Крум Зарков: Нелепо е Йотова да бъде наричана антиевропеец

„Да се твърди, че Илияна Йотова е антиевропеец, е нелепо.“ Това заяви председателят на БСП Крум Зарков, който е и съпредседател на Инициативния комитет, издигнал кандидатурата на новоизбрания президент.
В предаването „Лице в лице“ по bTV Зарков определи избора на Йотова като по-логичен. По думите му България е постигнала нещо, което много европейски държави все още не са направили – избрала е жена да представлява нацията.
„Йотова спечели, защото беше по-подготвеният кандидат“, каза Зарков. Той определи победата като общ национален успех и поздрави социалистите, както и всички политически сили и граждани, които са застанали зад кандидатурата ѝ.
Зарков коментира поведението на Гюров
Председателят на БСП поздрави и Андрей Гюров за поведението му след балотажа. Според Зарков опонентът на Йотова се е обадил, за да я поздрави след победата.
„Понякога начинът, по който губи един човек, казва повече, отколкото когато печели“, заяви Зарков.
Той каза, че в първия тур кампанията до голяма степен е била повлияна от споровете между парламентарно представените партии. По думите му към Гюров са били насочени очаквания да бъде „рупор на опозицията“, който да свали властта.
Зарков заяви, че дори правителството да допуска грешки, властта не може да бъде сменяна през три месеца. Като друга причина за резултата той посочи качествата на Йотова.
„По-твърда позиция на България в Европа“
Според Зарков Йотова е добре приета в Европа и по време на кампанията е получила подкрепа от европейски партии. Той отхвърли определенията, че тя е антиевропейски настроена, но заяви, че е правилно да се очаква от нея по-различна и по-твърда позиция на България в Европа.
„Оттук нататък тя има една задача, на която да се посвети напълно – тя трябва да е българският президент“, каза още Крум Зарков.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Партията на лъжата и измамата ПП и ДБ
Коментиран от #34, #38
18:11 02.11.2026
5 честен ционист
България пак краде идеи и история от Македония.
18:11 02.11.2026
6 Европа е римска провинция
Западът е бил и ще си остане дивашка територия.
18:11 02.11.2026
7 Червени бokлyци !
37 години ни управляват и ограбват комунисти, които твърдят, че за всичко е виновна демокрацията. Кога е идвала Демокрацията по нашите земи ?
Коментиран от #40, #57
18:12 02.11.2026
8 смЕхЪ
18:12 02.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ставка
До коментар #1 от "1488":То да те оправи някой или някоя може и да не е много хубаво.
Да ме прощават цензорите за намека.
Но, казано е: поживьом, увидем.
18:12 02.11.2026
11 От януари
До коментар #1 от "1488":Започва масова, задължителна подмяна на личните ни документи с такива на Руската Федерация.
Установява се отново визов режим, като пътуванията в чужбина се намаляват до минимум, с изключение на тези на партийните дейци.
18:12 02.11.2026
12 Без майтап
Коментиран от #14
18:12 02.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хахаха
До коментар #12 от "Без майтап":Ко да научи от лъжливата подлога гюров бря. Де ви копат тези ненаситници ПП и ДБ.
Коментиран от #50
18:15 02.11.2026
15 Европеец
18:15 02.11.2026
16 Иван
18:15 02.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 евро пейци ли са
И двамата са против помощ за Украйна.
18:17 02.11.2026
19 Фейк - либераст
18:17 02.11.2026
20 ццц
Коментиран от #23
18:18 02.11.2026
21 Перо
18:19 02.11.2026
22 Еми
Коментиран от #26
18:21 02.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Нелепо е
18:25 02.11.2026
26 А тия кремълски агенти
До коментар #22 от "Еми":все в лъжите на партията на лъжата и измамата ПП и ДБ.
18:27 02.11.2026
27 Истината за Йотова
Точно оборатното на лансираната дезинформация - истината е, че Йотова печели изборите сред гласоподавателите с по-висок образователен ценз.
- Илияна Йотова успя да направи пробив в 25 МИР в София
- Илияна Йотова спечели изборите в Пловдив
- Илияна Йотова спечели изборите във Варна
- Област Кърджали е единственият район извън столицата, в който води Гюров
- Гюров направи обрат и води уверено в Турция
- Йотова печели висшистите. Сред избирателите с висше образование Йотова получава 50,2% срещу 46% за Гюров
18:31 02.11.2026
28 Ами,да
Коментиран от #30
18:31 02.11.2026
29 Горски
От подходящо избрания президент ще зависи, къде ще се позиционира и как ще се развива България.
Кой по-красиво може да обещава светлото бъдеще в ораторски речи - журналист или финансист по образование, а после кой по-задълбочено разбира проблемите в икономическото развитие - журналист или финансист по образование?
Коментиран от #36
18:31 02.11.2026
30 Лъжите ви
До коментар #28 от "Ами,да":отвращават все повече от партията на лъжата, мафията и измамата ПП И ДБ!
18:32 02.11.2026
31 Много ясно
Което не може да се каже за Пепи Волгата, който е там да саботира Брюксел (без заплатите му).
Коментиран от #37
18:33 02.11.2026
32 От затвора
Коментиран от #42
18:34 02.11.2026
33 Мериленд
До коментар #2 от "Комунист пуска властта само с кръв":Защото ние българитете въобще не мислим и те гласуваме. Всички, които дадоха гласа си за йотова не се замислиха за помилваните трафиканти, които тровят децата и внуците им, не се замислиха, че и тия, които пропагандират за русия не изпращат децата и внуците да учат там, не пътуват за екскурзии до там преди войната, нямат банкови сметки в рубли и т.н. Да им е честит русофилския президент, който коленичи пред агент гундяев и т.н.
Коментиран от #41
18:34 02.11.2026
34 Ами,да
До коментар #4 от "Партията на лъжата и измамата ПП и ДБ":И обявената днес цена на газа е лъжа на ПП и ДБ.
Коментиран от #45
18:34 02.11.2026
35 Този
18:34 02.11.2026
36 Финансистът ще се справи по-добре
До коментар #29 от "Горски":В политиката, независимо от темата на разговора, става въпрос за пари.
18:35 02.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Мериленд
До коментар #4 от "Партията на лъжата и измамата ПП и ДБ":Лъжец беше йотова на дебат и не само
Коментиран от #46, #52
18:36 02.11.2026
39 Така е
До коментар #24 от "няма нищо":Интелигентната част от електората трудно схваща тАпните на управляващите. Камо ли тези на путинчетата.
18:36 02.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Замислихме се
До коментар #33 от "Мериленд":че комисията е назначена от Йорданова, случайно или не от партията на лъжата. Сега голям рев и дали не е, щото Йотова даде това на прокуратурата и дали няма да излязат мръсните ризи на ПП и ДБ.
18:38 02.11.2026
42 Поредните фейкове на бандата на Мирчев
До коментар #32 от "От затвора":Истината дали гласуват затворниците в България.
Кои могат да гласуват: Право на глас имат само обвиняемите и подсъдимите, които се намират в арестите или затворите, но нямат влязла в сила присъда към деня на изборите.
Кои нямат право да гласуват: Лицата с влизайки в сила присъди, които изтъртват ефективно наказание „лишаване от свобода“, нямат право да гласуват според българската Конституция и Изборния кодекс.
Конституционна забрана: Чл. 42 от Конституцията на Република България изключва от правото на глас хората, които изтърпяват наказание лишаване от свобода.
- - -
Налице са поредните манипулации и фейкове от бандата на Мирчев.
Освен лъжи и клевети, те нищо друго не могат.
Коментиран от #48, #55
18:38 02.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 На ПП и ДБ лъжите
До коментар #34 от "Ами,да":нямат броене! Онова киро острото ги редеше десетки на ден, сега брат му крадеца асан василев и останалите се грижат!
18:40 02.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Всичко в ПП и ДБ е лъжа
До коментар #42 от "Поредните фейкове на бандата на Мирчев":И плащат за лъжи. Няма по пропаднала партия и вредна за България, събрала цялата измет там.
18:44 02.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Без майтап
До коментар #14 от "Хахаха":Дередже. Написах тази българска дума като прочетох твоя коментар и разбрах защо българските граждани са на това дередже.?.
Коментиран от #54
18:45 02.11.2026
51 Трагедията
18:46 02.11.2026
52 Лъжеш ти
До коментар #38 от "Мериленд":Всички гледахме дебата и колко пъти Йотова му каза, че лъже и как гледаше тъжно лъжеца. Всичко в тази партия ПП и ДБ са лъжи!
18:47 02.11.2026
53 Туй
18:50 02.11.2026
54 Заради
До коментар #50 от "Без майтап":липса на мисъл, такива като ПП и ДБ ги лъжат и водят като стадо! Всички помним 2020 изкарали ги срещу ГЕРБ и крещящи мафия, а после ги събраха с ГЕРБ и ДПС и стояха в скута на пеевски и изкараха същите пред президентството да викат срещу Президента, че вече пречеше на схемите. Няма по глупав електорат.
18:50 02.11.2026
55 Библията
До коментар #42 от "Поредните фейкове на бандата на Мирчев":В Библията е написано - познайте истината и истината ще ви направи свободни...само че библейските истини 45 години бяха осмивани или най- малкото неглижирани. И да не забравяме ,че нашият Създател рано или късно въздава всекиму заслуженото. Бог да пази България от червената чума и нейните съвременни превъплъщения.
18:51 02.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Колко да е европеец?
18:55 02.11.2026
59 Нямат съвест
19:09 02.11.2026