направили – избрала е жена да представлява нацията."

    България пак краде идеи и история от Македония.

    18:11 02.11.2026

  • 6 Европа е римска провинция

    3 6 Отговор
    на територията на днешна България, Турция и Гърция.

    Западът е бил и ще си остане дивашка територия.

    18:11 02.11.2026

  • 7 Червени бokлyци !

    21 4 Отговор
    Нелеп си ти, нелепо е изобщо да ви има като партия.
    37 години ни управляват и ограбват комунисти, които твърдят, че за всичко е виновна демокрацията. Кога е идвала Демокрацията по нашите земи ?

    Коментиран от #40, #57

    18:12 02.11.2026

  • 8 смЕхЪ

    17 4 Отговор
    Плужжекът КррумЪ занули Партията-държава - за първи път няма червен представител в Парламента, а той се мисли за победителЪЪ!!

    18:12 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ставка

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    То да те оправи някой или някоя може и да не е много хубаво.
    Да ме прощават цензорите за намека.
    Но, казано е: поживьом, увидем.

    18:12 02.11.2026

  • 11 От януари

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Започва масова, задължителна подмяна на личните ни документи с такива на Руската Федерация.
    Установява се отново визов режим, като пътуванията в чужбина се намаляват до минимум, с изключение на тези на партийните дейци.

    18:12 02.11.2026

  • 12 Без майтап

    16 5 Отговор
    Зарков има много да научите от Гюров като поведение .

    Коментиран от #14

    18:12 02.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хахаха

    3 11 Отговор

    До коментар #12 от "Без майтап":

    Ко да научи от лъжливата подлога гюров бря. Де ви копат тези ненаситници ПП и ДБ.

    Коментиран от #50

    18:15 02.11.2026

  • 15 Европеец

    8 2 Отговор
    Заглавието е вярно ..... Йотова е про европейка, няма лошото, Но въпроса е че е и евроатлантичка И затова не гласувах за нея..... Йотова беше червена кариеристка, но откак стана евродепутатка забрави левите и социални идеи ..... БСП им казват че са лява партия, но това е заблуда, те са гнездо на кариеристи, които са готови да сключа договори с дявола само и само да имат келепир........ Йотова си е червена петроханка (не в смисъла на калуша), която в продължение на пет шест години ще продължава да получава месечна заплата над 15 000 евро.... Те толкова за Йотова....

    18:15 02.11.2026

  • 16 Иван

    9 5 Отговор
    Само да уточня , че подкрепата от тиквената партия за Гюров е фалш, тиквения е подкрепил Радев и съм сигурен в това ! Социопатие ( социолозите) дружно ни заблуждават , съвсем целенасочено.

    18:15 02.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 евро пейци ли са

    9 1 Отговор
    Как чужди медии наричат управляващите? Вчера е избран за президент досегашния вице президент, след като президента Радев подаде предсрочно оставка и стана премиер.
    И двамата са против помощ за Украйна.

    18:17 02.11.2026

  • 19 Фейк - либераст

    11 0 Отговор
    На победителите и на победените - честито! Вчера едни гласуват, други пасуват, а днес всички се псуват.

    18:17 02.11.2026

  • 20 ццц

    11 2 Отговор
    Помните ли, тоя екземпляр напусна президентството защото настояваше да не се позволява на българите сами да решат на референдум дали да влизат в еврозоната. След няколко години ще моли същите тези хора да гласуват за него. Как ще стане тая работа, зарков?

    Коментиран от #23

    18:18 02.11.2026

  • 21 Перо

    5 1 Отговор
    В мутренската демокрация няма леви, десни или център на политическите партии, движения и сили! Има само борба за постове, осигуряващи корупционни практики и лично облагодетелстване! Например червената буржоазия със Станишев вкараха БГ в НАТО, ЕС и плоския данък, осигуряваща привилегии и улеснения на БГ олигарсите!

    18:19 02.11.2026

  • 22 Еми

    8 0 Отговор
    Технически Москва се намира в Европа, така че кремълските агенти тук реално са проевропейци...

    Коментиран от #26

    18:21 02.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Нелепо е

    7 0 Отговор
    да зануляваш партията и да се кълчиш ва червените олигарси

    18:25 02.11.2026

  • 26 А тия кремълски агенти

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Еми":

    все в лъжите на партията на лъжата и измамата ПП и ДБ.

    18:27 02.11.2026

  • 27 Истината за Йотова

    2 4 Отговор
    Излезнаха окончателните данни от социологическите проучвания.

    Точно оборатното на лансираната дезинформация - истината е, че Йотова печели изборите сред гласоподавателите с по-висок образователен ценз.
    - Илияна Йотова успя да направи пробив в 25 МИР в София
    - Илияна Йотова спечели изборите в Пловдив
    - Илияна Йотова спечели изборите във Варна
    - Област Кърджали е единственият район извън столицата, в който води Гюров
    - Гюров направи обрат и води уверено в Турция
    - Йотова печели висшистите. Сред избирателите с висше образование Йотова получава 50,2% срещу 46% за Гюров

    18:31 02.11.2026

  • 28 Ами,да

    8 0 Отговор
    Тя си е наркобаронеса.

    Коментиран от #30

    18:31 02.11.2026

  • 29 Горски

    1 3 Отговор
    Ако погледнем кой става повече за президент, то е очевидно, че това е Йотова - дълги години в политиката, лични контакти с много от политиците, познава процедури и протоколи. А и стоеше далеч по-авторитетно. Гюров, от друга страна, е донякъде насила вкаран в политиката - необигран (затова и използва заучени набързо фрази и структура на изказ), "зелен" - кой както иска, така да го разбира, и недоказал се икономист (може и да е добър, може и да не е, нямам идея). Но определено е насаден там от други - някак си си личи, че не му е било детската мечта да се занимава с това. ""„В неделя избираме президент, избираме каква България искаме“, заяви Илияна Йотова""
    От подходящо избрания президент ще зависи, къде ще се позиционира и как ще се развива България.
    Кой по-красиво може да обещава светлото бъдеще в ораторски речи - журналист или финансист по образование, а после кой по-задълбочено разбира проблемите в икономическото развитие - журналист или финансист по образование?

    Коментиран от #36

    18:31 02.11.2026

  • 30 Лъжите ви

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Ами,да":

    отвращават все повече от партията на лъжата, мафията и измамата ПП И ДБ!

    18:32 02.11.2026

  • 31 Много ясно

    4 0 Отговор
    Все пак е работила в Брюксел за Брюксел.
    Което не може да се каже за Пепи Волгата, който е там да саботира Брюксел (без заплатите му).

    Коментиран от #37

    18:33 02.11.2026

  • 32 От затвора

    4 2 Отговор
    Вече излезе и извадката на гласувалите от всички затвори в България. Съотношение е 2,3,4,5 към 1 в полза на истинската европейка - милващата наркотрафиканти. Напред към една нова по- хуманна Европа. Никой няма да бъде забравен и всичко ще бъде простено. Ура другари. Венсеремос мир и любов за всеки европеец.

    Коментиран от #42

    18:34 02.11.2026

  • 33 Мериленд

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Комунист пуска властта само с кръв":

    Защото ние българитете въобще не мислим и те гласуваме. Всички, които дадоха гласа си за йотова не се замислиха за помилваните трафиканти, които тровят децата и внуците им, не се замислиха, че и тия, които пропагандират за русия не изпращат децата и внуците да учат там, не пътуват за екскурзии до там преди войната, нямат банкови сметки в рубли и т.н. Да им е честит русофилския президент, който коленичи пред агент гундяев и т.н.

    Коментиран от #41

    18:34 02.11.2026

  • 34 Ами,да

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Партията на лъжата и измамата ПП и ДБ":

    И обявената днес цена на газа е лъжа на ПП и ДБ.

    Коментиран от #45

    18:34 02.11.2026

  • 35 Този

    5 1 Отговор
    Е най-голямото недуразумение на Природата.

    18:34 02.11.2026

  • 36 Финансистът ще се справи по-добре

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Горски":

    В политиката, независимо от темата на разговора, става въпрос за пари.

    18:35 02.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мериленд

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Партията на лъжата и измамата ПП и ДБ":

    Лъжец беше йотова на дебат и не само

    Коментиран от #46, #52

    18:36 02.11.2026

  • 39 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "няма нищо":

    Интелигентната част от електората трудно схваща тАпните на управляващите. Камо ли тези на путинчетата.

    18:36 02.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Замислихме се

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Мериленд":

    че комисията е назначена от Йорданова, случайно или не от партията на лъжата. Сега голям рев и дали не е, щото Йотова даде това на прокуратурата и дали няма да излязат мръсните ризи на ПП и ДБ.

    18:38 02.11.2026

  • 42 Поредните фейкове на бандата на Мирчев

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "От затвора":

    Истината дали гласуват затворниците в България.

    Кои могат да гласуват: Право на глас имат само обвиняемите и подсъдимите, които се намират в арестите или затворите, но нямат влязла в сила присъда към деня на изборите.

    Кои нямат право да гласуват: Лицата с влизайки в сила присъди, които изтъртват ефективно наказание „лишаване от свобода“, нямат право да гласуват според българската Конституция и Изборния кодекс.

    Конституционна забрана: Чл. 42 от Конституцията на Република България изключва от правото на глас хората, които изтърпяват наказание лишаване от свобода.

    - - -

    Налице са поредните манипулации и фейкове от бандата на Мирчев.
    Освен лъжи и клевети, те нищо друго не могат.

    Коментиран от #48, #55

    18:38 02.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 На ПП и ДБ лъжите

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Ами,да":

    нямат броене! Онова киро острото ги редеше десетки на ден, сега брат му крадеца асан василев и останалите се грижат!

    18:40 02.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Всичко в ПП и ДБ е лъжа

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Поредните фейкове на бандата на Мирчев":

    И плащат за лъжи. Няма по пропаднала партия и вредна за България, събрала цялата измет там.

    18:44 02.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Без майтап

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хахаха":

    Дередже. Написах тази българска дума като прочетох твоя коментар и разбрах защо българските граждани са на това дередже.?.

    Коментиран от #54

    18:45 02.11.2026

  • 51 Трагедията

    1 0 Отговор
    е пълна щом има триене на коментари относно субекти от котилото на престъпници , търтеи на народен гръб !

    18:46 02.11.2026

  • 52 Лъжеш ти

    0 4 Отговор

    До коментар #38 от "Мериленд":

    Всички гледахме дебата и колко пъти Йотова му каза, че лъже и как гледаше тъжно лъжеца. Всичко в тази партия ПП и ДБ са лъжи!

    18:47 02.11.2026

  • 53 Туй

    0 1 Отговор
    момче... езика му като вратовръзка. И то се на парламент надява.

    18:50 02.11.2026

  • 54 Заради

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "Без майтап":

    липса на мисъл, такива като ПП и ДБ ги лъжат и водят като стадо! Всички помним 2020 изкарали ги срещу ГЕРБ и крещящи мафия, а после ги събраха с ГЕРБ и ДПС и стояха в скута на пеевски и изкараха същите пред президентството да викат срещу Президента, че вече пречеше на схемите. Няма по глупав електорат.

    18:50 02.11.2026

  • 55 Библията

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Поредните фейкове на бандата на Мирчев":

    В Библията е написано - познайте истината и истината ще ви направи свободни...само че библейските истини 45 години бяха осмивани или най- малкото неглижирани. И да не забравяме ,че нашият Създател рано или късно въздава всекиму заслуженото. Бог да пази България от червената чума и нейните съвременни превъплъщения.

    18:51 02.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Колко да е европеец?

    3 1 Отговор
    Като всички комунисти, детето учи на запад, парите на запад и на хранилка на държавната софра и москва.

    18:55 02.11.2026

  • 59 Нямат съвест

    2 1 Отговор
    Единия стрелец и убиец на котенца другия нарко симпазитант

    19:09 02.11.2026

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