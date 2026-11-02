Крум Зарков: Нелепо е Йотова да бъде наричана антиевропеец

„Да се твърди, че Илияна Йотова е антиевропеец, е нелепо.“ Това заяви председателят на БСП Крум Зарков, който е и съпредседател на Инициативния комитет, издигнал кандидатурата на новоизбрания президент.

В предаването „Лице в лице“ по bTV Зарков определи избора на Йотова като по-логичен. По думите му България е постигнала нещо, което много европейски държави все още не са направили – избрала е жена да представлява нацията.

„Йотова спечели, защото беше по-подготвеният кандидат“, каза Зарков. Той определи победата като общ национален успех и поздрави социалистите, както и всички политически сили и граждани, които са застанали зад кандидатурата ѝ.

Зарков коментира поведението на Гюров

Председателят на БСП поздрави и Андрей Гюров за поведението му след балотажа. Според Зарков опонентът на Йотова се е обадил, за да я поздрави след победата.

„Понякога начинът, по който губи един човек, казва повече, отколкото когато печели“, заяви Зарков.

Той каза, че в първия тур кампанията до голяма степен е била повлияна от споровете между парламентарно представените партии. По думите му към Гюров са били насочени очаквания да бъде „рупор на опозицията“, който да свали властта.

Зарков заяви, че дори правителството да допуска грешки, властта не може да бъде сменяна през три месеца. Като друга причина за резултата той посочи качествата на Йотова.

„По-твърда позиция на България в Европа“

Според Зарков Йотова е добре приета в Европа и по време на кампанията е получила подкрепа от европейски партии. Той отхвърли определенията, че тя е антиевропейски настроена, но заяви, че е правилно да се очаква от нея по-различна и по-твърда позиция на България в Европа.

„Оттук нататък тя има една задача, на която да се посвети напълно – тя трябва да е българският президент“, каза още Крум Зарков.

Източници: novini.bg